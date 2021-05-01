Сортиры великой державы ...

Школа в Нефтекамске стала одним из победителей в конкурсе Domestos на худший туалет.Шесть российских школ победили в конкурсе британской компании Unilever.Напомним, в марте производитель бытовой химии Domestos, входящий в британскую компанию Unilever, объявил конкурс на звание худшего российского школьного туалета. Школам с самыми ужасными уборными, которые победят в голосовании на сайте конкурса, Domestos пообещал бесплатный ремонт санузлов и годовой запас моющих средствКак сообщается на сайте компании, одним из шести победителей стала школа № 6 в Нефтекамске.Участник, приславший фото школьного туалета пояснил, что сама школа построена в 1971 году, капитального ремонта санузлов в ней не было.В комментарии изданию «Медуза», которую российские власти считают иноагентом, представитель Unilever отметила, что надеется на эффект от общественного резонанса. В компании добавили, что обычно в конкурсе есть только три победителя, однако в этом году список расширили из-за количества заявок.Как заявил порталу «Уфа1» и.о. главы администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев, именно он стал инициатором участия в конкурсе.— На меня настроили таргетинговую рекламу [в соцсетях], и я увидел этот конкурс в начале года, сделал скриншот, отправил заместителю и предложил принять участие, потому что денег лишних не бывает. У нас предусмотрены деньги на ремонт, но мы решили воспользоваться возможностью. Не считаю, что этим нужно хвалиться, но это неплохо: если есть возможность использовать какие-то внебюджетные деньги, привлекать частные компании, то надо ими воспользоваться, — сказал Мавлиев.