Негативно оценил жуликов и воров — стал экстремистом

В конце мая исполнится год с момента признания Верховным судом Республики Башкортостан башкирской общественной организации "Башкорт" экстремистской.На сегодняшний день адвокаты, которые занимаются этим процессом, прошли все апелляционные инстанции и дошли до Верховного суда Российской Федерации.Сразу после решения Верховного суда РБ о признании организации экстремистской, была прекращена какая-либо ее деятельность, закрылись официальные группы, перестали проводится собрания, акции и мероприятия.Основные пункты обвинения прокуратуры РБ основывались на нескольких моментах. Это, по мнению прокуратуры, критические высказывания по отношению к действующей власти на проводимых организацией акциях и мероприятиях. В них, по мнению ведомства, имеются высказывания, содержащие негативную оценку действия (бездействия) существующего руководства республики в частности бывшего главы Башкортостана Рустэма Хамитова. Так указано в заключении, подписанном специалистами БГУ Еленой Кисловой, Айнуром Хужахметовым и Ириной Нурмухаметовой.Следующим пунктом обвинения стало участие в организации, по мнению прокуратуры, людей, ранее судимых за экстремистскую деятельность, а именно Айрата Дильмухаметова, Фанзиля Ахметшина и Сагита Исмагилова. В конце процесса прокуратура добавила еще одного человека Абдуллу Янбулатова.Защита же предоставила доказательства, что ранее приговор в отношении Сагита Исмагилова о публичном разжигании межнациональной розни (ч. 1 ст. 282 УК РФ) был отменен Кумертауским межрайонным судом РБ. У Фанзиля Ахметшина эта статья была исключена за истечением срока давности, и он по ней, получается, не был судим.По Айрату Дильмухаметову все еще интереснее. Он является главным идеологом башкирского национализма в республике и на тот момент несколько раз был судим по экстремистским статьям. Именно поэтому его постарались включить в список членов организации "Башкорт", чтобы его личностью добавить больше веса для обвинения организации в ее экстремистской деятельности. Но в суде сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом предоставили список, по их мнению, членов, входящих в организацию, где Айрата Дильмухаметова не было. И если бы Айрат Дильмухаметов действительно входил бы в организацию, то включить его фамилию в список "эшники" не упустили бы.Сторона обвинения посчитала, что если Айрат Дильмухаметов участвовал в проводимых БОО "Башкорт" акциях и мероприятиях, то значит он уже автоматически является ее членом. Но в таком случае можно привлечь к ответственности огромное количество людей, которые приходили или участвовали в мероприятиях БОО "Башкорт". Например на пресс-конференции проводимой этой организацией присутствовала депутат Госсобрания Курултай Гульнур Кульсарина, или на круглом столе по шиханам присутствовала другой депутат Госсобрания Курултай, а также председатель республиканского отделении партии "Зеленые" Руфина Шагапова. Она же вместе с членами БОО "Башкорт" возила 50 тысяч живых подписей в Москву в защиту шиханов.Если же говорить о деятелях Всемирного курултая башкир, то их всех можно привлечь как участников организации, потому что очень часто пересекались в ходе общественной деятельности. Об этом в суде сказала стороны защиты, но судья Гузель Фархутдинова не приняла это во внимание. Появившийся же в последний момент неизвестный член организации Абдулла Янбулатов, по словам участников организации, никогда ее членом не являлся и с ним никто не знаком.Еще одним из главных пунктов обвинения стало выступление первого председателя организации "Башкорт" Фаиля Алсынова на Зилаирском районном курултае башкир, где он якобы призывал к отделению Башкортостана от России. Прокуратура предоставила в суд протокол выступления Фаиля Алсынова, где он якобы говорит об этом. Протокол был на русском языке, защита же утверждала, что выступление Алсынова и запись протокола велась на башкирском языке. Суду была представлена копия настоящего протокола на башкирском языке, где в словах Алсынова не было речи об отделении. Адвокаты организации также просили суд призвать в качестве свидетелей председателя Зилаирского курултая башкир Бориса Султанова и секретаря Зубаржат Хидиятовой (которая вела протокол заседания) в качестве свидетелей, но свидетели отказались приехать в суд.Адвокат Станислав Селезнев, старший партнер проекта "Сетевые Свободы", который совместно с адвокатом Гарифуллой Япаровым представляли сторону защиты в суде, рассказал о том, как, по его мнению, шел сам процесс и что имеется на сегодняшний день.