Вот такая у нас рыночная путиномика

Теперь Власть будет доплачивать буржуям за то, чтобы ТЕ вновь не подняли цены. ВОПРОС: -Власть САМА зарабатывает деньги, или НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ТРИЖДЫ оплатил стоимость бензина?Нефтяники получат больше из бюджета за сдерживание ценПравительство решило доплатить нефтяникам 135 млрд руб. в 2021 году за сдерживание цен на автомобильное топливо. Об этом говорится на сайте правительства. Для этого будет изменен демпферный механизм – условные внутренние цены проиндексируют не на 5%, а на уровень цен на АЗС в 2019-2020 годах.По словам главного экономиста Vygon Consulting Сергея Ежова, индексация индикативных цен с розничными сбалансирует ситуацию на рынке. В противном случае цепочка производителей-поставщиков топлива будет убыточна.Демпферный механизм правительство ввело в 2018 году в ответ на резкий рост цен на топливо. Если цены на внешних рынках оказываются выше российских, бюджет доплачивает нефтяникам разницу, если, наоборот, экспортные цены падают, нефтяники доплачивают деньги в бюджет за высокие цены на АЗС. В 2019 году нефтяники получили из бюджета 304 млрд руб., а в 2020 году выплатили 401 млрд. В обоих случаях платили налогоплательщики и потребители бензина.Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»Правительство рассчитывает, что изменение механизма приведет к «улучшению экономики нефтеперерабатывающего сектора» и создаст условия для роста розничных цен «не выше годовой инфляции».Согласно Росстату, в январе – феврале 2021 года цены на бензин выросли на 1,9%. Это на 0,4% выше, чем общий уровень инфляции. Эксперты обращали внимание, что индексация внутренних цен в демпфере слишком высокая – 5% (хотя цены в 2020 году выросли на 4,4%). В связи с тем, что государство завышало условные цены, реальные цены стремились отыграть их на заправках.