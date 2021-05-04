Минус один мерзавец ...

Ростислав Мурзагулов может покинуть должность главы Общественной палаты Башкирии. Ростислав Мурзагулов «покидает все посты, включая пост председателя общественной палаты РБ», сообщает telegram-канал «Футляр для курая». Такое решение, говорится в сообщении, принято в администрации главы Башкирии.Известно, что господин Мурзагулов помимо должности председателя Общественной палаты республики занимает кресло председателя совета директоров футбольного клуба «Уфа». По неофициальным данным, господин Мурзагулов до последнего времени курировал деятельность АО «Башинформ» и входящие в его структуру государственные СМИ.В пресс-службе главы Башкирии на запрос “Ъ-Уфа” отметили, что «Ростислав Мурзагулов не работает в администрации главы».Сам господин Мурзагулов подтвердил информацию. «Я действительно планирую сменить направление деятельности,— отметил он. – Что касается Общественной палаты, выборы ее председателя – прерогатива исключительно членов палаты. Поэтому вопрос о моей дальнейшей работе в этой структуре необходимо задать им».