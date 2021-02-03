Троица башкирских нацистов

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Лучшие комментарии
Чанышева: «С политпростит ...

Хабирову изменяет политическое чутье, поставить сытого, самодовольного ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Член Галин продолжает обс ...

...Навальный — националист. Опасная для истории личность... ========== ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Опять надоевшее: «внешние ...

У плохого танцора..., или америка мешает или народ не тот.
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Троица башкирских ...

В январе нынешнего года кассационный суд в Самаре оставил без удовлетворения ...
  4.03.2021   11424    19

Победная показуха от ...

Власти Башкирии планируют пригласить на праздничный концерт, посвященный Дню ...
  4.03.2021   17152    11

Патриоты фашиста Валидова ...

Активисты движения “Патриоты Башкортостана” потребовали у властей республики ...
  3.03.2021   12558    30

Пропагандонов собрали в ...

Власти Башкирии подвели итоги работы медиаотрасли за 2020-й год, но на встречу ...
  3.03.2021   40098    22

Главный могильщик будет ...

Максима Забелина назначили вице-премьером по социальным вопросам в Башкирии. ...
  3.03.2021   21538    10

Последние публикации
Троица башкирских ...

В январе нынешнего года кассационный суд в Самаре оставил без удовлетворения ...
  4.03.2021   42542    19

Победная показуха от ...

Власти Башкирии планируют пригласить на праздничный концерт, посвященный Дню ...
  4.03.2021   41982    11

Патриоты фашиста Валидова ...

Активисты движения “Патриоты Башкортостана” потребовали у властей республики ...
  3.03.2021   11926    30

Пропагандонов собрали в ...

Власти Башкирии подвели итоги работы медиаотрасли за 2020-й год, но на встречу ...
  3.03.2021   24920    22

Главный могильщик будет ...

Максима Забелина назначили вице-премьером по социальным вопросам в Башкирии. ...
  3.03.2021   14434    10

«Турпродукт» с запахом ...

Новый глава Госкомитета по туризму рассказала, как будет развиваться Башкирия. ...
  3.03.2021   19477    16

Умереть за дворец Путина ...

Мэр Уфы поблагодарил городскую призывную комиссию “за отличную работу” во время ...
  2.03.2021   17800    26

Армия по производству ...

Виль Тухватуллин: Мы не хотим, чтобы ребята из армии приходили инвалидами. ...
  2.03.2021   29022    28

Кровавому ублюдку — ...

Ильгам Галин: Бюст оценивается в 600 тысяч рублей. Мы лишь просим место в Парке ...
  1.03.2021   37256    70

Курултайные депутаны без ...

Помощников депутатов могут лишить статуса за «урон чести и достоинству депутата ...
  28.02.2021   32023    18

Читаемое за месяц
Елена Чиркова: ...

Вы можете не любить человека в аквариуме, но вы не можете бесконечно закрывать ...
  3.02.2021   19214    16

Искандар Бахтияров: Что ...

Искандар Бахтияров — генеральный директор компании «Уфанет». ...
  3.02.2021   11232    28

Сергей Алексашенко: На ...

Антон Орехъ: Насколько вообще в этой ситуации может быть какое-то давление ...
  3.02.2021   40266    31

«На зависть татарам» как ...

В Башкирии будет достроена крупнейшая мечеть Европы, на зависть татарам. ...
  4.02.2021   20893    27

В Татарстане хотят ...

Лидер организации объявил голодовку. Председатель Всетатарского общественного ...
  4.02.2021   36201    30

Архив публикаций
Март 2021 (9)
Февраль 2021 (52)
Январь 2021 (42)
Декабрь 2020 (55)
Ноябрь 2020 (53)
Октябрь 2020 (61)




Троица башкирских нацистов

Оценили
0


В январе нынешнего года кассационный суд в Самаре оставил без удовлетворения жалобу национальной организации "Башкорт" на признание ее экстремисткой и запрете ее деятельность. В том же месяце башкирские силовики произвели задержания активистов, участвовавших в ноябрьском инциденте в Кармаскалах. Четверо из них арестованы, им предъявлены обвинения в хулиганстве и незаконном хранении оружия. Экс-активисты "Башкорта" считают, что уголовное преследование грозит и лидерам запрещенной организации, поскольку, по их мнению, власти и силовики решили окончательно расправиться с независимой национальной организацией. О том, что же произошло осенью в Кармаскалах, почему преследуют "Башкорт" и как сейчас разворачивается "кармаскалинское дело" "Idel.Реалии" поговорили с бывшими лидерами запрещенной организации Фаилем Алсыновым, Русланом Габбасовым и Ильнаром Галиным.

