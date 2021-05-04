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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




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Минус один мерзавец

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Ростислав Мурзагулов может покинуть должность главы Общественной палаты Башкирии. Ростислав Мурзагулов «покидает все посты, включая пост председателя общественной палаты РБ», сообщает telegram-канал «Футляр для курая». Такое решение, говорится в сообщении, принято в администрации главы Башкирии.

Минус один мерзавец


Известно, что господин Мурзагулов помимо должности председателя Общественной палаты республики занимает кресло председателя совета директоров футбольного клуба «Уфа». По неофициальным данным, господин Мурзагулов до последнего времени курировал деятельность АО «Башинформ» и входящие в его структуру государственные СМИ.

В пресс-службе главы Башкирии на запрос “Ъ-Уфа” отметили, что «Ростислав Мурзагулов не работает в администрации главы».

Сам господин Мурзагулов подтвердил информацию. «Я действительно планирую сменить направление деятельности,— отметил он. – Что касается Общественной палаты, выборы ее председателя – прерогатива исключительно членов палаты. Поэтому вопрос о моей дальнейшей работе в этой структуре необходимо задать им».

Булат Баширов, Коммерсант
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  • 1 | 01.06.2021, 11:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70878 | Рейтинг: +11645,4
Нашел, где глубже?



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  • 2 | 01.06.2021, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 час назад, источник: "Российская газета"
Между Башкирией и Беларусью открылось авиационное сообщение
Воздушный мост соединил Башкирию и Беларусь. Старт прямым перелетам был дан в понедельник: в уфимском аэропорту впервые приземлился самолет авиакомпании «Белавиа» из Минска с 63 пассажирами на борту. А спустя некоторое время он же с 66 пассажирами отправился в обратный путь.
Полеты выполняются на воздушном судне Embraer 175, рассчитанном на 76 пассажиров.
— Стоимость билета формируется исходя из стоимости обслуживания аэропортами, топливного сбора и других факторов. Это 8800 рублей в одну сторону. Цена демократичная, учитывая, что Минск — хороший транспортный узел.
отметил Айрат Сабиров
замминистра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Этот замминистра Сабиров эстонец по национальности или просто до него доходит, как до жирафа? Минск, в свете последних событий, уже не "хороший транспортный узел"! Очень Опытный



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4

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  • 3 | 01.06.2021, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим на пенсии), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно!
Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
Очень Опытный



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  • 4 | 01.06.2021, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 час назад, источник: ИА Башинформ
Башкирия — вторая в стране по количеству невыездных должников
5,1 млн россиян сегодня находятся в статусе невыездных из-за тех или иных долгов. Как сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов, пятая часть действующих постановлений о временном ограничении права на выезд приходится на три региона — Краснодарский край, Башкирию и Москву.

Республика Башкортостан на втором месте после Кубани (381,4 тысячи), где количество невыездных должников составляет 360,5 тысячи человек.
Судебные приставы уточнили, что каждый десятый должник стал невыездным за пределы страны из-за долга по алиментам.
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__ Весомый повод Хабирову для "гордости" за свои достижения! Очень Опытный



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  • 5 | 01.06.2021, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Гудков заявил, что у него на даче идёт обыск
Короткая ссылка 1 июня 2021, 08:39
Политик Дмитрий Гудков заявил, что у него, начальника его штаба Виталия Венидиктова и бывшего председателя «Открытой России»* Александра Соловьёва проходят обыски.
Гудков заявил, что у него на даче идёт обыск

«У меня на даче под Коломной обыск. Как и у моего бывшего помощника Александра Соловьёва. Как и у моего начштаба Виталия Венидиктова», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, повод ему неизвестен.

Накануне сообщалось, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали экс-директора движения Андрея Пивоварова.

В конце мая он сообщил, что организация прекращает деятельность в России.
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__ В солнечный Магадан всех продажных либерастов, чтобы трудились там не покладая рук на благо РФ! Очень Опытный



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6

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  • 6 | 01.06.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Была без радости любовь, Разлука будет без печали." (М.Ю.Лермонтов "Договор") Очень Опытный



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  • 7 | 01.06.2021, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.06.2021, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
=====================
Админ, как долго будет засорять УЖ этот идиот своим дурацким коментом,который никто не не смотрит, или ты тоже ему подобен???



