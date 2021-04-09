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Отрабатывает ртом, руками и ногами

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Азамат Галин: есть определённого рода контент, за публикацию которого человек должен нести ответственность.

Отрабатывает ртом, руками и ногами


Член СПЧ при главе Башкирии Азамат Галин, комментируя ряд законодательных инициатив по ужесточению законодательства после казанской трагедии, заметил, что ничего из перечисленного не даст результата – невозможно вычислить психа-одиночку.

— Оборот оружия сегодня и так достаточно жестко регламентируемый. Его можно только запретить целиком. Другого варианта нет. Я, как человек, обладающий лицензией на право ношения и хранения оружия, могу рассказать, как проходил эту процедуру: несмотря на всю формальность процедуры, обвинять психиатра, который выдавал мне заключение, неправильно. Психиатр – не гадалка. Он не может предвидеть будущее. Психиатр не может спрогнозировать и смоделировать эту ситуацию. Не существуют тестов, гарантировано предсказывающих, что человек сделает с этим оружием. Если он умышленно шел на преступление и его планировал, психиатр не причастен. В том числе психолог школы, в которой он учился. Попытка склониться к тому, что виновен психолог и психиатр – неправильна. Психиатрическое освидетельствование в рамках процедуры получения лицензии полно отражает необходимость выявления нездоровых людей. Психическое заболевание не один день формируется.

Он заметил, что в его случае, перед получением лицензии было собеседование с участковым.

— Потом мне говорили, что участковый еще у соседей обо мне собирал информацию, хотя эта процедура не регламентирована и не прописана. Но, с точки зрения профессионализма, участковый более полно может собрать информацию о претенденте на лицензию. Если бы участковый пришел домой к этому парню и поговорил бы с матерью – вполне возможно и не получил бы оружие. У каждого оружия есть свое назначение. Участковый спросит, а зачем оно тебе? Охотишься? Да, получить охотничий билет – формальная процедура, но, если человек не увлекается спортивной стрельбой, в данном случае можно было поставить под сомнение его цели. Правила ужесточения оборота оружия ни к чему не приведут.

Также, по его мнению, ни к чему не приведет, если в школах посадить вооружённую охрану.

— Начались призывы усадить в каждую школу росгвардейца с оружием. Оружие само по себе является целью преступления во многих случаях. Нельзя гарантировать, что сам охранник не станет объектом нападения с целью завладеть его оружием. И в школу придут не сумасшедшие маньяки, а профессиональные преступники. Второй момент: ни один профессиональный охранник не станет применять оружие в школе, когда кругом бегают дети.

Галин напомнил, что весной 2018 году подросток напал с ножом на одну из школ в Стерлитамаке.

— Судя по кадрам из Казани, этот парень неплохо владеет оружием. Он заранее учился, заранее купил оружие и патроны и открыл огонь со знанием дела. Психически нездоровый человек на это не способен. В моем понимании – эти люди приходят совершать преступления с одной целью – попасть в «рекомендации» (в просмотры в соцсетях – ред.). Во всех трех случаях происходит именно это. Все три преступления – отличаются из общего ряда. Психически нездоровый человек не может прогнозировать и планировать на несколько месяцев вперед. После случаев 2018 года я предлагал ввести судебное ограничение на публикацию подобного видео в интернете. Вспомним ситуацию, которая недавно произошла на улице Пушкина (убийство юриста – ред.), когда люди стояли с телефонами и снимали, как умирает человек. Ни один из «операторов» не подумал, что буквально в нескольких сот метрах от них РКБ 2, и можно было взять раненого и отвезти в больницу. Они стоят и снимают. И выкладывают в сеть. И то же происходило в Стерлитамаке, Керчи и Казани. Когда мы тиражируем такие видео, мы порождаем ему подобных. Ни в коем случае нельзя подобные видео выкладывать в интернет. Есть более мелкие преступления, когда дети убивают животных, снимают и выкладывают чтобы стать популярными. Не призываю запретить интернет. Нет. Речь о том, что есть определённого рода контент, за публикацию которого человек должен нести ответственность. Предлагаю за публикацию видео убийства животных, издевательства над людьми, жестокости – вводить судебные ограничения на пользование интернетом.

