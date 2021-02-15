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Активисты из Татарстана и Башкортостана также задержаны в Москве

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Они участвовали в муниципальном форуме независимых депутатов в российской столице.
Казанские активистки Гульназ Равилова, Елена Изотова и депутат Госсобрания Башкортостана (фракция КПРФ) Дмитрий Чувилин, а также активист башкортостанского общественно-политического движения "Республика" Руслан Нуртдинов задержаны на муниципальном форуме независимых депутатов в Москве.

Активисты из Татарстана и Башкортостана также задержаны в Москве


— Мы проработали на форуме всего около получаса. Успели лишь выступить Максим Резник, Илья Яшин и начал выступать Евгений Ройзман. Тут зашла полиция и объявила всех задержанными, в связи с тем, что форум, якобы, организован "нежелательной в РФ организацией". Затем уже ко всем участникам подошли полицейские и повели в автозаки, которых было подогнано около двадцати. В основном, полицейские вели себя корректно, но спикеров, в том числе, Илью Яшину задержали довольно жестко, с применением силы, — рассказал "Idel.Реалии" Руслан Нуртдинов.

Видео Руслана Нуртдинова — "Полиция объявляет о повальном задержании участников форума"

На форуме активист, по его словам, намеревался принять участие в работе экологической панели, где собирался рассказать о защите общественностью Башкортостана шихана Куштау.

Задержанный депутат Госсобрания Дмитрий Чувилин сообщил, что полицейские "не обратили никакого внимания на депутатский статус", которым обладали многие из участников форума. По его словам, задержанным намерены инкриминировать ст. 20.33 КоАП РФ (Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Статья предусматривает санкцию в виде административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Видео — "Задержание Дмитрия Чувилина"

— Мы совершенно не понимаем причину этих задержаний, — заявила "Idel.Реалии" московская активистка Миля Кашапова. — Нам сообщили, что наше мероприятие организовано некой "нежелательной организацией". Я, как человек, который тоже принимал участие в организации форума, могу сказать, что это — совершенная неправда, это ложь. "Объединенные демократы" не сотрудничают ни с какой "нежелательной организацией". Это большая путаница, которая происходит регулярно, когда нас обвиняют в сотрудничестве с "Открытой Россией". Но, вообще, после этих задержаний складывается ощущение, что взялись уже за всех — неважно, идешь ты в Госдуму, в муниципальные депутаты или даже просто приходишь на такой форум, как активист. Ты все равно будешь задержан, поскольку твое мнение — "нежелательно".

На момент написания заметки задержанные участники форума были доставлены в различные ОВД Москвы, в том числе Руслан Нуртдинов — в ОВД "Метрогородок, Дмитрий Чувилин — в ОВД "Новокосино". Депутат Благовещенского райсовета, член СПЧ при главе РБ Сергей Жуков, также принимавший участие в работе форума, заявил "Эху Москвы" в Уфе", что он не был задержан.

Дмитрий Чувилин информировал, что к задержанным в ОВД "Новокосино" не пускают адвокатов, также не дают воду. СМИ также сообщают, что защитников не пускают и в ОВД "Новогиреево", "Гольяново" и "Восточное Измайлово".

Московская полиция сегодня задержала более 170 участников Форума муниципальных депутатов "Муниципальная Россия", который открылся утром в столичной гостинице "Измайлово". Среди задержанных — известные политики, депутаты и журналисты: Евгений Ройзман, Максим Резник, Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров, Илья Яшин, Юлия Галямина, Тимур Олевский и другие.

В ночь на 13 марта московская полиция задержала депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву. Ее отвезли в отделение полиции по Тверскому району для составления протокола за участие в акции протеста 23 января по ч. 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга).

Форум муниципальных депутатов "Муниципальная Россия" должен был пройти в Москве 13-14 марта. В программу форума входили лекции экспертов и оппозиционных политиков о выборах и работе муниципальных депутатов. Участники намеревались обсудить широкий круг вопросов, связанных с проблематикой эффективности работы депутатов представительных органов местного самоуправления в различных сферах общественной жизни. В работе форума должны были принять участие более 170 депутатов и активистов из 56 российских регионов.

Организатором форума выступил политический проект "Объединенные демократы", связанный с движением "Открытая Россия", основанного Михаилом Ходорковским. Это движение, однако, юридически никак не связано с одноименными лондонскими организациями, включёнными в список "нежелательных" в России.

Идель.Реалии
Оригинал публикации






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  • Гость
  •  
  • 1 | 15.03.2021, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А не надо участвовать в мероприятиях, которые устраивают предатели Родины, получающие деньги из-за границы! Очень Опытный



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5

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  • Гость
  •  
  • 2 | 15.03.2021, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 15.03.2021, 10:21 | Автор:

А не надо участвовать в мероприятиях, которые устраивают предатели Родины, получающие деньги из-за границы! Очень Опытный
=================================================
Как говорится плиздеть ума не надо ! А ты как любитель правды во всем и по всем статьям с доказухой ! Факты давай !
Кто сколько оплатил , кто получил и кто собрал и кто , какой депутат соврал их 170 задержанных !
Ждем данных от " правдоруба конторы " !



