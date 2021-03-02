Раздор из белого дома Башкирии

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Лучшие комментарии
Кровавому ублюдку — место ...

1 | 01.03.2021, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Комм ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Страшный сон обнуленного ...

Не нашел ничего умнее забить стрелку по понятиям о п г. Обязан ли циви ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Башкирскую националистку ...

8 | 21.03.2021, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Обсуждаемое за месяц
Раздор из белого дома ...

Ильнар Гарифуллин: Все все прекрасно понимают. ...
  31.03.2021   11520    21

Нищета на защите дворца ...

Башкирия вошла в топ-3 регионов России по качеству организации призыва в 2020-м ...
  31.03.2021   25246    8

Невыборная вакханалия ...

Лилия Чанышева: Выдвигаться от «Единой России» — ниже достоинства. ...
  30.03.2021   41933    26

Партия жуликов и воров ...

Рустем Ахмадинуров: основная база сторонников партии «Единая Россия» этого ...
  30.03.2021   11423    19

Путин и его «правильный ...

За последнее время Владимир Путин дважды обрушивался на национализм. Так, 3 ...
  29.03.2021   32508    44

Последние публикации
Раздор из белого дома ...

Ильнар Гарифуллин: Все все прекрасно понимают. ...
  31.03.2021   39029    21

Нищета на защите дворца ...

Башкирия вошла в топ-3 регионов России по качеству организации призыва в 2020-м ...
  31.03.2021   25482    8

Невыборная вакханалия ...

Лилия Чанышева: Выдвигаться от «Единой России» — ниже достоинства. ...
  30.03.2021   20956    26

Партия жуликов и воров ...

Рустем Ахмадинуров: основная база сторонников партии «Единая Россия» этого ...
  30.03.2021   16046    19

Путин и его «правильный ...

За последнее время Владимир Путин дважды обрушивался на национализм. Так, 3 ...
  29.03.2021   17214    44

Самый поганый суд в мире ...

ВС Башкортостана отказался отменить штраф уфимскому пенсионеру за участие в ...
  26.03.2021   25624    47

Вору из «команды ...

Экс-главе Минстроя Башкирии продлили арест. Рамзиль Кучарбаев подозревается в ...
  26.03.2021   35582    79

Музыкального ублюдка из ...

Нурмагомедов высказался о Моргенштерне и призвал «чистить эту грязь». ...
  25.03.2021   25031    37

Нацист Руслан Габбасов ...

Руслан Габбасов: Может нам в угоду некоторых оскорбленных переименовать ...
  25.03.2021   25917    35

«Команда Хабирова снова ...

Кандидат исторических наук, политолог, член Всемирного форума татарской ...
  24.03.2021   27715    69

Читаемое за месяц
Армия по производству ...

Виль Тухватуллин: Мы не хотим, чтобы ребята из армии приходили инвалидами. ...
  2.03.2021   30432    28

Умереть за дворец Путина ...

Мэр Уфы поблагодарил городскую призывную комиссию “за отличную работу” во время ...
  2.03.2021   16140    26

«Турпродукт» с запахом ...

Новый глава Госкомитета по туризму рассказала, как будет развиваться Башкирия. ...
  3.03.2021   39482    17

Главный могильщик будет ...

Максима Забелина назначили вице-премьером по социальным вопросам в Башкирии. ...
  3.03.2021   20889    10

Пропагандонов собрали в ...

Власти Башкирии подвели итоги работы медиаотрасли за 2020-й год, но на встречу ...
  3.03.2021   43590    22

Архив публикаций
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)
Январь 2021 (42)
Декабрь 2020 (55)
Ноябрь 2020 (53)
Октябрь 2020 (61)




Раздор из белого дома Башкирии

Оценили
0


Ильнар Гарифуллин: Все все прекрасно понимают.

Раздор из белого дома Башкирии


Ильнар Гарифуллин — журналист, член Всемирного форума татарской молодежи.