Галин считает, что должны установиться новые правила жизни, по которым видеоконтент, прославляющий преступников, недопустим.

— За публикацию подобного контента – наказывать. Это превентивная функция уголовного права. Здесь и в 2018 году превентивная функция не сработала. Они использовали само преступление, чтобы прославится. Не думаю, что далеко прогнозировали и думали, что получат пожизненное, и в тюрьме есть интернет, не думаю, что так далеко думали. Два года назад, когда дети сожгли щенят (инцидент в Стерлитамаке – ред.), говорил, что нужен судебный запрет допуска к интернету. Мне кажется норма назрела. Ее пора вводить в жизнь. В 2018 году после случая в школе в Стерлитамаке я с макетом ружья прошел по школам: прошли всюду, куда хотели – по поликлинике гулял с макетом – никто не обратил внимания. Не только школы не защищены, но и поликлиники и больницы – везде одна проблема. Вы не сможете посадить всюду вооружённую охрану. Вооруженный росгвардеец — не гарантия, что окажет противостояние, это нужны специальные навыки.

Он сравнил нынешнюю систему охраны школ с «охраной имущества», а не безопасностью.

— Если посмотреть кадры из Казани, та женщина (уборщица на входе – ред.) на самом деле оказала сопротивление, как смогла – заблокировала дверь. Стреляет по замку — дверь открыта. Цена вопроса 150 тысяч рублей – бронированная дверь с замками. Могло остановить? Могло.

В 2018 году Хамитову направили предложение о комплексной системе безопасности, а не взваливать охрану на плечи родителей и учителей. Начиная от периметра школы, предлагали простые меры. Камеры – 2,5 тысячи рублей за одну, все ворота школ привести в порядок, и магнитные замки доступа установить. Бронированные двери предлагали с бронированными стеклопакетами. Охрану бабушка может осуществлять, просто обучить смотреть в камеры. И если видишь, что человек перелезает забор – кнопку тревоги в первую очередь, а не вызов полиции, и все должны знать: тревога, блокируются межкоридорные двери, и двери в класс должны быть бронированные и с ключом доступа. А не так, что бедная учительница трясется за картонной дверью. Цена вопроса не высокая.

Он еще раз отметил, что психа-одиночку выявить нереально.

— За всеми, кто общественно-активный, присматривают: за оппозиционерами. А в данном случае спрогнозировать невозможно. Как выявишь? Не выявишь. Закон Яровой про то, чтобы хранить и информацию, а не мониторить. Сама система образования и здравоохранения должна быть безопасной: нажал кнопку тревоги — заблокировались двери. А частные мероприятия, вроде ужесточения оборота оружия – что дадут?

Эхо Москвы
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  • 1 | 16.05.2021, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Галин плохой, давайте его будем ругать, потом на Путина перейдем, он виноват!



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  • 2 | 16.05.2021, 18:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70777 | Рейтинг: +11664,6
Основная причина скулшутингов - буллинг.
Пока что в школах с буллингом(травлей) никто не борется. В "лучшем" случае родители переводят ребенка в другую школу, и это в случае, если ребенок делится с родителями - то есть есть доверительное отношение между родителями и ребенком. Но это не во всех семьях. В семье этого стрелка - было отчуждение.
Защититься от психа-одиночки вообще не возможно.
Лаже если диагноз ему уже давно поставлен - но ведь он не написан на лбу...

Вспомните няню с отрезанной головой девочки, за которой она несколько лет ухаживала и претензий к ней не было никаких у родителей. Наоборот они видели, что та относится к ребенку-инвалиду заботливо. И вдруг у нее переклинило - она девочку задушила, отрезала голову, подожгла квартиру и - дальше вы знаете... Можно ли было предотвратить такое?! Тем более, что на ее родине ей диагноз - шизофрения - был поставлен, но кто об этом мог знать, кроме далекой самаркандской родни?!
И да - сделала она это голыми руками, пока девочка спала. И никакой лицензии у нее не было - не только на оружие, но и на работу няней.



