Башкирия без судов и следствия

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии
Как при Муртазе: Все день ...

Ничего не изменилось, все как было безобразно, так и осталось. Татары ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Людоед в штатском

32 | 22.04.2021, 17:42 | Автор: Не зарегистрирован А теперь расскажи, ...
  Рейтинг: +4  Кухарка

«Тут нечего делать, пока ...

Политэмигранты из Башкортостана скептически отнеслись к идее, высказан ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Обсуждаемое за месяц
Башкирия без судов и ...

Чекмагушевский межрайонный суд Башкортостана приговорил к двум годам лишения ...
  5.05.2021   42008    16

Учителя снова ...

Учителей из Башкирии заподозрили в принуждении родителей к участию в праймериз ...
  5.05.2021   35768    2

Дна не будет, или ...

Давайте подведем промежуточные итоги новой «эпохи жестокости», объявленной ...
  5.05.2021   42985    4

Отрабатывает ртом не ...

Руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев участвует во ...
  4.05.2021   38658    61

«Не гею», вору и ...

Пенсионерка в Саратове отчитала спикера Госдумы Вячеслава Володина. ...
  1.05.2021   25838    73

Последние публикации
Башкирия без судов и ...

Чекмагушевский межрайонный суд Башкортостана приговорил к двум годам лишения ...
  5.05.2021   43702    16

Учителя снова ...

Учителей из Башкирии заподозрили в принуждении родителей к участию в праймериз ...
  5.05.2021   29789    2

Дна не будет, или ...

Давайте подведем промежуточные итоги новой «эпохи жестокости», объявленной ...
  5.05.2021   21700    4

Отрабатывает ртом не ...

Руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев участвует во ...
  4.05.2021   13885    61

«Не гею», вору и ...

Пенсионерка в Саратове отчитала спикера Госдумы Вячеслава Володина. ...
  1.05.2021   25210    73

Шомка занялся пиаром ...

Шамиль Валеев: Этот бэкграунд больше успокаивающий, чем настораживающий. Надо ...
  30.04.2021   31992    20

Очковтирательство от ...

Недавно наша комиссия СПЧ по гражданским правам и прочим полезным штукам ...
  30.04.2021   35771    6

«Отрыв от народа и... ...

-3,6% составило снижение реальных располагаемых доходов населения в I кв. 2021. ...
  30.04.2021   23925    45

Политическая проституция ...

Константин Толкачев прокомментировал возможное объединение Башкортостана с ...
  29.04.2021   32425    40

Сортир, молельная комната ...

Духовное управление мусульман Башкирии открыло молельную комнату в торговом ...
  29.04.2021   39176    36

Читаемое за месяц
Воровать с новой силой? ...

Совфед: Послание Путина «сформулирует новую систему координат» в стране. ...
  6.04.2021   21153    20

Весеннее обострение: ...

В России ужесточили наказание за оскорбление ветеранов. Можно лишиться свободы ...
  6.04.2021   19462    89

Из кремля — только ...

Владимир Путин готовится править Россией еще полтора десятилетия. В предстоящем ...
  7.04.2021   27010    13

В Уфе спорят о том, где ...

Вопрос будет рассмотрен на сессии горсовета 7 апреля. Увековечение имени Сергея ...
  7.04.2021   40694    22

«Либертарианская партия» ...

Активисты регионального отделения незарегистрированной в России партии в ...
  7.04.2021   22041    15

Архив публикаций
Май 2021 (5)
Апрель 2021 (65)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)
Январь 2021 (42)
Декабрь 2020 (55)




Башкирия без судов и следствия

Оценили
0


Чекмагушевский межрайонный суд Башкортостана приговорил к двум годам лишения свободы условно жителя Баймакского района Тимура Бикчурина, обвинявшегося в поджоге автомобиля известного активиста Руслана Нуртдинова. Подсудимый сознался в совершении преступления еще в ходе следствия, написав явку с повинной, но заявил, что сделал это из-за того, что "расстроился, не найдя в Чекмагуше заработка"; к самому же Нуртдинову он неприязни не испытывал и не знал его лично. Активист назвал следствие и суд "цирком", но заявил, что не будет оспаривать приговор.

