Власти Башкирии пытаются заткнуть рты общественникам и активистам

В Баймаке в воскресенье, 18 апреля, неизвестные жестоко избили битами местного экоактивиста Ильдара Юмагулова. Нападение на активиста произошло среди бела дня, в двухстах метрах от горотдела полиции. Общественник с переломами обеих ног доставлен в больницу, ему предстоит операция.Как рассказал Ильдар Юмагулов "Idel.Реалии", неизвестные в черных масках и черной одежде напали на него возле магазина автозапчастей на улице Батыра Валида. Первоначально неизвестных было двое, но когда активист вырвался от нападавших и побежал в сторону горотдела полиции, навстречу ему выбежал третий участник нападения. Юмагулова сбили с ног и стали избивать битами.Видео:— Не знаю, сколько времени меня били, но ударов было много. Били битами целенаправленно именно по ногам, ломая их. Одну ногу вообще разнесли вдребезги, завтра предстоит операция. Я довольно долго пролежал на улице, пока не приехали друзья и родственники, не подъехала "Скорая", — сказал Юмагулов.Как отметил активист, били его молча, не поясняя причин. Он предположил, что нападение связано с его деятельностью в отношении карьеров золотодобычи в Зауралье. В связи с этим, Юмагулов также отметил, что в последнее время официальные СМИ и провластные Телеграм-каналы обвиняли его, что он, якобы, распространяет "фейковую информацию" про различные нарушения на карьерах.— Конечно, это нападение связано с общественной, гражданской позицией Ильдара Юмагулова, — заявил товарищ активиста, экозащитник из Баймакского района Ильсур Ирназаров. — Он никогда ни за кого не прятался, все говорил в открытую. За ним, за его машиной следили и избили демонстративно жестоко. Это был акт устрашения для Ильдара, и для всех экоактивистов Зауралья и всей республики.Ильдар Юмагулов принимал активное участие в протестах против бесконтрольной золотодобычи в Зауралье, в том числе, в народных сходах в защиту хребта Кырктытау в Абзелиловском районе Башкортостана, в защиту шихана Куштау, организовывал сбор подписей граждан против законопроекта о передаче земельного контроля от муниципалитетов в ведение республиканского минземимущества.В последние недели активист, по рассказам его товарищей, занимался ситуацией с возможным открытием золотодобывающего карьера близ деревни Верхнемамбетово в Баймакском районе.Нападение на Ильдара Юмагулова вызвало волну возмущения в среде независимых активистов в Башкортостане."Моя республика сегодня мне стала напоминать лихие 90-е годы. С приходом Хабирова как главы Башкортостана, нашу республику захлестнула волна насилия над общественниками. С оппозиционными политиками расправились ещё раньше. Сегодня именно общественники стоят на страже интересов своей республики и своего народа. Они открыто бросают вызов коррупционной и откровенно криминальной системе которая захватила власть.Все эти дикие случаи запугивания и нападений говорят о том, что власть не знает как сдержать народный гнев, она боится, она испугана и применяет репрессивные меры в ответ.Знаю одно, что общественность на акт агрессии против Ильдара Юмагулова не должна молчать. Иначе скоро нас начнут убивать, а правоохранительные органы как всегда никого не найдут", — заявил активист башкирского национального движения Руслан Габбасов."Ну, что ж, борьбу за Кырктытау можно считать официально объявленной. В Баймаке неизвестные в масках напали на Ильдара Юмагулова, нашего соратника, одного из защитников Куштау… По моему мнению, это ответ за его деятельность в защиту природы и его активную гражданскую позицию. Точно также несколько лет назад избивали активиста Анвера Юмагулова и председателя Союза экологов Башкортостана Александра Веселова. Сегодня на активных деятелей продолжается. Власть пытается нас запугать", — отметил лидер общественно-политического движения "Республика" Урал Байбулатов."Я лично прекрасно знаком с Ильдаром и считаю произошедшее — пределом безнаказанности в Башкортостане. Когда в Уразово, в Мансурово и в сотнях других мест, нарушается закон, а общество молчит, преступники уже считают, что они могут бить тех, кто стоит у них на пути. Если мы дадим им право бить — они начнут убивать. Если официальной реакции не будет — станет ясно, что, как и на Куштау — всё согласовано", — подчеркнул один из руководителей общественного движения "Зеленый щит – Куштау" Дмитрий Петров.МВД по Башкортостану ситуацию пока никак не прокомментировало."При желании компетентным органам не составит труда по горячим следам выявить исполнителей этого преступления, а через них выйти на заказчиков", — заявил активист Ильсур Ирназаров.