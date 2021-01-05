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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

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Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




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Бесполётная зона, глушилки, загончики, автозаки. Современная Россия!

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Ильшат Хаматшин — системный аналитик. Из facebook. Такие смелые. В полном обмундировании да с дубинками и шокерами, да ещё и законом защищённые. Чтобы женщин и стариков задерживать, тащить по земле особая доблесть нужна.

Бесполётная зона, глушилки, загончики, автозаки. Современная Россия!


Я вот чего не понимаю.

По закону они же должны представляться по форме, права разъяснять перед задержанием, объяснять причину задержания, да?

Своим — всё, остальным — закон, да?

Они не понимают, что сами делают всё, чтобы протест радикализировался?!

Бесполётная зона, глушилки, загончики, автозаки. Современная Россия!

Абсолютная неприкрытая ложь по государственным средствам массовой информации касательно количества участников мероприятия и, одновременно, угрозы от Роскомнадзора штрафовать за «преувеличение» количества протестующих.

Уголовное преследование по «эпидемиологической» 236-й статье инакомыслящих и, одновременно, проведение сумасшедших концертов на День республики или, например, сегодняшнего концерта, на который власти пытались зазвать аудиторию, маня продавшимся режиму бурундуком.

«Данное массовое мероприятие несанкционировано. К Вам могут быть применены меры физического воздействия» звучит из динамиков. А когда Вы в последний раз санкционировали протестные акции?

«Власть должна меняться через институт выборов» говорят они. А не Вы ли сами сделали всё, чтобы невозможно было сменить власть через честные выборы? Кстати, правильно сегодня на стриме сказал Потылицын Андрей что независимых наблюдателей на сентябрьские выборы просто не допустят, фильтруя их через республиканскую Общественную палату. Что думаешь, Ренат Боотаник?

А с завтрашнего дня их ещё и ругать даже в соцсетях нельзя будет…

И в этот момент вспоминаются слова песни группы «Порнофильмы»:

«Всё пройдёт, всё проходит когда-то:
Будет год, будет день, будет миг.
В одиночестве в морге вчерашний диктатор,
А теперь просто мёртвый старик.»

Всё будет хорошо! Других вариантов нет! Вопрос времени! Скорее бы…






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  • 1 | 01.02.2021, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нам в лицо говорят: "быдло знай свое место".



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  • 2 | 01.02.2021, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Режим бесовствует, утверждая, что митинги, пикеты, демонстрации - массовые мероприятия не разрешены.
Почему их не разрешают, хотя в Конституции написаны права граждан на свободу выражения - по уведомлению? Хотя тут нет никаких условий о разрешении режимом?
Что за хренотень, подмена требований Конституции?

Поэтому и получают несогласованные публичные мероприятия!



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  • 3 | 01.02.2021, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 01.02.2021, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нам в лицо говорят: "быдло знай свое место".

===========

В СССР такого не было. Не тычьте Новочеркасском. Солдаты там не стреляли.

А моя милиция меня берегла. "Дяди Стёпы" старушек через дорогу переводили, "жегловы" и "шараповы" ловили банды, "анискины" боролись с мелким хулиганством. Отсутствовали поводы протестовать против их действий.



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  • 4 | 01.02.2021, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Данное массовое мероприятие несанкционировано. К Вам могут быть применены меры физического воздействия» звучит из динамиков. А когда Вы в последний раз санкционировали протестные акции?
=================

Почему несанкционированы? На какой основе? Каковы требования Конституции?



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0

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  • 5 | 01.02.2021, 11:15 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40630 | Рейтинг: +5106,6
Несанкционированы- это оксюморон. Есть запрещенные и разрешенные.



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  • 6 | 01.02.2021, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.02.2021, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 01.02.2021, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нам в лицо говорят: "быдло знай свое место".

===========

В СССР такого не было. Не тычьте Новочеркасском. Солдаты там не стреляли.
++++++++++++++++++++++++++++++

А кто же там, Новочеркасском стреляли?

«Подавить бунт любой ценой, вплоть до применения оружия, всех участников арестовать, разбираться будем позже» — Никита Хрущев в разговоре с Фролом Козловым, утро 2 июня 1962.

Всего в этих событиях было убито 26 человек и 87 были ранены, согласно официальным данным. Информация была настрого засекречена:
все радиосигналы перехватывались, а отправляемые письма в обязательном порядке просматривались, для военных за разглашение и вовсе предусматривался расстрел по статье об госизмене



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  • 7 | 01.02.2021, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А фото, случайно, не Эльцена, после расстрела Белого Дома?



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  • 8 | 01.02.2021, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОМОНу не сцать, и давить майданную гадину до упора. Вспомните как убивали БЕРКУТ на майдане, не поддавайтесь



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  • 9 | 01.02.2021, 17:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 01.02.2021, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Данное массовое мероприятие несанкционировано. К Вам могут быть применены меры физического воздействия» звучит из динамиков. А когда Вы в последний раз санкционировали протестные акции?
=================

Почему несанкционированы? На какой основе? Каковы требования Конституции?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Не санкционированы потому, что за разрешением никто не обращался! А даже если бы и обратился, то разрешения из-за ковида не получил бы! Посмотри как в Европе гоняют за это и замолкни: вы туда шли - вот и пришли! Очень Опытный



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