Троица башкирских нацистов


— Январская кассация оставила в силе решение о признании "Башкорта" экстремистской организацией и запрете его деятельности. Вы ожидали такого исхода или все же надеялись на лучшее?

Ильнар Галин: — Как говорится, надежда умирает последней. Но в целом, мы ожидали такого решения. Наш адвокат Станислав Селезнев ходатайствовал об отложении процесса, но суд эту просьбу отклонил. Теперь в российской судебной системе осталась последняя инстанция, куда мы можем еще обратиться — Верховный суд РФ. Но сейчас мы уже можем одновременно подать жалобу и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Что мы и намерены сделать, поскольку надежды на российские суды нет.

Руслан Габбасов: — Собственно, после вступления в силу поправок к Конституции РФ о приоритете российского права над международным особой сейчас надежды нет и на ЕСПЧ. Возможно, положительное решение ЕСПЧ обретет обязательную силу для России только тогда, когда здесь сменится политический режим, будет создано демократическое правительство, которое отменит все эти драконовские законы и поправки. Вот, возможно, тогда в отношении нас восстановят справедливость.

Добавлю, что независимые национальные организации в республиках сейчас признают экстремистскими и запрещают, по всей России. Последний пример: процесс по запрету старейшей национальной организации в Татарстане — Всетатарского общественного центра (ВТОЦ). Я так думаю, что из национальных организаций власти хотят оставить лишь лояльные к ним и носящие характер таких, лубочных, которые будут говорить, в лучшем случае, лишь о культуре. Вот, как у нас Всемирный курултай башкир. О реальных проблемах, о соблюдении прав народов, о суверенитете они говорить не будут.

— Чем теперь будут заниматься активисты "Башкорта"? У вас у всех была и есть провозглашенная ранее миссия — защита интересов башкирского народа, борьба за лучшую, достойную и безопасную жизнь в республике. Организацию закрыли, но ведь миссия остается?

Руслан Габбасов: — Конечно, решение о признании нашей организации экстремистской и ее запрете во многом связало нам руки. Сейчас что-то делать в рамках какой-то единой организации очень сложно. Если взамен "Башкорта" создавать новую организацию, то, как нас предупреждают юристы, это может повлечь новые репрессии в отношении нас и других активистов. Такой прецедент уже был: когда ликвидировали в судебном порядке "Национал-большевистскую партию" Эдуарда Лимонова, ее активисты продолжили свою деятельность в рамках новой организации "Другая Россия" и подверглись за это уголовному преследованию. Но мы можем в личном качестве, как рядовые активисты, как граждане, работать и осуществлять нашу миссию по защите интересов башкирского народа в рамках других организаций, не созданных нами. Можем помогать им советом, делиться своим опытом.

Фаиль Алсынов: — Конечно, и рух (дух) наш, и цели наши остаются неизменными. Разумеется, мы хотим сохраниться, чтобы работать, приносить пользу нашему народу, гражданскому обществу в республике.

— Не так давно было объявлено о создании нового общественно-политического движения "Патриот Башкортостана". В него вошли такие известные в башкирском национальном движении люди как Сагит Исмагилов, Валиахмет Бадретдинов, Гарифулла Япаров и другие. Вы как-то видите себя, например, в этой организации?

Ильнар Галин: — Нас пока туда не приглашали.

Руслан Габбасов: — Пусть будет это движение, успехов ему. Чем больше организаций, защищающих интересы нашего народа, права людей всех национальностей в нашей республике, тем лучше. Когда есть несколько организаций со сходными целями — есть конкуренция, а это, как известно, двигатель прогресса. Лишь бы они ставили правильные вопросы, чтобы их деятельность не была профанацией.

Фаиль Алсынов: — Конечно, новые башкирские национальные организации будут создаваться, раз запрещен "Башкорт". И даже будут возрождаться старые — так, например, мы слышали, что ребята хотят возродить правозащитную организацию "Кук Буре". Они — власти и силовики — думали, что уберут "Башкорт" и проблемы сами собой закроются? Нет, не закроются.

