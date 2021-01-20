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Надоевшие трутни будут марать бумагу

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Госсобрание Башкирии планирует в течение месяца провести заседание комиссии по внесению поправок в Конституцию республики.

Надоевшие трутни будут марать бумагу


Но Курултай пока не опубликовал об этом информацию и не пригласил журналистов. Рабочая группа была образована еще в середине ноября прошлого года главой региона Радием Хабировым. В нее вошли спикер парламента Константин Толкачев, руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, председатель Конституционного суда республики Зуфар Еникеев, прокурор региона Владимир Ведерников и другие.

При этом в списке не обозначено ни одного депутата законодательного собрания. Первое заседание уже состоялось в начале декабря. Тогда спикер парламента Толкачев заявил, что всего должно быть скорректировано более 550 региональных законов по всей стране и не менее 150 постановлений федерального правительства.

В разговоре с журналистом “Эха” руководитель пресс-центра Курултая Башкирии Ильгиз Абдуллин заявил, что обсуждения предложений по поправкам ведут до сих пор внутри комитетов.

«Дата заседания пока не определена. В настоящее время проходит заседания, обсуждения данной темы на уровне экспертов советов, комитетов. Сама комиссия будет чуть позже», — рассказал он.

Заседание состоится в течение месяца, добавил Абдуллин. Формат предстоящего обсуждения пока неизвестен. В парламенте допустили вероятность проведения встречи в дистанционном режиме из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее в Госсобрании заявляли о начале приема предложений от граждан. Желающие могут отправить свои идеи по изменению положений основного закона Башкирии. В пресс-службе о количестве уже пришедших предложений сообщить не смогли.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 18.02.2021, 11:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70213 | Рейтинг: +11721,1
Да им пришлют методички - что и как поправить, они хором и проголосуют, потому там и нет курултайцев, которые в законах, включая основной - как свиньи в апельсинах...



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5

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  • Гость
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  • 2 | 18.02.2021, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не обижайте трутней, они в пчелиной семье играют важную роль, правда после исполнения своих функций, пчелы изгоняют их, избавляются от ненужного балласта. Рационально.



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1

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  • Гость
  •  
  • 3 | 18.02.2021, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
НЕ проще ли разогнать их - все равно сплошной вред народу , кстати можно процентов 80 выпроводить из исполнительных органов власти+ силовиков



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