Команда Хабирова: Миллионеры из вашего кармана

Стало известно, кто больше всех заработал в Администрации Главы Башкирии. Озвучены миллионные доходы первых лиц.Опубликованы официальные доходы чиновников Администрации главы Башкирии. Больше всех в 2020 году заработал Александра Драный, который занимает должность завотделом по координации антитеррористической деятельности и профилактики ЧС в Межведомственном совете общественной безопасности РБ. Он задекларировал 7,9 млн рублей. Но при этом уточняется, что в эту сумму входят иные доходы.Непосредственно руководитель Администрации главы РБ Александр Сидякин задекларировал 4,9 млн рублей. В прошлом году было 4,7 млн. Официально, напомним, он не женат, поэтому ему не надо отчитываться о доходах супруги. Между тем на днях Сидякин сообщил, что у него родился второй сын, которого назвали Иваном. Предположительно мамой является гражданская супруга Ксения Швырева, которую связывают с лифтовым бизнесом.Поменьше Сидякина заработал его заместитель Искандер Ахметвалеев – его доход составил 4,5 млн рублей против 9,96 млн в 2019 году. Другой заместитель, Ринат Баширов, задекларировал доход в сумме 4,044 млн, в 2019 году было 4,1 млн рублей.Третий заместитель, Урал Кильсенбаев, заработал 5,4 млн рублей, при этом уточняется, что это вместе с иными доходами.Интересно посмотреть доход пресс-секретаря Главы РБ Дианы Ихсановой. В прошлом году у нее в декларации фигурировала сумма в 10,5 млн рублей.Туда были включены доходы, помимо зарплаты. В этом году в декларации она указала в три раза меньше - 3 млн рублей. Зато у супруга - 6,6 млн рублей. К тому же, у нее в долевой собственности есть четыре земельных участка, один из них внушительных размеров - 8 309 157 кв.м. В индивидуальной собственности есть участок на 1210 кв.м.А также она владеет долей в двух домах и одной квартире.