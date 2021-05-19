Крысы разбегаются с корабля

Банка с пауками или бег с корабля? Из-за чего серый кардинал Ринат Баширов покидает Администрацию Главы Башкирии.За «хитрым чекмагушевцем» тянется целый шлейф откровенных провалов.15 июня прозвучала информация о возможной отставке первого заместителя руководителя Администрации Главы РБ Рината Баширова. Источник в Белом доме сообщил, что высокопоставленный чиновник написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Далее появилась информация, что уходящему в отставку Баширову уже подобрали новое место – якобы он будет назначен гендиректором хоккейного клуба «Салават Юлаев».Информация о возможной отставке многолетнего соратника главы республики, «бригадира», на первый взгляд, грянула как гром среди ясного неба. Однако причины и поводы для этого накапливались годами. Что стоит за увольнением серого кардинала башкирской политики и как это повлияет на ситуацию во властных коридорах, рассуждает политический обозреватель Пруфы.рф Рамиль Рахматов.СправкаРинат Баширов родился в 1968 году в Уфе. Окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». Трудовую деятельность начал в 1987 году инспектором участковой инспекции Госстраха Октябрьского района Уфы. В 1992–2001 годах работал в Управлении Министерства РФ по налогам и сборам по РБ – от госналогинспектора до заместителя начальника отдела. В 2001 году возглавил отдел прогнозирования финансовых ресурсов и налогов Минфина РБ. В 2006–2007 годах являлся и.о. заместителя руководителя Управления ФНС по РБ. В 2007–2008 годах – заместитель министра финансов РБ. Затем переехал в Москву, работал какое-то время в Управлении Президента РФ по внутренней политике – в тот период, когда Радий Хабиров занимал там должность заместителя начальника. Однако затем вернулся в Уфу. Официальную должность в родной республике он получил только с приходом к власти Радия Хабирова – в октябре 2018 года назначен первым заместителем руководителя Администрации Главы РБ.Господин Баширов – очень незаурядный человек, который при множестве провалов сумел стать поистине незаменимым для Радия Хабирова. Тем не менее даже в нынешней администрации Ринат Рашитович собрал солидный бэкграунд ошибок и провалов.Еще при Рустэме Хамитове он сильно удивлял информированностью, умением выявлять и обозначать проблемы и ошибки. Но затем сложилось впечатление, что данное умение ему нужно не для исправления ситуации, а для вхождения в различные «вкусные» темы. И речь уже шла не о наведении порядка, а, скорее, о переделе сфер влияния и экономических интересов.Сибайский провалС подачи Рината Баширова было громко заявлено о борьбе с нелегальными карьерами в Зауралье. Касалось это как природного камня, так и других ископаемых. Но что по существу мы видим сегодня? Все те же проблемы с нелегальными и полузаконными добытчиками, бесправие жителей. Даже больше. Многих местных, которые занимались добычей у себя в районах, попросту выдавили.Большая беда Сибая – дымящий карьер – также для разрешения была поручена Ринату Баширову. В сухом остатке – лишь целый ворох проблем. Поддержка скандального мэра Афзалова, награждение его орденом «Салавата Юлаева», много месяцев смога над городом. Кстати, превышения ПДК вредных веществ периодически наблюдаются и сейчас. На Сибай были брошены солидные деньги и медицинские ресурсы, но реального улучшения жизни сибайцев не случилось. Более того, Ринат Баширов в личной беседе сам признавался нам, что якобы ставить диагнозы, связанные со смогом, врачам Башкирии запрещено. По факту в республике таких диагнозов и не было поставлено.