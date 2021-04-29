От народа через черный ход

Уфимские активисты снова пришли к Белому дому. Встреча жителей Уфы с главой снова сорвалась – Радия Хабирова якобы вывели через черный ход.Уфимские активисты 27 мая снова пришли к Белому дому, чтобы встретиться с главой Башкирии Радием Хабировым. Вопрос, который они хотят обсудить с руководителем региона, касается домов на улицах Шота Руставели и Конституции, где развернулись скандальные стройки.Активисты сообщают, что дойти удалось лишь до парадной правительства – дальше их не пропустила охрана. Уфимцы намеревались пригласить на встречу главу или кого-нибудь из представителей властей. Однако охранник, сославшись на формальные требования организации приема граждан, заявил, что Хабиров к ним не спустится.Как сообщают с места событий, активисты покинули здание и решили дожидаться Хабирова у его машины. Но Радия Хабирова, по предположению активистов, вывели через черный ход.Одна из активисток Анастасия Мустаева попыталась связаться с пресс-службой Администрации главы Башкирии по поводу диалога с властями.– У нас есть два предписания от надзорных органов. Стройка до сих пор кипит. Мы обращались во все органы, и к Радию Фаритовичу обращаемся с осени прошлого года. По факту мер никаких не предпринято. Вынуждены каждое утро приходить, – отметила Мустаева.Начальник управления по социальным коммуникациям Елена Прочаковская в ответ активисте заявила, чтобы ей предоставили все имеющиеся документы по домам. Прочаковская пообещала уфимцам выйти с ними на связь после ознакомления со всеми предоставленными документами.Напомним, причиной для возмущений и поисков встреч с Хабировым, стало строительство жилого объекта на придомовой территории на Конституции, 5. Застройщиком выступает компания ООО «ПСК-6», принадлежащая депутату Андрею Носкову. В марте 2021 года договор застройки был аннулирован Администрацией Уфы.Однако, по словам жильцов, стройка до сих пор продолжается.