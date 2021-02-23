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С потрохами: Валериан Гагин продался партии жуликов и воров

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Валериан Гагин: Я говорю о правах гражданина, как основе нормального политического строя.

С потрохами: Валериан Гагин продался партии жуликов и воров


Директор Центра современного искусства «Облака» Валериан Гаги, объясняя свое участие в праймериз «Единой России» и выдвижение в горсовет Уфы от этой же партии по 7-му округу, по которому планирует баллотироваться сторонница Алексея Навального Лилия Чанышева, заметил в эфире «Эха», что не первый год участвует в предварительных голосованиях «ЕР», а округ – его домашний.

По его словам, участие в обеих кампаниях — прекрасная площадка, чтобы донести свои идеи до людей во власти и распространить информацию об «Облаках».

— Это мой родной округ, и тут будут «Облака» (новый выставочный центр – ред.).

Он заметил, что остается на позиция центристского либерализма и не терпит радикализации ни в «проявлении Навального, ни ура-консерваторов».

— Я говорю о правах гражданина, как основе нормального политического строя, — сказал Гагин.

Он заметил, что необходимость изменений поддерживается «на самом верхнем уровне».

К самой «Единой России» у Гагина претензий нет, а программа партии его устраивает, так как в ней «заложены настоящие права человека и гражданина».

— Много вопросов к политике не партии, а вообще политике властей. У «ЕР» огромное количество сторонников. Надо выстраивать такое общество, в котором конкуренция мнений – это нормально, — резюмировал Гагин.

Эхо Москвы
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  • 1 | 23.03.2021, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"С потрохами: Валериан Гагин продался партии жуликов и воров"
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Какая разница - одни продаются партии жуликов и воров, другие ненавистникам России.



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2

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  • Эксперт
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  • 2 | 23.03.2021, 11:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70372 | Рейтинг: +11703,4
Говно-человек. Сегодня от едорастов бегут, сверкая пятками, а этот ищет, где бы нажиться. Лицемер.
Впрочем у него на роже ВСЁ написано.



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3

  • # 3 | 23.03.2021, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Гость
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  • 4 | 23.03.2021, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 23.03.2021, 11:36 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70369 | Рейтинг: +11703
Говно-человек. Сегодня от едорастов бегут, сверкая пятками, а этот ищет, где бы нажиться. Лицемер.
Впрочем у него на роже ВСЁ написано.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________
"Да рожи-то у нас у всех хороши!" (Х\ф "Джентльмены удачи!") Очень Опытный



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0

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  • Гость
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  • 5 | 23.03.2021, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот и еще один разорвал с либерастами. Начинает доходить, что либерасты это злобное меньшинство.



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5

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  • Участник
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  • 6 | 23.03.2021, 14:46 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1732 | Рейтинг: +382,5
Если либерасты злобное меньшинство, тогда педе едо расты добрейшее большинство.



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0

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  • 7 | 23.03.2021, 14:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
6 | 23.03.2021, 14:46 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1732 | Рейтинг: +382,3
Если либерасты злобное меньшинство, тогда педе едо расты добрейшее большинство.
___________________
Весна! Макаки на деревьях оживились перед началом брачных игр.
Некоторые, как наш резус, пытаются членораздельные звуки издавать.



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3

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  • Гость
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  • 8 | 23.03.2021, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если либерасты злобное меньшинство, тогда педе едо расты добрейшее большинство.
---------------
Макака, ты не знаешь, что человек из 2 зол выбирает меньшее. Вот он из либерастов и Едра выбрал меньшее зло.



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