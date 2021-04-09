Отрабатывает ртом, руками и ногами

Азамат Галин: есть определённого рода контент, за публикацию которого человек должен нести ответственность.Член СПЧ при главе Башкирии Азамат Галин, комментируя ряд законодательных инициатив по ужесточению законодательства после казанской трагедии, заметил, что ничего из перечисленного не даст результата – невозможно вычислить психа-одиночку.— Оборот оружия сегодня и так достаточно жестко регламентируемый. Его можно только запретить целиком. Другого варианта нет. Я, как человек, обладающий лицензией на право ношения и хранения оружия, могу рассказать, как проходил эту процедуру: несмотря на всю формальность процедуры, обвинять психиатра, который выдавал мне заключение, неправильно. Психиатр – не гадалка. Он не может предвидеть будущее. Психиатр не может спрогнозировать и смоделировать эту ситуацию. Не существуют тестов, гарантировано предсказывающих, что человек сделает с этим оружием. Если он умышленно шел на преступление и его планировал, психиатр не причастен. В том числе психолог школы, в которой он учился. Попытка склониться к тому, что виновен психолог и психиатр – неправильна. Психиатрическое освидетельствование в рамках процедуры получения лицензии полно отражает необходимость выявления нездоровых людей. Психическое заболевание не один день формируется.Он заметил, что в его случае, перед получением лицензии было собеседование с участковым.— Потом мне говорили, что участковый еще у соседей обо мне собирал информацию, хотя эта процедура не регламентирована и не прописана. Но, с точки зрения профессионализма, участковый более полно может собрать информацию о претенденте на лицензию. Если бы участковый пришел домой к этому парню и поговорил бы с матерью – вполне возможно и не получил бы оружие. У каждого оружия есть свое назначение. Участковый спросит, а зачем оно тебе? Охотишься? Да, получить охотничий билет – формальная процедура, но, если человек не увлекается спортивной стрельбой, в данном случае можно было поставить под сомнение его цели. Правила ужесточения оборота оружия ни к чему не приведут.Также, по его мнению, ни к чему не приведет, если в школах посадить вооружённую охрану.— Начались призывы усадить в каждую школу росгвардейца с оружием. Оружие само по себе является целью преступления во многих случаях. Нельзя гарантировать, что сам охранник не станет объектом нападения с целью завладеть его оружием. И в школу придут не сумасшедшие маньяки, а профессиональные преступники. Второй момент: ни один профессиональный охранник не станет применять оружие в школе, когда кругом бегают дети.Галин напомнил, что весной 2018 году подросток напал с ножом на одну из школ в Стерлитамаке.— Судя по кадрам из Казани, этот парень неплохо владеет оружием. Он заранее учился, заранее купил оружие и патроны и открыл огонь со знанием дела. Психически нездоровый человек на это не способен. В моем понимании – эти люди приходят совершать преступления с одной целью – попасть в «рекомендации» (в просмотры в соцсетях – ред.). Во всех трех случаях происходит именно это. Все три преступления – отличаются из общего ряда. Психически нездоровый человек не может прогнозировать и планировать на несколько месяцев вперед. После случаев 2018 года я предлагал ввести судебное ограничение на публикацию подобного видео в интернете. Вспомним ситуацию, которая недавно произошла на улице Пушкина (убийство юриста – ред.), когда люди стояли с телефонами и снимали, как умирает человек. Ни один из «операторов» не подумал, что буквально в нескольких сот метрах от них РКБ 2, и можно было взять раненого и отвезти в больницу. Они стоят и снимают. И выкладывают в сеть. И то же происходило в Стерлитамаке, Керчи и Казани. Когда мы тиражируем такие видео, мы порождаем ему подобных. Ни в коем случае нельзя подобные видео выкладывать в интернет. Есть более мелкие преступления, когда дети убивают животных, снимают и выкладывают чтобы стать популярными. Не призываю запретить интернет. Нет. Речь о том, что есть определённого рода контент, за публикацию которого человек должен нести ответственность. Предлагаю за публикацию видео убийства животных, издевательства над людьми, жестокости – вводить судебные ограничения на пользование интернетом.Галин считает, что должны установиться новые правила жизни, по которым видеоконтент, прославляющий преступников, недопустим.— За публикацию подобного контента – наказывать. Это превентивная функция уголовного права. Здесь и в 2018 году превентивная функция не сработала. Они использовали само преступление, чтобы прославится. Не думаю, что далеко прогнозировали и думали, что получат пожизненное, и в тюрьме есть интернет, не думаю, что так далеко думали. Два года назад, когда дети сожгли щенят (инцидент в Стерлитамаке – ред.), говорил, что нужен судебный запрет допуска к интернету. Мне кажется норма назрела. Ее пора вводить в жизнь. В 2018 году после случая в школе в Стерлитамаке я с макетом ружья прошел по школам: прошли всюду, куда хотели – по поликлинике гулял с макетом – никто не обратил внимания. Не только школы не защищены, но и поликлиники и больницы – везде одна проблема. Вы не сможете посадить всюду вооружённую охрану. Вооруженный росгвардеец — не гарантия, что окажет противостояние, это нужны специальные навыки.Он сравнил нынешнюю систему охраны школ с «охраной имущества», а не безопасностью.— Если посмотреть кадры из Казани, та женщина (уборщица на входе – ред.) на самом деле оказала сопротивление, как смогла – заблокировала дверь. Стреляет по замку — дверь открыта. Цена вопроса 150 тысяч рублей – бронированная дверь с замками. Могло остановить? Могло.В 2018 году Хамитову направили предложение о комплексной системе безопасности, а не взваливать охрану на плечи родителей и учителей. Начиная от периметра школы, предлагали простые меры. Камеры – 2,5 тысячи рублей за одну, все ворота школ привести в порядок, и магнитные замки доступа установить. Бронированные двери предлагали с бронированными стеклопакетами. Охрану бабушка может осуществлять, просто обучить смотреть в камеры. И если видишь, что человек перелезает забор – кнопку тревоги в первую очередь, а не вызов полиции, и все должны знать: тревога, блокируются межкоридорные двери, и двери в класс должны быть бронированные и с ключом доступа. А не так, что бедная учительница трясется за картонной дверью. Цена вопроса не высокая.Он еще раз отметил, что психа-одиночку выявить нереально.— За всеми, кто общественно-активный, присматривают: за оппозиционерами. А в данном случае спрогнозировать невозможно. Как выявишь? Не выявишь. Закон Яровой про то, чтобы хранить и информацию, а не мониторить. Сама система образования и здравоохранения должна быть безопасной: нажал кнопку тревоги — заблокировались двери. А частные мероприятия, вроде ужесточения оборота оружия – что дадут?