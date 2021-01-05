Ильшат Хаматшин — системный аналитик. Из facebook. Такие смелые. В полном обмундировании да с дубинками и шокерами, да ещё и законом защищённые. Чтобы женщин и стариков задерживать, тащить по земле особая доблесть нужна.Я вот чего не понимаю.По закону они же должны представляться по форме, права разъяснять перед задержанием, объяснять причину задержания, да?Своим — всё, остальным — закон, да?Они не понимают, что сами делают всё, чтобы протест радикализировался?!Бесполётная зона, глушилки, загончики, автозаки. Современная Россия!Абсолютная неприкрытая ложь по государственным средствам массовой информации касательно количества участников мероприятия и, одновременно, угрозы от Роскомнадзора штрафовать за «преувеличение» количества протестующих.Уголовное преследование по «эпидемиологической» 236-й статье инакомыслящих и, одновременно, проведение сумасшедших концертов на День республики или, например, сегодняшнего концерта, на который власти пытались зазвать аудиторию, маня продавшимся режиму бурундуком.«Данное массовое мероприятие несанкционировано. К Вам могут быть применены меры физического воздействия» звучит из динамиков. А когда Вы в последний раз санкционировали протестные акции?«Власть должна меняться через институт выборов» говорят они. А не Вы ли сами сделали всё, чтобы невозможно было сменить власть через честные выборы? Кстати, правильно сегодня на стриме сказал Потылицын Андрей что независимых наблюдателей на сентябрьские выборы просто не допустят, фильтруя их через республиканскую Общественную палату. Что думаешь, Ренат Боотаник?А с завтрашнего дня их ещё и ругать даже в соцсетях нельзя будет…И в этот момент вспоминаются слова песни группы «Порнофильмы»:«Всё пройдёт, всё проходит когда-то:Будет год, будет день, будет миг.В одиночестве в морге вчерашний диктатор,А теперь просто мёртвый старик.»Всё будет хорошо! Других вариантов нет! Вопрос времени! Скорее бы…