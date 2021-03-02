Раздор из белого дома Башкирии

Ильнар Гарифуллин: Все все прекрасно понимают.Ильнар Гарифуллин — журналист, член Всемирного форума татарской молодежи.Прочитал тут пост на «Эхе Москве в Уфе» Руслана Габбасова. Смешные вещи конечно говорит товарищ Габбасов, призывая руководителей обеих республик «остановить тех кто несет раздор». Простите а кто несет раздор? В чем раздор татарской стороны? В том, что мы просто пытаемся отбиваться и защищаем свои конституционные права? Это разве татары заставляют башкир переходить на татарский язык? Это татары ставят стеллы?Это татары запрещают концерты? Это татары дробят башкир на разные этносы? Это татары устраивают шумные кампании разъезжая по районам и убеждая всех изменить национальную принадлежность? Это татары устраивают апартеид по национальному признаку распределяя деньги на поддержку родных языков? Это татары жалуются в Москву и при каждом удобном случае обвиняя сепаратизме, экстремизме противную сторону?Это татары кричат о нарушении границ? Смешно конечно. Это все называется — с больной головы на здоровую.Хабиров понятно может остановить этномародеров, просто отдав приказ, перестав выделять многомиллионные гранты и приказав больше не использовать административный ресурс. А что может сделать Минниханов?Максимум заставить татарстанских чиновников вновь говорить о дружбе народов, попытавшись закрыть глаза на творящийся в Башкирии этноцид татар. Но это уже давно сделано.Татарстанские чиновники и так везде говорят о «Дуслык күпере» («мостах дружбы») и призывают «не политизировать» (то есть делать вид что ничего не происходит). Админресурс в РТ и так не работает в этом направлении. Многомиллионных грантов на «татаризацию» башкир в РТ изначально никто не выделял. Так что пас изначально на стороне Хабировской администрации. Поэтому хватит валять дурака и притвотрятся что ничего не понимаете.Все все прекрасно понимают.