Вертухаи без нагрудных знаков

Ольга Блажнова: Полагаю, говорить про нарушения при задержании смысла нет, везде одно и то же – полицаи без нагрудных знаков.Ольга Блажнова, журналистЯ журналист и я оказалась в числе многих десятков задержанных в Уфе во время Шествия 31 января. Для написания этого текста у меня есть несколько причин, и среди прочего – я полагаю, что из моих наблюдений в отделе полиции (далее – ОП) можно сделать какие-то выводы.Первая попытка задержать меня была еще перед Дворцом молодежи, подошли со спины. Полицейский, которого я так и не рассмотрела, предложил пройти в автобус, поинтересовался, снимаю ли я (я как раз фиксировала на видео, как пенсионерку за ноги несут в НЕФАЗ), но после того, как увидел пресс-карту, отошел. Во второй раз пресс-карта не сработала – меня «срисовали» без маски.Две важные оговорки: во-первых, я пользовалась пресс-картой издания, где работаю, не имея редакционного задания и намерения отправлять материал в публикацию (его бы у меня просто не взяли, мы не освещаем протесты). Я просто не могла пройти мимо важного, на мой взгляд, события в городе, я ОБЯЗАНА видеть всё своими глазами. Во-вторых, я гипертоник и в принципе не могу ходить в маске на улице, мне быстро становится дурно. В магазинах, автобусах и других замкнутых пространствах я натягиваю на нос «арафатку», сложенную в 6-8 слоев (заразиться не боюсь – переболела, заразить… ну, сорри, вирус переносится не только дыханием, он может оказаться и у меня на макушке после чьего-нибудь чиха). Моя импровизированная маска сползла с носа во время ходьбы уже ближе к перекрестку Ленина и Достоевского. Радуясь свободному дыханию (уже набегалась, виски ощутимо пульсировали) и встрече с друзьями, я забыла вернуть платок на нос…Полагаю, говорить про нарушения при задержании смысла нет, везде одно и то же – полицаи без нагрудных знаков, не представляются (в нашем автобусе один назвал фамилию и, по отдельной просьбе, еще и инициалы – Галлямов И.Р.), причины обозначают условно (позже один из парней, которого взяли «по ориентировке» добился-таки, чтобы ему в ОП ее показали – близко не похож, разница в росте минимум 10 см и комплекция далека от того, что было на предъявленной размытой фоте).Я впервые оказалась в подобной ситуации. Знаю, что протоколы за «неношение масок» обычно составляются на месте. Но нам объявили, что отвезут в ОП «по месту жительства». В этот момент порадовал явно приезжий взрослый мужчина с сединой: «Я прописан в Ингушетии, вы меня на этом автобусе домой отвезете?». Отвезли всех в ближайшее, уже «любимое» мною, ОП-4 на Карла Маркса…Тут, видимо, опять без ремарочки не обойтись – в этом отделении я провела не меньше пяти часов почти два года назад. Тогда я была в статусе типа «свидетеля» по правонарушению, которого, в итоге, по решению суда даже не было – суд не нашел состава (парни натянули трос между крышами над Ленина и прошли по нему с розой в зубах, поздравляя таким образом уфимок с 8 Марта, но почему-то в протоколах полицаи написали про ругань матом в общественном месте). Тогда же мои пальчики и фейс оказались в базе.В этот раз я, зная локацию, смогла удивить ментов не только способностью ориентироваться в их пенатах… Кстати, про туалеты – их состояние в ОП-4 хуже, чем в отхожих местах в забегаловках на трассе. Одной из задержанных девочек реально стало плохо от вида содержимого интимой комнаты, она в итоге отказалась туда заходить. Для понимания, это туалет и доя сотрудников ОП.. Так вот, я удивила ментов еще и своим ориентированием в правовой базе. Мне попытались внушить, даже зная, что я журналист, что в республике действует указ главы Башкирии о повышенной готовности УГ-111 от 18 марта 2020 года с изменениями на октябрь. На октябрь, Карл!!! Убедить, что последние изменения, действующие в республике по состоянию на 31 января, были приняты всего лишь три дня назад, 28 января, было непросто. Один из двух полицаев, оформлявших меня, настаивал на своем, второй оказался умнее – переспросил, где искать документ, и записал дату. Отмечу, что январские измы были уже в рамках «поэтапного снятия ограничений», а октябрьские – это ужесточения, потребовавшиеся после безумного концерта в честь Дня республики. Понимаю, что мало кто в курсе всех изменений этого указа о повышенной готовности (но НЕ о «чрезвычайной ситуации» — это тоже важно!).Административное задержание возможно максимум на три часа. Это, пожалуй, единственная норма, которую в нашем случае никто не нарушал в ОП-4. Но при этом, даже имея возможность отпустить раньше, ведь все протоколы составлены (их так-то вообще можно было на месте заполнить и отпустить), нас «попросили» посидеть в актовом зале. Тут же присутствовали, сменяясь, и люди в погонах из числа младшего состава. В какой-то момент одна из девушек начала напевать «ак вааа дис кааа теее кааа», и я обратилась к ближайшим ментам с отсутствующим взглядам – как они относятся к фильму. Это было что-то вроде «а вы верите, что такое вообще возможно?». Ответ рассмешил всех присутствующих задержанных (на тот момент нас, ожидающих непонятно чего, было человек 6-7): «Что? Какой фильм? Не слышал».И, знаете, на фоне младшего состава, старший выглядит куда более выигрышно. Даже если это была игра в «хорошего полицейского», был в тот день момент, когда человек при погонах произнес «да тут вообще все противозаконно…». Я не знаю, что конкретно он имел в виду. Я даже не уверена, что расслышала его бурчание под нос верно… Одно скажу, в тот момент я почувствовала… Нет, это не поддержка. Это бОльшее (да не пострадает ни один хороший мент после этого моего заявления!) – это было проявление желания служить не интересам конкретных индивидов, но интересам защищать закон, то есть принятые всеми правила игры…Конечно, это лишь мое индивидуальное восприятие. Возможно, я обманываюсь игрой «хороших полицейских». Скажу так – глаза не врут, поэтому, при возможности и необходимости, просто смотрите им в глаза, вы все и сами поймете.Ну а я – жду обещанного оповещения о судебном заседании (надеюсь, смс-придет, ведь меня настоятельно просили подписать «ходатайство» — после внимательного изучения содержимое этой бумаги вызвало у мня подозрение) и решения суда о назначенном штрафе. По нормам КоАП мне грозит максимум 30 тысяч, то есть как раз зарплата за месяц, которую мне и так платят с большой задержкой.А еще я хочу поблагодарить те СМИ, которые не боятся. Я хочу поблагодарить тех граждан, которые, несмотря на заявления полицейских: «без нашего согласия вы не имеет права выкладывать фото и видео с нами в соцсетях», — выкладывают фото и видео в соцсетях. Потому что эти люди знают, что закон – это не чье-то там требование, а подписанный и утвержденный нормативный акт.