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2

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  • Гость
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  • 3 | 15.03.2021, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Среди задержанных — известные политики, депутаты и журналисты: Евгений Ройзман...

--------------------

С учётом прошлой отсидки могут добавить. "Это вам не мелочь по карманам
тырить!.."



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1

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  • 4 | 15.03.2021, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 15.03.2021, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 15.03.2021, 10:21 | Автор:

А не надо участвовать в мероприятиях, которые устраивают предатели Родины, получающие деньги из-за границы! Очень Опытный
=================================================
Как говорится плиздеть ума не надо ! А ты как любитель правды во всем и по всем статьям с доказухой ! Факты давай !
Кто сколько оплатил , кто получил и кто собрал и кто , какой депутат соврал их 170 задержанных !
Ждем данных от " правдоруба конторы " !
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Ты чего-то совсем рамсы попутал! Это Навальный якобы всё про всех знает, а не я! А эти "Объединённые демократы" и сами не отрицают свои связи с "Открытой Россией"! Очень Опытный



Оценили
3

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  • 5 | 15.03.2021, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 15.03.2021, 11:15 | Автор

Ты чего-то совсем рамсы попутал! Это Навальный якобы всё про всех знает, а не я! А эти "Объединённые демократы" и сами не отрицают свои связи с "Открытой Россией"! Очень Опытный
==================================================
московская активистка Миля Кашапова. ............" это — совершенная неправда, это ложь. "Объединенные демократы" не сотрудничают ни с какой "нежелательной организацией". Это большая путаница, которая происходит регулярно, когда нас обвиняют в сотрудничестве с "Открытой Россией". ..."
Вот я и говорю тебе , давай ФАКТЫ ! Ты же начал здесь доказывать обратное , значить должны быть ФАКТЫ у тебя !
Иначе как говорится , не плизди ПОДЖОПНИК !



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0

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  • 6 | 15.03.2021, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 15.03.2021, 11:15 | Автор:
_ Ты чего-то совсем рамсы попутал! Это Навальный якобы всё про всех знает, а не я! А эти "Объединённые демократы" и сами не отрицают свои связи с "Открытой Россией"! Очень Опытный
=============================================
У Навального на каждое обвинение есть Доказательные видеоролики !
И дворцы , катера , острова , виноградники , поместья , винодельческие заводы , все сопровождается документами , пусть если это фальшивки
наши власти достойные опровержения , а не закулисные уголовные преследования .



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  • 7 | 15.03.2021, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отличная новость. Эту голубиную стаю под замок.



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5

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  • 8 | 15.03.2021, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Своими статьями и твитами вы мешаете работать Президенту и Главе РБ. Хватит ныть, идите работать, а если на пенсии сидите и смотрите телевизор. В магазинах все есть, в трубах горячая и холодная вода, свет горит и дороги чищенные. Хотите как Сирии где уже умерло 600 тыс. или как в Ираке где померло 700 тыс? Перспективы сдохнуть намного выше, чем пробраться в число стран золотого миллиарда.
Кто мешал организаторам официально все оформить? Значить искали хайп! Депутатов взяли? Давно пора, наших посмотри, каждый второй от СК ныкается в курултае.



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4

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  • 9 | 15.03.2021, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 15.03.2021, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 15.03.2021, 11:15 | Автор

Ты чего-то совсем рамсы попутал! Это Навальный якобы всё про всех знает, а не я! А эти "Объединённые демократы" и сами не отрицают свои связи с "Открытой Россией"! Очень Опытный
==================================================
московская активистка Миля Кашапова. ............" это — совершенная неправда, это ложь. "Объединенные демократы" не сотрудничают ни с какой "нежелательной организацией". Это большая путаница, которая происходит регулярно, когда нас обвиняют в сотрудничестве с "Открытой Россией". ..."
Вот я и говорю тебе , давай ФАКТЫ ! Ты же начал здесь доказывать обратное , значить должны быть ФАКТЫ у тебя !
Иначе как говорится , не плизди ПОДЖОПНИК !
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Организатором форума выступил политический проект "Объединенные демократы", связанный с движением "Открытая Россия", основанного Михаилом Ходорковским.
____________________________________________________________
_ А до конца статью дочитать религия не позволяет? Очень Опытный



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  • 10 | 15.03.2021, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 15.03.2021, 11:48 | Автор:

Отличная новость. Эту голубиную стаю под замок.
============================================
Оно конешно так , но на страну замок не навесить . А медный таз для страны можно приготовить !



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  • 11 | 15.03.2021, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 15.03.2021, 11:54 | Автор:

........." В магазинах все есть, в трубах горячая и холодная вода, свет горит и дороги чищенные. Хотите как Сирии где уже умерло 600 тыс. или как в Ираке где померло 700 тыс? Перспективы сдохнуть намного выше, чем пробраться в число стран золотого миллиарда........"
==============================================
На 14 - 30 тысяч зарплаты или пенсии в магазины почти ничего не остается после оплаты всех счетов ЖКХ !
Особенно за отопление " дешево " за месяц от 5 до 9 тысяч !
И особенно " дешевые " продукты , иди купи и лекарства прихвати
И детей корми и одевай и обучай .



