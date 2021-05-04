Посочувствуем Татарстану ...

Из кресла в мэрии Уфы на телеканал ТНВ. Бывшая вице-мэр Уфы по социальной политике Алина Сулейманова, ушедшая в отставку в апреле, на днях получила новое назначение — она стала исполнительным директором казанского телеканала "Татарстан – Новый век" (ТНВ). Об этом сообщила дирекция телеканала.Алина Сулейманова — выпускница факультета журналистики Башкирского госуниверситета. С 1994 года работала на республиканских телеканалах "БСТ" и "Россия. Башкортостан" как автор и ведущая проектов. В 1996 году была награждена почетной грамотой Внутренних войск МВД РФ "за объективное освещение событий в зоне чеченского конфликта".В 2012 году стала обладателем "Бронзового Орфея" за фильм "Из пункта А в пункт Б", в том же году получила благодарственное письмо от президента РФ Владимира Путина. Активно поддерживала как внутреннюю, так и внешнюю политику Кремля, в частности, в 2014 году освещала с российских позиций оккупацию Крыма, в 2015 году коллектив возглавляемой Сулеймановой программы "Уфимское времечко" записал композицию "Сирия, сестра моя!" в поддержку режима президента Башара Асада.В 2016 году возглавила муниципальную телекомпанию "Вся Уфа", в том же году была избрана депутатом Уфимского горсовета от партии "Единая Россия". Входила в региональный штаб Общероссийского народного фронта. В декабре 2018 года была назначена заместителем главы администрации Уфы по социальной политике, курирующим вопросы образования, культуры и отвечающим за связи с общественностью.Пребывание Сулеймановой в должности уфимского вице-мэра отметилось несколькими скандальными историями. В частности, в ноябре 2019 года во время проведения общественных слушаний по вопросу строительства в Уфе дельфинария журналисты обнаружили в зале, где проводились слушания, устройства, глушащие мобильную связь и Интернет. К тому же, как отмечали СМИ и независимые активисты, зал слушаний власти заполнили мобилизованными педагогами школ и членами лояльных организаций инвалидов. Алина Сулейманова, которая была ведущей мероприятия от мэрии, позже заявила, что "глушилки" были установлены "в целях безопасности".Уфимские блогеры также отмечали грамматические и лексические ошибки Сулеймановой, допускаемые ею при публикации постов в соцсетях.В марте 2021 года новый мэр Уфы Сергей Греков вывел из зоны ответственности Алины Сулеймановой вопросы связи с общественностью, введя в структуре администрации новую должность вице-мэра, курирующего работу пресс-службы, информационно-аналитического управления и отдела социальных коммуникаций. В эти же дни стали активно распространяться слухи о скорой отставке Сулеймановой, которые она опровергала вплоть до самого ухода из мэрии.20 апреля Алина Сулейманова ушла в отставку. Мэр Уфы Сергей Греков поблагодарил экс-чиновницу за большой вклад в развитие города и вручил ей почетную грамоту за "высокий профессионализм".Информацию о своем переходе в татарстанский телеканал Алина Сулейманова подтвердила в кратких комментариях ряду СМИ, заявив, что в новой должности она будет курировать вопросы вещания каналов "ТНВ Татарстан" и "ТНВ-Планета". Данные телеканалы входят в крупнейший татарстанский медиахолдинг — телерадиокомпанию "Новый Век", включающую также телеканалы "Шаян-ТВ", "Майдан-ТВ", радиостанцию "Болгар" и интернет-портал.Как отмечает издание Sntat, должность исполнительного директора на ТНВ не была замещена с февраля 2020 года, после того как занимавший ее Айрат Сибагатуллин ушел из телекомпании руководителем в музей-заповедник "Казанский Кремль". "Алина Сулейманова сама приехала в Казань. Мы ее давно знаем. Она опытный телевизионщик", — заявил изданию генеральный директор ТРК "Новый век" Ильшат Аминов.