Известно, что господин Мурзагулов помимо должности председателя Общественной палаты республики занимает кресло председателя совета директоров футбольного клуба «Уфа». По неофициальным данным, господин Мурзагулов до последнего времени курировал деятельность АО «Башинформ» и входящие в его структуру государственные СМИ.
В пресс-службе главы Башкирии на запрос “Ъ-Уфа” отметили, что «Ростислав Мурзагулов не работает в администрации главы».
Сам господин Мурзагулов подтвердил информацию. «Я действительно планирую сменить направление деятельности,— отметил он. – Что касается Общественной палаты, выборы ее председателя – прерогатива исключительно членов палаты. Поэтому вопрос о моей дальнейшей работе в этой структуре необходимо задать им».
Булат Баширов, Коммерсант
Оригинал публикации
Минус один мерзавец
Раздел: Политика | Просмотры: 42073 | Комментарии: 34