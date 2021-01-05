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Вертухаи без нагрудных знаков

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Ольга Блажнова: Полагаю, говорить про нарушения при задержании смысла нет, везде одно и то же – полицаи без нагрудных знаков.

Вертухаи без нагрудных знаков


Ольга Блажнова, журналист

Я журналист и я оказалась в числе многих десятков задержанных в Уфе во время Шествия 31 января. Для написания этого текста у меня есть несколько причин, и среди прочего – я полагаю, что из моих наблюдений в отделе полиции (далее – ОП) можно сделать какие-то выводы.

Первая попытка задержать меня была еще перед Дворцом молодежи, подошли со спины. Полицейский, которого я так и не рассмотрела, предложил пройти в автобус, поинтересовался, снимаю ли я (я как раз фиксировала на видео, как пенсионерку за ноги несут в НЕФАЗ), но после того, как увидел пресс-карту, отошел. Во второй раз пресс-карта не сработала – меня «срисовали» без маски.

Две важные оговорки: во-первых, я пользовалась пресс-картой издания, где работаю, не имея редакционного задания и намерения отправлять материал в публикацию (его бы у меня просто не взяли, мы не освещаем протесты). Я просто не могла пройти мимо важного, на мой взгляд, события в городе, я ОБЯЗАНА видеть всё своими глазами. Во-вторых, я гипертоник и в принципе не могу ходить в маске на улице, мне быстро становится дурно. В магазинах, автобусах и других замкнутых пространствах я натягиваю на нос «арафатку», сложенную в 6-8 слоев (заразиться не боюсь – переболела, заразить… ну, сорри, вирус переносится не только дыханием, он может оказаться и у меня на макушке после чьего-нибудь чиха). Моя импровизированная маска сползла с носа во время ходьбы уже ближе к перекрестку Ленина и Достоевского. Радуясь свободному дыханию (уже набегалась, виски ощутимо пульсировали) и встрече с друзьями, я забыла вернуть платок на нос…

Полагаю, говорить про нарушения при задержании смысла нет, везде одно и то же – полицаи без нагрудных знаков, не представляются (в нашем автобусе один назвал фамилию и, по отдельной просьбе, еще и инициалы – Галлямов И.Р.), причины обозначают условно (позже один из парней, которого взяли «по ориентировке» добился-таки, чтобы ему в ОП ее показали – близко не похож, разница в росте минимум 10 см и комплекция далека от того, что было на предъявленной размытой фоте).

Я впервые оказалась в подобной ситуации. Знаю, что протоколы за «неношение масок» обычно составляются на месте. Но нам объявили, что отвезут в ОП «по месту жительства». В этот момент порадовал явно приезжий взрослый мужчина с сединой: «Я прописан в Ингушетии, вы меня на этом автобусе домой отвезете?». Отвезли всех в ближайшее, уже «любимое» мною, ОП-4 на Карла Маркса…

Тут, видимо, опять без ремарочки не обойтись – в этом отделении я провела не меньше пяти часов почти два года назад. Тогда я была в статусе типа «свидетеля» по правонарушению, которого, в итоге, по решению суда даже не было – суд не нашел состава (парни натянули трос между крышами над Ленина и прошли по нему с розой в зубах, поздравляя таким образом уфимок с 8 Марта, но почему-то в протоколах полицаи написали про ругань матом в общественном месте). Тогда же мои пальчики и фейс оказались в базе.

В этот раз я, зная локацию, смогла удивить ментов не только способностью ориентироваться в их пенатах… Кстати, про туалеты – их состояние в ОП-4 хуже, чем в отхожих местах в забегаловках на трассе. Одной из задержанных девочек реально стало плохо от вида содержимого интимой комнаты, она в итоге отказалась туда заходить. Для понимания, это туалет и доя сотрудников ОП.. Так вот, я удивила ментов еще и своим ориентированием в правовой базе. Мне попытались внушить, даже зная, что я журналист, что в республике действует указ главы Башкирии о повышенной готовности УГ-111 от 18 марта 2020 года с изменениями на октябрь. На октябрь, Карл!!! Убедить, что последние изменения, действующие в республике по состоянию на 31 января, были приняты всего лишь три дня назад, 28 января, было непросто. Один из двух полицаев, оформлявших меня, настаивал на своем, второй оказался умнее – переспросил, где искать документ, и записал дату. Отмечу, что январские измы были уже в рамках «поэтапного снятия ограничений», а октябрьские – это ужесточения, потребовавшиеся после безумного концерта в честь Дня республики. Понимаю, что мало кто в курсе всех изменений этого указа о повышенной готовности (но НЕ о «чрезвычайной ситуации» — это тоже важно!).

