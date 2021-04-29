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От народа через черный ход

  • Опубликовано: ПроУфу | 28.05.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 39417 | Комментарии: 60
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Уфимские активисты снова пришли к Белому дому. Встреча жителей Уфы с главой снова сорвалась – Радия Хабирова якобы вывели через черный ход.

От народа через черный ход


Уфимские активисты 27 мая снова пришли к Белому дому, чтобы встретиться с главой Башкирии Радием Хабировым. Вопрос, который они хотят обсудить с руководителем региона, касается домов на улицах Шота Руставели и Конституции, где развернулись скандальные стройки.

Активисты сообщают, что дойти удалось лишь до парадной правительства – дальше их не пропустила охрана. Уфимцы намеревались пригласить на встречу главу или кого-нибудь из представителей властей. Однако охранник, сославшись на формальные требования организации приема граждан, заявил, что Хабиров к ним не спустится.

Как сообщают с места событий, активисты покинули здание и решили дожидаться Хабирова у его машины. Но Радия Хабирова, по предположению активистов, вывели через черный ход.

Одна из активисток Анастасия Мустаева попыталась связаться с пресс-службой Администрации главы Башкирии по поводу диалога с властями.

– У нас есть два предписания от надзорных органов. Стройка до сих пор кипит. Мы обращались во все органы, и к Радию Фаритовичу обращаемся с осени прошлого года. По факту мер никаких не предпринято. Вынуждены каждое утро приходить, – отметила Мустаева.

Начальник управления по социальным коммуникациям Елена Прочаковская в ответ активисте заявила, чтобы ей предоставили все имеющиеся документы по домам. Прочаковская пообещала уфимцам выйти с ними на связь после ознакомления со всеми предоставленными документами.

Напомним, причиной для возмущений и поисков встреч с Хабировым, стало строительство жилого объекта на придомовой территории на Конституции, 5. Застройщиком выступает компания ООО «ПСК-6», принадлежащая депутату Андрею Носкову. В марте 2021 года договор застройки был аннулирован Администрацией Уфы.

Однако, по словам жильцов, стройка до сих пор продолжается.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 28.05.2021, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В чорном-чорном лесу-у
Стоит Белый-Белый до-ом...
В том Белом-Белом дому-у
Есть чорный-чорный хо-од...

АААААААААААААААА!!!



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  • 2 | 28.05.2021, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...дойти удалось лишь до парадной правительства...

-----------

Вот парадный подъезд. По торжественным дням,
Одержимый холопским недугом,
Целый город с каким-то испугом
Подъезжает к заветным дверям...
...
...
Раз я видел, сюда мужики подошли,
Деревенские русские люди,
Помолились на церковь и стали вдали,
Свесив русые головы к груди.

Показался швейцар. «Допусти», — говорят
С выраженьем надежды и муки.
Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд!
Загорелые лица и руки...

Знать, брели-то долгонько они
Из каких-нибудь дальних губерний.
Кто-то крикнул швейцару: «Гони!
Наш не любит оборванной черни!»
...



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  • 3 | 28.05.2021, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну причём тут какой то Радий! Нужно было голосовать против Путина! Именно он практически порушил госсистему. Единственное на что способна созданная Путиным госсистема: только на расправу народа! Кстати Путин признал, через систему статистики, что он довёл народ до сокращения численности населения и спада рождаемости, что означает до вымирания! А это русский народ своим большинством продолжает лизать ниже спинки сыну поломойки напрактиковавшегося в Тамбовской 0ПГ и этому народу это не в позор. Вот и сломя голову бегут из страны наиболее активные, - нет перспективы на улучшение жизни!



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  • 4 | 28.05.2021, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радия Хабирова якобы вывели через черный ход.

---------------------

Надо было Петрову занять позицию у парадного, а Боширову - у чёрного хода.
И как говаривал хромоногий Демьян Инютин: "Никуды ты, милок, не денисси!"



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  • 5 | 28.05.2021, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все будет потом, когда окончательно пройдёт этот караван с обозревшими ворами. Когда от региона останутся одни воспоминания и люди будут жить среди изношенных домов с разрушенной инфраструктурой, скукоженным агропромом, толпами нищих и безработных. Разбор полетов будет возможен, ибо из сети и из бестолковых индивидов можно будет выбивать информацию о хищениях и мерзких поступках. Сегодня время воров, время безобразия, но ещё при нашей жизни придёт ответка.



