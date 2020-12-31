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Гадкая, продажная, музыкальная шпана

  • Опубликовано: ПроУфу | 29.01.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 28492 | Комментарии: 37
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В Уфе советник главы Башкирии Элвин Грей даст бесплатный концерт в день митинга за свободу Навального.

Гадкая, продажная, музыкальная шпана


В Уфе 31 января решили устроить бесплатный опен-эйр (концерт на открытом воздухе) «Даешь молодежь!». , сообщает мэрия. Выступления перед Русским драматическим театром с 12:00 до 17:00 приурочены к празднованию Дня студента и Международного дня без интернета.

Дадут концерт советник главы Башкирии по культуре Элвин Грей и артисты его лейбла. Также на сцене можно будет увидеть Рустама Гиззатуллина, Раиля Уметбаева, Зилию Бахтиеву, Алтыная Валитова, МС Баш, Этно-проект «Zainetdin».

Дата скорее всего выбрана неслучайно. Именно в этот день состоится митинг в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Отметим, акция не согласована с властями, а потому участие в ней является незаконным.

Отметим, что несанкционированный митинг 23 января в поддержку Навального в Уфе посетили, по разным оценкам, от 2,5 до 7 тысяч человек. По сведениям члена Совета по правам человека при Главе Башкирии Олега Галина, в этот день задержали 90 человек, из которых более 20 несовершеннолетние.

ПроУфу
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  • 1 | 29.01.2021, 08:18 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1702 | Рейтинг: +379,4
Не , не. Бесплатный. Оплатят из наших карманов. Где найти тухлые яйца закидать тухлого певуна.



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5

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  • 2 | 29.01.2021, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гадкая, продажная, музыкальная шпана
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Это что,- гадий против путина попер, за то что тот снес памятник валиди?
У него что совсем крыша поехала ? Это г..но не знает к какому береге прибиться,,- к башкирским нацикам или московским паханам?



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  • 3 | 29.01.2021, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кликуха какая-то лошадиная. На конном дворе есть жеребец Элвин.
Нет, чтобы... "Вася", например. "Как верблюда!.." :)



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2

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  • 4 | 29.01.2021, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
приурочены к празднованию Дня студента и Международного дня без интернета.

-------------------

Пусть споёт:

"Обращаюсь ко всем живущим,
Разных стран и наречий разных:
Ради жизни веков грядущих
Объявить повсеместный праздник -

День без (интернета) на Земле,
День без (интернета) на Земле!"



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  • 5 | 29.01.2021, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
опен-эйр (концерт на открытом воздухе)

-------------------

Какой это ещё "опен-эйр"?! Надо что-нибудь массовое петь, современное:
это вам...не тили-тили... это мы не трали-вали... Распоясались тут без меня!



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ну и заголовок, кого это так люто бомбит, Наталка что ли?



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8

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  • 7 | 29.01.2021, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 29.01.2021, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Гадкая, продажная, музыкальная шпана
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Это что,- гадий против путина попер, за то что тот снес памятник валиди?
У него что совсем крыша поехала ? Это г..но не знает к какому береге прибиться,,- к башкирским нацикам или московским паханам?
===================
Почуял сотрясение под кремлевским троном, самое время заказывать трон
башкирского падишаха, поддержка нациков будет обеспечена?



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  • 8 | 29.01.2021, 11:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70066 | Рейтинг: +11737,3
Очередной ковид-фестиваль?! СРАдий за прошлый еще не отсидел...



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  • 9 | 29.01.2021, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Мрази не навижу



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  • 10 | 29.01.2021, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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а Тимером назвать сына это не странно?



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  • 11 | 29.01.2021, 12:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70066 | Рейтинг: +11737,3
а Тимером назвать сына это не странно?
____________________________
Тоже не понравилось. Но тут вижу желание выделиться - уникальностью.
Теперь мы увидим, как прихвостни и холуи - будут тиражировать это странное имечко в своём потомстве - и это будет "выглядеть" как популярность СРАдия у простого народа. Он же вчера заявил - что не он наш(слуга), а мы его подданные:

Радий Хабиров отметил, что является главой для всех жителей, в том числе для тех, кто его критикует. Он призвал всех к единению
_________________________
Елена Захарова
С фальсификаторами выборов и коррупционерами - не объединяюсь, а противоборствую.

Наталья Караваева
Мне "Глава жителей" не нужен, у меня своя голова в порядке. Он всего лишь Глава органа власти, который подотчётен жителям и на содержании у жителей. Тут ему не богадельня

Ольга Власова
Ммм-да, осторожнее с формулировками. Опять какое-то байство получилось



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  • 12 | 29.01.2021, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 29.01.2021, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мрази не навижу
------------------------

Слова "ненавижу", недотёпа", "негодяй", "нельзя" пишутся слитно.
Разве есть "дотёпа"? "Годяй"? А вообще, почему бы нет. Раз уж "опен-эйр".



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  • 13 | 29.01.2021, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Грю же у него с РЯ совсем никак. И если бы тока с ним. Он же в натуре так считает, что глава сцуко "жителей". А да, ещё есть население и электорат, вот граждан тока оне не замечают
турк



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  • # 14 | 29.01.2021, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 15 | 29.01.2021, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Тимер - красивое имя, созвучно Тимур, Тамерлан.
Ну кому и Тимошка сойдет.



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  • 16 | 29.01.2021, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
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ТИМЕР
Железо; железный. Старинное имя, дававшееся с пожеланием, чтобы ребенок (мальчик) был крепким, как железо.



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  • 17 | 29.01.2021, 14:17 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1702 | Рейтинг: +379,4
Металлолом стало быть. То то цена на утиль сырье растет. Пока вырастет до половозрелого возраста башлыку будет восьмой десяток. А может он наследника престола выращивает?



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  • 18 | 29.01.2021, 14:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70066 | Рейтинг: +11737,3
Скажи это им:

Известные носители
Тимофей Чалый (род. 1994) — российский легкоатлет
Тимофей Грановский (1813—1855) — основатель медиевистской школы в Российской империи
Тимофей Хрюкин (1910—1953) — советский лётчик
Тимофей Кирьянов (род. 1970) — российский футболист
Тимофей Крицкий (род. 1987) — российский велосипедист
Тимофей Корнышев (род. 1995) — российский футболист
Тимофей Лапшин (род. 1988) — российский биатлонист
Тимофей Лебешев (1905—1981) — советский кинооператор
Тимофей Михайлов (1859—1881) — российский революционер
Тимофей Мозгов (род. 1986) — российский баскетболист
Тимофей Самсонов (1888—1955) — советский политик
Тимофей Скрябин (род. 1967) — советский боксёр
_________________________
А еще - покойному военному лётчику Тимофею Семёновичу Удинцеву - в мирное время ставшим учителем физики и астрономии, в том числе в моей школе, позже стал директором вечерней школы на "Лампочке". Чудесный был человек! Его любили все ученики.



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  • # 19 | 29.01.2021, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 20 | 29.01.2021, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
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