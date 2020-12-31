Гадкая, продажная, музыкальная шпана

В Уфе советник главы Башкирии Элвин Грей даст бесплатный концерт в день митинга за свободу Навального.В Уфе 31 января решили устроить бесплатный опен-эйр (концерт на открытом воздухе) «Даешь молодежь!». , сообщает мэрия. Выступления перед Русским драматическим театром с 12:00 до 17:00 приурочены к празднованию Дня студента и Международного дня без интернета.Дадут концерт советник главы Башкирии по культуре Элвин Грей и артисты его лейбла. Также на сцене можно будет увидеть Рустама Гиззатуллина, Раиля Уметбаева, Зилию Бахтиеву, Алтыная Валитова, МС Баш, Этно-проект «Zainetdin».Дата скорее всего выбрана неслучайно. Именно в этот день состоится митинг в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Отметим, акция не согласована с властями, а потому участие в ней является незаконным.Отметим, что несанкционированный митинг 23 января в поддержку Навального в Уфе посетили, по разным оценкам, от 2,5 до 7 тысяч человек. По сведениям члена Совета по правам человека при Главе Башкирии Олега Галина, в этот день задержали 90 человек, из которых более 20 несовершеннолетние.