Прочитал тут пост на «Эхе Москве в Уфе» Руслана Габбасова. Смешные вещи конечно говорит товарищ Габбасов, призывая руководителей обеих республик «остановить тех кто несет раздор». Простите а кто несет раздор? В чем раздор татарской стороны? В том, что мы просто пытаемся отбиваться и защищаем свои конституционные права? Это разве татары заставляют башкир переходить на татарский язык? Это татары ставят стеллы?

Это татары запрещают концерты? Это татары дробят башкир на разные этносы? Это татары устраивают шумные кампании разъезжая по районам и убеждая всех изменить национальную принадлежность? Это татары устраивают апартеид по национальному признаку распределяя деньги на поддержку родных языков? Это татары жалуются в Москву и при каждом удобном случае обвиняя сепаратизме, экстремизме противную сторону?

Это татары кричат о нарушении границ? Смешно конечно. Это все называется — с больной головы на здоровую.

Хабиров понятно может остановить этномародеров, просто отдав приказ, перестав выделять многомиллионные гранты и приказав больше не использовать административный ресурс. А что может сделать Минниханов?

Максимум заставить татарстанских чиновников вновь говорить о дружбе народов, попытавшись закрыть глаза на творящийся в Башкирии этноцид татар. Но это уже давно сделано.

Татарстанские чиновники и так везде говорят о «Дуслык күпере» («мостах дружбы») и призывают «не политизировать» (то есть делать вид что ничего не происходит). Админресурс в РТ и так не работает в этом направлении. Многомиллионных грантов на «татаризацию» башкир в РТ изначально никто не выделял. Так что пас изначально на стороне Хабировской администрации. Поэтому хватит валять дурака и притвотрятся что ничего не понимаете.

Все все прекрасно понимают.

Ильнар Гарифуллин






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 31.03.2021, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скоро нациков всех мастей свернут в бараний рог. Отечество в опасности.

Предлагаю не обсуждать эту тему. Все же знают, что будет срач на 5 страниц.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 31.03.2021, 11:32 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40734 | Рейтинг: +5095,2
Ильнар Гарифуллин — журналист, член Всемирного форума татарской молодежи.

Ильнар, объясни, как отличить татарскую молодежь от иной другой.
=======================
Пора Ильнара закрыть на пару лет.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 31.03.2021, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бараны никогда не поймут почему их стригут. А музыка в овчарне играет не для повышения патриотизма, а для повышения привеса. Пока черные бараны бодаются с белыми баранами, шерсть и мясо продают за хорошие деньги оборзевшими пуделями возомнившими себя овчарками.
Тупость баранов в том, что процесс стрижки и забоя затянулся, скоро стадо исчезнет, но бадания не прекращаются до последнего барана, башкирского или татарского. Откройте глаза убогие, вас стравливают на благо армянских пуделей.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 31.03.2021, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мордор использует баш элиту в своих корыстных целях . Татары пока обороняются с двух сторон , но что будут делать башкиры когда империя развалится ?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 31.03.2021, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А музыка в овчарне играет...

---------------------

Вспомнился немецкий мультяшный сериал, где овцы одного фермера проводили дискотеку.

Всё, как у людей: цветомузыка, колонки. Молодой барашек, скинув телогрейку из овчины, понтуется перед овечками, танцуя хип-хоп. Баран ди-джей дёргает пластинку туда-сюда, извлекая характерное "вжиканье"... Проснувшийся фермер открывает ворота овчарни, заглядывает - нет, все спят. Во конспираторы. ))



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 31.03.2021, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что будут делать башкиры когда империя развалится ?

------------------------

Не боишься, что КГБ сочтёт это за призыв и возьмёт тебя за яйса?