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  • # 3 | 16.05.2021, 19:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 4 | 16.05.2021, 20:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире НТВ обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство.
По её словам, она посвятила много лет своей жизни сближению народов США и России.

Она отметила, что сегодня для неё «крайне важно» оставаться в России, чтобы продолжить своё дело.

«Если президент Владимир Владимирович найдёт возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня», — пояснила Масси.

Также Масси заявила, что американские СМИ ненавидят Россию.



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6

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  • 5 | 16.05.2021, 20:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70777 | Рейтинг: +11664,6
4-му

В 2019 году более 23 миллионов человек со всего мира (заявители и члены их семей) попытались легально иммигрировать в Соединенные Штаты благодаря лотереи Green Card. Наибольшее количество иммиграционных виз были выиграны гражданами Египта (5568 победителей) и России (5118 победителей). Удачливыми в этом году были Демократическая Республика Конго (4743 победителя ), Иран (4101 победитель), Непал ( 3696 победителей) и Судан (3691 победитель).

Источник https://immigrant.today/usa/14922-skolko-rossijan-vyigrali-g
rin-kartu-v-ehtom-godu.htm
_____________________________________

А ты про одну американку)))))))))))))



Статистика участников в Грин Кард лотерее DV-2021
Общее количество зарегистрированных заявок в лотерее DV-2021 по странам. Количество основных участников, подавших заявки в 2019 году. Сколько всего человек играли в лотерее Грин Кард DV-2021.

Страна Основные заявки Производные заявители Всего участников
Россия 260 292 272 877 533 169

Страна Количество выигравших Процент выигрыша
Россия 6 001 2,31%
____________________________________________
То есть БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА - СЕМЕЙ(чаще всего, но есть и одинокие МОЛОДЫЕ люди, как правило с высшем образованием и специальностью) - примерно 1,5млн человек - готовы переехать в проклятущую пиндоссию и предпринимают для этого конкретные шаги, а не просто мечтают. Понятно, что это молодые, трудолюбивые и вполне успешные люди, готовые ПАХАТЬ ради своего благополучия, а не те, кто больше 20-25 тыщ доходов не имеют.
То есть - лучшие люди страны.
Да - нелегко им придется, но у них есть вполне оправданные надежды на более приличное существование, более справедливые законы, нежели в пуйлостане, где у них уж точно - никаких перспектив, кроме тюремных сроков!



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  • 6 | 16.05.2021, 20:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70777 | Рейтинг: +11664,6
Сюзанна Масси - 90 лет. Помирать собралась в России....



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  • 7 | 16.05.2021, 20:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70777 | Рейтинг: +11664,6
Russische Welt
@WeltRussische
·
3 ч
В России нет денег на достойные пенсии пенсионерам живушим в полной нищите и голоде :

За последние 20 лет Путин простил долги иностраным гражданам более 100 000 000 000 $

В России 40 000 000 человек живут за чертой бедности: они зарабатывают меньше 11 468 руб. в месяц



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  • 8 | 16.05.2021, 20:50 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8744 | Рейтинг: +2108,8
Сюзанна Масси в эфире НТВ обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство.
По её словам, она посвятила много лет своей жизни сближению народов США и России...
_____________________________________
Сюзанна наверное не знает недавнюю историю с Депардье, которому аж сам Путин предоставил Российское гражданство и чем это закончилось.

Напомню. Депардье получил сразу две квартиры: 5-комнатную — в Грозном, а также жилье в саранской новостройке. Именно поэтому информация о переезде Депардье вызвала бурю негодования в Интернете: людей возмущает, почему актер продал недвижимость, приобретенную для него на деньги российских налогоплательщиков, и сбежал из страны.

