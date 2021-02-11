Воруют налоги и нагибают «бюджетозависимых»

До конца апреля в бюджетных учреждениях Уфы городские власти объявили санитарные пятницы.Соответствующее распоряжение подписал глава уфимской администрации Сергей Греков.Он призвал муниципальные учреждения «обеспечить проведение субботников на территории городского округа».Необходимо обеспечить активное участие бюджетозависимых в проведении санитарных пятниц и субботников, организовать наведение порядка на прилегающих территориях подведомственных учреждений и предприятий, указано в документе.Напомним, в настоящее время подведомственные мэрии Уфы организации продолжают работать по особому графику, который предусматривает начало рабочего дня на 1 час раньше из-за ремонта путепровода над проспектом Салавата Юлаева близ улицы Заки Валиди.