Соответствующее распоряжение подписал глава уфимской администрации Сергей Греков.
Он призвал муниципальные учреждения «обеспечить проведение субботников на территории городского округа».
Необходимо обеспечить активное участие бюджетозависимых в проведении санитарных пятниц и субботников, организовать наведение порядка на прилегающих территориях подведомственных учреждений и предприятий, указано в документе.
Напомним, в настоящее время подведомственные мэрии Уфы организации продолжают работать по особому графику, который предусматривает начало рабочего дня на 1 час раньше из-за ремонта путепровода над проспектом Салавата Юлаева близ улицы Заки Валиди.
Эхо Москвы
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Воруют налоги и нагибают «бюджетозависимых»
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