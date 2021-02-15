Активисты из Татарстана и Башкортостана также задержаны в Москве

Они участвовали в муниципальном форуме независимых депутатов в российской столице.Казанские активистки Гульназ Равилова, Елена Изотова и депутат Госсобрания Башкортостана (фракция КПРФ) Дмитрий Чувилин, а также активист башкортостанского общественно-политического движения "Республика" Руслан Нуртдинов задержаны на муниципальном форуме независимых депутатов в Москве.— Мы проработали на форуме всего около получаса. Успели лишь выступить Максим Резник, Илья Яшин и начал выступать Евгений Ройзман. Тут зашла полиция и объявила всех задержанными, в связи с тем, что форум, якобы, организован "нежелательной в РФ организацией". Затем уже ко всем участникам подошли полицейские и повели в автозаки, которых было подогнано около двадцати. В основном, полицейские вели себя корректно, но спикеров, в том числе, Илью Яшину задержали довольно жестко, с применением силы, — рассказал "Idel.Реалии" Руслан Нуртдинов.Видео Руслана Нуртдинова — "Полиция объявляет о повальном задержании участников форума"На форуме активист, по его словам, намеревался принять участие в работе экологической панели, где собирался рассказать о защите общественностью Башкортостана шихана Куштау.Задержанный депутат Госсобрания Дмитрий Чувилин сообщил, что полицейские "не обратили никакого внимания на депутатский статус", которым обладали многие из участников форума. По его словам, задержанным намерены инкриминировать ст. 20.33 КоАП РФ (Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Статья предусматривает санкцию в виде административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.Видео — "Задержание Дмитрия Чувилина"— Мы совершенно не понимаем причину этих задержаний, — заявила "Idel.Реалии" московская активистка Миля Кашапова. — Нам сообщили, что наше мероприятие организовано некой "нежелательной организацией". Я, как человек, который тоже принимал участие в организации форума, могу сказать, что это — совершенная неправда, это ложь. "Объединенные демократы" не сотрудничают ни с какой "нежелательной организацией". Это большая путаница, которая происходит регулярно, когда нас обвиняют в сотрудничестве с "Открытой Россией". Но, вообще, после этих задержаний складывается ощущение, что взялись уже за всех — неважно, идешь ты в Госдуму, в муниципальные депутаты или даже просто приходишь на такой форум, как активист. Ты все равно будешь задержан, поскольку твое мнение — "нежелательно".На момент написания заметки задержанные участники форума были доставлены в различные ОВД Москвы, в том числе Руслан Нуртдинов — в ОВД "Метрогородок, Дмитрий Чувилин — в ОВД "Новокосино". Депутат Благовещенского райсовета, член СПЧ при главе РБ Сергей Жуков, также принимавший участие в работе форума, заявил "Эху Москвы" в Уфе", что он не был задержан.Дмитрий Чувилин информировал, что к задержанным в ОВД "Новокосино" не пускают адвокатов, также не дают воду. СМИ также сообщают, что защитников не пускают и в ОВД "Новогиреево", "Гольяново" и "Восточное Измайлово".Московская полиция сегодня задержала более 170 участников Форума муниципальных депутатов "Муниципальная Россия", который открылся утром в столичной гостинице "Измайлово". Среди задержанных — известные политики, депутаты и журналисты: Евгений Ройзман, Максим Резник, Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров, Илья Яшин, Юлия Галямина, Тимур Олевский и другие.В ночь на 13 марта московская полиция задержала депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву. Ее отвезли в отделение полиции по Тверскому району для составления протокола за участие в акции протеста 23 января по ч. 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга).Форум муниципальных депутатов "Муниципальная Россия" должен был пройти в Москве 13-14 марта. В программу форума входили лекции экспертов и оппозиционных политиков о выборах и работе муниципальных депутатов. Участники намеревались обсудить широкий круг вопросов, связанных с проблематикой эффективности работы депутатов представительных органов местного самоуправления в различных сферах общественной жизни. В работе форума должны были принять участие более 170 депутатов и активистов из 56 российских регионов.Организатором форума выступил политический проект "Объединенные демократы", связанный с движением "Открытая Россия", основанного Михаилом Ходорковским. Это движение, однако, юридически никак не связано с одноименными лондонскими организациями, включёнными в список "нежелательных" в России.