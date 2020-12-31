Гордости полно, только жрать нечего

Руководитель сети штабов Навального Леонид Волков несколько дней назад объявил о новой всероссийской акции протеста в ближайшее воскресенье.Митинг и шествия запланированы и в Уфе. Как ранее “Эху” сообщали активисты местного Штаба Навального, официально уведомлять власти “не имеет смысла” из-за того, чтобы акцию не одобрят в любом случае, а 31-я статья Конституции России позволяет граждан собираться мирно и без оружия.В минувший четверг во время пресс-подхода после ежегодного послания главы Башкирии Госсобранию Радий Хабиров заявил журналистам, что ожидает участия людей в заявленной акции из-за того, что прошлый год стал “нервным”, а “любые обиды” люди “воспринимают очень сложно”.«У нас еще добавляется ситуация с БашРТС. И вот, кстати, на прошлом мероприятии часть людей пришла, которая не согласна с платежами за отопление. Мы с ними работаем […] Обоснованная обида, но необоснованно, что не надо, я сторонник, не надо участвовать там, где есть запрет закона», — заявил Хабиров.По мнению главы Башкирии, в республике “активная и бодрая” молодежь, которой интересна “движуха”.«Даже если люди соберутся, мы предпримем все усилия, чтобы не было никаких проблем: стычек и так далее», — добавил он.Протестные настроения будут успокаиваться, считает Радий Хабиров, потому что “нам есть, чем гордиться”, но в дальнейшем нужно будет “выстраивать диалог”.