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  • 6 | 28.05.2021, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Вот и сломя голову бегут из страны наиболее активные, - нет перспективы на улучшение жизни!

==============

Вообще не понимаю таких. "Активные", бл-дь. Предатели. Скатертью дорога.



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5

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  • 7 | 28.05.2021, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня время воров, время безобразия...

---------------------

Не слишком ли затянулось оно, это время-то? Это не время, это СИСТЕМА воспроизводит взяточников, воров и мошенников, которые терроризируют народ. Ельцинский призыв "Обогащайтесь!" висит на стенах Кремля и поныне.



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  • 8 | 28.05.2021, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лес дремучий снегами покрыт,
На посту пограничник стоит,
Ночь темна и кругом тишина:
Спит Советская наша страна...

Возле самой границы овраг:
Может, в чаще скрывается враг?
Но каких бы ни встретил врагов -
Дать отпор пограничник готов!

Чтоб всегда был спокоен народ,
Наша армия нас бережет!
Лес дремучий снегами покрыт,
На посту пограничник стоит...

С ПРАЗДНИКОМ, ТОВАРИЩИ!



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  • Эксперт
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  • 9 | 28.05.2021, 11:10 | Автор: юнг
    Публикации: 170 | Комментарии: 40850 | Рейтинг: +5082,4
Бренд Domestos запустил акцию «Школьная Программа 2021». На сайте можно оставить заявку на конкурс школьного туалета. Санузел, который наберёт больше всего голосов пользователей, получит ремонт за счёт компании или годовой запас моющего средства.

Пользователи в заявках жалуются, что ремонт в школьных туалетах не делали годами, там нет перегородок, в помещениях отваливается плитка и осыпается штукатурка.
====================================
Победителем стала чита, где дети отпрашиваются с уроков домой в туалет.



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3

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  • Гость
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  • 10 | 28.05.2021, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.05.2021, 11:10 | Автор: юнг
Публикации: 170 | Комментарии: 40849 | Рейтинг: +5082,7
...
Пользователи в заявках жалуются, что ремонт в школьных туалетах не делали годами, там нет перегородок, в помещениях отваливается плитка и осыпается штукатурка.

=========

А слабо вам, глистогоны, угнездиться на ледяном сталактите в дощатом туалете при минус 30? Шо-то вы зажрались. Про сельскую школу вам неинтересно.



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2

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  • Гость
  •  
  • 11 | 28.05.2021, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 28.05.2021, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
Вот и сломя голову бегут из страны наиболее активные, - нет перспективы на улучшение жизни!
=======
Вообще не понимаю таких. "Активные", бл-дь. Предатели. Скатертью дорога.
=======
Всё правильно! Остаются тупицы!
Когда толпа, ну типа Назарова Андрея Геннадиевича толпой насилуют несовершеннолетнюю, как вы поступите, варианты:
а) встанете в очередь, - халява сэр;
б) поищите дрыну для большей убедительности недопустимости изнасилования женщин;
в) если, в силу каких-либо причин, немощь физическая или умственная, позвоните в полицию.
С ваших слов следует что вы займёте очередь... противно... омерзительно... зачем вы вообще живёте, задайте себе этот вопрос!



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1

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  • 12 | 28.05.2021, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 28.05.2021, 11:10 | Автор: юнг
Публикации: 170 | Комментарии: 40849 | Рейтинг: +5082,7
Бренд Domestos запустил акцию «Школьная Программа 2021». На сайте можно оставить заявку на конкурс школьного туалета. Санузел, который наберёт больше всего голосов пользователей, получит ремонт за счёт компании или годовой запас моющего средства.
Пользователи в заявках жалуются, что ремонт в школьных туалетах не делали годами, там нет перегородок, в помещениях отваливается плитка и осыпается штукатурка.
=============
Победителем стала Чита, где дети отпрашиваются с уроков домой в туалет
=======================
пусть обращаются к своему "мочильщику туалетов", - сколь он их построил?! В гос кошельке под названием федеральный бюджет 16,3 трл излишних руб лей, их Путин ни украсть, ни своим зарубежным партнёрам сплавить не успел, они попросту валяются! На эти деньги можно страну РФ два раза заново построить и ещё останется осчастливить весь мир! Хотя ваш Путин этим и занимается весьма успешно, почти всё, почти задаром отдаёт, ну, кроме чуждых ему граждан России!