— Кстати, инициаторы создания движения "Патриот Башкортостана" говорили, что активисты "Башкорт" допустили какие-то ошибки в своей деятельности в последнее время. Назывались, в том числе, такие инциденты как баймакский, кармаскалинский… Что вы думаете об этом?

Фаиль Алсынов: — Смотрите, была организация "Башкорт". Мы искренне вкладывали в нее всю свою силу, всю энергию. Уже при Муртазе Рахимове мы занимались общественной деятельностью. Тогда нас обвиняли, что мы — "хабировские". После назначения Рустэма Хамитова мы стали "рахимовскими". Как пришел Радий Хабиров, мы стали "хамитовскими". И вот так нас постоянно обвиняют, что мы, якобы, пляшем под чью-то дудку.

Но это, к слову. А какие-то ошибки в нашей деятельности были, не без этого. Мы после каждого мероприятия — после митингов, других протестных акций, йыйынов, рейдов по выявлению точек торговли контрафактным алкоголем, культурных мероприятий и так далее — собирались и разбирали эти ошибки, если они были допущены. Замечу еще: аксакалы сейчас говорят о наших ошибках во время баймакского, белорецкого и других инцидентов. Но они ведь были тогда с нами на постоянной связи, мы с ними все время советовались.

— У вас были компромиссы с властью, за которые вам сейчас, возможно, неловко?

Фаиль Алсынов: — После назначения Радия Хабирова я лично встречался с Азатом Бадрановым (в 2018-2020 гг. — замначальника, начальник управления главы РБ по общественно-политическому развитию, ныне — вице-премьер правительства РБ, курирующий, в том числе вопросы межнациональных отношений. — Idel.Реалии). Мы говорили, что хотим созидать, работать во благо республики, во благо нашего народа. Нам сказали — если вы поднимете вопрос по Куштау, то никакого разговора не будет. Мы от такой сделки отказались, поскольку Шиханы мы защищаем с 2014 года, если не раньше. Башкирская содовая компания также делала нам много интересных предложений, в том числе и финансовых, — только бы мы им не мешали. Вообще, какие только кланы на нас не выходили с самыми разными предложениями…

Руслан Габбасов: — Если честно, то таких вещей, которые мы делали бы против своей совести, у нас не было.

— Весной прошлого года, когда процесс запрета "Башкорта" шел в первой инстанции, юристы и другие наблюдатели, изучая обвинительное заключение, предположили, что в нем уже содержатся будущие персональные уголовные обвинения против целого ряда активистов организации. В январе были задержаны и арестованы участники ноябрьского инцидента в Кармаскалах, в отношении них возбуждены уголовные дела. Как вы считаете, есть прямая связь между этими событиями?

Фаиль Алсынов: — Еще во время последних процессов по делу о запрете "Башкорта" нам стало известно, что прокуроры настроены на возбуждение уголовных дел против нас, поскольку мы, по их мнению, продолжаем свою деятельность. Ноябрьские события в Кармаскалах и январские задержания ребят это подтвердили. Я ознакомился с материалами возбужденного против них уголовного дела. Так вот, там есть целая группа каких-то свидетелей, дающих показания, что, мол, это мы, бывшие руководители "Башкорта" направили туда, в Кармаскалы ребят. Так что опасность возбуждения против нас и других активистов персональных уголовных дел, считаю, вполне реальна.

— Что все-таки произошло тогда, 7 ноября, в Кармаскалах? Госсми пытаются акцентировать внимание общественности на том, что это все организовал именно "Башкорт", в частности, бывшие руководители структуры…

Фаиль Алсынов: — Мы уже делали по этому поводу обращение, в котором объяснили, что силовики хотят преподнести этот инцидент как массовые беспорядки, организованные именно "Башкортом", нами. Но нас там не было; мы вообще узнали о произошедшем только после задержаний ребят.

