Порядочные люди противны минздраву Башкирии

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Лучшие комментарии
Кровавому ублюдку — место ...

1 | 01.03.2021, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Комм ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Страшный сон обнуленного ...

Не нашел ничего умнее забить стрелку по понятиям о п г. Обязан ли циви ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Башкирскую националистку ...

8 | 21.03.2021, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Обсуждаемое за месяц
Теперь грабить и ...

Контрольный пакет акций БСК передали Башкирии. Что изменится? ...
  1.04.2021   42785    10

Порядочные люди противны ...

Минздрав Башкирии назвал одной из причин увольнения Глеба Глебова отсутствие у ...
  1.04.2021   15497    4

Полмиллиона на поганый ...

Башкирский государственный университет заключил договор с агентством ...
  1.04.2021   24647    2

Раздор из белого дома ...

Ильнар Гарифуллин: Все все прекрасно понимают. ...
  31.03.2021   13612    95

Нищета на защите дворца ...

Башкирия вошла в топ-3 регионов России по качеству организации призыва в 2020-м ...
  31.03.2021   13477    41

Последние публикации
Теперь грабить и ...

Контрольный пакет акций БСК передали Башкирии. Что изменится? ...
  1.04.2021   17573    10

Порядочные люди противны ...

Минздрав Башкирии назвал одной из причин увольнения Глеба Глебова отсутствие у ...
  1.04.2021   34305    4

Полмиллиона на поганый ...

Башкирский государственный университет заключил договор с агентством ...
  1.04.2021   17770    2

Раздор из белого дома ...

Ильнар Гарифуллин: Все все прекрасно понимают. ...
  31.03.2021   36963    95

Нищета на защите дворца ...

Башкирия вошла в топ-3 регионов России по качеству организации призыва в 2020-м ...
  31.03.2021   35183    41

Невыборная вакханалия ...

Лилия Чанышева: Выдвигаться от «Единой России» — ниже достоинства. ...
  30.03.2021   16805    26

Партия жуликов и воров ...

Рустем Ахмадинуров: основная база сторонников партии «Единая Россия» этого ...
  30.03.2021   15271    21

Путин и его «правильный ...

За последнее время Владимир Путин дважды обрушивался на национализм. Так, 3 ...
  29.03.2021   40512    52

Самый поганый суд в мире ...

ВС Башкортостана отказался отменить штраф уфимскому пенсионеру за участие в ...
  26.03.2021   15823    47

Вору из «команды ...

Экс-главе Минстроя Башкирии продлили арест. Рамзиль Кучарбаев подозревается в ...
  26.03.2021   40286    79

Читаемое за месяц
«Турпродукт» с запахом ...

Новый глава Госкомитета по туризму рассказала, как будет развиваться Башкирия. ...
  3.03.2021   26789    17

Главный могильщик будет ...

Максима Забелина назначили вице-премьером по социальным вопросам в Башкирии. ...
  3.03.2021   41700    10

Пропагандонов собрали в ...

Власти Башкирии подвели итоги работы медиаотрасли за 2020-й год, но на встречу ...
  3.03.2021   22522    22

Патриоты фашиста Валидова ...

Активисты движения “Патриоты Башкортостана” потребовали у властей республики ...
  3.03.2021   31008    39

Победная показуха от ...

Власти Башкирии планируют пригласить на праздничный концерт, посвященный Дню ...
  4.03.2021   13773    21

Архив публикаций
Апрель 2021 (3)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)
Январь 2021 (42)
Декабрь 2020 (55)
Ноябрь 2020 (53)




Порядочные люди противны минздраву Башкирии

Оценили
0


Минздрав Башкирии назвал одной из причин увольнения Глеба Глебова отсутствие у него профильного инфекционного образования. Врач заявляет, что другие такие врачи работать продолжают.

Порядочные люди противны минздраву Башкирии


Трудовой договор с Глебовым на работу в новом ковид-госпитале в Зубово был заключен в 2020-м году, а его срок истекает 5-го апреля, рассказали «Эху» в региональном министерстве здравоохранения. По данным ведомства, популярный у интернет-аудитории врач, критиковавший республиканские власти в период пандемии и являющийся депутатом горсовета Благовещенска, окончил интернатуру еще в 2012-м году, но с того времени и по июль 2019-го по специальности не работал.

«В июле 2019-го года он устроился хирургом в ГКБ Демского района и через 5 месяцев, уволившись оттуда, устроился в КДИЦ в Зубово, пройдя краткосрочное обучение по инфекционному профилю в количестве 36-ти часов», – рассказала пресс-секретарь Минздрава Софья Алешина.

По ее словам, администрация зубовской больницы предложила Глебову перевод в клинико-диагностический инфекционный центр Стерлитамака на должность хирурга, но он отказался. Также мужчина не согласился подписывать соглашение об увольнение по собственному желанию, добавила Алешина. Эту информацию ранее «Эху» сообщал и сам Глеб Глебов.