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  • 13 | 28.05.2021, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Особенно улыбнуло, что общественниках- бездельниках пишет рупор Рахимова Пруфы, не позволяющий комментировать свои графоманские опусы.



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  • 14 | 28.05.2021, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 28.05.2021, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот и сломя голову бегут из страны наиболее активные, - нет перспективы на улучшение жизни!
======
Вообще не понимаю таких. "Активные", бл-дь. Предатели. Скатертью дорога.
======
Глупость это не болезнь, это такой мозг, объясняет наукой установленное лучший учёный мозга профессор Савельев. Разница в полях головного мозга людей в 40 и более раз, т.е. люди различаются меж собой как виды, ну к примеру как кузнечик и обезьяна. Он приводит и другое сравнение: представьте стоите вы и "дядя Стёпа" в 40 раз выше, какие шансы ваши на победу в борьбе. Ну не повезло. Бывает. Иль деревянные игрушки, иль головой об стенку. Весьма кстати приводят примеры детей Маугли, - их мозг не получил "в нужное время (возрасте)" нужные человеку навыки и они навсегда остались Маугли, т.е. очеловечить их уже невозможно! К великому сожалению, они то невинны! С нацией происходит нечто подобное. Кгда бегут лучшие, остаются маргиналы (к/ф "Афони" хотя он хотя бы гайки крутить умел), т.е. ни на что не способные. Они ненавидят всех, не за то что они им плохого делают, а от зависти, они могу, а маргиналы не могут! Ничего не могут пока их пинками не направят в нужную сторону.
Другой аналог. Автомобили, которые всё заполонили! По редким автодорогам где можно безопасно ехать со скоростью 140...160 км/час установлены ограничения скорости в 60...40 км/час и даже изредка в 20 (!) км/час, т.е.как в "Жилой зоне" и это на автодорогах! Почему? По простой причине, умелые водители, да, могут безопасно в любое время года ездить со скоростью 140...150 км/час, но так много водителей имеющие один навык: руль прямо, тормоз до упора, возвращаясь к пословице: "Караван идёт со скоростью самого медленного верблюда"...
Ваши комментарии не интересны, - не утруждайтесь!



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5

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  • 15 | 28.05.2021, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Строят и строят эти уродливые дома-башни, втыкают и втыкают... Ни детских площадок, ни парковок... Чем выше - тем дешевле застройщику. За три месяца заливают 40-этажный каркас, потом больше года его чем-то обклеивают, утепляют горючими старыми фуфайками, облицовывают... Потом налетает ураган - и вся эта мишура летит на бошки прохожим. Или загорит утеплитель снизу - и всё пылает до верху, как свечка. К тому же, через каждые 25 лет утеплитель подлежит замене.

То ли дело - советское крупнопанельное домостроение: на 150 лет - и никаких утеплителей. Сама панель имеет теплоизолирующую структуру.
Лишь промышленный альпинист изредка испугает тебя, появившись на верёвке за оконным стеклом с герметиком швов в руке. И дальше живи.

Про кирпичные дома не говорим. Они особо авторитетны, спору нет.



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  • 16 | 28.05.2021, 13:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70873 | Рейтинг: +11649,4
Ахахахахахахахахах!!!!!!!!!!!!! Как грится - яка сумна новина!

Бывший вице-мэр Уфы получила должность на татарском телеканале ТНВ
09:50, 28 мая 2021 | c600 Дилара ЛОТФУЛЛИНА
Алина Сулейманова назначена исполнительным директором татарского канала ТНВ

Бывший заместитель мэра Уфы Алина Сулейманова перешла на работу на татарский телеканал ТНВ. Она заняла пост исполнительного директора. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Уточняется, что в обязанности Сулеймановой будет входить курирование художественного вещания.

Генеральный директор ТРК «Новый век» Ильшат Аминов в интервью татарскому изданию «События» прокомментировал назначение Сулеймановой.

– Алина Сулейманова сама приехала в Казань. Мы ее давно знаем. Она опытный телевизионщик, – заявил Аминов.

Аминов в Башкирии известен как автор передачи «7 дней», в которой он зачастую высказывает свое мнение о татаро-башкирских отношениях, в частности, о якобы «башкиризации» северо-западных татар Башкортостана. В одном из эфиров он рассказывал об инциденте со срывом гимна Башкирии на матче ХК «Салават Юлаев» и ХК «Ак Барс». Не обошел вниманием ведущий и последовавшее после этого высказывание председателя Общественной палаты РБ Ростислава Мурзагулова, который назвал случившееся экстремизмом и провокацией.

