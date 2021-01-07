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Чанышева: «С политпроститутками никаких переговоров»

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Координатор Штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева призвала не вступать в переговоры с Общественной палатой Башкирии.

Чанышева: «С политпроститутками никаких переговоров»


В настоящее время активистка отбывает срок административного ареста в спецприемнике. Ранее ее признали виновной в нарушении правил организации публичного мероприятия за несогласованную акцию протеста 31-го января в поддержку Алексея Навального и против политических репрессий. Напомним, по разным оценкам, мероприятие посетили от 4 до 7 тыс. человек. При этом государственные СМИ Башкирии заявили о 500-х участниках.

Лилия Чанышева была лишена свободы на 10 суток. Срок ареста истекает в середине следующей недели.

Между тем уфимский Штаб оппозиционного политика опубликовал обращение координатора. В тексте Чанышева призывает людей “не ходить ни на какие встречи с Общественной палатой”. По ее мнению, “действующей власти” доверять нельзя, а местные близкие к власти общественники не могут помочь реализовать “главную” цель несогласованных акций – освобождение Алексея Навального.

“Это может сделать только Путин, но никак не Мурзагулов или Хабиров. Если же кто-то решит пойти, то это либо наивные люди, которые не знают, как устроена система власти, либо люди, которым нельзя доверять. Надеюсь, вы это понимаете и поддержите меня”, – передает слова Лилии Чанышевой Штаб Навального.

Целью главы Башкирии Радия Хабирова и председателя республиканской Общественной палаты, по мнению активистки, является “заболтать, раздробить и увести в противоположную сторону”. Она обратила внимание на ситуацию после летних массовых акций протеста на шихане Куштау и продолжении репрессий в отношении некоторых экозащитников.

Лилия Чанышева, Эхо Москвы
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  • 1 | 05.02.2021, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Чанышева: «С политпроститутками никаких переговоров»

---------------

Хм... В своё время сам Лёха с усмешечкой запустил термин "политическая педофилия", характеризуя своё движение. Такой йумор.



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  • 2 | 05.02.2021, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
. В тексте Чанышева призывает людей “не ходить ни на какие встречи с Общественной палатой”
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Тьху! А я только собрался....опять калоши снимать.



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  • 3 | 05.02.2021, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабирову изменяет политическое чутье, поставить сытого, самодовольного нарцисса Мерзостьгулова председателем общественной палаты, все равно что Путину поставить на эту должность Симонян на пару с мужем.



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  • 4 | 05.02.2021, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все это можно назвать "новые письма из Разлива".Совершенно справедливо она сомневается в устойчивости своих союзников-рахимовцев.Сдадут они ее, ей богу сдадут.Это почерк политического"тяжеловеса",а точнее беспринципного интрига,готового сегодня сдать своего кормильца.



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  • 5 | 05.02.2021, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
"Между тем уфимский Штаб оппозиционного политика опубликовал обращение координатора. В тексте Чанышева призывает людей “не ходить ни на какие встречи с Общественной палатой”. По ее мнению, “действующей власти” доверять нельзя, а местные близкие к власти общественники не могут помочь реализовать “главную” цель несогласованных акций – освобождение Алексея Навального."
===================
1.Призыв говорит о боязни, что там люди могут узнать правду о навальнятах.
2. Нормальным людям до лампочки освобождение объекта интересов наших недругов, а вор должен сидеть в тюрьме.



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  • 6 | 05.02.2021, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Чанышева: «С политпроститутками никаких переговоров»
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____________________________________________________________
________ Так с тобой никто переговоры вести и не собирался! Так что сиди спокойно! Очень Опытный



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  • 7 | 05.02.2021, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
"Будет сидеть!!! Я сказал." (Г.Жеглов) Очень Опытный



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  • 8 | 05.02.2021, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Определено Опущенный, даже цитату из фильма не в состоянии правильно скопировать, дятел! Сгинь под шконку убогий пока тебе Кухарка не скажет пискнуть!



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  • 9 | 05.02.2021, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Правильное решение отложить протестное движение . Пусть государство раскошеливается на дармоедов бездельников.Сэкономили на пенсионерах- отдайте жандармам.Иначе они порвут хозяина. И это и есть политическая пирамида. Которая рухнет неизбежно.



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  • 10 | 05.02.2021, 15:30 | Автор: Не зарегистрирован
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так и хочется звездануть этому 5-му из-за "навальня"т



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  • 11 | 05.02.2021, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Рад, что пробрало, остается тебе только злиться, значит я прав.



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  • 12 | 05.02.2021, 16:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели главная цель всего народа - свобода Навального ? Лично мне -нет. Даже элементов уважения нет к типу, выпрашивающему санкции против России. Блогер Подоляка абсолютно прав в своих утверждениях - что Навальный - проект кучки отечественных и зарубежных мафиози ,которым до фонаря интересы государства России и ее народа. Интересно, с чего эта выскочка решила, что наша главная цель - свобода продажного предателя- миллиардера? Непонятно ,чем занимается ФСБ.



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