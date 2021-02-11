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Воруют налоги и нагибают «бюджетозависимых»

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До конца апреля в бюджетных учреждениях Уфы городские власти объявили санитарные пятницы.

Воруют налоги и нагибают «бюджетозависимых»


Соответствующее распоряжение подписал глава уфимской администрации Сергей Греков.
Он призвал муниципальные учреждения «обеспечить проведение субботников на территории городского округа».

Необходимо обеспечить активное участие бюджетозависимых в проведении санитарных пятниц и субботников, организовать наведение порядка на прилегающих территориях подведомственных учреждений и предприятий, указано в документе.

Напомним, в настоящее время подведомственные мэрии Уфы организации продолжают работать по особому графику, который предусматривает начало рабочего дня на 1 час раньше из-за ремонта путепровода над проспектом Салавата Юлаева близ улицы Заки Валиди.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 12.03.2021, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" санитарные пятницы"

-------------------------------

А также "чистые четверги" и "субботники". Возможно, "воскресники".

Вспоминается деревенский мужичок, распевающий под хмельком:

- Понедельник-вто-орник, середа-четверг,
Пятница-суббо-ота и воскресный день!..



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  • Гость
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  • 2 | 12.03.2021, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Субботник это показатель неумения властей организовать рабочий процесс
турк



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  • Гость
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  • 3 | 12.03.2021, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк, "я с тобой прав". Чисто не там, где метут, а там, где не мусорят. )



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