В Уфе спорят о том, где должна быть улица Довлатова

Вопрос будет рассмотрен на сессии горсовета 7 апреля. Увековечение имени Сергея Довлатова в Уфе происходит в соответствии с изданным в феврале нынешнего года распоряжением главы республики Радия Хабирова о праздновании 80-летия со дня рождения писателя. В распоряжении министерству культуры РБ и уфимской мэрии было предложено провести в столице республики ряд культурно-образовательных мероприятий, в том числе, устроить в библиотеках "Выставки о Довлатове и его времени", провести республиканский конкурс начинающих писателей, организовать показ художественных и документальных фильмов, посвященных творчеству Довлатова, перевести повесть писателя "Ремесло" на башкирский язык и так далее. Отдельным пунктом горсовету Уфы было предложено присвоить имя Довлатова одной из новых улиц.Намерение депутатов горсовета присвоить имя писателя некоему безымянному переулку стало неожиданностью для уфимских поклонников творчества писателя, которые надеялись на широкое обсуждение этого вопроса и учет властями их мнения. Узнав в понедельник, что вопрос уже включен в повестку дня сессии, активисты за несколько часов собрали около 200 подписей горожан с требованием отложить принятие решения и передали их в мэрию и горсовет.— Многие уфимцы, а также поклонники творчества выдающего писателя в России, ждали этого решения много лет и, учитывая большую популярность Сергея Довлатова в стране и мире, надеялись на широкое обсуждение этого вопроса всеми жителями города. Однако, из СМИ мы узнали, что решение практически принято: в среду 7 апреля депутаты горсовета будут рассматривать вопрос о присвоении имени Сергея Довлатова небольшому проезду около центра Башкирия… Мы рады, что в Уфе появится, наконец, улица Довлатова, но не понимаем логики – это место находится далеко от туристических маршрутов Уфы и никак не связано с Сергеем Довлатовым, — указано в обращении активистов.Общественники напомнили, что в 2020 году организаторы Довлатовского фестиваля "Литературный импульс" предложили присвоить имя писателя Электрическому переулку, который находится рядом с домом, где родился и некоторое время жил Сергей Довлатов. На этот переулок выходит площадь, где планируется в будущем установить памятник писателю.— Появление Довлатовского переулка в центре Уфы послужит отличным ориентиром для всех, кому дорого творчество выдающего писателя, будет способствовать продвижению Уфы, как одного из культурных центров России, формированию ее туристической привлекательности, — заявили общественники.Активисты попросили руководство горсовета и мэра Уфы Сергея Грекова перенести вопрос о присвоении имени Довлатова и обсудить его в городской экспертной комиссии по наименованиям. Общественники также попросили устроить "Довлатовский сквер" рядом с родным домом писателя.Сергей Довлатов родился в Уфе 3 сентября 1941 года, в семье эвакуированных ленинградцев — театрального режиссёра Доната Мечика и литературного корректора Норы Довлатовой. В начале 1942 года году семья Довлатова была эвакуирована дальше в Новосибирск, в 1944 году вернулась в Ленинград.На фасаде дома, где родился и жил несколько месяцев в Уфе Сергей Довлатов, расположенном по адресу ул. Гоголя, 56, была установлена в 2011 году памятная мраморная доска. Как ранее отмечали активисты, доска содержит неверную информацию о годах пребывания Довлатова в Уфе. Общественники планируют ее заменить.