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Власти Башкирии пытаются заткнуть рты общественникам и активистам

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В Баймаке в воскресенье, 18 апреля, неизвестные жестоко избили битами местного экоактивиста Ильдара Юмагулова. Нападение на активиста произошло среди бела дня, в двухстах метрах от горотдела полиции. Общественник с переломами обеих ног доставлен в больницу, ему предстоит операция.

Власти Башкирии пытаются заткнуть рты общественникам и активистам


Как рассказал Ильдар Юмагулов "Idel.Реалии", неизвестные в черных масках и черной одежде напали на него возле магазина автозапчастей на улице Батыра Валида. Первоначально неизвестных было двое, но когда активист вырвался от нападавших и побежал в сторону горотдела полиции, навстречу ему выбежал третий участник нападения. Юмагулова сбили с ног и стали избивать битами.

Видео:



— Не знаю, сколько времени меня били, но ударов было много. Били битами целенаправленно именно по ногам, ломая их. Одну ногу вообще разнесли вдребезги, завтра предстоит операция. Я довольно долго пролежал на улице, пока не приехали друзья и родственники, не подъехала "Скорая", — сказал Юмагулов.

Как отметил активист, били его молча, не поясняя причин. Он предположил, что нападение связано с его деятельностью в отношении карьеров золотодобычи в Зауралье. В связи с этим, Юмагулов также отметил, что в последнее время официальные СМИ и провластные Телеграм-каналы обвиняли его, что он, якобы, распространяет "фейковую информацию" про различные нарушения на карьерах.

— Конечно, это нападение связано с общественной, гражданской позицией Ильдара Юмагулова, — заявил товарищ активиста, экозащитник из Баймакского района Ильсур Ирназаров. — Он никогда ни за кого не прятался, все говорил в открытую. За ним, за его машиной следили и избили демонстративно жестоко. Это был акт устрашения для Ильдара, и для всех экоактивистов Зауралья и всей республики.

Ильдар Юмагулов принимал активное участие в протестах против бесконтрольной золотодобычи в Зауралье, в том числе, в народных сходах в защиту хребта Кырктытау в Абзелиловском районе Башкортостана, в защиту шихана Куштау, организовывал сбор подписей граждан против законопроекта о передаче земельного контроля от муниципалитетов в ведение республиканского минземимущества.

В последние недели активист, по рассказам его товарищей, занимался ситуацией с возможным открытием золотодобывающего карьера близ деревни Верхнемамбетово в Баймакском районе.

Нападение на Ильдара Юмагулова вызвало волну возмущения в среде независимых активистов в Башкортостане.

"Моя республика сегодня мне стала напоминать лихие 90-е годы. С приходом Хабирова как главы Башкортостана, нашу республику захлестнула волна насилия над общественниками. С оппозиционными политиками расправились ещё раньше. Сегодня именно общественники стоят на страже интересов своей республики и своего народа. Они открыто бросают вызов коррупционной и откровенно криминальной системе которая захватила власть.

Все эти дикие случаи запугивания и нападений говорят о том, что власть не знает как сдержать народный гнев, она боится, она испугана и применяет репрессивные меры в ответ.

Знаю одно, что общественность на акт агрессии против Ильдара Юмагулова не должна молчать. Иначе скоро нас начнут убивать, а правоохранительные органы как всегда никого не найдут", — заявил активист башкирского национального движения Руслан Габбасов.

"Ну, что ж, борьбу за Кырктытау можно считать официально объявленной. В Баймаке неизвестные в масках напали на Ильдара Юмагулова, нашего соратника, одного из защитников Куштау… По моему мнению, это ответ за его деятельность в защиту природы и его активную гражданскую позицию. Точно также несколько лет назад избивали активиста Анвера Юмагулова и председателя Союза экологов Башкортостана Александра Веселова. Сегодня на активных деятелей продолжается. Власть пытается нас запугать", — отметил лидер общественно-политического движения "Республика" Урал Байбулатов.

"Я лично прекрасно знаком с Ильдаром и считаю произошедшее — пределом безнаказанности в Башкортостане. Когда в Уразово, в Мансурово и в сотнях других мест, нарушается закон, а общество молчит, преступники уже считают, что они могут бить тех, кто стоит у них на пути. Если мы дадим им право бить — они начнут убивать. Если официальной реакции не будет — станет ясно, что, как и на Куштау — всё согласовано", — подчеркнул один из руководителей общественного движения "Зеленый щит – Куштау" Дмитрий Петров.