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 31.03.2021, 12:12 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10685 | Рейтинг: -845,9
Ильнар, объясни, как отличить татарскую молодежь от иной другой.
+++++++++++++++++++++++++++++
Юнге, в общем, молодежь в дружбе одинакова, добра и уважает друг друга. И, в общем, же молодежь даже не зависимо от этничности отличается от таких фиолетовых, как ты чудных конструктов, и после советского быдлизма всё более обращается, возвращается к своим корням.
Татарская молодежь, на сейчас очень, и очень активна, звучащиие фамилии в СМИ и ТВ тому свидетельство. И более ничем не отличатся от иной другой, и в частности от башкирской молодежи, но всё более становится нетерпимой к блядству всяких этномародёров, напёрстничков и лгунов из Уфов и старателей по раздроблению татарского народа из другой столички.

Нерусские же народы, а татар, второй по численности народ в РСФСР, в особенности, однозначно пытались нивелировать в целях создания общности «советский народ».
Теперь же, в современной России озаботились россиянской общно-стью, россиянством, а с недавних пор даже настроились на создание некоей российской гражданской нации. Оно бы и ничего, и даже правильно, как же без общей скрепы народов государства. Однако вновь, это всего лишь то же самое примитивное русификаторство, причём на фоне существенного укреп-ления русской православной церкви. Не станем, во всяком случае, пока, ос-танавливаться на некоторых затеянных в начале 2020 года предложениях по изменению Конституции, и уже осуществленных, утверждённых. Но тому свидетельство, уже предпринятые, несколько ранее наступления на родные языки не русских народов, и множество других примеров. И в частности, ис-пользование, причём никак не с сегодня, и даже не с вчера определения «рус-ский» подряд ко всякому многому разному. В СМИ же это, бывает, доходит до полного абсурда. Ладно, ещё, когда по ТВ говорят, что «наши игроки про-явили истинно русский характер, и особенно отличился вратарь Хабибул-лин», может и русский, какой этот вратарь Хабибуллин. И даже то, что часто в этих игроках премножество разных кучерявеньких и очень странно смуг-лых «русских». Однако, когда называют русскими освобожденных из Гуан-таномо, плененных американцами в Афганистане россиян, но никак не рус-ских, и соответственно с нерусскими фамилиями, как же, это можно пони-мать. А как же понимать, что, сравнивая нынешний архитектурно-исторический комплекс Булгар в Татарстане с Тадж Махалом, объявляют, на-зывают его русским. Воистину, действительно «умом Россию не понять».
И как же при всём, при этом, не «понятном» забыть про татар. Это, ко-нечно же, не забыто. Татары, хотя уже и премного потеряли, причём не толь-ко, в демографичесмком смысле, и особенно за годы советской власти, но по-прежнему второй по численности народ в России, и, в общем-то, очень не-удобный народ в деле переделывания их этничности. Не с пустого же места, журналистка Юлия Масленникова, которая гордится тем, что она «просто москвичка», в своей статье “Второе пришествие татар?” в газете “Вечерняя Москва” от 3 июля 1997 года, писала, что именно татары даже в Москве хотят оставаться сами собой, татарами.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 8 | 31.03.2021, 12:22 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10685 | Рейтинг: -845,9
История русификаторства имеет большой опыт и большой набор мето-дов и средств, тем не менее, русифицировать любой народ с устойчивым са-мосознанием очень не просто, и татары не исключение в этом, если не ска-зать про татар большего. Однако для татар Башкортостана, в деле их русифи-кации есть большое подспорье, это его предварительная башкиризация. В том, что это наличествует, и то, что это вред для обоих наших народов, и та-тар, и башкир, не приходится сомневаться. Такое искусственное смешение народов и обусловленное этим размытие этнического их самосознания плохо сказывается на всех