Административное задержание возможно максимум на три часа. Это, пожалуй, единственная норма, которую в нашем случае никто не нарушал в ОП-4. Но при этом, даже имея возможность отпустить раньше, ведь все протоколы составлены (их так-то вообще можно было на месте заполнить и отпустить), нас «попросили» посидеть в актовом зале. Тут же присутствовали, сменяясь, и люди в погонах из числа младшего состава. В какой-то момент одна из девушек начала напевать «ак вааа дис кааа теее кааа», и я обратилась к ближайшим ментам с отсутствующим взглядам – как они относятся к фильму. Это было что-то вроде «а вы верите, что такое вообще возможно?». Ответ рассмешил всех присутствующих задержанных (на тот момент нас, ожидающих непонятно чего, было человек 6-7): «Что? Какой фильм? Не слышал».

И, знаете, на фоне младшего состава, старший выглядит куда более выигрышно. Даже если это была игра в «хорошего полицейского», был в тот день момент, когда человек при погонах произнес «да тут вообще все противозаконно…». Я не знаю, что конкретно он имел в виду. Я даже не уверена, что расслышала его бурчание под нос верно… Одно скажу, в тот момент я почувствовала… Нет, это не поддержка. Это бОльшее (да не пострадает ни один хороший мент после этого моего заявления!) – это было проявление желания служить не интересам конкретных индивидов, но интересам защищать закон, то есть принятые всеми правила игры…

Конечно, это лишь мое индивидуальное восприятие. Возможно, я обманываюсь игрой «хороших полицейских». Скажу так – глаза не врут, поэтому, при возможности и необходимости, просто смотрите им в глаза, вы все и сами поймете.

Ну а я – жду обещанного оповещения о судебном заседании (надеюсь, смс-придет, ведь меня настоятельно просили подписать «ходатайство» — после внимательного изучения содержимое этой бумаги вызвало у мня подозрение) и решения суда о назначенном штрафе. По нормам КоАП мне грозит максимум 30 тысяч, то есть как раз зарплата за месяц, которую мне и так платят с большой задержкой.

А еще я хочу поблагодарить те СМИ, которые не боятся. Я хочу поблагодарить тех граждан, которые, несмотря на заявления полицейских: «без нашего согласия вы не имеет права выкладывать фото и видео с нами в соцсетях», — выкладывают фото и видео в соцсетях. Потому что эти люди знают, что закон – это не чье-то там требование, а подписанный и утвержденный нормативный акт.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 02.02.2021, 11:12 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40633 | Рейтинг: +5106,6
Если над властями смеются- конец уже понятен.



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  • 2 | 02.02.2021, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хороший полицейский. В эрэфии это не профессия, а паталогия. Глеб Жиглов с Шараповым это призвание из нравственных побуждений. А полицай это паталогические - лентяй, садист, трус, жадность, комплексы, низкий уровень умственного развития. Очень Опытный.



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  • 3 | 02.02.2021, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так хорошо и приятно написано, видно что автору давно привычно и даже уютно в предлагаемых обстоятельствах. Несмотря на проблемы с давлением, автор много и охотно посещает митинги, хорошо ориентируется в отделении, при этом из нарушений смогла назвать разве что отсутствие нагрудных знаков.
Полицейским из старшего состава открыто восхитилась, почувствовав....читайте текст впрочем сами.
Девушка-полицейский напевала песню...
Да, это лютый жесткач, так жить нельзя.



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  • 4 | 02.02.2021, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 02.02.2021, 11:12 | Автор: юнг
Публикации: 167 | Комментарии: 40633 | Рейтинг: +5106,3
Если над властями смеются- конец уже понятен.

===============

Дамочка стебается над туалЭтом "эМ" и "Жо", находящемуся в дислокации
50 мЭтров на север. Можно, конечно, посмеяться.

Но становится не до смеха, когда обнаруживается, что образа будущего
России нет ни у власти, ни у оппозиции. Куды нас ведут - полный мрак.



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  • 5 | 02.02.2021, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сталин ответил: "Других писателей у меня для вас нет!"
Путин ответил: "Других полицейских у меня для вас нет!"



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  • 6 | 02.02.2021, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Гипертоника притянула напрасно, у здоровых также маска затрудняет дыхание, но вот вирусноситель, хоть переболевший, риск для окружающих реальный.
На своем опыте знаю, маска не препятствие дыханию, не пртивогаз.
Гипертоник со стажем.



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  • 7 | 02.02.2021, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 02.02.2021, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хороший полицейский. В эрэфии это не профессия, а паталогия. Глеб Жиглов с Шараповым это призвание из нравственных побуждений. А полицай это паталогические - лентяй, садист, трус, жадность, комплексы, низкий уровень умственного развития. Очень Опытный
=====================
Молоток ОО! Развиваешься в правильном направлении!



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  • 8 | 02.02.2021, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
хочешь на пенсию в 40 лет? тогда бей тех , кто не хочет в 65.
образно, но так и есть
турк



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  • 9 | 02.02.2021, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 02.02.2021, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 02.02.2021, 11:12 | Автор: юнг
Публикации: 167 | Комментарии: 40633 | Рейтинг: +5106,3
Если над властями смеются- конец уже понятен.

===============

Дамочка стебается над туалЭтом "эМ" и "Жо", находящемуся в дислокации
50 мЭтров на север. Можно, конечно, посмеяться.