Руслан Габбасов: — Ни Фаиль, ни Ильнар, ни я вообще не знали об этом событии — ни о том, что оно намечается, ни о том, что туда уже кто-то поехал. Я вообще был в этот день на работе, узнал об этом лишь из новостей в Интернете. Что касается активистов — да, там были ребята, которые раньше приходили на наши акции. Я поясню подробнее: в "Башкорт" входили различные местные лидеры из разных районов, как правило, активные, волевые ребята. Такие парни даже после закрытия организации не будут сидеть сложа руки. Если где-то возникнет какая-то проблема, какая-то несправедливость, они соберутся и поедут туда. Как, например, ездили на митинги в Ишимбай, на протесты против разработки хребта Крыктытау и так далее. Они поедут даже независимо от нас — от Фаиля, от Ильнара, от меня — поскольку организация перестала существовать, и бывшее руководство уже не имеет такого влияния на бывших активистов. Так что, утверждать, что это все спланировал "Башкорт", неверно.

— Вам удалось до конца реконструировать ход событий? Зачем ребята туда поехали?

Фаиль Алсынов: — Ребята поехали туда просто встретиться, пообщаться. Местные парни приготовили плов, но ребята туда даже не доехали, их остановили силовики на трассе.

Руслан Габбасов: — Был конфликт между двумя людьми в Кармаскалах. Кстати, армянская диаспора тут ни при чем. Ребята ехали туда даже не на "стрелку", не на разборки, а просто поговорить.

— Почему туда поехало так много народу? Называли цифру аж под 300 человек…

Ильнар Галин: — Кинули клич, поехали не с одного района…

Фаиль Алсынов: — Причем, ехали с мирными намерениями, потом что знали уже, что силовики в курсе их поездки. Нелепо думать, что парни, зная об этом, хотели устроить какую-то заварушку. И, тем не менее, их очень жестко задержали. Многие парни даже из машины не успели выйти, когда их остановили на трассе. Их грубо вытаскивали из машин, разбивали в авто стекла, избивали, наносили травмы.

Ильнар Галин: — Мы так думаем, такое могло случиться на любом нашем мероприятии. Нас ведь и перед йыйынами угрожающе предупреждали — мол, не нужно вам их проводить. Вполне мог быть такой инцидент, например, когда мы проводили свой йыйын у подножия Куштау в июне 2019 года.

— Некоторые наблюдатели считают все произошедшее провокацией либо властей, либо силовиков. Вы согласны с этим? При этом, кстати, говорят, что сценарий провокации был написан еще до кармаскалинских событий…

Руслан Габбасов: — Да, это очень похоже на провокацию. Если это так, то сценарий, думаю, был написан после Куштау, когда увидели, что активисты запрещенного "Башкорта" по-прежнему обладают авторитетом в народе. Причем, этот авторитет еще больше возрос, и укрепился не только среди башкир, но и среди людей всех национальностей, которые защищали гору. Авторы провокации также учли, что мы приняли активное участие в защите хребта Крыктытау в Абзелиловском районе, где, кстати, "Русская медная компания" отнюдь не отказалась от своих притязаний. Схожие конфликты есть в Учалинском, в Баймакском районе, других местах Зауралья, где очередные горнопромышленники собрались рыть карьеры. Мы вновь могли бросить клич о мобилизации народа на защиту нашей природы. Поэтому, вполне возможно, что сценарий провокации с непременным дальнейшим уголовным преследованием был разработан, и его инициаторы ждали только удобного момента, чтобы пустить его в ход.

— Как вы считаете, зачем это делается?

Руслан Габбасов: — Полагаю, после того как нашу организацию запретили, им теперь нужно еще и демонизировать нас в глазах общественного мнения и заодно нейтрализовать победный эффект Куштау.

Фаиль Алсынов: — Думаю, в связи с общим обострением ситуации в стране, из Москвы в регионы были спущены директивы, чтобы на лидеров, ведущих активистов были организованы уголовные дела, причем, такие, чтобы их можно было нейтрализовать надолго.

Фаиль Алсынов: — После тех задержаний и избиений в Кармаскалах восемь парней написали заявления в прокуратуру и следственный комитет. На них оказывалось давление, чтобы они забрали эти заявления обратно. С этой целью выходили и на меня, чтобы я убедил ребят отозвать свои обращения. Угрожали, что, мол, если они не заберут, то им же будет хуже. Именно поэтому у них в январе прошли обыски, им подкинули оружие, задержали и арестовали. Из пятнадцати задержанных в январе четверо — Рустам Аманов, Ильнур Кинисаров, Раиль Абкадиров и Марат Шарафутдинов — были взяты под стражу и стали затем обвиняемыми, а остальных сделали свидетелями обвинения.