Но главный провал с Сибаем состоит даже не в этом. На встрече с жителями города Радий Хабиров в присутствии одного из владельцев УГМК Андрея Козицына безапелляционно заявил, что компания выплатит городу 200 млн рублей. Спустя два года, судя по официальным ответам на запросы издания, можно говорить, что выплаты обещанного размера так и не поступили. Хабиров сказал, Баширов курировал город, а итоге слово не сдержал уже сам Глава РБ.Заработки на пандемииРадий Хабиров доверил Баширову и тему борьбы с пандемией коронавируса. Министр здравоохранения РБ Максим Забелин, конечно, обрадовался снятию с себя этой ноши. Но почему Баширов, который отношения к медицине не имел? Тема оказалась неожиданно «вкусной». Условия локдауна, пандемии привели к появлению обсерваторов. Имеются в виду не те учреждения, которые встречали заграничных туристов, а об обсервации вахтовых рабочих.Нефтегазовые компании были обязаны размещать своих сотрудников в выделенных для изоляции санаториях. На пике стоимость такого размещения доходила до 5 тысяч рублей в сутки с человека. Эта цена в два раза выше обычной. Персонал работал только по уборке и питанию, а внебюджетные фонды санаториев и профилакториев просто пухли от цифр на счетах. Какая фирма, в какой санаторий и по какой цене зайдет, решалось в оперативном штабе, руководителем которого был назначен Баширов. Пообщавшись с сотрудниками башкирских здравниц, приходим к выводу, что контролирующие органы должны проверить каждую копейку этих организаций в период пандемии.О транспортной реформе в УфеМало кто знает, но реально ее продвигал именно Баширов. Во всяком случае, представители Госкомтранса РБ и руководители «Башавтотранса» безоговорочно его слушались. Один из зампредов госкомитета, Азат Калимуллин, ушел в отставку. А результаты реформы пока уфимцев не радуют. И здесь тоже необходимо упомянуть, что реформирование пассажирских перевозок в основном было заточено на покупку подвижного состава и осваивание миллиардов.Позор БашкирииДа простит нас первый Президент РБ, но заложенная им мечеть «Ар-Рахим» уже становится символом башкирского долгостроя. С возвращением в республику с позорной ситуацией поначалу не захотел мириться и Радий Хабиров. Поэтому он дал поручение разобраться со стройкой своему надежному соратнику. Напомним, что этот долгострой связан с целым клубком финансовых, политических и кадровых противоречий. После поручения Главы РБ, по нашим данным, в приемной Рината Баширова не раз появлялся один из владельцев подрядчика «Алтын Курай» Ильдар Ишеев. Во многом стройка стопорилась из-за конфликта между БФ «Урал», ДУМ РБ и «Алтын Курай». Партнер Баширова по «Ночной хоккейной лиге» Ильдар Ишеев нашел в лице замруководителя Администрации Главы РБ серьезную поддержку. В итоге за целый год ситуация зашла в еще больший тупик. Мечеть сегодня превратилась в чемодан без ручки. К слову, психологические портреты Ишеева и Баширова очень схожи. Оба приятные в общении люди, обладают даром убеждения и отличной логикой. Но при этом после контакта с ними очень тяжело избавиться от чувства, что тебя обманули и использовали. Спустя год после поручения Радия Хабирова, мы в личном порядке поинтересовались у Рината Рашитовича о прогрессе на стройке. Он со скучающим видом ответил, что не при делах, пусть, мол, Раиф (вице-премьер Абдрахимов Р. Р.) плюхается.О связи с «решалами» и кураторстве хоккеистовБольшой интерес Рината Баширова и некогда связанных с ним людей был прикован к государственным предприятиям, в том числе и находящимся в плачевном финансовом состоянии. Эти ребята смело ввязывались в борьбу со всеми, в том числе и соперниками из команды бизнесмена Урала Ахметова, могли поспорить и с государственными органами. Достаточно вспомнить Речпорт Уфы, МУЭТ и прочее. Недавний пример – ГУСП «Алексеевский», который поглотил одно из любимых детищ Муртазы Рахимова, хозяйство «Тавакан», а сейчас идет на приватизацию. Недавно случилась странная история с директором «Алексеевского» Рамзилом Низаметдиновым (также близкий к Баширову персонаж). Он планировал уехать работать в Казахстан, даже сложил полномочия депутата Курултая, но потом остался руководителем хозяйства. Видимо, он необходим для реорганизации предприятия.