Башкирия без судов и следствия


Автомобиль известного общественника, активного защитника Куштау Руслана Нуртдинова был подожжен в ночь со 2 на 3 марта 2020 года. Активист назвал поджог "террористическим актом" и связал его со своей общественной и политической деятельностью. Он заявил, что не раз получал угрозы от чиновников районной администрации за критику их деятельности, когда сообщал в соцсетях о фактах нецелевого использования бюджетных средств.

Позднее Нуртдинов сообщил, что после поджога машины ему через знакомых передали, что будет также сожжен их семейный магазин; после угроз магазин пришлось закрыть.

Также Руслан Нуртдинов рассказывал, что когда он заявил о намерении баллотироваться в 2020 году на выборах в Чекмагушевский райсовет, в местную администрацию приехали двое сотрудников башкирского "Белого дома" и потребовали от местной власти сделать всё, чтобы не допустить активиста на выборы. Вскоре после этого неизвестные взломали страницу Нуртдинова вКонакте и разместили от его имени фейковое сообщение о "переброске войск в Уфу для обеспечения режима самоизоляции", из-за чего активист был вызван в Следственный комитет. Когда же Нуртдинов выдвинулся на выборы, против него сперва выставили двойников, а затем по иску местных "справороссов" сняли с регистрации.

Уголовное дело по факту поджога автомашины Руслана Нуртдинова было возбуждено по ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога). Расследование, по словам активиста, сперва велось сотрудниками угрозыска Чекмагушевского ОВД, но затем, когда поджигатель был установлен и задержан, дело было изъято из ведения местной полиции и передано в ведение Главного следственного управления МВД по Башкортостану.

Как сообщал ранее Руслан Нуртдинов, поджигателем "оказался житель Баймакского района Тимур Бикчурин, 1996 года рождения". "Сразу по задержании он [Тимур Бикчурин] дал признательные показания, рассказал о заказчиках, высокопоставленных республиканских чиновниках, и дело срочно из Чекмагуша передали в Уфу", — отмечал активист.

"Чувак, ничего не подозревая, уверенный что так далеко от места преступления его искать не будут, да и заказчики люди серьёзные — по-любому хвосты подберут и всё замнут, спокойно работал вместе с товарищами, бурил скважину под воду, когда.. вдруг налетел СОБР… После упаковки начался допрос. Ломался, конечно, но выдал-таки: если скажу, кто заказал, мне конец. Потом всё же поделился, но не для протокола — просто, чтоб поняли, что выдавать никого не будет", — писал Нуртдинов вскоре после задержания поджигателя.

Как следует из документов уголовного дела, Тимур Бикчурин сознался в совершении поджога и написал явку с повинной. Свой поступок он объяснил тем, что расстроился из-за того, что не нашел в Чекмагуше работы.

На следствии и в суде Бикчурин пояснял, что у себя в Баймакском районе он в феврале 2020 года встретил "малознакомого", который сообщил ему, что "у него какой-то знакомый работал на большом строительном объекте в с. Чекмагуш, и в данную строительную организацию требуются рабочие". Далее, Бикчурин, якобы, приехал в Чекмагуш на попутном автомобиле, уже после часа ночи 3 марта. Приехав, он "обошел местность возле Центральной районной больницы, но нигде строительные объекты не увидел". Какой-то встречный, "незнакомый молодой человек", якобы, сказал ему, что он, "будучи жителем села, о стройке поликлиники не слышал". После чего Бикчурин, по его показаниям, "сильно расстроился" и "направился по одной из улиц с. Чекмагуш". Далее, он, проходя мимо автосервиса, "увидел лежавшую на земле канистру", "определил, что там находится горюче-смазочная смесь" и решил "взять данную канистру с собой, чтобы частично рассчитаться за проезд в Уфу".