Отметим, что ТНВ принял активное участие в информационных баталиях с властями РБ и башкирскими телеканалами по поводу постоянно поднимаемого татарскими национальными организациями вопроса о "башкиризации" татар в Башкортостане. В феврале 2020 года гендиректор ТРК "Новый век" Ильшат Аминов выступил с критикой передач башкортостанского ТВ, в которых, в свою очередь, поднимались темы принудительной "татаризации" башкир во времена советской власти. В конце прошлого года Аминов в эфире итоговой программы "Семь дней" обвинил власти Башкортостана в развязывании "войны против татарского языка". В Башкортостане в долгу не оставались — так, например, в марте 2021 года эфир ТНВ в республике был прерван во время очередной критической для башкортостанских властей программы, а сами передачи Аминова называли "пятиминутками ненависти".В 2019 году ТНВ выпустил сюжет, посвященный "анатомии гражданских протестов" в Татарстане. В том же году жители аварийных домов Зеленодольска пикетировали редакцию канала, обвиняя журналистов в "искажении фактов" и "заказных репортажах".В социальных сетях мнения уфимцев по поводу неожиданного переезда Алины Сулеймановой в Казань и ее нового назначения разделились. Одни пользователи, как правило, дружащие с Сулеймановой, отмечали ее профессионализм, другие выражали опасение, что эти качества будут использованы телеканалом на новом этапе инфовойны в преддверии предстоящей переписи населения. Сходные точки зрения высказали и опрошенные "Idel.Реалии" эксперты.— Ее [Алины Сулеймановой] приход в мэрию был довольно неожиданным, но и столь же закономерным стал и ее уход, — заявил уфимский политтехнолог Андрей Потылицын. — Лично я всегда был невысокого мнения об ее административных талантах, ее чиновничья история это только подтверждает. Что касается ее переезда в Казань — ну, а куда ей еще было уходить, если все значимые должности на республиканских телеканалах сейчас плотно заняты кадрами, которые расставляет ближайшее окружение Радия Хабирова? Полагаю, здесь ей места уже не нашлось. На татарстанский же телеканал ее взяли, возможно, потому, что казанские медиаменеджеры нуждаются в лучшем понимании обстановки в башкортостанской медиасреде. Я не знаю, подключат ли Алину Сулейманову к этим, уже набившим оскомину, искусственно подогреваемым с обеих сторон башкиро-татарским медиаконфликтам по поводу будущей переписи населения. На это вопрос ответит время.Бывший сотрудник телеканала БСТ, пожелавший остаться анонимным (имя известно редакции), сказал, что переезд Алины Сулеймановой в Казань стал для него неожиданностью.— Я не совсем понял, зачем она это сделала. Отмечу, что она прямой потомок башкирского народного поэта Шайхзады Бабича и, в связи с этим, надеюсь, что ее будущая работа на ТНВ, передачи которого в последнее время "славятся" башкирофобской риторикой, никак не будет связанна с предстоящей переписью населения. В целом же, я, в любом случае, желаю ей удачи на новом месте и скажу, что она замечательный медиаменеджер, продюсер ТВ и журналист.Бывший главный редактор издания "Коммерсант-Башкортостан" Наталья Павлова считает, что возвращение Сулеймановой в привычную ей среду — это исключение, чем правило.— Можно только порадоваться тому, что наша коллега — журналистка и медиаменеджер, вдруг оказавшаяся во власти, — снова возвращается в знакомую ей творческую среду, где у нее, безусловно, есть компетенции, — отметила она. — Я не много знаю случаев, когда после ухода со значимых позиций во власти людям удавалось бы вернуться в родную среду и возобновить успешную медиакарьеру. Думаю, что в Татарстане, где отношения между госСМИ и властью очень похожи на наши, будет востребован и навык лояльности властным структурам, который есть у Алины, и ее опыт работы в системе.Сама Алина Сулейманова комментирует свое новое назначение пока скупо, лишь заявляя СМИ, что "о планах пока еще рано говорить" и что настроение у нее "прекрасное".