"С потрохами: Валериан Гагин продался партии жуликов и воров"

Валериан Гагин: Я говорю о правах гражданина, как основе нормального политического строя.Директор Центра современного искусства «Облака» Валериан Гаги, объясняя свое участие в праймериз «Единой России» и выдвижение в горсовет Уфы от этой же партии по 7-му округу, по которому планирует баллотироваться сторонница Алексея Навального Лилия Чанышева, заметил в эфире «Эха», что не первый год участвует в предварительных голосованиях «ЕР», а округ – его домашний.По его словам, участие в обеих кампаниях — прекрасная площадка, чтобы донести свои идеи до людей во власти и распространить информацию об «Облаках».— Это мой родной округ, и тут будут «Облака» (новый выставочный центр – ред.).Он заметил, что остается на позиция центристского либерализма и не терпит радикализации ни в «проявлении Навального, ни ура-консерваторов».— Я говорю о правах гражданина, как основе нормального политического строя, — сказал Гагин.Он заметил, что необходимость изменений поддерживается «на самом верхнем уровне».К самой «Единой России» у Гагина претензий нет, а программа партии его устраивает, так как в ней «заложены настоящие права человека и гражданина».— Много вопросов к политике не партии, а вообще политике властей. У «ЕР» огромное количество сторонников. Надо выстраивать такое общество, в котором конкуренция мнений – это нормально, — резюмировал Гагин.