«В настоящее время в целом по ковид-госпиталям идут сокращения штатов сотрудников, что связано с улучшением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. На ставках врачей-инфекционистов остаются те, кто имеет профильное инфекционное образование», – заявили в министерстве.

Сам Глебов рассказал «Эху», что для работы в медицинской отрасли необходим сертификат, который продлевается каждые 5 лет, а в период с 2012-го по 2019-й годы он работал по договору и не передавал работодателю трудовую книжку.

«У нас все врачи, которые работают, а это 4 врача, тоже не имеют профильного образования. Всем по закону разрешили работать с 36-часовой подготовкой. Они продолжают работать [до сих пор]», — добавил он.

По словам врача, изначально с ним был заключен бессрочный трудовой договор.

Напомним, в середине февраля Глеб Глебов заявил о выходе из «Единой России», назвав вступление в ряды партии ошибкой.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 01.04.2021, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прежде чем достоверно не узнать о том, какой был у него договор - срочный или бессрочный - обсуждать нечего! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 01.04.2021, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Напомним, в середине февраля Глеб Глебов заявил о выходе из «Единой России», назвав вступление в ряды партии ошибкой.
===================
Это все объясняет, вообще-то не лезь в воду не зная брода.
Или надежды не оправдались - не дали портфелЮ?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 01.04.2021, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«У нас все врачи, которые работают, ... тоже не имеют профильного образования»

------------------

Вспомнилась катастрофа американского самолёта, перевозившего вип-персон. Лётчики абсолютно не знали электронных приборов, не обучались - просто "купили права", поскольку на таких перевозках "випов" больше платили.

Нет, этот камешек не в огород врачей. Просто наше образование тоже "оптимизировали".



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 01.04.2021, 13:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70437 | Рейтинг: +11696
Админ!!!!!!!!!! Сх-уяли Глебка порядочный?!

Погугли что ли? Он в 2016 году пытался в Симферополе баллотироваться в депутаты - не допустили даже до регистрации. Тогда он писал, что временно безработный!!! То есть врачом он никуя не работал, зато водил дружбу с Хирургом и прочими волками позорными с косметичками!
В октябре(28-го кажется) прошлого года - в Уфу на встречу с Толкачевым!!!!! Приезжал Хирург-Залдостанов. И сразу же это ЧМО выскочило себя пиарить!!!
То есть - никому из врачей НЕЛЬЗЯ было рта раскрывать про ковид(вспомните уволенную врачиху из РКБ, которая подняла бучу против главврачихи, завезшей ковид в РКБ, и прочие приказы медикам всех рангов - не раскрывать рта про ковид по всей стране - а этот только устроившись в ковид-госпиталь - стал раздавать налево-направо рекомендации и поучать! Пиарился везде, где только можно!!! Сначала ПроУфу о нем публиковало, потом и ЭМ в Уфе принялся его пиарить!

В 2020 году он баллотировался и прошел в депутата Благовещенска, где и говно-едораст Сергей Жуков, от едрисни, не будучи ее членом - то есть использовал ее влияние, воспользовался ее лифтом! Потом в ноябре все же вступил в едрисню, что в общем-то логично.
НО! Видимо его стремление. а это так, попасть не в курултай, а в Госдуму, там не поддержали и не намеревались его выдвигать(там очередь и высокий ценник, говорят 30 лмов) - тогда он в феврале с помпой оттуда выскочил - мол разочаровался)))))))))))
Сейчас его увольняют, как в общем-то балласт. Он никакой не врач - поскольку нигде не работал врачом 6 лет после окончания БГМУ, но по специальности он хирург. В госпитале - он был просто, как рабсила - дай, подай, отойди, не мешай. Когда любые руки были на вес золота. Сейчас - он накуй там не нужОн.

Это ГОВНО, похуже Забелина! Его уровень - удаление аппендикса - максимум, и то - обязательно чо нить в брюхе пациента оставит - или тампоны, или марлю, или инструмент... но руками он работать не хочет, а головой - не может!

Не распознать в Глебке пустышку - это я даже не знаю какими дураками нужно быть! Порядочность там даже мимо не проходила!

И да - когда на ПроУфу еще были комменты, я выводила его на чистую воду, так он стал мне в фейсбуке писать в личку и предъявлять те самые сертификаты полученные за прослушивание несколько часовых онлайн-курсов(ютубовских) по ковиду)))) Это может каждый из вас)))))) Даже без базового мед-образования, если захочет вникнуть.

Человек с момента окончания БГМУ(куда сложно поступить и многие о нем мечтают, но тщетно) в 2012 году - до лета 2020 просто не работал в медицине!!! Болтался, как роза в проруби, и видимо с 2014-го - пасся в Крыму.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com