"Примерно около 04 часов 45 минут, пройдя некоторое расстояние вдоль улицы… заметил автомобиль, припаркованный возле калитки и забора… На заднем лобовом стекле я увидел наклейку "я против Путина". Во дворе я увидел, что стоит дом, никакого освящения не было. В этот момент я решил поджечь указанный автомобиль… Свои действия я могу объяснить тем, что был расстроен и зол, что не смог устроиться на работу…".

"Собственника автомобиля, которую я поджег в с. Чекмагуш, я не знаю. В ночное время, проходя по улице, указанный автомобиль я увидел и встретил в первый раз, решил его поджечь так я был зол на то, что не смог устроиться на работу" (из показаний Тимура Бикчурина; лексика, орфография и пунктуация документов соблюдены. – I.Р.).

Обвинение Тимуру Бикчурину было предъявлено в августе 2020 года.

Руслан Нуртдинов охарактеризовал этап следствия после передачи его в республиканское МВД, как "пустую формальность". Он, прежде всего, отметил, что следствие наотрез отказалось рассматривать поджог автомобиля, как заказное преступление.

— Разумеется, это была спланированная акция, на что указывает целый ряд и прямых, и косвенных доказательств. Так, за два дня до поджога близ моего дома ездили на машине без номеров подозрительные лица, выискивая мой дом, стучались к соседям. Они попали на записи видеокамер в автосервисе, когда у них сломалась машина. Мы передали эти записи в местную полицию, которая нашла этих людей — они оказались сотрудниками республиканского МВД, приехавшими из Уфы. Зачем они приезжали в Чекмагуш, осталось непонятным.

Далее, мы, опять-таки, по видеокамерам в селе установили, когда в Чекмагуш заехала машина поджигателей, как она подъехала к моему дому, и как, после поджога, она на огромной скорости выехала из Чекмагуша. Эти записи мы тоже передали полиции, но они просто исчезли из дела, — рассказал "Idel.Реалии" Руслан Нуртдинов.

Активист добавил, что в ночь поджога на его улице отключилось освещение, хотя до этого, по его словам, фонари работали исправно.

— Есть еще один интересный момент — все, кто фигурировал в деле, были обязаны пройти исследование на детекторе лжи. Прошли его и мы с братьями, поскольку у полиции была и такая версия, что мы, якобы, могли сами поджечь свою машину ради хайпа. Проверку должны были пройти и некоторые сотрудники райадминистрации, в том числе глава района, но они все отказались, сославшись на "состояние здоровья".

Нуртдинов также заметил, что после поджога ему позвонили из руководства районной пожарной службы и сообщили, что им из райадминистрации приказывают квалифицировать это происшествие, как "самовозгорание".

— За машину мне Бикчурин, в итоге, перечислил компенсацию в размере 821 тысячи рублей, хотя она стоила один миллион двести тысяч рублей. Но так сумму компенсации оценила экспертиза, заказанная следствием. Но главная странность тут в другом: поджигатель — сирота, бывший в то время безработным. Откуда у него средства? Он сказал, что одолжил деньги у родственников. Как в это можно поверить?

В итоге, я делаю вывод, что расследование провели для галочки, чтобы "бросить мне кость". В деле остался только один исполнитель. Ни заказчиков, ни пособников, ни соисполнителей преступления, — а я знаю, что он [Тимур Бикчурин] не один это делал, — не назвали. И я повторяю, что на самом деле это был теракт, поскольку целью этого преступления было устрашение меня, моих соратников и вообще всех активных граждан района, — сказал активист.

Судебный процесс, который вела судья Ляйсан Салимгареева, начался в ноябре 2020 года и длился до начала мая нынешнего года. В начале процесса подсудимый и его защита заявляли ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, однако, Нуртдинов с этим не согласился.

