«Турпродукт» с запахом «башкирской культуры»

Новый глава Госкомитета по туризму рассказала, как будет развиваться Башкирия.Она анонсировала необычный проект.Новоиспеченный председатель Госкомитета РБ по туризму Эльмира Туканова дала интервью телеканалу ГТРК «Башкортостан». В нем она сообщила, что сотрудничала с башкирскими представителями туризма более 10 лет и уже знает о слабых и сильных сторонах.«Изюминкой» нашей республики, выделяющей на фоне остальных регионов, Туканова назвала культуру башкирского народа и нашу природу. «Из слабых сторон то, что об этом никто не знает», заявила чиновница. Также она отметила важность развития придорожного сервиса, «Это просто основа основ», считает она. К слову этот вид сервиса начал продвигать глава РБ Радий Хабиров.Кроме того, она подчеркнула важность большого количества дорожных знаков, указывающих на туробъекты. В Башкирии, по ее словам, проблем с этим не наблюдается. На вопрос об уровне освещения туризма в интернете она уклончиво ответила, что будет модернизироваться, начнут привлекать местных жителей и блогеров.Из чего-то необычного Туканова анонсировала проект «Лаборатория турпродукт», где авторы будут тестировать нововведения в сфере туризма на себе. Она также высказалась, что считает уровень туристической привлекательности в городах достойным.- Как только открываются границы, часть российских туристов поедет за рубеж. Для того, чтобы нам этот поток направить в нашу республику, прямо сейчас нам и непосредственно нашим туроператорам нужно сформировать актуальное предложение выходного дня. Та, инфраструктура, которая есть в Уфе, ее необходимо загружать, чтобы туристы получили информацию, - отметила Эльмира Туканова.