МВД по Башкортостану ситуацию пока никак не прокомментировало.

"При желании компетентным органам не составит труда по горячим следам выявить исполнителей этого преступления, а через них выйти на заказчиков", — заявил активист Ильсур Ирназаров.

Идель.Реалии
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  • 1 | 20.04.2021, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...может, кто-то в туалет между машинами пошёл. Когда мы вышли ... там ничего не обнаружили.

===========

Может, с собой унесли. А чо.



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  • 2 | 20.04.2021, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
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При Муртазе просто убили бы!



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  • 3 | 20.04.2021, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
организовывал сбор подписей граждан против законопроекта о передаче земельного контроля от муниципалитетов в ведение республиканского минземимущества.

===============

Есть государственные интересы, которые выше муниципальных. Даже
товарищ Саахов отдавал им приоритет: "А я здесь для того и поставлен,
чтобы блюсти государственные интересы! Садитесь пока..."



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  • 4 | 20.04.2021, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Если ОченьОпытный дырявый, то с ним вести диалог могут только дырявые, так что аккуратнее с этим писакой, пусть индивидуально сам с собой передергивает и базарит только со своими питухами ужовскими



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  • 5 | 20.04.2021, 17:04 | Автор: Не зарегистрирован
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"«Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами» (T. J. Dunning, цит. соч., стр. 35, 36)."
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__ Приветствовали приход капитализма в РФ в 1991 году - вот и хлебайте этого капитализма по-полной! Очень Опытный



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  • 6 | 20.04.2021, 17:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Это нормально, вернулись 90-е. Осталось дождаться когда внутренние разборки начнутся, ну или война. А так то ни Маркс, ни Ульянов не ошибались, вот мы всей страной вляпались опять по полной в рыночном щастье.
А башкортостания это РФ в миниатюре, со всеми очаговыми безобразием, беззаконием, унижением простых граждан и кровавым будущим.



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  • 7 | 20.04.2021, 19:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин руки прочь от всего народа Башкортостана, уходи!



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  • 8 | 20.04.2021, 20:00 | Автор: Не зарегистрирован
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6-ому
Это обман!
Попробуй в Германии не заплати зарплату или если она низка, такой бизнес признаётся асоциальным что на р/я означает антинародным, он попросту национализируется, т.е. конфискируется и никакой "священной частной" собственности никто и не вспомнит! Не тому учился этот Путин на родине Гитлера!
По выпуску товарной продукции Германия сравнялась с США при населении в 4 раза меньше!
Что натворил этот Путин в бытность замСобчака из пенсионеров: он завод турбин с разработкой новой турбины подарил Simens за один $ и теперь "наши" турбины нам под санкциями!
Только одно это изобретение наших инженеров могло всем нуждающимся обеспечить ежемесячный двойной паёк т.н. прожиточный минимум!
Не зря пенсионеру Шрёдеру Путин выплачивает 600 000$ ! А может Шрёдер страшный компромат имеет?!
Странностей у Путина много, помните, войну с грузинами затеял, - это с теми с кем наши деды хребет Гитлеру сломали! Когда танки РФ подошли к Тбилиси которое охраняли ~60 милиционеров, вдруг танки повернули назад, ну не ментовских ПМ же испугались!
А если о газе, то газ этот Путин продаёт в три раза дешевле Бирмы! Кто нибуть знает эту какую-то Бирму, - я нет! А Американские партнёры этого Путина до того ошалели от дешевизны газа что накинув треть цены его в Европу продают! А россиянам газ впаривает втридорога, видимо чужим не хочет!
Но потомки рабов не смогут не проголосовать в ГД РФ 2021 за этих путинцев! "У русских собственная гордость и на буржуев смотрим свысока!"
Резюме:
капитализм не езда без правил", а шаг вправо, шаг влево...только Путин душит только тех кто Россию защищает, это и судьба Навального, и Ходорковского, и Немцова, и Юрия Щекочихина и многих других загубленных судеб!



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  • 9 | 20.04.2021, 20:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Да что об этом Путине толковать если в посольстве 200 кг наркотиков изъяли. Изъяли не путинские менты-пенты, он вообще ни на что кроме карательных акций против россиян не способен!



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  • 10 | 20.04.2021, 20:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как отметил активист, били его молча, не поясняя причин------------значит были свои местные башкиры которых он хорошо знает и может опознать по голосу .



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