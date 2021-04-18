Жуликам и ворам можно все ...

Организаторы концерта "Спасибо врачам!" в Уфе отделались предупреждением. Октябрьский райсуд Уфы вынес предупреждение организатору концерта "Спасибо врачам!–3", директору АНО "Дирекция культурных программ Республики Башкортостан" Гульнаре Юриной.Концерт с участием известного российского артиста Дениса Майданова, а также популярных артистов и коллективов республики прошел в Уфе 27 марта, на площади возле Русского драматического театра и собрал, по данным МВД по Башкортостану, около 00 зрителей.Мероприятие было организовано при поддержке Башкортостанского регионального отделения партии "Единая Россия". Как указывалось в анонсе, концерт проводился "в знак поддержки и признательности врачам, медработникам, волонтерам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией".После проведения концерта активист общественного движения СтопБашРТС Иван Апаев направил в региональное управление Роспотребнадзора и республиканскую прокуратуру заявление с требованием проверить действия организаторов мероприятия на предмет нарушения ими законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Активист отметил, что опубликованные фото с концерта свидетельствуют о нарушении организаторами и многими зрителями масочного режима. Апаев также указал, что его заявка на проведение 4 апреля митинга против завышенных тарифов на отопление была отклонена правительством республики под предлогом коронавирусных ограничений на проведение публичных мероприятий и заявил, в этой связи, о "двойных стандартах" властей.В правительстве РБ Апаеву заявили, что прошедший концерт не подпадает под действие законодательства о публичных мероприятиях, поскольку таковым, якобы, не является.В конце апреля отдел полиции № 6 по Уфе уведомил Ивана Апаева о том, что на организатора концерта составлен административный протокол по ст.20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения". Организатор — директор АНО "Дирекция культурных программ РБ" Гульнара Юрина заявила, что будет оспаривать решение суда, если на нее будет наложен штраф.Во вторник судья Октябрьского райсуда Уфы Андрей Лебедев признал Гульнару Юрину виновной в том, что она "при организации массового мероприятия допустила нахождение людей в общественном месте без средств индивидуальной защиты", и назначил ей наказание в виде предупреждения. Решение суда было опубликовано сегодня.Активист Иван Апаев в комментарии "Idel.Реалии" заявил, что усматривает в принятом решении "явную предвзятость" суда.— Посмотрите, у нас в общественном транспорте очень многие сейчас ездят без масок, и суды таких граждан постоянно штрафуют, не проявляя снисхождения. А тут суд, зная, что на концерте было около 600 зрителей, выносит организаторам всего лишь предупреждение. Добавлю еще, что партии "Единая Россия", которая до концерта не раз заявляла о себе, как об организаторе мероприятия, а теперь "съезжает" от ответственности, вообще должно быть стыдно за такое свое поведение.Иван Апаев также сообщил, что в ближайшие дни подаст в правоохранительные и надзорные органы еще одно заявление — с требованием проверить действия организаторов праздничного концерта известной российской группы "Любэ", который прошел в Уфе 8 мая.— На всех фотографиях видно, что очень многие зрители были на концерте без масок, — отметил активист.Напомним, что с января 2021 года московские силовики расследуют так называемое "санитарное дело", возбужденное в отношении известных активистов и сотрудников ФБК, которые, по версии следствия, опубликовали в соцсетях призывы выйти на митинг в поддержку Алексея Навального "в нарушение коронавирусных ограничений" (активистам инкриминируется "подстрекательство к нарушению санитарных норм" - ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ). Правозащитный центр "Мемориал" заявил, что считает активистов, привлекаемых по этому делу, политзаключенными.Напомним также, что уфимские суды в течение зимы и весны вынесли несколько решений об арестах и штрафах в отношении активистов местного штаба Навального, признав их организаторами "несанкционированных публичных мероприятий" в поддержку осужденного политика.