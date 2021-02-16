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Шобла идет на дело

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«Единая Россия» создала оргкомитет по проведению предварительного голосования для отбора кандидатов в депутаты Госдумы и Горсовета Уфы. Рустем Ахмадинуров и Константин Толкачёв вошли в его состав.

Шобла идет на дело


Всего в списке организаторов праймериз партии 21 человек, сообщает пресс-служба Госсобрания. Среди них хирург-офтальмолог Эрнст Мулдашев, ректор БГМУ Валентин Павлов, а также другие неуказанные политики, общественники и журналисты. Возглавил оргкомитет председатель Курултая Константин Толкачев.

Руководитель регионального исполкома Единой России Рустем Ахмадинуров рассказал «Эху», что участвовать в предварительном голосовании могут не только члены партии:

«Могут участвовать члены, сторонники и сочувствующие взглядам и принципам Единой России. Это должны быть граждане, которые не имеют судимости и счетов в иностранных банках и не являются членами других партий, кроме ЕР».

Проголосовать с 24 по 30 мая смогут все жители республики. А со 2 апреля по 15 мая пройдут дебаты участников, которые можно будет смотреть в онлайн-режиме.

Информацию о том, что кандидатуры на самом деле утверждаются не в ходе праймериз, а руководством партии в Москве, Ахмадинуров подтвердил лишь отчасти, пояснив, что это стандартная процедура:

«Всегда руководство партии смотрит каких-то своих сторонников, каких-то подготовленных членов для того, чтобы (определить — ред.) фаворитов избирательной гонки. Одно не исключает другое. То, что руководством партии ведется работа по формированию каких-то людей, которые должны вовремя предоставить справку, подготовить отпуска, не исключает, что предварительное голосование будет проведено максимально прозрачно».

Рустем Ахмадинуров также прокомментировал вероятность своего участия в праймериз партии, отметив, что такое возможно, поскольку ряд сторонников хотят этого. При этом его участие вряд ли будет активным, поскольку он будет занят организационными вопросами. Окончательное решение Ахмадинуров собирается принять позже.

Первое заседание регионального оргкомитета намечено на завтра.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 17.03.2021, 10:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70322 | Рейтинг: +11708,5
Куцуева в 2016-ом - поучавствовала)))))))))))) Восприняла всерьез эти праймериз, активничала... А ей потом, еще до проведения праймериз - прямо сказали, что она статист, не кандидат. и уже давно все решено.

Вот у нее тогда бомбануло!!!! Подалась к Титову)))))))))) Но и там - всё решено!



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  • Гость
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  • 2 | 17.03.2021, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жулики и воры опираются на безмозглую часть населения, а для мыслящих, откармливаются космонавты с запотевшими забралами и закупаются автозаки. Они хотят и дальше безнаказанно уничтожать народ и будущее страны, в угоду своей безраздельной абсолютной власти, чтобы и впредь иметь дворцы, яхты, прислугу, счета за рубежом и гражданство в благополучных западных странах. Они делают все возможное, для исключения мирного транзита власти и этим ведут страну к непоправимым последствиям. Полунищее озлобленное, отчаявшееся население, это пороховая бочка с тлеющим фитилем, пока тлеющим..



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4

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  • Гость
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  • 3 | 17.03.2021, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему "шобла?" Население избирает эту "шоблу" - значит и избиратели являются "кодлой".

Дума, которую изберут, будет такой же послушной и еще более реакционной. Изменения на "политическом поле" произойдут только тогда и только тогда, когда рак на горе свистнет или после второго пришествия, что одно и тоже.



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2

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  • Гость
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  • 4 | 17.03.2021, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чтобы и впредь иметь дворцы, яхты, прислугу, счета за рубежом

--------------------------

Их можно привлечь за разжигание классовой ненависти.

А вот на Западе, слышал, на улице можно встретить - ну бомж-бомжом - а
миллиардер. Его сгоряча можно даже послать на три буквы - и ничо, молчит.



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  • Гость
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  • 5 | 17.03.2021, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дошло до того, что угадать тех, кто пройдёт в госдуму очень легко. Это друзья из числа кошельков, подруги жены, московские по договорняку и возможно товарищ называющийся иудеем, но это армянский товарищ. Причём не зависимо, по партийной системе или одномандатник. Бывшие мэры 50/50, а может и оба.
Все давно определено, ваш голос крайне важен.



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2

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  • Гость
  •  
  • 6 | 17.03.2021, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 17.03.2021, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дошло до того, что угадать тех, кто пройдёт в госдуму очень легко. Это друзья из числа кошельков, подруги жены, московские по договорняку и возможно товарищ называющийся иудеем, но это армянский товарищ. Причём не зависимо, по партийной системе или одномандатник. Бывшие мэры 50/50, а может и оба.
Все давно определено, ваш голос крайне важен.
________________________________
Хрулю в личку скинь, пусть изучает на досуге
турк



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