В этой сфере борьба идет с переменным успехом, и исходы совсем неочевидны. Однажды Ринат Баширов чуть фатально не проиграл. Сотрудники УФСБ РФ по РБ задержали известного «решалу» Пономарева и хотели использовать его в комбинации против Баширова. «Пономарь» отказался, но папочка на Баширова все равно легла на стол Радию Хабирову. Буквально в считаные минуты решалась судьба замруководителя Администрации Главы РБ, ожидалось, что он уйдет в ХК «Салават Юлаев». Но Хабиров тогда не стал сдавать «своего». Кстати, если уж упомянули хоккей, то напомним, что Баширов является главным куратором от республики команды юлаевцев. Тема непонятной селекционной политики, затрат на клуб, серых схем и прочего заслуживает отдельного расследования. А сами болельщики, думаю, способны дать адекватную оценку состоянию дел в клубе.Хотел ударить по МустафинуВ 2016 году Баширов в качестве эксперта комментировал нашему изданию приватизацию республиканских акций БСК в пользу АО «Региональный фонд». Он уверял, что это очень мутная схема, которая служит для бесконтрольного расходования республиканских денег через удобный непрозрачный кошелек. Но уже при Радии Хабирове он «забыл» об этом и стал одним из членов высшего органа управления фонда. А исполнительный директор АО, поговаривают, не чужой человек для семьи Баширова.Чтобы завершить наш далеко не полный список провалов и ошибок господина Баширова, необходимо вспомнить о переделе на строительном рынке Уфы.Старт этому процессу дал сам Ринат Рашитович своими играми с активистами с Шота Руставели. При этом, как мы полагаем, главный удар был направлен тогда не на ПСК-6, а на Ульфата Мустафина. Почему – мы написали выше. Постепенно передел рынка набирал обороты, в водоворот были стянуты другие уфимские застройщики. Появились псевдогосударственные органы, которые призваны усилить влияние чиновников на бизнес. Один из старейших строителей Уфы Рабис Салихов на одном из заседаний Градсовета РБ в сердцах назвал Баширова едва ли не лжецом и дилетантом. Как бы то ни было, но результат передела строительного рынка не привел к наведению порядка и улучшению жизни горожан. Показатели ввода жилья пока держатся на старых выданных разрешениях.Вероятно, последней каплей могли стать и версии с «некрасивым» исполнением закона о земле, который недавно был анонсирован в Башкирии (полномочия на землю забрали у муниципалитетов). Что там пошло не так, источник не уточнил, но отметил, что это стало причиной недовольства главы республики.Как бы там ни было, кажется, что Ринат Баширов стал жертвой своих же интриг. Говорят, в связи с уходом в Госдуму Сидякина его зам уже примерял на себя повышение. Поэтому внезапное увольнение стало для него неожиданностью.ПоследствияУход в Госдуму РФ Александра Сидякина и отставка Рината Баширова означают укрепление позиций премьера Андрея Назарова. Экономические показатели и результаты становятся более важными, чем виртуальные политические достижения руководства Администрации Главы РБ.Поговаривают, что к увольнению Баширова приложил руку Сидякин. Якобы не было смысла перед собственной отставкой сохранять вынужденный нейтралитет. Шефу было доложено обо всех интригах, сливах в СМИ и работе против членов команды. Мол, «лифтер» воспользовался методами конкурентов и сыграл на эмоциях шефа. Если это так, то впору вспомнить про банку и пауков. Но есть и более конспирологическая версия. Мол, осенью свой пост может покинуть и первое лицо. В этом случае впору вспоминать про грызунов и тонущий корабль. В любом случае, время серого кардинала башкирской политики или «самого хитрого чекмагушевца», как он сам себя называл, даже при самом чудесном камбэке прошло.