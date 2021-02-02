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«Турпродукт» с запахом «башкирской культуры»

  • Опубликовано: ПроУфу | 03.03.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 18467 | Комментарии: 15
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Новый глава Госкомитета по туризму рассказала, как будет развиваться Башкирия.

«Турпродукт» с запахом «башкирской культуры»


Она анонсировала необычный проект.

Новоиспеченный председатель Госкомитета РБ по туризму Эльмира Туканова дала интервью телеканалу ГТРК «Башкортостан». В нем она сообщила, что сотрудничала с башкирскими представителями туризма более 10 лет и уже знает о слабых и сильных сторонах.

«Изюминкой» нашей республики, выделяющей на фоне остальных регионов, Туканова назвала культуру башкирского народа и нашу природу. «Из слабых сторон то, что об этом никто не знает», заявила чиновница. Также она отметила важность развития придорожного сервиса, «Это просто основа основ», считает она. К слову этот вид сервиса начал продвигать глава РБ Радий Хабиров.

Кроме того, она подчеркнула важность большого количества дорожных знаков, указывающих на туробъекты. В Башкирии, по ее словам, проблем с этим не наблюдается. На вопрос об уровне освещения туризма в интернете она уклончиво ответила, что будет модернизироваться, начнут привлекать местных жителей и блогеров.

Из чего-то необычного Туканова анонсировала проект «Лаборатория турпродукт», где авторы будут тестировать нововведения в сфере туризма на себе. Она также высказалась, что считает уровень туристической привлекательности в городах достойным.

- Как только открываются границы, часть российских туристов поедет за рубеж. Для того, чтобы нам этот поток направить в нашу республику, прямо сейчас нам и непосредственно нашим туроператорам нужно сформировать актуальное предложение выходного дня. Та, инфраструктура, которая есть в Уфе, ее необходимо загружать, чтобы туристы получили информацию, - отметила Эльмира Туканова.

ПроУфу
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  • Участник
  •  
  • 1 | 03.03.2021, 09:26 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5000 | Рейтинг: -753,9
Уфимский журнал можно наказать за пропаганду курения и рекламу табачных изделий.
Может ФАС на это обратить внимание.....



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  • Гость
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  • 2 | 03.03.2021, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот почему у курильщика такой угрожающий взгляд? Словно сейчас откинет окурок - и тебе меж глаз кэ-эк... въ...бёт! Дружелюбно надо смотреть, приветливо.



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2

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  • Гость
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  • 3 | 03.03.2021, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот никак не возьму в толк: туризм - это теперь "наше всё"? По телеку рекламируют один отдых, все прям изработались. Притом, что все эти паломничества недёшево стоят. Откуда деньги? Ясно, что если бы трудовые -
не стали бы сорить направо-налево. Отсюда и контингент - это ловчилы, спекулянты и прочая нечисть, сошедшая со страниц журнала "Крокодил".



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0

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  • Гость
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  • 4 | 03.03.2021, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Болшой спасибо Хабирову,он построил Дорогу Жизни как турдно было ранше



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  • 5 | 03.03.2021, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неверной дорогой идёте, товарищи. Нужно работать над созданием в Уфе
"Красного маршрута", благо, есть Дом-музей Ленина.

Например, во время гранд-тура "Красный маршрут" туристы из Китая посещают пока "три столицы" России и Родину В.И.Ленина, могут увидеть современную Россию и узнать, что такое СССР, прикоснуться к богатому культурному наследию, ощутить колорит русской жизни, а также самое главное – пройти путём Ленина и повязать красный галстук в Торжественном зале Ленинского мемориала. Почему бы им не продлить маршрут до Уфы?



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4

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  • 6 | 03.03.2021, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодцы китайцы. Сохранили идеологию - и вырвались в мировые лидеры.
Поставили цель: за десять ближайших лет обеспечить каждому среднюю зажиточность. Их миллиардеры - не чета нашим, работают на страну. Чуть
взбрыкнул - к стенке, сучонок. Это и есть марксистско-ленинская идеология,
вписанная в глобальный контекст, где "с волками жить". Эх, нам бы так...



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  • 7 | 03.03.2021, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да , Китай пошел правильным путем - Хочешь разбогатеть , богатей ! Только начни с нуля и тебя никто не тронет , не воруй государственное ! Там все миллиардеры не прихватизировали ни одного государственного предприятия , нет там воровства недр и природных богатств .
Сами честным трудом , без воровства вышли к своему благосостоянию !



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"...о слабых и сильных сторонах. «Изюминкой» нашей республики, выделяющей на фоне остальных регионов, Туканова назвала культуру башкирского народа и нашу природу. «Из слабых сторон то, что об этом никто не знает»,.."

=============================
Неизвестные вещи в принципе не могут быть сильными аргументами в пользу туризма.

Это само собой понятно даже тем, кто понятия не имеет о логике и риторике..
Но, ведь такая высокопоставленная дама должна знать хотя бы азы науки логика.

".....Иногда,я боюсь свою жену!!!..."

https://www.youtube.com/watch?v=GtQvcZdwAwc



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  • 9 | 03.03.2021, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 03.03.2021, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Да , Китай пошел правильным путем - Хочешь разбогатеть , богатей ! Только начни с нуля и тебя никто не тронет , не воруй государственное ! Там все миллиардеры не прихватизировали ни одного государственного предприятия , нет там воровства недр и природных богатств .
Сами честным трудом , без воровства вышли к своему благосостоянию !
====================
Остается только завидовать.
У нас же ЕБН начал внедрять самые страшные и гнусные пороки капитализма, продолжил его ставленник, все по классику: ( «нет такого преступления, на которое капитал бы не пошёл ради 300% прибыли». Эту мысль первым высказал Томас Джозеф Даннинг, британский профсоюзный активист. Позже его процитировал в своём «Капитале» Карл Маркс:)



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  • 10 | 03.03.2021, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А давайте им отдадим Путина, ишь, расслабились, - втораяэкономика мира!!!!!



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  • 11 | 03.03.2021, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Неправильные у вас ассоциации, вид у него утомлённый!
#
Тезис:.. вдруг китаёзи к нам в Уфу...
- Был Китай-глава, так его, обманом, не по китайской улочке повезли, а другой, - благоустроенной, как будто у него в кармане нету гаджета отслеживающего маршрут передвижения!
Вот он вот он русский мир...



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  • 12 | 03.03.2021, 18:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если судить по мрачной роже -то туристы валом повалят на такую посмотреть.да при халате и малахае ....ДОСТРОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ и культура



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  • 13 | 03.03.2021, 19:16 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39741 | Рейтинг: +6512,2
Смеха ради, почитайте в Инете про шапочку на голове курильщика.

Кто и когда, зачем и для чего её придумал и сшил. Интересно же.



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  • 14 | 03.03.2021, 20:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ездили туристы, но нашлась подлая душа спилившая уникальные сосны!!!!!
Кликнете 'мышкой'!



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  • 15 | 03.03.2021, 21:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14это "Кудрявые" сосны в Абзелиловском районе Башкортостана?!



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