Сам судебный процесс активист сравнил с "цирком".

— Я должен поверить, что человек приехал более чем за 500 километров искать работу в нашем Чекмагуше? Что он глубокой ночью узнал у кого-то, что такой стройки нет? Что совершенно случайно нашел канистру с бензином и вдруг решил отомстить всему свету, найдя мою машину? — а она стояла в ряду других даже не с краю! Вот, такую сказку мне "втирали" на следствии, и в суде. Мне, зная правду, оставалось только горько смеяться. Я все это высказывал и следователю, и прокурору, и судье, но они выслушивали меня с каменными лицами. Никто и бровью не повел, слушая эту сказку, никто ее даже под сомнение не поставил.

Самого поджигателя Руслан Нуртдинов охарактеризовал, как "типичного титушку".

— Если взять его, или взять молодчиков, которые избивали людей на Куштау, или тех, кто искалечил в Баймаке Ильдара Юмагулова — это все один, так сказать, класс людей, группы наемников с полуспортивным-полукриминальным прошлым, — заметил активист.

Нуртдинов также рассказал, что на заседании 29 апреля он, тем не менее, попросил суд не назначать Бикчурину наказание в виде реального лишения свободы.

— У него только что родился ребенок; не хочется, чтобы дитя осталось без отца. И я не вижу смысла, наказывать лишь исполнителя, кода все заказчики и организаторы остаются безнаказанными. Если бы они тоже сидели бы на скамье подсудимых, тогда я бы попросил их всех, и Бикчурина, в том числе, наказать серьезно, — заявил общественник.

Обжаловать приговор активист не собирается. Условно осужденный Бикчурин, очевидно, тоже.

Идель.Реалии
Оригинал публикации






  • # 1 | 05.05.2021, 11:45 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40809 | Рейтинг: +5086,7

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Участник
  •  
".....В ночное время, проходя по улице, указанный автомобиль я увидел и встретил в первый раз......
из показаний Тимура Бикчурина
=========================================

"...На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его.
Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя;..."
Песнь песней Соломона 3:1-2



Оценили
1

  • # 3 | 05.05.2021, 11:58 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40809 | Рейтинг: +5086,7

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 4 | 05.05.2021, 12:03 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40809 | Рейтинг: +5086,7

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 5 | 05.05.2021, 12:04 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40809 | Рейтинг: +5086,7

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 6 | 05.05.2021, 12:05 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40809 | Рейтинг: +5086,7

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 05.05.2021, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи!



Оценили
1

  • # 8 | 05.05.2021, 12:06 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40809 | Рейтинг: +5086,7

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 9 | 05.05.2021, 12:07 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40809 | Рейтинг: +5086,7

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 10 | 05.05.2021, 12:08 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40809 | Рейтинг: +5086,7

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 11 | 05.05.2021, 12:15 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40809 | Рейтинг: +5086,7

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 12 | 05.05.2021, 12:19 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40809 | Рейтинг: +5086,7

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 13 | 05.05.2021, 12:30 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40809 | Рейтинг: +5086,7

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 14 | 05.05.2021, 12:38 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40809 | Рейтинг: +5086,7

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 05.05.2021, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
суды то есть, и все судьи назначаются, вопреки основного закона Конституции, вашим Путиным! Ну а кого назначит бандит из Тамбовско-Измайловской 0ПГ гадать не нужно, - мафиозников!
Эти суды ничего общего с правосудием не имеют! Но для потомков рабов это нормально! Соответственно и вымирают!
Не усвоил этот народ дарованное Древними Римом и Грецией первую основу: Причинно-следственные связи. Разъяснять бесполезно. Социальные инстинкты неисправимы!



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 16 | 05.05.2021, 12:54 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40809 | Рейтинг: +5086,7
Интересно, почему старая калоша так боится моих комментов?



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com