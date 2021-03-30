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Вот такая у нас рыночная путиномика

  • Опубликовано: юнг | 28.04.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 14076 | Комментарии: 3
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Теперь Власть будет доплачивать буржуям за то, чтобы ТЕ вновь не подняли цены. ВОПРОС: -Власть САМА зарабатывает деньги, или НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ТРИЖДЫ оплатил стоимость бензина?

Вот такая у нас рыночная путиномика


Нефтяники получат больше из бюджета за сдерживание цен

Правительство решило доплатить нефтяникам 135 млрд руб. в 2021 году за сдерживание цен на автомобильное топливо. Об этом говорится на сайте правительства. Для этого будет изменен демпферный механизм – условные внутренние цены проиндексируют не на 5%, а на уровень цен на АЗС в 2019-2020 годах.

По словам главного экономиста Vygon Consulting Сергея Ежова, индексация индикативных цен с розничными сбалансирует ситуацию на рынке. В противном случае цепочка производителей-поставщиков топлива будет убыточна.

Демпферный механизм правительство ввело в 2018 году в ответ на резкий рост цен на топливо. Если цены на внешних рынках оказываются выше российских, бюджет доплачивает нефтяникам разницу, если, наоборот, экспортные цены падают, нефтяники доплачивают деньги в бюджет за высокие цены на АЗС. В 2019 году нефтяники получили из бюджета 304 млрд руб., а в 2020 году выплатили 401 млрд. В обоих случаях платили налогоплательщики и потребители бензина.

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Правительство рассчитывает, что изменение механизма приведет к «улучшению экономики нефтеперерабатывающего сектора» и создаст условия для роста розничных цен «не выше годовой инфляции».

Согласно Росстату, в январе – феврале 2021 года цены на бензин выросли на 1,9%. Это на 0,4% выше, чем общий уровень инфляции. Эксперты обращали внимание, что индексация внутренних цен в демпфере слишком высокая – 5% (хотя цены в 2020 году выросли на 4,4%). В связи с тем, что государство завышало условные цены, реальные цены стремились отыграть их на заправках.






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  • Гость
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  • 1 | 28.04.2021, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я, Очень Опытный, я Вор, я подлец и мерзавец, я чмошник и дырявое существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно!
Юнг, где ты этот бред выкопал?
Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 2 | 28.04.2021, 19:19 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40784 | Рейтинг: +5088,3
При всем уважении и преклонении, боюсь, что Ваше мнение ошибочно!



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  • Эксперт
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  • 3 | 28.04.2021, 20:12 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40784 | Рейтинг: +5088,3
Законно ожидаемый минус. 56 лярдов дотации-это не каждая булгахтерша осилит понять.



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