Антинародные и гадкие суды Башкирии давно не новость

Суд в Уфе не стал рассматривать иск общественника Альберта Рахматуллина к МВД. Полиция отказалась признавать его задержание после выхода из спецприемника, несмотря на наличие видеозаписи.Административный арест активиста по делу об организации несогласованной акции протеста в Доме Республики в середине января завершился 31-го числа того же месяца. На выходе из спецприемника его встречали сторонники, в числе которых общественница Алла Яковлева и депутат Госсобрания Башкирии Дмитрий Чувилин.Спустя несколько минут к Альберту Рахматуллину подошли полицейские и задержали его без объяснения причин. Этот момент удалось записать на видео. Позднее ролик, на котором видно, как активиста силой сажают в автомобиль, распространился в интернете. Было ли это связано с проводившейся в Уфе в тот же день несогласованной акцией протеста в поддержку Алексея Навального, Альберту Рахматуллину не сообщили. По его словам, причину задержания ему также не назвали.Решение о возврате иска обратно активисту Ленинский районный суд Уфы принял еще в конце апреля. Рахматуллин узнал об этом только спустя 2 недели. Об этом он сам рассказал «Эху». По словам общественника, причиной отказа в рассмотрении стала подсудность иска суду другого района города.«Якобы происшествие произошло в Кировском районе. Но, я думаю, что если подам в Кировский районный суд, то там скажут, что ответчики находятся не на территории Кировского суда: и МВД, и УВД находятся в других районах. Меня опять отфутболят и вернут иск», — предположил он.Как добавил мужчина, иски против регионального управления МВД должны рассматриваться именно в Ленинском райсуде. Между тем сроки обжалования ответа МВД, в котором подполковник уфимской полиции Ильдус Шангареев не признает задержание активиста, уже вышли. Рахматуллин считает, что происходящее демонстрирует «отношение государства к гражданам, сталкивающимся с порочной практикой». Человек в таких условиях «не может найти справедливость», заключил активист.