составляющих подобных процессов. Лично автору здеш-них строк часто приходилось слышать от некоторых представителей русско-го народа, да какие уже мы русские, вспоминая к этому мне даже то пресло-вутое монголо-татарское иго, ну, или читать, как у упомянутой журналистки Масленниковой, у которой этническое самосознание «простой москвички». А разве всё это есть хорошо? Никак нет, и это всем здравомыслящим русским людям понятно. И не с проста же, в русском обществе уже многие года идут поиски национальной идеи. Если же даже для многочисленного русского на-рода вся та русификаторская политика «большевиков» по отношению к дру-гим народам сказалась тяжелым бременем, что же говорить о башкиризатор-стве, и о башкирском народе, никак не такой большой численности. Однако это последнее, беда, или даже выбор самих башкир, т.е. их пастырей, как из их же среды, так и доброхотов, старателей извне. Нам же татарам, всё же бо-лее актуален и злободневен вред от всякого такого башкиризаторства именно нашему народу.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 9 | 31.03.2021, 12:23 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10685 | Рейтинг: -845,9
С достаточной уверенностью можно говорить, что старания в башкири-зации татар именно большевики из Москвов, и затеяли. Та же передача Уфимской губер-нии, в которой наряду с русским населением, преобладало татарское, нежели башкирское населении в лоно Башкурдистана, помимо иных целей, наверня-ка предполагало, и эту цель тоже. Задачу, нивелировать татар, и, прежде все-го среди близкородственного, но менее численного башкирского народа. Но, ведь никак же, не для увеличения численности башкир, а как раз для попыток создания, некоего того, что сейчас умудренные башкирские, и некоторые иные, такие, же умудрённые гуманитарии «радостно обнаруживают» на Се-веро-Западе Башкортостана. «Обнаруживают» же они, население с «двойной идентичностью». Для простого человеческого сознания, эта «двойная иден-тичность» конечно же, очень непонятная ипостась, но умудренность позво-ляет в этом преимущественно «находить» в разной степени подтатаренных, но не дотатаренных башкир. И к тому же «обнаруживать», что язык этого на-селения «двойной идентичности», включая и чересполосно проживающих с ними татар, это непременно северо-западный диалект «башкирского» языка. Ну, а там, где есть такая «двойная идентичнось», там и третья вполне ведь может легче объявиться, а то и стать определяющей, т.е. русской. А вот это-го, заметим, отметим, башкирские гуманитарии не понимают, или есть в этом их, нечто, и другое. Во времена советской действительности всё это преиму-щественно контролировалось из Москвы, а в постперестроечные времена было отдано более, и на откуп местным республиканским властям, которые очень и очень активно взялись за это в Башкортостане. Однако, и Москва в лице того же Института этнологии и антропологии РАН не остаётся в сторо-не от этих дел, если не сказать даже большего за это.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 10 | 31.03.2021, 12:24 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10685 | Рейтинг: -845,9
Про вред всего этого для татар в республике и говорить нечего, это действительно вред, и действительная ржа. После отмены графы паспорта о национальности, одним из самых важных инструментариев для старателей в башкиризации татар остаются, проводимые в республике переписи. Заявле-ния же доброхотов о том, что, записываясь башкирами, татары остаются сами собой, никак не проходят, поскольку результаты переписей имеют очень глу-бокие последствия, и именно их результатами оперируют далее эти всякие башкиризаторы в своих деяниях. Более того, они, эти старатели сами же и за-нимаются просто наглой фальсификацией результатов переписей, манипуля-цией их данными. Это по переписи 2002 года в республике отмечал даже академик В.