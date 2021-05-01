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Сортиры великой державы

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Школа в Нефтекамске стала одним из победителей в конкурсе Domestos на худший туалет.

Сортиры великой державы


Шесть российских школ победили в конкурсе британской компании Unilever.

Напомним, в марте производитель бытовой химии Domestos, входящий в британскую компанию Unilever, объявил конкурс на звание худшего российского школьного туалета. Школам с самыми ужасными уборными, которые победят в голосовании на сайте конкурса, Domestos пообещал бесплатный ремонт санузлов и годовой запас моющих средств

Как сообщается на сайте компании, одним из шести победителей стала школа № 6 в Нефтекамске.

Участник, приславший фото школьного туалета пояснил, что сама школа построена в 1971 году, капитального ремонта санузлов в ней не было.

В комментарии изданию «Медуза», которую российские власти считают иноагентом, представитель Unilever отметила, что надеется на эффект от общественного резонанса. В компании добавили, что обычно в конкурсе есть только три победителя, однако в этом году список расширили из-за количества заявок.

Как заявил порталу «Уфа1» и.о. главы администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев, именно он стал инициатором участия в конкурсе.

— На меня настроили таргетинговую рекламу [в соцсетях], и я увидел этот конкурс в начале года, сделал скриншот, отправил заместителю и предложил принять участие, потому что денег лишних не бывает. У нас предусмотрены деньги на ремонт, но мы решили воспользоваться возможностью. Не считаю, что этим нужно хвалиться, но это неплохо: если есть возможность использовать какие-то внебюджетные деньги, привлекать частные компании, то надо ими воспользоваться, — сказал Мавлиев.

Эхо Москвы
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  • Наблюдатель
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  • 1 | 31.05.2021, 11:10 | Автор: natall
    Публикации: 600 | Комментарии: 385 | Рейтинг: +117,2
Это все Обама, Трамп и Байден пробирались в школы и ссали мимо унитаза!

Как хорошо что сейчас турникеты, враг не пройдет!



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6

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  • Гость
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  • 2 | 31.05.2021, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
меж городами Верхнеуральск и Магнитогорск одинокоустановленный Сталиным и по сей день исправный сортир спёр Путин и сдал в металлолом!
В РФ излишних16,3 трл рублей достаточных для постройки страны дважды заново! Обещал "Мочить в сортирах", - и где сортиры, по сей день "3а углы" бегаем?! Обещал "0твечать за всё!" - отвечай, а не уходи по шпионским навыкам в кусты!



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4

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  • Гость
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  • 3 | 31.05.2021, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим на пенсии), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно!
Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я!
Очень Опытный



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1

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  • Эксперт
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  • 4 | 31.05.2021, 12:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70876 | Рейтинг: +11645,4
Это пять! Это лучший из троллингов 20-летнего вставания с колен имени В.В.Путина!
А на самом деле это ПОЗОРИЩЕ в том числе и для мэра Нефтекамска. И мы видим на сколько Оруэл был прозорлив в своём "1984" - когда писал, что
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила, а великой стране, коей считает Россию тот же Мавлиев - не стыдно принимать подачки от частных коммерческих фирм, предварительно опозорив на весь мир вставшую с колен... Нет, безусловно, принимать благотворительность школам не стыдно в любой стране - но не в такой же форме, когда на весь мир публикуются фото школьных туалетов, неремонтировавшихся по 50 и более лет не в какой нибудь вечно воюющей с террористами африканской стране, а в якобы великой державе...



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3

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  • Гость
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  • 5 | 31.05.2021, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...поймаем и в сортире замочим"! Британцы и замочили!!!



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  • 6 | 31.05.2021, 14:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 31.05.2021, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец
===============
эй ты стыдобище,вали себе на горобзор



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