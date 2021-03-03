Порядочные люди противны минздраву Башкирии

Минздрав Башкирии назвал одной из причин увольнения Глеба Глебова отсутствие у него профильного инфекционного образования. Врач заявляет, что другие такие врачи работать продолжают.Трудовой договор с Глебовым на работу в новом ковид-госпитале в Зубово был заключен в 2020-м году, а его срок истекает 5-го апреля, рассказали «Эху» в региональном министерстве здравоохранения. По данным ведомства, популярный у интернет-аудитории врач, критиковавший республиканские власти в период пандемии и являющийся депутатом горсовета Благовещенска, окончил интернатуру еще в 2012-м году, но с того времени и по июль 2019-го по специальности не работал.«В июле 2019-го года он устроился хирургом в ГКБ Демского района и через 5 месяцев, уволившись оттуда, устроился в КДИЦ в Зубово, пройдя краткосрочное обучение по инфекционному профилю в количестве 36-ти часов», – рассказала пресс-секретарь Минздрава Софья Алешина.По ее словам, администрация зубовской больницы предложила Глебову перевод в клинико-диагностический инфекционный центр Стерлитамака на должность хирурга, но он отказался. Также мужчина не согласился подписывать соглашение об увольнение по собственному желанию, добавила Алешина. Эту информацию ранее «Эху» сообщал и сам Глеб Глебов.«В настоящее время в целом по ковид-госпиталям идут сокращения штатов сотрудников, что связано с улучшением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. На ставках врачей-инфекционистов остаются те, кто имеет профильное инфекционное образование», – заявили в министерстве.Сам Глебов рассказал «Эху», что для работы в медицинской отрасли необходим сертификат, который продлевается каждые 5 лет, а в период с 2012-го по 2019-й годы он работал по договору и не передавал работодателю трудовую книжку.«У нас все врачи, которые работают, а это 4 врача, тоже не имеют профильного образования. Всем по закону разрешили работать с 36-часовой подготовкой. Они продолжают работать [до сих пор]», — добавил он.По словам врача, изначально с ним был заключен бессрочный трудовой договор.Напомним, в середине февраля Глеб Глебов заявил о выходе из «Единой России», назвав вступление в ряды партии ошибкой.