А. Тишков, хотя он сам активно стоит за всякие такие конструк-ты двойной идентичности, как-то «татаро-башкиры», «башкиро-татары, и та-кие безобразия как «башкирские татары». Вместе с тем, несколько повторя-ясь, отметим, что даже простое переписывание татар башкирами, такое ис-кусственное уменьшение их списочной численности, это никак не простое бумаготворчество. И даже наоборот, это в некотором смысле основа, база в стараниях властей, и, конечно же, не только Уфы, в «башкиризации» татар, в решении своих задач национальной политики, в общем-то, ущербной, вред-ной политики, в частности, или в особенности для нас, татар. Отдельно же надо подчеркнуть, что самый большой вред эта пресловутая башкиризация татар в РБ наносит нашей сельской глубинке, животворным родникам, как и для любого народа, татарским деревням и другим небольшим населенным пунктам республики.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 31.03.2021, 12:25 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10685 | Рейтинг: -845,9
К всё более нарастающей актуализации означенной темы, следует до-бавить, что если по советским переписям случались, как в 1959 и 1979 годах только «понижения» численности татар в БАССР, то в нынешнем Башкорто-стане татары в численности по переписям «низведены» с бытовавшего второ-го места после русских, уже даже на третье, «уступив» второе башкирам. Как бы, к слову, а вот когда в перестроечные времена эпохи М.С. Горбачева прежняя власть в лице КПСС уже на ладан дышала, при существующей то-гдашней анархии, а, в общем-то, и наличествующей демократии, маятник оз-наченных «переливов» в переписи 1989 года качнулся в обратную сторону. Татары тогда в республике вполне весомо приросли в своей численности, а башкиры впервые после переписи 1926 года даже понизились. Однако, как утверждают башкирские гуманитарии, переписью 2002 года была восстанов-лена историческая справедливость . Сравнивать эту «историческую спра-ведливость» с переписью 1989 года, по результатам которой, А.М. Юлдашба-ев писал, что «среди определённого круга башкирских интеллигентов дли-лись вой и стенания более десяти лет» , не будем. Однако, даже относитель-но упомянутой, вполне одиозной переписи 1979 года, татары в республике приросли всего лишь на 5,35%, а башкиры увеличились на 30,49%. Налицо, и здесь, пусть и несколько «скрытое», занижение, новой, уже закостеневшей властью республики численности татар в пользу башкир. Озвучим, но без знака вопроса слова, понимают ли нынешние республиканские, и не только республиканские демографы, статистики, переписчики эти цифры. Ответ же однозначен, очень даже понимают, поскольку они же просто сами их и тво-рят. Не будем озвучивать, и вопрос, для чего же они их творят, да, и без во-проса ответ же тоже очевиден, и практически уже озвучен. Вместе с тем, для того чтобы как-то оконтурить здешний абзац об актуализации этой нашей та-таро_башкирской темы, надо заметить, что на время написания здешних строк на дворе 2020 год, и предстоит нам новая перепись. И уже воспряла прежняя, и всколыхнулась на урря нынешняя королевская рать республики, и понеслось всякое разное, причём, и не без старателей из Москвы, но не будем поспешать, разговор за это предстоит впереди. Тем более что информация за это с начала 2020 года уже поступает из Башкортостана почти как с фронто-вых событий, причём с нарастающей динамикой.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 31.03.2021, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ирик столько написал, а цифры говорят другое. Татары до советской власти были на 5-7 месте по численности в этих землях. Большинство русские, башкиры, тептяре, мишаре, чуваши. И только с приходом большевиков их численность увеличилась за счет других народов.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 31.03.2021, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 31.03.2021, 12:12 | Автор: Ирек
Публикации: 122 | Комментарии: 10676 | Рейтинг: -845,9
...
и после советского быдлизма всё более обращается, возвращается к своим корням.

