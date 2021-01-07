Чанышева: «С политпроститутками никаких переговоров»

Координатор Штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева призвала не вступать в переговоры с Общественной палатой Башкирии.В настоящее время активистка отбывает срок административного ареста в спецприемнике. Ранее ее признали виновной в нарушении правил организации публичного мероприятия за несогласованную акцию протеста 31-го января в поддержку Алексея Навального и против политических репрессий. Напомним, по разным оценкам, мероприятие посетили от 4 до 7 тыс. человек. При этом государственные СМИ Башкирии заявили о 500-х участниках.Лилия Чанышева была лишена свободы на 10 суток. Срок ареста истекает в середине следующей недели.Между тем уфимский Штаб оппозиционного политика опубликовал обращение координатора. В тексте Чанышева призывает людей “не ходить ни на какие встречи с Общественной палатой”. По ее мнению, “действующей власти” доверять нельзя, а местные близкие к власти общественники не могут помочь реализовать “главную” цель несогласованных акций – освобождение Алексея Навального.“Это может сделать только Путин, но никак не Мурзагулов или Хабиров. Если же кто-то решит пойти, то это либо наивные люди, которые не знают, как устроена система власти, либо люди, которым нельзя доверять. Надеюсь, вы это понимаете и поддержите меня”, – передает слова Лилии Чанышевой Штаб Навального.Целью главы Башкирии Радия Хабирова и председателя республиканской Общественной палаты, по мнению активистки, является “заболтать, раздробить и увести в противоположную сторону”. Она обратила внимание на ситуацию после летних массовых акций протеста на шихане Куштау и продолжении репрессий в отношении некоторых экозащитников.