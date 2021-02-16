Шобла идет на дело ...

«Единая Россия» создала оргкомитет по проведению предварительного голосования для отбора кандидатов в депутаты Госдумы и Горсовета Уфы. Рустем Ахмадинуров и Константин Толкачёв вошли в его состав.Всего в списке организаторов праймериз партии 21 человек, сообщает пресс-служба Госсобрания. Среди них хирург-офтальмолог Эрнст Мулдашев, ректор БГМУ Валентин Павлов, а также другие неуказанные политики, общественники и журналисты. Возглавил оргкомитет председатель Курултая Константин Толкачев.Руководитель регионального исполкома Единой России Рустем Ахмадинуров рассказал «Эху», что участвовать в предварительном голосовании могут не только члены партии:«Могут участвовать члены, сторонники и сочувствующие взглядам и принципам Единой России. Это должны быть граждане, которые не имеют судимости и счетов в иностранных банках и не являются членами других партий, кроме ЕР».Проголосовать с 24 по 30 мая смогут все жители республики. А со 2 апреля по 15 мая пройдут дебаты участников, которые можно будет смотреть в онлайн-режиме.Информацию о том, что кандидатуры на самом деле утверждаются не в ходе праймериз, а руководством партии в Москве, Ахмадинуров подтвердил лишь отчасти, пояснив, что это стандартная процедура:«Всегда руководство партии смотрит каких-то своих сторонников, каких-то подготовленных членов для того, чтобы (определить — ред.) фаворитов избирательной гонки. Одно не исключает другое. То, что руководством партии ведется работа по формированию каких-то людей, которые должны вовремя предоставить справку, подготовить отпуска, не исключает, что предварительное голосование будет проведено максимально прозрачно».Рустем Ахмадинуров также прокомментировал вероятность своего участия в праймериз партии, отметив, что такое возможно, поскольку ряд сторонников хотят этого. При этом его участие вряд ли будет активным, поскольку он будет занят организационными вопросами. Окончательное решение Ахмадинуров собирается принять позже.Первое заседание регионального оргкомитета намечено на завтра.