по непроверенным слухам ему так-же принадлежат слова:
«Если я когда-нибудь соскучусь по такой жизни, я могу пару дней пожить в своем сарае».

По его словам он больше никогда не собирается возвращаться в Россию, где у него осталась мордовская прописка. . В настоящий момент актер большее время проводит в Бельгии, а также ухаживает за своими виноградниками на юге Франции...

Интересно будет понаблюдать насколько хватит терпения и выдержки у Сюзанны Масси? Участие в подобных международных прапагандистскских шоу требует незаурядного терпения и выдержки-надеюсь мем не сильно продешевила?



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  • 9 | 16.05.2021, 20:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70777 | Рейтинг: +11664,6
Депутат-единоросс: «Половина россиян вообще не должна доживать до пенсии!»
09.04.2021
Секретать Курганского отделения «Единой России» шокировал граждан метким высказыванием. На одной из конференции партии Александр Ильтяков сообщил, что половина россиян вообще не должна доживать до пенсии.

«И вообще давайте будем честными. Что такое пенсия? Человек дожил до пенсии – это страховой случай. Ты уже перешагнул тот порог, который тебе отмерен прожить: 60-65 лет. 50% не должны вообще доживать. Так устроена пенсионная система – это математически все высчитывается», — отметил он.

«Вдогонку» народный избранник добавил, что денег на пенсии нет, а сами пособия по старости назвал «достойными».

«Откуда деньги-то брать? На 14 направлений национальных проектов денег не будет: мы будем тупо работать на пенсию, на пожилое поколение. Нет экономики и становимся сырьевым придатком всего мира. Путь в никуда. Если дожил до пенсии – замечательно. Государство будет платить денежку достойную», — заявил Александр Ильтяков.
___________________________
Ну вот так вот наши слуги и относятся к нам. И, конечно же - пуйло тут не пи чем, правда, черепаха?!



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  • 10 | 16.05.2021, 20:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70777 | Рейтинг: +11664,6
В Башкирии каждый четвертый человек живет за чертой риска бедности
18:30, 16 мая 2021 | c226 Мария ЧЕБАКОВА
24% жителей республики имеют доход меньше 13,9 тысяч рублей

В Башкирии каждый четвертый человек живет за чертой риска бедности

Аналитическая служба Finexpertiza провела исследование уровня доходов россиян, основываясь на критерии медианного дохода – срединного значения, выше и ниже которого находятся доходы 50% населения. Этот показатель более правдиво отражает реальную ситуацию с доходами населения. Доход на уровне 60% от медианного обозначает «черту риска бедности», 50% от медианного дохода – непосредственно сама черта бедности, доходы ниже 40% от медианного – крайняя бедность.

В 2020 году медианных доход населения России составил 27 036 рублей. 24,6% россиян, или 36 млн человек имели доход ниже 60% от медианного, то есть, были максимально близки к черте бедности.

При этом наибольшая доля населения с доходами ниже 60% от медианного проживает в богатых регионах – Ямало-Ненецком автономном округе (26,5% населения), Ненецком автономном округе (25,8% населения), Москве (25,1% населения), Чукотском автономном округе (24,9% населения), Сахалинской области (24,6% населения), в Адыгее (24,5% населения), Санкт-Петербурге (24,4% населения), Свердловской области (24,1% населения), Краснодарском крае (24,1% населения), Якутии (24% населения) и Воронежской области (24% населения). Замыкает десятку этих регионов республика Башкортостан.

В Башкирии 24% жителей региона имеют доход ниже 60% от медианного, или 13 912 рублей, 16,9% имеют доход ниже 11 593 рублей, что является чертой бедности. Еще 10,3% населения живут за чертой бедности и получают 9 275 рублей. Напомним, при этом прожиточный минимум в республике в 2020 году составлял 9 800 рублей.

