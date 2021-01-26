Пока патриоты сосут пальму на морозе, Сидякин жарит зад в Эмиратах

Зализывает раны? «Пропал» глава Башкирии Радий Хабиров. Глава Башкирии пропустил ряд важных мероприятий и даже отменил деловые встречи, сообщают источники.Радий Хабиров потихоньку исчезает с информационной повестки Башкирии. Во второй половине прошлой недели были отменены встречи. Источники издания говорили, что он якобы приболел. Дальше пропустил торжественное собрание ко Дню защитника Отечества, которое не принято не посещать главе региона. А сегодня не состоялось еженедельное оперативное совещание в Правительстве РБ, которое обычно проводили в любой другой день в случае праздничных выходных в понедельник. Однако, по сообщениям главы Татышлинского района Фанура Шайхисламова, сегодня оперативка все-таки состоялась, но уже под председательством премьер-министра Андрея Назарова и запись нигде не транслировалась. Отсюда можно предположить, что Радий Фаритович вновь отсутствовал на официальном мероприятии.По данным источников нашего издания, Хабиров якобы отменил все деловые встречи на эту неделю без объяснения. Можно лишь догадываться о причинах такого поступка. Хотя, их предостаточно. Но последней каплей в море стал скандал вокруг объединения БашГУ и УГАТУ. На этом фоне, по сообщениям телеграм-канала «Неудаща», он будто бы поссорился с руководителем своей администрации Александром Сидякиным по пути из Москвы, где им не удалось получить поддержку министра образования РФ Валерия Фалькова.Пока глава РБ где-то «зализывает раны», Сидякин греется в Арабских Эмиратах с подругой Ксенией Швыревой, которую связывают с лифтовым бизнесом в Башкирии. Судя по Instagram женщины, они катаются на яхте, едят деликатесы и посетили ресторан, похожий по фотографии на знаменитый Sonara Camp, который находится посреди пустыни. Ужин на двоих в необычном заведении обойдется чуть больше 34 тысяч рублей без учета алкогольных напитков, а ночь в номере – 30-40 тысяч рублей.