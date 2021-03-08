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В Уфе спорят о том, где должна быть улица Довлатова

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Вопрос будет рассмотрен на сессии горсовета 7 апреля. Увековечение имени Сергея Довлатова в Уфе происходит в соответствии с изданным в феврале нынешнего года распоряжением главы республики Радия Хабирова о праздновании 80-летия со дня рождения писателя. В распоряжении министерству культуры РБ и уфимской мэрии было предложено провести в столице республики ряд культурно-образовательных мероприятий, в том числе, устроить в библиотеках "Выставки о Довлатове и его времени", провести республиканский конкурс начинающих писателей, организовать показ художественных и документальных фильмов, посвященных творчеству Довлатова, перевести повесть писателя "Ремесло" на башкирский язык и так далее. Отдельным пунктом горсовету Уфы было предложено присвоить имя Довлатова одной из новых улиц.

В Уфе спорят о том, где должна быть улица Довлатова


Намерение депутатов горсовета присвоить имя писателя некоему безымянному переулку стало неожиданностью для уфимских поклонников творчества писателя, которые надеялись на широкое обсуждение этого вопроса и учет властями их мнения. Узнав в понедельник, что вопрос уже включен в повестку дня сессии, активисты за несколько часов собрали около 200 подписей горожан с требованием отложить принятие решения и передали их в мэрию и горсовет.

— Многие уфимцы, а также поклонники творчества выдающего писателя в России, ждали этого решения много лет и, учитывая большую популярность Сергея Довлатова в стране и мире, надеялись на широкое обсуждение этого вопроса всеми жителями города. Однако, из СМИ мы узнали, что решение практически принято: в среду 7 апреля депутаты горсовета будут рассматривать вопрос о присвоении имени Сергея Довлатова небольшому проезду около центра Башкирия… Мы рады, что в Уфе появится, наконец, улица Довлатова, но не понимаем логики – это место находится далеко от туристических маршрутов Уфы и никак не связано с Сергеем Довлатовым, — указано в обращении активистов.

Общественники напомнили, что в 2020 году организаторы Довлатовского фестиваля "Литературный импульс" предложили присвоить имя писателя Электрическому переулку, который находится рядом с домом, где родился и некоторое время жил Сергей Довлатов. На этот переулок выходит площадь, где планируется в будущем установить памятник писателю.

— Появление Довлатовского переулка в центре Уфы послужит отличным ориентиром для всех, кому дорого творчество выдающего писателя, будет способствовать продвижению Уфы, как одного из культурных центров России, формированию ее туристической привлекательности, — заявили общественники.

Активисты попросили руководство горсовета и мэра Уфы Сергея Грекова перенести вопрос о присвоении имени Довлатова и обсудить его в городской экспертной комиссии по наименованиям. Общественники также попросили устроить "Довлатовский сквер" рядом с родным домом писателя.

Сергей Довлатов родился в Уфе 3 сентября 1941 года, в семье эвакуированных ленинградцев — театрального режиссёра Доната Мечика и литературного корректора Норы Довлатовой. В начале 1942 года году семья Довлатова была эвакуирована дальше в Новосибирск, в 1944 году вернулась в Ленинград.

На фасаде дома, где родился и жил несколько месяцев в Уфе Сергей Довлатов, расположенном по адресу ул. Гоголя, 56, была установлена в 2011 году памятная мраморная доска. Как ранее отмечали активисты, доска содержит неверную информацию о годах пребывания Довлатова в Уфе. Общественники планируют ее заменить.

Идель.Реалии
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  • # 1 | 07.04.2021, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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