Но становится не до смеха, когда обнаруживается, что образа будущего
России нет ни у власти, ни у оппозиции. Куды нас ведут - полный мрак.
=================

Бараны гутарят на пути в скотобойню



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  • 10 | 02.02.2021, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 02.02.2021, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 02.02.2021, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хороший полицейский. В эрэфии это не профессия, а паталогия. Глеб Жиглов с Шараповым это призвание из нравственных побуждений. А полицай это паталогические - лентяй, садист, трус, жадность, комплексы, низкий уровень умственного развития. Очень Опытный
=====================
Молоток ОО! Развиваешься в правильном направлении!
+++++++++++++++
У Очень Очумелого раздвоение личности?



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  • 11 | 02.02.2021, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Время 13 часов - никогда не смотрю скабееву холуйку, но в этот раз решила послушать...
выступает один молодой борзой скороговоркой в очках...
противно...
здравые высказывания скабеева тут же глушит и начинает про навального...
противно...
а быдло слушает и верит...



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  • 12 | 02.02.2021, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Народ провожает президента Чили Мишель Бачелет громко скандируя "спасибо" после исчтечения срока пребывания на посту главы страны- 50 экономических реформ...
прежде всего уничтожила коррупцию,
увеличила пенсии
создала современную систему здравоохранения и образования
бесплатное высшее образование и т.д.и т.д.
увеличила налоги на прибыль предприятий,
демократическая страна!!!!

а наш уменьшает налоги своим олигархам и дружкам и чиновникам для вывода в офшоры.., а нам вешает без конца новые налоги



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  • 13 | 02.02.2021, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Да ладно, куча никчёмного старого сброда приняло вид сотрудников СМИ, тираж которых упал до числа библиотек. Движуха делается руками молодежи и жалкие попытки карманной оппозиции времён Муртазы примкнуть и получить свой гешефт совершенно бесполезны. Особенно не стоит доверять тем, кто два или три раза метался из одного лагеря в другой (таких много), служил в рядах милиции/полиции. Сейчас мрозота уже ежедневно вбрасывает и вписывает свои стримы и опусы обличая власть, тогда как ещё вчера искали как пристроиться вблизи власти на тёплые места. Осторожнее надо быть, вокруг одни перевертыши и предатели.



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  • 14 | 02.02.2021, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
за каждый час болтовни по одурманиванию быдла они получают 100 и более тысяч рублей из рекламных средств телеканалов.



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  • 15 | 02.02.2021, 13:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1360 | Комментарии: 70109 | Рейтинг: +11732,5
Молоток ОО! Развиваешься в правильном направлении!
_____________________________
Это не пидорас О_Ошка - это пересмешник. Вечерком тот придет и будет ныть, что это поддельный.



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  • 16 | 02.02.2021, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 02.02.2021, 13:38 | Автор: Кухарка
Публикации: 1359 | Комментарии: 70107 | Рейтинг: +11733,1
Молоток ОО! Развиваешься в правильном направлении!
_____________________________
Это не пидорас О_Ошка - это пересмешник. Вечерком тот придет и будет ныть, что это поддельный.
+++++++++++++++

Этот кретин присвоил себе прозвище ОО, ему никак не доходит что так невозможно доказать свое авторство. Кому не лень, все пишут под таким прозвищем.



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  • 17 | 02.02.2021, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 02.02.2021, 13:38 | Автор: Кухарка
Публикации: 1359 | Комментарии: 70107 | Рейтинг: +11733,1
Молоток ОО! Развиваешься в правильном направлении!
_____________________________
Это не пидорас О_Ошка - это пересмешник. Вечерком тот придет и будет ныть, что это поддельный.
=======================
Я железно Очень Опытный.
Не работаю, перевоспитываю себя, благо УЖ есть.
Очень Опытный.



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  • 18 | 02.02.2021, 14:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1360 | Комментарии: 70109 | Рейтинг: +11732,5
Председатель и судья Симоновского районного суда Москвы, рассматривающего дело Навального, Вячеслав Детишин подал в отставку. Господи, один честный человек нашёлся среди ублюдков. Чудо.
________________________________
Но был один, который не стрелял.



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  • 19 | 02.02.2021, 14:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1360 | Комментарии: 70109 | Рейтинг: +11732,5
На заседание по Навальному приехало очень много авто с иностранными дипломатами

Великобритании, Германии, Швеции, Чехии, Нидерландов и Болгарии
______________________________
А возле суда задержания свыше 50 человек - в том числе журналистов.

А в двух автозаках в Москве - еще с полудня 31-го по сию минуту сидят почти 50 человек - в нечеловеческих условия уже двое суток! В одном из них - 23 сидячих места, а там 31 человек. ЭТО ПЫТКИ!
Их даже не везут в пригорд - в какие-то города, на них не составлены протоколы - хотя у большинства статьи не арестные - только штраф - например, если не было маски.



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  • 20 | 02.02.2021, 15:05 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4372 | Рейтинг: -345,8
Либерасты такие смешные. Как жареным запахло, сразу кричат: Ой, я гипертоник, у меня геморрой и т.д. как школьник: Почему домашнее не сделал ? - А у меня живот болел.



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