Кстати, в постановлениях о привлечении ребят в качестве обвиняемых следствие делает акцент именно на межнациональный конфликт с местной армянской диаспорой.

Вот, я процитирую один такой документ:

"Шарафутдинов М.К., Абкадиров Р.К., Кинисаров И.Х., Аманов Р.С…., являясь активными членами Башкирской общественной организации Башкорт… действуя группой лиц по предварительному сговору…, совершили приготовление к умышленному преступлению … хулиганству… по мотивам национальной ненависти…

Выражая по мотивам национальной ненависти свое превосходство перед лицами армянской национальности, с целью осуществления акта устрашения, обозначения мнимого влияния БОО Башкорт на территории Кармаскалинского района…" и так далее. Так во всех материалах по делу. Но, как мы уже говорили, никакого межнационального конфликта с армянами не было — это отрицают и они сами, и местные власти.

— Некоторое время назад в Телеграм-каналах была распространена информация о том, что Марат Шарафутдинов подвергается пыткам и избиениям на допросах. Насколько эта информация подтвердилась?

Фаиль Алсынов: — Насколько мы знаем, брату Марата позвонили адвокаты Раиля Абкадирова, которого посадили в соседнюю с Маратом камеру. По словам Раиля, как передали адвокаты, он слышал как Марата целый день избивали, как он кричал, звал на помощь. После этого мы позвонили адвокатам, члену Совета по правам человека при главе РБ Альмире Жуковой, в местное отделение Комитета против пыток. Нам потом сообщили, что у Марата, действительно, есть синяки под глазами, два раза на допросах он терял сознание. Затем Марат сам передал, что его никто не трогает, не бьет. Возможно, на него надавили. Сейчас он находится в 17-й больнице ФСИН на улице Карла Маркса.

Руслан Габбасов: — Медики из этой больницы заявили, что у него "депрессивное расстройство". Адвокатов туда не пускают, поскольку, якобы, не позволяет его состояние здоровья.

Фаиль Алсынов: — Это режимная больница. Порядки там хуже, чем в тюрьме, если говорить о возможности связи с волей. Там нет телефонов, нет, вообще, никакой связи. Все зависит от фсиновских врачей, которые решают, можно ли допустить свидание с родными и даже с адвокатом. Сейчас они поместили Марата туда, видимо, потому, что не хотят, чтобы от него пошла какая-то информация.

— С таким формальным диагнозом — "депрессивное расстройство" — могут ли к нему применить старые, еще советские методы карательной психиатрии?

Фаиль Алсынов: — В принципе, запросто. Из человека легко сделать "овощ". Но нам пока об этом ничего неизвестно.

Кстати, чем Марат отличается от других арестованных парней тем, что он вообще не участвовал в кармаскалинских событиях. Мы не понимаем, зачем его вообще взяли.

— Что происходит с остальными парнями? Вообще, насколько интенсивно сейчас идут допросы?

Руслан Габбасов: — На данный момент вообще ничего не происходит, кроме того, что предъявили им обвинение. Уголовное дело пока возбуждено по статье "хулиганство" и, насколько мы знаем, "по факту хранения оружия и боеприпасов". Есть также некоторые данные о том, что могут возбудить дело и по одной из "экстремистских" статей. Но ведь даже хулиганство сегодня для этой системы не просто какое-то рядовое преступление, за какое дают чаще условное наказание. Мы сегодня видим, что Азату Мифтахову, человеку ранее не судимому, дали по такой статье шесть лет реального лишения свободы — якобы, он разбил стекло в помещении "Единой России"…

Замечу еще, что, к сожалению, многие адвокаты боятся взяться за это дело, поскольку оно явно политическое.

Фаиль Алсынов: — Никто пока не знает, что следствие оставит в окончательной версии обвинения. Мы считаем, оружие и боеприпасы парням подкинули для того, чтобы закрыть их на время следствия, поскольку такие "вещдоки" отягчают меру пресечения. Но, думаю, доказать на суде, что это оружие принадлежало именно им, для следствия будет сложно. Нужно будет ответить на вопросы: откуда это оружие и боеприпасы взялись первоначально, где, при каких обстоятельствах парни их, якобы, приобрели и так далее. Масса нюансов, — и здесь следствие, мы полагаем, просто не обойдется без фальсификации доказательств. Хотя … могут и оставить это в деле, чтобы подкрепить обвинение по экстремизму, если дело по такой статье будет возбуждено.