В ходе процесса были допущены многократные нарушении принципов публичности, законности и справедливости, а также непосредственности исследования доказательств.В первые дни процесса суд допускал прессу и зрителей. Продолжение процесса совпало с эпидемией коронавируса и суд ограничивал доступ любой прессы к процессу и сделал сам процесс полностью закрытым.Невозможно объяснить отказ в ведении прямых аудио- и видеотрансляций заседаний, хотя во многих других процессах это практикуется. Практически процесс прошел за закрытыми дверями. Селезнев считает, что ему понятно, почему так происходит — потому что защита с первых заседаний начала наглядно демонстрировать несостоятельность доводов прокуратуры. В деле с БОО "Башкорт" суд не изучал все материалы дела, как того требует процессуальное законодательство и не дал оценки выводам привлеченных прокуратурой специалистов.Европейский суд уже неоднократно указывал на уклонение российских судов от правовой оценки спорных высказываний, отмечал, что они просто копируют решения экспертов обвинения в тексты своих решений.Если брать конкретные нарушения в ходе процесса, то, например, представленные прокуратурой диски с видеозаписью выступлений некоторых членов организации "Башкорт" в ходе заседаний даже не вскрывались и не изучались, неизвестно даже были ли на них вообще какие-либо записи или специалисты писали свои выводы исключительно на основании указаний из силовых структур.Суд не проверил доводы прокуратуры, как был обязан по закону. Суд проигнорировал критику уровня представленных прокуратурой исследований, особенно "труды" переводчиков и "историка". Например, в суд были представлены переводы видео выступлений на башкирском языке некоторых членов организации без стенограмм. Переводчик якобы фиксировал русский текст с видеозаписи на башкирском языке на свое усмотрение. Суд также лишил сторону защиты права опросить сотрудников правоохранительных органов, которые готовили материалы для прокуратуры.Насчет решения Верховного суда РФ никаких особых иллюзий Станислав Селезнев не питает, ранее все процессы по признанию тех или иных организаций экстремистскими всегда завершались удовлетворением требований прокуратуры. Но в дальнейшем, когда дело перейдет под юрисдикцию Европейского суда по правам человека Селезнев настроен более конструктивно, так как прокуратурой не было представлено доказательств, подтверждающих экстремистский характер движения, каких-то оснований для его безусловного запрета. Не было каких-либо нарушений со стороны организации прав человека, никаких призывов к насильственной деятельности по отношению к другим людям или другим группам лиц, не было унижений и оскорблений других народов. Призывы к сохранению и развитию своей национальной идентичности, выступлении за свои национальные права, за сохранение своего языка и уж тем более, выступая с критикой региональных властей практика ЕСПЧ не относит к деятельности, являющейся основанием для вмешательства властей.По мнению Селезнева, бывших членов организации "Башкорт" может ждать судьба членов религиозной организации "Свидетели Иеговы", также запрещенной в России. В отношении тех из них, кто хоть каким-либо образом оказался причастен к поддержке деятельности запрещенной организации, возбуждено сотни уголовных дел, вынесены уже десятки приговоров с реальными сроками. Это может коснуться тех, кто будет продолжать говорить, что является членом организации "Башкорт", демонстрировать и распространять символику организации, продолжать ее деятельность.Ильнар Галин, (сегодня не имеет никакого отношении к организации "Башкорт") председатель организации на момент признания ее экстремистской, считает, что суд был абсолютно несправедливым. Он говорит, что в последние дни процесса суд начинал напоминать цирк. Если в первые заседания суд был еще похож на суд, то в последние дни, например, со стороны обвинения принимались практически все ходатайства, но со стороны защиты все ходатайства отклонялись. Было видно, что судья Гузель Фархутдинова старается быстрее закончить заседание и вынести заранее определенный приговор.После прошествия года Галин считает, что все идейные общественники либо посажены как Айрат Дильмухаметов или Рамиля Саитова, либо запрещены как БОО "Башкорт" или Штаб Навального в Уфе, который признан иностранным агентом. Остальные же организации если и ведут свою деятельность, то очень вяло, ни в какое сравнение с деятельностью БОО "Башкорт" не идут.