----------------------

"Советского быдлизма", гришь... Тебя советская власть вскормила, вспоила,
выучила на свою голову - вон, укадемиком стал - а ты... Какая чёрная неблагодарность.

Сейчас все горазды пинать советский период. Вот Шевкунов по "России-24"
пудрит мозги, нахваливает Николая Второго - и что-де был мощный подъём экономики, и что-де грамотность выросла до 84-х процентов. Большевики, мол, всё испортили.

"Я освобожу Россию от большевистской заразы!" - визжал Гитлер, поощряемый англосаксами. Ему впоследствии вторил Власов. Ельцин в 1991-м году подписал Указ о запрете деятельности КПСС. Тёплая компания.

Ты-то с кем, "мастер культуры"? Всё роешься в "корнях", как та... под дубом?



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 31.03.2021, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 31.03.2021, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0---------------- сам от сумы и тюрьмы не зарекайся . Нет я не боюсь страх убили еще в детстве .



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 31.03.2021, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 31.03.2021, 12:25 | Автор: Ирек
Публикации: 122 | Комментарии: 10680 | Рейтинг: -845,9----------------Выигрывать надо только в честной конкуренции не то на выходе получится " Москвич " ( у меня знакомый уйгур купил новый Москвич а него руль отвалился ). Вот и Россия в результате такой кривой нац политики превратилась в " Москвич " по сравнению с мировыми лидерами . Дураки и плохие дороги вечные спутники Мордора .



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 31.03.2021, 13:05 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10685 | Рейтинг: -845,9
"Советского быдлизма", гришь... Тебя советская власть вскормила, вспоила,
выучила на свою голову - вон, укадемиком стал - а ты... Какая чёрная неблагодарность.
+++++++++++++++++++++++++
Тринадцатый, или тебя мама в понедельник родила, или всё же я не очень внятно написал. Озвучивая здесь слова "под советским былдизмом" я имел в виду только старания большевиков в стирании ими различий между нациями, с их громогласными заявлениями о развитии социалистических наций.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 31.03.2021, 13:23 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10685 | Рейтинг: -845,9
12 | 31.03.2021, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ирик столько написал, а цифры говорят другое. Татары до советской власти были на 5-7 месте по численности в этих землях. Большинство русские, башкиры, тептяре, мишаре, чуваши. И только с приходом большевиков их численность увеличилась за счет других народов.
+++++++++++++++++++++++++++
Клоун, меня Ирек зовут, а для тебя пельменя, я Ирек Гаттарович.
Скоморох, так "было" до "Декрета о земле" большевиков, отменившего всяческие сословия и сословные привилегии на землю, после которого пузырь бакширской демографии просто катастрофически лопнул, шлепнулся, шмякунулся. Несколько подобное, выход из сословных значений тептяр, и даже мещеряков, тоже произошёл. Клоун, есть известный и знаменитый закон сохранения, и здесь он не был нарушен. Никто не потерялся, они просто нашлись в собственной этничности в татарах. Скоморох посмотри например на этот процесс по Белебевскому уезду:
Белебеевский уезд 1913 г. 1917 г. 1920 г.
башкиры 202 550 175 649 87 704
тептяри 85 162 130 331 48 514
мишари 19 597 38 472 5947
татары 38 232 31 409 207 311

Между порочим, в этом и в Мензелинском уездах, по V ревизии 1795 года татары по численности превышали башкир, а потом с некой виагры стали бурно прирастать, и только за счёт естества стали превышать прирост всех других, и в частности татар, все которые прирастали ещё и за счёт мощнейшей миграции. По Подворной переписи 1912-1913 гг. в означенных уездах башкиры с той виагры стали уже превышать численность татар. По Белебеескому уезду чуда, это увидеть смогешь? Хотя при твоей жидкой подкепке, это всё же даже сомнительно.

Клоун, коль подкепка твоя жидка, то не надо пытаться её напрягать, а то ведь брызнет детской неожиданностью, и заляпаешь монитор и клаву.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 31.03.2021, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что пишет этот ирик? Никто не потерялся, всего лишь целые народы мишар и тептяр, а также значительную часть башкир и чувашей большевики переименовали в татары. Но никто же не потерялся. А сейчас когда люди хотят вернуться к своим корням, они потеряются. Ирик чтобы вы нацики не делали, но правду не замажете.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 31.03.2021, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 31.03.2021, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0--------------------а ты башкирин испережевался весь даже хвост от шапки сжевал . Хрен вам имперцам и прихвостням перепадет от татар , дырку вам от бублика . Все лавочка закрыта размножайтесь сами .



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 20 | 31.03.2021, 14:05 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10685 | Рейтинг: -845,9
После означенного мной советского быдлизма, я с большим оптмизмом смотрю на будущее нашего татарского народа. И тому немало свидетельств, и главное чтобы Татарстан продолжал процветать, это нам локомотив, где бы мы татары не проживали.
А если кому нравится хвост от своей шапки жевать, пусть жуют пережуются.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com