— Вы и другие активисты участвовали в январских протестных шествиях. Республиканские власти по-своему интерпретировали участие в этой акции различных общественных сил и движений, отграничивая одних от других. Что вы об этом думаете?

Фаиль Алсынов: — Власти, как обычно, делают все, чтобы разъединить протест. Различными посылами рассорить сторонников Навального с активистами "Республики", наших активистов — с "зелеными" и так далее. Но мы, наоборот, увидели в этих протестах такое единство граждан, как это было на Куштау. Гору защищали самые разные люди всех национальностей и конфессий, верующие и атеисты, интересующиеся политикой и аполитичные. Лозунг "Куштау, йэше!" из чисто башкирского стал общим для всех. В нынешних протестах дело обстоит также. Да, проблемы, возмущающие людей, зачастую разные, но их объединяет понимание, что все проблемы, в конечном счете, — порождение вот этой нынешней власти.

Руслан Габбасов: — Народ не дурак, он все видит и все прекрасно понимает. Да, демонизировать "Башкорт" можно еще больше, но лишь в глазах тех, кто изначально относился к нему отрицательно. А те, кто критически относился к государственной пропаганде — на них все эти ухищрения, думаю, не подействуют. В нашей деятельности не было никакого "экстремизма", и незашоренные люди это прекрасно знают.

Когда материал готовился к публикации, стало известно, что Фаиль Алсынов вызван на допрос в УФСБ по Башкортостану. Как сообщил активист, допросы связаны с возбужденным уголовным делом в связи с его выступлением на курултае башкир Зилаирского района в апреле 2019 года, где Алсынов, якобы, призывал к отделению Башкортостана от России. На процессе по запрещению "Башкорта: этот эпизод стал одним из главных аргументов региональной прокуратуры, требовавшей признать организацию экстремистской. Пока что активист вызывается на допросы в качестве свидетеля.

"Idel.Реалии" ранее делали официальный запрос в правительство Башкортостана с просьбой прокомментировать обвинения в давлении на активистов зпрещенной организации "Башкорт", однако там отказались отвечать по сути заданных нами вопросов.

Идель.Реалии
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 04.03.2021, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
САЖАТЬ и ЕЩЕ РАЗ САЖАТЬ .Им кроме места у кормушки все бир-бар.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 04.03.2021, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"активист вызывается на допросы в качестве свидетеля."

----------------------

- Так ЧТО вы, как свидетель, можете показать по этому делу?

- Как свидетель, я могу показать по этому делу... ВСЁ!..



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 04.03.2021, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"БГ"-боевая группа.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 04.03.2021, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Без финансирования из воровского общака все эти движения не стоят ломанного гроша!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 04.03.2021, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И все эти бесчинства власти ради доходов сводной ПЖиВ ! Дети, жёны, любовницы не хотят проживать в стране организованный их кормильцами, предпочитают ПМЖ забугровое. Ау, потомки рабов, вы позволяете губить свою страну!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 04.03.2021, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Они работать пробовали? Конечно, в деревне жизнь не сахар, трудится нужно.. Проще приехать в город к теплой ванной и туалету и требовать. А чо требуют то? - ногоцелования, уважения и корыта для себя истинных. Езжай к Ивану Грозному там требуй, поезд ушел - Башкирия многонациональная Родина, не буди лиха, пока тиха, не ровен час.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 04.03.2021, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 04.03.2021, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

И все эти бесчинства власти ради доходов сводной ПЖиВ ! Дети, жёны, любовницы не хотят проживать в стране организованный их кормильцами, предпочитают ПМЖ забугровое. Ау, потомки рабов, вы позволяете губить свою страну!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А ты во всем этом не учавствуешь, смотришь с облаков и советы даешь? Ну давай, собирай войско и вперед, потомки рабов тебе мешать не будут.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 04.03.2021, 11:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70257 | Рейтинг: +11715,6
Руслан Габбасов: — Если честно, то таких вещей, которые мы делали бы против своей совести, у нас не было.
__________________________________________
Ну то есть делегата Оренбуржья, инвалида избили в туалете Дв.Молодежи до потери сознания - по совести.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 04.03.2021, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Щенки. Передавят вас как кортов, но бузить и стравливать народы республики не дадут. Ану на конюшню, прямым своим предназначением.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 04.03.2021, 12:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70257 | Рейтинг: +11715,6
Сагит Исмагилов, Валиахмет Бадретдинов, Гарифулла Япаров - старые нацисты, которых нацики помоложе называют аксакалами - выступили уже дважды как минимум, едва объявив себя Патриотами Б-стана - за памятник Валидову.
Вот и вся их деятельность на сегодня. Башкирам, как народу, как нации - от этого памятника тепло?