На своей странице в Facebook в графе «место жительства» Алина Сулейманова сегодня утром внесла изменения, указав город Казань.
Алина Наильевна в беседе с нашим изданием о своем переезде и новом месте работы информацию подтвердила. Она сообщила, что приступит к работе уже в понедельник. На вопрос, перевезла ли она в Казань и своих домочадцев, экс-чиновница ответила отрицательно, сказав, что взяла с собой в столицу Татарии только собаку.

При этом, почему ее выбор пал именно на Казань и этот телеканал, она обещала рассказать в соцсетях. По поводу политики телеканала, в частности о вышеописанном эфире передачи «7 дней», в котором были озвучены неоднозначные ситуации, возникавшие в отношениях регионов, Сулейманова уклончиво сказала, что подобного рода инфоповоды и темы будут не в ее компетенции.

Напомним, Алина Сулейманова была назначена заместителем мэра в декабре 2018 года, завершив работу на телеканале «Вся Уфа». Об отставке с поста вице-мэра Уфы стало известно еще за месяц, но она эту информацию не подтверждала до последнего дня – лишь 15 апреля сообщила, что уходит. На должность была назначена начальник Управления Главы РБ по общественно-политическому развитию Гуллярия Ялчикаева.
__________________________________________
Ну надо же, Срадий даже не помог с устройством на работу в Уфе - попользовался этим презервативом и фактически вышвырнул из Башкирии. Теперь шепелявая будет вынуждена работать в стане "врага")))))))

Шомку Валеева - ждет то же самое?



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0

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  • Гость
  •  
  • 17 | 28.05.2021, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Удачи Сулеймановой! Правильный ход.
Недавно провели опрос, поинтересовались у молодёжи: кто хочет оставаться после вуза в своём городе?
Самые большие показатели: Москва, Санкт-Петербург и Казань. На хвосте – Волгоград, Уфа и Омск.



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7

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  • Гость
  •  
  • 18 | 28.05.2021, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ваши комментарии не интересны, - не утруждайтесь!

===============

А я не комментировал. Я констатировал.

А Вы, батенька, апологет социал-дарвинизма, коль скоро сокрушаетесь по поводу ограничений, из-за которых вынуждены страдать "избранные". Ну понятно, социум, как совокупность индивидов, Вас тяготит, Вы не задумываетесь, что жить в обществе и быть свободным от него невозможно.
Вы, скорее, пойдёте по головам к своей узкоэгоистичной цели, нежели озаботитесь решением проблем этого социума.

Что касаемо к/ф "Афоня" - Вы даже здесь продемонстрировали свою неспособность уловить главную мысль, которую вложил в фильм Данелия.



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4

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  •  
  • 19 | 28.05.2021, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ахахахахахахахахах!!!!!!!!!!!!! Как грится - яка сумна новина!
-------------------
Шо ржете, як лошадь, ваш сынок прямо-таки Левитан.



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5

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  • Эксперт
  •  
  • 20 | 28.05.2021, 14:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70873 | Рейтинг: +11649,4
Удачи Сулеймановой! Правильный ход.
___________________________
Ха-ха! Ход исключительно проигрышный! В 45 лет уехать от семьи, родных и близких, друзей - и конечно же, опустившись на несколько ступеней в социальном положении - это никакая не удача и ход исключительно вынужденный. Дочь осталась с отцом, без матери, муж без жены. Есть, конечно, вариант, что продав тут недвигу, окончательно переберутся в Казань, но как известно - лучше быть председателем в колхозе, чем инженером в городе. В Казани она чуждый элемент и, хотя, кто-то пролоббировал ее на эту должность, которую занимал тоже изгнанник из власти - экс-министр культуры Татарстана Айрат Сибгатуллин, не думаю, что власть ее покровителя распространяется много дальше, а уж как к ней отнесутся на ТНВ, учитывая ее поганый характер, я ни секунды не сомневаюсь. Уверена, что встретят ее по одежке, проводят - тоже плохо.
Иметь очень много и потерять практически всё - это, конечно, удача и правильный ход))))))))))
Ни во "Всю Уфу", ни на БСТ это интриганку не взяли, не смотря на ее большие связи здесь. И даже СРАдий не смог или не стал способствовать.

В Уфе "никто за корову цены не давал"©
Испытываю "чувство глубокого удовлетворения", как говорил товарищ Брежнев.



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