Надоевшие трутни будут марать бумагу

Госсобрание Башкирии планирует в течение месяца провести заседание комиссии по внесению поправок в Конституцию республики.Но Курултай пока не опубликовал об этом информацию и не пригласил журналистов. Рабочая группа была образована еще в середине ноября прошлого года главой региона Радием Хабировым. В нее вошли спикер парламента Константин Толкачев, руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, председатель Конституционного суда республики Зуфар Еникеев, прокурор региона Владимир Ведерников и другие.При этом в списке не обозначено ни одного депутата законодательного собрания. Первое заседание уже состоялось в начале декабря. Тогда спикер парламента Толкачев заявил, что всего должно быть скорректировано более 550 региональных законов по всей стране и не менее 150 постановлений федерального правительства.В разговоре с журналистом “Эха” руководитель пресс-центра Курултая Башкирии Ильгиз Абдуллин заявил, что обсуждения предложений по поправкам ведут до сих пор внутри комитетов.«Дата заседания пока не определена. В настоящее время проходит заседания, обсуждения данной темы на уровне экспертов советов, комитетов. Сама комиссия будет чуть позже», — рассказал он.Заседание состоится в течение месяца, добавил Абдуллин. Формат предстоящего обсуждения пока неизвестен. В парламенте допустили вероятность проведения встречи в дистанционном режиме из-за пандемии коронавируса.Напомним, ранее в Госсобрании заявляли о начале приема предложений от граждан. Желающие могут отправить свои идеи по изменению положений основного закона Башкирии. В пресс-службе о количестве уже пришедших предложений сообщить не смогли.