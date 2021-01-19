«Суды» Башкирии продолжают отмазывать жуликов и воров

Бывший-чиновник из администрации Кировского района Уфы получил условный срок за махинации с земельными участками на сумму свыше 26 миллионов рублей.Приговор экс-начальнику отдела по работе с отдаленными территориями администрации Кировского района Уфы Муниру Маннапову вынес Октябрьский районный суд Уфы. Его признали виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а также служебном подлоге и приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штрафом 700 тысяч рублей.Согласно материалам дела, Маннапов в 2014 году подделал распоряжение о предоставлении земельных участков в деревнях Атаевка, Локотки и Искино своим родственникам и знакомым. Общая площадь участков составляет более двух гектаров, а их стоимость более 26 миллионов рублей.В Росреестре Башкирии усомнились в подлинности документов и отправили запрос в администрацию Кировского района Уфы, однако Маннапов лично подготовил ответ на запрос, а затем заверил его у своего начальства. После полученного ответа Росреестр зарегистрировал право собственности на вышеуказанные земельные участки.Между тем, Маннапову могло грозить еще 100 тысяч рублей штрафа за семь эпизодов служебного подлога, однако из-за истекшего срока давности этого штрафа ему удалось избежать. Бывший чиновник свою вину признал, сообщили в пресс-службе прокуратуры.