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  • 8 | 01.06.2021, 13:59 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15668 | Рейтинг: -2222,5
Какая жаль.
А что, Мурзагулов не будет вместе с Элвином Бурундуком призывать верующих к молитве?
Мурзагулов же тоже, вроде, теперь ещё и певец.



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  • 9 | 01.06.2021, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот клоун всплывет где нибудь еще.Думаю напишет книгу о Хабирове.



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  • 10 | 01.06.2021, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пидрила проткнутая Опять Отметилась из под шконаря! Вот его краткая характеристика Очень Опытного:
Мразота, Кандон, Стукач( регулярно пишет доносы )
Опущенно-дырявое существо считающее и вохваляющее себя среди таких же опущенцев. На УЖе в рейтинге: -дырывый подшконошник, пишет разную куйню, которую не кто не читает и рассуждает сам с собою
Остальные свои качества он ежедневно описывает на страницах журнала. Одним словом : Ужовский шут и пЕсдабол! Подрабатывает своими писульками не только в Уфимском журнале, но и на других ресурсах, пёс подшконочно - дырявый ты Очень Опытный! Удавись мразь!



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  • 11 | 01.06.2021, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А мне Ростик нравится! Живет как хочет, болт на всех!
С красавицей Ульянкой фотосессию забабахал, плевать он хотел на политику, и на вас всех, пойдет по жизни дальше, богатый и веселый.
Живое воплощение либеральных идеалов, так что порадоваться либерасты за него должны, а не грязью поливать.



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  • # 12 | 01.06.2021, 15:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Наблюдатель
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  • 13 | 01.06.2021, 17:53 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8772 | Рейтинг: +2111,9
В солнечный Магадан всех продажных либерастов, чтобы трудились там не покладая рук на благо РФ! Очень Опытный...
________________________________________
Нифига ты не опытный...

Палачи, диктаторы, вожди, и прочая сволочь дорвавшаяся до власти, рано или поздно зачищали своих самых преданных исполнителей, палачей, стукачей и почитателей, отцов-основателей. А уж такую мелочь, как ты тем более.

Марат, Берия, Рем...

Про Берию напоминать не буду, все и так в курсе. А вот про Рема напомню-по духу и специфике близко к твоей "работе":

Эрнст Юлиус Гюнтер Рём (нем. Ernst Julius Günther Röhm; 28 ноября 1887, Мюнхен, Бавария, Германская империя — 1 июля 1934, Мюнхен, Бавария, Третий рейх) — один из лидеров национал-социалистов и руководитель СА. Вместе с некоторыми другими руководителями СА был убит по приказу Гитлера в «ночь длинных ножей».

Так что попасть в Магадан (который ты тут всем пророчишь), для тебя будет большой удачей. Учи историю.



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3

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  • 14 | 01.06.2021, 18:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 01.06.2021, 17:53 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8769 | Рейтинг: +2111,9
В солнечный Магадан всех продажных либерастов, чтобы трудились там не покладая рук на благо РФ! Очень Опытный...
________________________________________
Нифига ты не опытный...

Палачи, диктаторы, вожди, и прочая сволочь дорвавшаяся до власти, рано или поздно зачищали своих самых преданных исполнителей, палачей, стукачей и почитателей, отцов-основателей. А уж такую мелочь, как ты тем более.

Марат, Берия, Рем...

Про Берию напоминать не буду, все и так в курсе. А вот про Рема напомню-по духу и специфике близко к твоей "работе":

Эрнст Юлиус Гюнтер Рём (нем. Ernst Julius Günther Röhm; 28 ноября 1887, Мюнхен, Бавария, Германская империя — 1 июля 1934, Мюнхен, Бавария, Третий рейх) — один из лидеров национал-социалистов и руководитель СА. Вместе с некоторыми другими руководителями СА был убит по приказу Гитлера в «ночь длинных ножей».