И ведь ни одна нацистская сволочь из башкортов - ни разу не вякнула по поводу создания онлайн-переводчика БЯ! Ни для компа, ни для смартфонов! Разве это не способствовало бы городским юным башкирам в изучении родного языка в отсутствии языковой среды?

Ну представим - добились они своего - поставили памятник Валидову, да напротив аж горсовета, вместо Ленина высотой метров 10 - башкирам жить стало легче? Миссия — защита интересов башкирского народа, борьба за лучшую, достойную и безопасную жизнь в республике - выполнена?

На самом деле все телодвижения нациков - направлены лишь на реваншизм, мечение территории, преференции по этническому принципу, места у кормушки. А на народ им на самом деле - посрать!



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 04.03.2021, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто будет читать такую портянку? Ужас!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 04.03.2021, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как в Башкортостане , проходили годы подъема башкирского
национализма при правлении Рахимове М. Г. - помню !
Это было ужасающее поведение глав башкирской нации
не дай Аллах и Бог , такого повторения .



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 04.03.2021, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Муртаза- не нацист. Он -вор, прикрывающийся националистическими играми,скатывавшийся на уровень обыкновенной уголовщины.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 04.03.2021, 17:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давайте развивать мысль!
Если идет утилизация очередного национального проекта, значить властитель белого дома надумал новый националистический проект, который будет наполнен послушными.
Логику мыслей и действий человека практически не изменить, ну разве что если он гений. Нет, не гений. Значить меняют и кровати и .....



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 04.03.2021, 18:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путина поставили 6чел.: дочь Таня Дьяченко, зять Юмашев, Волошин, Абрамович, Чубайс и Березовский.
За 2017 уехало в США и ЕС на ПМЖ 44 тыс профессоров и Кандидатов технических наук. А пресс-секретарь Путина: Песков купил за 2 млн $ апартаменты с бамбуковым садом и фитнес центром в США.
Путин россиянам газ впаривает за 5 руб., а китайцам за 80 коп.. В США элэнергия с 3 центов снизили до 2,14 цента!
Голосуйте за Путина и нам снизит цены!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 04.03.2021, 18:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Приведу две цитаты и зэтой статьи:
1. "Фаиль Алсынов вызван на допрос в УФСБ по Башкортостану. Как сообщил активист, допросы связаны с возбужденным уголовным делом в связи с его выступлением на курултае башкир Зилаирского района в апреле 2019 года, где Алсынов, якобы, призывал к отделению Башкортостана от России".
2. "Руслан Габбасов: Я так думаю, что из национальных организаций власти хотят оставить лишь ... таких, ... которые будут говорить, в лучшем случае, лишь о культуре. ... О реальных проблемах, о соблюдении прав народов, о суверенитете они говорить не будут".
____________________________________________________________
___
А теперь объясните-ка мне: "суверенитет", о котором говорит Габбасов это разве не "отделение Башкортостана от России", к которому якобы призывал Алчинов?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 04.03.2021, 19:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если по закону именно Россия их не соблюдает. Башкортостан вошёл как автономная республика, т.е.самостоятельная. Но Россия растоптав все договорённости сделала фактически резервацию.
Аргументов окромя кованого сапога у России нету!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 04.03.2021, 19:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13й
Вы что толкуете, ваш честный-пречестный Путин трижды назначал вора??! Вы в своём уме?! Ну и что что Путин заявлял что он был шпаной и его дружки Усвяцов и Кумарин из Тамбовской ОПГ, зато он лучший президент! Ему народ плохой достался, - подводит его, - вымирает! Это нормально, так и должно быть!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 04.03.2021, 21:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Колонизаторы и диаспоры,
И рабами крепостными пригнанные,
Тем паче на коленях приползшие
Не плюйте где кушаете
А эти якобы "нацики" два слова не связавшие о правах своего народа
Верные оккупантам коренные, вас будут судить -
хотя бы потому, что людоед кушать хочет



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com