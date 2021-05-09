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«Любовь и голуби» как модель происходящего в российской политике

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Полезно иногда пересмотреть классику. Вот, например, «Любовь и голуби». Помните, сцену, когда Надюха узнает об измене мужа?

«Любовь и голуби» как модель происходящего в российской политике


Она рыдает, кричит, бьется в истерике, а трое ее детей в этот момент сидят, словно парализованные. Они не знают, как на всё это реагировать. На уровне логики дети понимают свою мать, но вот на уровне эмоций ее крики и, уж тем более, оскорбления в адрес отца они принять не могут. В какой-то момент мать начинает их попросту раздражать. Сочувствуя ей, они в то же самое время на неё злятся. Понятно почему: предатель-отец далеко, им лично ничего плохого он, вроде бы, не сделал, да и вообще это абстрактно все — насчёт честности и любви до гроба, — а мать — вот она, рядом — бьется в истерике, кричит, грозится голубям головы поотрубать. Неприятное зрелище. Получается, что дискомфорт в семью, как бы, не отец-предатель, а несчастная мать привносит…

С Навальным и Путиным ситуация похожая. Первый ловит второго на всяких неблаговидных поступках, возмущается, кричит, а избирателю все это неприятно. И чем сильнее этот избиратель понимает, что Навальный прав, тем сильнее он на него злится. Потому что с точки зрения эмоций семейные отношения не Путин, а Навальный разваливает. Именно он — скандалист и бузотёр.

Когда-то я все это на классическом политтехнологическом языке объяснить пытался, но на примере из кино всё гораздо понятнее получается.

А теперь самое главное. Помните момент, когда сын-Лёнька за топор взялся, когда на предателя-отца попер? Случилось это тогда, когда отец слегка от скандала оправился и «порядок» в семье навести вознамерился. Когда он за ремень взялся.

Это ровно то, чем сейчас Путин занимается.

Аббас Галлямов, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 07.06.2021, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ сыграл роль дезертира, а Навальный проявил мужские качества, - 0н защищал народ от грабителей. Народу-дизертиру чтобы прикрыть свою мужскую несостоятельность, приходится добивать защитника. Но, если этот защитник победит, этот же народ "присягнёт" Навальному. Такое в историиРоссии было. Когда великий Наполеон в 1812 был вынужден проводить операцию принуждению к миру и разгромив войска России под Бородино, занял, не "воссоединил" Москву, Наполеону тутже, добровольно по своей инициативе, присягнули Наполеону!
Этот народ и сегодня не любит свою Родину! Ритуалы он исполняет, там кодорадины ещё что, но и тодько...
Вот и на УЖ изгаляются за свою паечку в "30 сребренников"... противно на душе...
Прав Путин устами Ради я обозвав: "Бабуиндар"!



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1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 07.06.2021, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 07.06.2021, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ сыграл роль дезертира, а Навальный проявил мужские качества, - 0н защищал народ от грабителей. Народу-дизертиру чтобы прикрыть свою мужскую несостоятельность, приходится добивать защитника. Но, если этот защитник победит, этот же народ "присягнёт" Навальному. Такое в историиРоссии было. Когда великий Наполеон в 1812 был вынужден проводить операцию принуждению к миру и разгромив войска России под Бородино, занял, не "воссоединил" Москву, Наполеону тутже, добровольно по своей инициативе, присягнули Наполеону!
Этот народ и сегодня не любит свою Родину! Ритуалы он исполняет, там кодорадины ещё что, но и тодько...
Вот и на УЖ изгаляются за свою паечку в "30 сребренников"... противно на душе...
Прав Путин устами Ради я обозвав: "Бабуиндар"!
===
===
Научно установлено:
18:10 Участвует в войне 1812 две губернии, "полчища" вытянулись в три метра Смоленского тракта, крестьяне всех Подмосковных уездов присягнули Наполеону! Не потому что Наполеон просил, они направили депутацию с присягой потому что рабы не имеют ни отечества, рабы служат только хозяину. Пришёл другой хозяин,., они служат ему! Не где-то слышали, что там где-то свобода, нет крепостного права, но не все! Просто пришёл другой хозяин. Наполеонон этого не принял, ему главное было мир с Сашей-I,
Чтото изменилось?????
Тогда что???
Ответьте, но не по принципу: Сам дурак, а на основании доказательств!
п.с.
В В0В Сталин вынужденно восстановил церковь т.к.этим занимался Гитлер.



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  • Участник
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  • 3 | 07.06.2021, 14:12 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1759 | Рейтинг: +384,4
Суч ка ты ботексная. Нет нет это мое евстественное лицо.



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