Фаиль Алсынов, (сегодня не имеет никакого отношения к организации "Башкорт") первый председатель организации, считает, что конечно суд прошел нечестно и это все видели. Организация работала в рамках закона, защищала права башкирского населения, ее конституционные права. Вся общественность России увидела это беззаконие с судом.По прошествии года после запрета организации в общественном поле республики для властей стало только хуже. Власти, вероятно, думали, вот запретят организацию и все сразу успокоятся. Получилось наоборот. Появились новые организации, новые личности. Мы собирали тысячные йыйыны, которые никто не собирал в течении десятков лет. Нас начали преследовать за это, но это не помогло. Теперь это на вооружение взяли новые инициативные люди и сами начали собирать йыйны и вести такую же деятельность.Появились новые силы, новые общественники, одна организации "Зеленый щит" только чего стоит! Получается, власти сами себе сделали только хуже. И в этом большая вина руководителей внутренней политики Азата Бадранова, Урала Кильсенбаева и еще Ростислава Мурзагулова.Вот они пытаются очернить общественников, особенно по событиям с Куштау, но это же не помогает. Сейчас у простой бабушки есть доступ в интернет, в телеграм-каналы. Все видят, что происходит на самом деле. Это раньше, может, еще им удавалось врать, так как интернета не было, но сейчас такое время прошло. Они только подставили Хабирова своей деятельностью и уронили его авторитет среди населении.Вот завели уголовные дела на парней, подкинули оружие, они думают, что им не придется за это отвечать что ли? Аллах все видит и рано или поздно спрос будет с каждого, кто был причастен к этому.По моему же мнению (на сегодня не имею никакого отношения к организации "Башкорт") вся многолетняя деятельность организации, конечно же, не прошла даром. Активисты БОО "Башкорт" внесли огромный вклад в национально-общественное движение башкирского народа, оставили значимый след в истории республики. Как правильно заметил адвокат Станислав Селезнев, никто не может сказать сегодня, что эта организация вела какую-либо деструктивную деятельность. Наоборот, все ее спортивные, культурные или общественно-политические мероприятия сплачивали башкирский народ, а также весь многонациональный народ Башкортостана, помогая лучше узнавать свои права, свое место в жизни республики. Ни один представитель других национальностей в республике не может сказать, что была как-то оскорблена или ущемлена деятельностью БОО "Башкорт".И сегодня все ее бывшие участники никуда не делись, они активно сами по себе ведут общественную деятельность как в районах, так и по всей республике, не имея отношения к запрещенной структуре.У личностей же, кто мыслит категориями башкирского национального движения сегодня идет переосмысление происходящих процессов. Все понимают и видят, что репрессии в отношении людей, кто мыслит и говорит отличное от мнения властей, только усилились. Заведено огромное количество уголовных дел на оппозиционеров. Сейчас становится опасным говорить вещи, которые идут вразрез с мнением официальной власти, если тебя не привлекут к ответственности за это, то могут либо изувечить как общественника Ильдара Юмагулова, либо подло испортить, например, машину, как это сделали со мной или Лилией Чанышевой. А могут и вообще сжечь машину, как сожгли общественному деятелю Руслану Нуртдинову.Сидящие в высоких кабинетах чиновники хотят взять под полный контроль всю национальную политику в республике. Они пытаются поставить взамен организаций, созданных снизу, свои, созданные в кабинетах Белого дома, как например, недавно появившаяся общественная организации Союз общественных инициатив Зауралья. Мне она чем-то напомнила проправительственную общественную организацию "Максат", которая вроде как и существовала, ежегодно получала гранты, но ничем существенным не занималась, а являлась обычным проводником идей и решений республиканских чиновников. Организация живет, развивается и пользуется популярностью в народе только тогда, когда она ведет свою независимую деятельность и не преклоняется пред диктатом власти.Башкирская общественная организация "Башкорт" была именно такой организацией. Пользуясь огромной популярностью среди башкирского народа (в одной только группе в социальной сети в ВК было более 60 тысяч подписчиков), она могла на равных разговаривать с властью. С ней считались, на ее мероприятия приходили чиновники высоких рангов. Не сумев дискредитировать ее в глазах общества, они ее просто запретили, что, конечно же, никак не решило те проблемы, которые эта организации поднимала.