Аналитики объясняют присутствие богатых регионов в рейтинге относительной бедности населения высоким имущественным неравенством в таких регионах. Небогатые регионы в список не попали, так как имущественный разрыв между богатым по меркам субъекта населением и бедным не такой большой. Так, например, в Челябинской области 19,7% населения имеет доход ниже 60% от медианного, или 13 120 рублей.



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  • 11 | 16.05.2021, 21:08 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8744 | Рейтинг: +2108,8
Два года назад, когда дети сожгли щенят (инцидент в Стерлитамаке – ред.), говорил, что нужен судебный запрет допуска к интернету...
______________________________________
Интересно, как технически, на практике, Галин представляет себе осуществление подобного бреда?

Это всё равно, что запретить человеку разговаривать по телефону...



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  • 12 | 16.05.2021, 21:16 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8744 | Рейтинг: +2108,8
Галин считает, что должны установиться новые правила жизни, по которым видеоконтент, прославляющий преступников, недопустим...
__________________________________________
"Правила жизни" и оцифрованная текстовая, аудио и видео информация абсолютно разные вещи.\

Можно к примеру запрещать книги, сжигать, предавать анафеме, проклинать, но читать смотреть и слушать запретить НЕВОЗМОЖНО!



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  • 13 | 16.05.2021, 21:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сюзанна Масси - 90 лет. Помирать собралась в России....
----------------------------------------
Как и ты. Иль твой прах над Парижем развеют?



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  • 14 | 16.05.2021, 21:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70777 | Рейтинг: +11664,6
Если сотрудник Google умрёт, его супруг(а) будет получать половину его зарплаты в течение 10 лет

Также каждый его ребенок будет получать $1000 в месяц до девятнадцатилетнего возраста.

Распространяется новая льгота на всех без исключения сотрудников компании. Особых заслуг или определенного стажа для этого не требуется. Бок пояснил, что посмертные бенефиты компания решила ввести в связи с увеличением среднего возраста сотрудников компании, самому старшему из которых сейчас 83 года. Никакой выгоды (кроме репутационной) компании такие выплаты не приносят, но в Google считают необходимым помогать семьям работников, пояснил Бок.
______________________________________
Капитализм со звериным лицом! Русофобы проклятые!

И это еще в 2012 году принято - помимо того, что было принято ранее:
бесплатная еда, занятия в спортзале, хайтек-туалеты, медицинское обслуживание прямо в офисе, и даже беспилотные автомобили в личное пользование.



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  • 15 | 16.05.2021, 21:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70777 | Рейтинг: +11664,6
13 | 16.05.2021, 21:17 | Автор: Не зарегистрирован

Промолчал бы - никто бы от твоем идиотизме и не узнал...



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  • 16 | 16.05.2021, 21:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Капитализм со звериным лицом! Русофобы проклятые!
------------------
И не говори! Мало того - укрофобы, чехофобы, франкофобы, англофобы, замучаешься перечислять.
Гуглофилы, одно слово.



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  • 17 | 16.05.2021, 21:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
бесплатная еда, занятия в спортзале, хайтек-туалеты, медицинское обслуживание прямо в офисе, и даже беспилотные автомобили в личное пользование.
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Прямо как в вазовской общаге.



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  • 18 | 16.05.2021, 22:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70777 | Рейтинг: +11664,6
"Требую выезда из социалистического РАЯ в капиталистический АД"

Ученый Александр Болонкин провел 15 лет в лагерях, потому что не верил в миф о "загнивающем Западе" и писал научные статьи о реальном положении дел в СССР. После отсидки он уехал и построил успешную карьеру в НАСА



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  • 19 | 17.05.2021, 00:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10й
Вы привели доказательство что РФ держит РБ на уровне резервации, конечно, как всегда, цинично талдыча о равноправии. В Челябинской области всё дешевле чем в РБ! Это доказательство что Путин озаботился истреблением народов Башкортостана!
Путин руки прочь от всего народа Башкортостана!



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  • Гость
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  • 20 | 17.05.2021, 01:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Основная причина скулшутингов - буллинг.
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Ну ежели так то оно конешно.



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