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Гордости полно, только жрать нечего

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Руководитель сети штабов Навального Леонид Волков несколько дней назад объявил о новой всероссийской акции протеста в ближайшее воскресенье.

Гордости полно, только жрать нечего


Митинг и шествия запланированы и в Уфе. Как ранее “Эху” сообщали активисты местного Штаба Навального, официально уведомлять власти “не имеет смысла” из-за того, чтобы акцию не одобрят в любом случае, а 31-я статья Конституции России позволяет граждан собираться мирно и без оружия.

В минувший четверг во время пресс-подхода после ежегодного послания главы Башкирии Госсобранию Радий Хабиров заявил журналистам, что ожидает участия людей в заявленной акции из-за того, что прошлый год стал “нервным”, а “любые обиды” люди “воспринимают очень сложно”.

«У нас еще добавляется ситуация с БашРТС. И вот, кстати, на прошлом мероприятии часть людей пришла, которая не согласна с платежами за отопление. Мы с ними работаем […] Обоснованная обида, но необоснованно, что не надо, я сторонник, не надо участвовать там, где есть запрет закона», — заявил Хабиров.

По мнению главы Башкирии, в республике “активная и бодрая” молодежь, которой интересна “движуха”.

«Даже если люди соберутся, мы предпримем все усилия, чтобы не было никаких проблем: стычек и так далее», — добавил он.

Протестные настроения будут успокаиваться, считает Радий Хабиров, потому что “нам есть, чем гордиться”, но в дальнейшем нужно будет “выстраивать диалог”.

Эхо Москвы






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  • Гость
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  • 1 | 30.01.2021, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обоснованная обида, но необоснованно, что не надо, я сторонник, не надо участвовать там, где есть запрет закона», — заявил Хабиров
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В этой фразе весь гадий,- он не может даже формулировать свою мысль, когда она проявляется в его черепушке. А веть ЭТО руководит целыми регионом!!!!



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