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1

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  • 12 | 15.03.2021, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хунта!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



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0

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  • 13 | 15.03.2021, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 15.03.2021, 12:01 | Автор:
_
__ Организатором форума выступил политический проект "Объединенные демократы", связанный с движением "Открытая Россия", основанного Михаилом Ходорковским.
____________________________________________________________

_ А до конца статью дочитать религия не позволяет? Очень Опытный
========================================================

Организатором форума выступил политический проект
"Объединенные демократы", связанный с движением
"Открытая Россия",
основанного Михаилом Ходорковским.

Это движение, однако, юридически никак не связано с одноименными лондонскими организациями, включёнными в список "нежелательных" в России.
===============================================
ОПЯТЬ ?! Лгать и изворачиваться ?
......" Это движение, однако,

юридически никак не связано

с одноименными лондонскими организациями,
включёнными в список "нежелательных" в России...."



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  • 14 | 15.03.2021, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для всех нормальных людей, не предателей, все что связанно с Ходорковским иди Навальным токсично, а потому неприемлемо.



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5

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  • 15 | 15.03.2021, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 15.03.2021, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован

А не надо участвовать в мероприятиях, которые устраивают предатели Родины, получающие деньги из-за границы! Очень Опытный
===
Последнее время на Руси утвердилась поговорка: Устами женщины глаголит истина. Разумно!
теперь по полочкам Дважды зануленный:
- получив от путина "3О сребренников" проспонсировал прелестную соседку... Как на такую щедрость отреагирует жена..! Да...да...да, она скажет: Нулёвый, ты хороший мужик, но не мой и будет права!
- тотже щедрую левую денежку приносит жене!!!
Скажет ли она Нулёвке: ты хороший мужик, но не мой и...
будет неправа!

00000000000000000000000000000000000 !



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  • 16 | 15.03.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
13 | 15.03.2021, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 15.03.2021, 12:01 | Автор:
_
__ Организатором форума выступил политический проект "Объединенные демократы", связанный с движением "Открытая Россия", основанного Михаилом Ходорковским.
____________________________________________________________


_ А до конца статью дочитать религия не позволяет? Очень Опытный
========================================================

Организатором форума выступил политический проект
"Объединенные демократы", связанный с движением
"Открытая Россия",
основанного Михаилом Ходорковским.

Это движение, однако, юридически никак не связано с одноименными лондонскими организациями, включёнными в список "нежелательных" в России.
===============================================
ОПЯТЬ ?! Лгать и изворачиваться ?
......" Это движение, однако,

юридически никак не связано

с одноименными лондонскими организациями,
включёнными в список "нежелательных" в России...."
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Либерастного идиота кусок! Я понимаю, что разницы для тебя между юридически и финансово нет! Неинтересно с тобой, надоело всё тебе разжёвывать, а ты всё равно понять не можешь! До свидания! Очень Опытный



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  • 17 | 15.03.2021, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 15.03.2021, 12:25 | Автор:

Для всех нормальных людей, не предателей, все что связанно с Ходорковским иди Навальным токсично, а потому неприемлемо.
================================================
Ну да конечно Игорь Иванович Сечин , отобравший и прихвативший собственность Ходорковского мил и безвреден для тебя и меня .
Ну а этого Навального убил бы за его разоблачающие видеоролики
оччеень токсичен , то ест ЯДОВИТ для власть имущих - болеющих душой за нас чиновников России !



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2

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  • 18 | 15.03.2021, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
15 | 15.03.2021, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Последнее время на Руси утвердилась поговорка: Устами женщины глаголит истина. Разумно!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Спасибо за ещё одно подтверждение того, что Навальный, так как он пока не женщина, хотя в тюрьме всякое бывает, говорит не истину! Хотя утверждение про эту поговорку явно спорное! Очень Опытный



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  • 19 | 15.03.2021, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 15.03.2021, 12:35 | Автор:

__ Либерастного идиота кусок! Я понимаю, что разницы для тебя между юридически и финансово нет! Неинтересно с тобой, надоело всё тебе разжёвывать, а ты всё равно понять не можешь! До свидания! Очень Опытный
===========================================
Ты опять разнервничался ? Зачем ? Впаривать лапшу не можешь ?

Там где нет никаких юридических отношений , нет НИКАИХ
обязательств перед друг другом , есть и может быть , Финансирование ?
Подарки прилетают из неоткуда по воздуху ?



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  • 20 | 15.03.2021, 13:02 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15543 | Рейтинг: -2211
На 14 - 30 тысяч зарплаты или пенсии в магазины почти ничего не остается после оплаты всех счетов ЖКХ !
Особенно за отопление " дешево " за месяц от 5 до 9 тысяч !
И особенно " дешевые " продукты , иди купи и лекарства прихвати
И детей корми и одевай и обучай .
_________________________________
Странные какие-то жалобы.
Вы же хотели рынок, вот и получили рынок.
Пройдитесь по рядам, поторгуйтесь, поищите подешевле.



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