Так что попасть в Магадан (который ты тут всем пророчишь), для тебя будет большой удачей. Учи историю.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Пень! Счастливую перспективу ты продажным либерастам - сторонникам обтрухального здесь нарисовал! Поэтому им всё равно на солнечном Магадане придётся оказаться, так что чем раньше - тем лучше! А лично мне всё это не грозит, потому что я не являюсь ни исполнителем, ни почитателем: я постоянно критикую внутреннюю политику современной РФ, да и внешнюю иногда тоже! Очень Опытный



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5

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  • 15 | 01.06.2021, 18:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 01.06.2021, 17:53 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8769 | Рейтинг: +2111,9
В солнечный Магадан всех продажных либерастов, чтобы трудились там не покладая рук на благо РФ! Очень Опытный...
________________________________________
Нифига ты не опытный...

Палачи, диктаторы, вожди, и прочая сволочь дорвавшаяся до власти, рано или поздно зачищали своих самых преданных исполнителей, палачей, стукачей и почитателей, отцов-основателей. А уж такую мелочь, как ты тем более.

Марат, Берия, Рем...

Про Берию напоминать не буду, все и так в курсе. А вот про Рема напомню-по духу и специфике близко к твоей "работе":

Эрнст Юлиус Гюнтер Рём (нем. Ernst Julius Günther Röhm; 28 ноября 1887, Мюнхен, Бавария, Германская империя — 1 июля 1934, Мюнхен, Бавария, Третий рейх) — один из лидеров национал-социалистов и руководитель СА. Вместе с некоторыми другими руководителями СА был убит по приказу Гитлера в «ночь длинных ножей».

Так что попасть в Магадан (который ты тут всем пророчишь), для тебя будет большой удачей. Учи историю.
_________________________
Это ты учи историю.
Обычно пламенные революционеры заканчивают на эшафоте от рук своих же подельников.
Либерасты, вроде тебя, если, не дай Бог, придут к власти, сначала отлюстрируют всех, кто не с ними, а затем начнут истреблять друг друга - закон истории, однако!



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  • 16 | 01.06.2021, 18:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если подсчитать скорость ротации сотрудников органов власти РБ, то становится понятно какого масштаба идут махинации и хищения. Заметно возросло число подследственных чиновников и предпринимателей, идёт активная работа следствия с гражданами обличёнными депутатскими полномочиями, сотрудников силовых органов и членов их семей.
Казалось, что давно прошли «святые 90-е» но новая-старая команда реинкарнировала направление деятельности по масштабному хищению средств.
В этот раз все кончится очень и очень печально.



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2

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  • 17 | 01.06.2021, 18:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 час назад, источник: Lenta.Ru
Руководитель клуба РПЛ подал в отставку после откровенной фотосессии с девушкой
Глава совета директоров футбольного клуба «Уфа» Российской премьер-лиги (РПЛ) Ростислав Мурзагулов подал в отставку. Об этом он сообщил в Instagram.

Функционер также покинул пост председателя общественной палаты Башкортостана. Руководитель отметил, что ему не подходят власть и политика. Мурзагулов поздравил всех, кто ждал его ухода. Кроме того, он добавил, что теперь ищет новую мотивацию для жизни, так не считает таковой «командование всеми».
В понедельник, 31 мая, Мурзагулов в Instagram разместил откровенные фотографии с бывшей айс-герл уфимского «Салавата Юлаева» и телеведущей Ульяной Тригубчак. Функционер на снимках был в костюме, а девушка — топлес, в обтягивающем платье и прозрачном нижнем белье.
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__ Так вон оно что! Очень Опытный



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1

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  • 18 | 01.06.2021, 18:49 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15668 | Рейтинг: -2222,5
Бинго, Ясенпень произвёл открытие в мировой истории. Сроно зарегистрируйтесь на Нобелевскую (дают по истории, не?) премию.
Кстати, Ясенпень, по Вашему Путин диктатор, вождь или прочая сволочь? Много он своих самых преданых расстрелял? Или "своих не сдаём"?
Определитесь, пожалуйста. И мне помогите, а то я в смятении.
Или вот сингапурский деятель (запамятовал, как бишь его?),, совершивший сингапурское чудо и утвержлавший, что для этого надо всего лишь расправиться с самыми близкими друзьями, он кто - диктатор или другая сволочь?



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7

  • # 19 | 01.06.2021, 20:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Эксперт
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  • 20 | 01.06.2021, 21:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70878 | Рейтинг: +11645,4
– Всех либерастов в Магадан!
– А вы не боитесь, что вас самих туда сошлют?
– А нас-то за что???

Я же говорю: они необучаемые.



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