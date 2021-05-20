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Не права человека, а ГУЛАГ и принудительная колка

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Владимир Барабаш — председатель Совета по правам человека при главе РБ. Москва ввела обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Московская область, Калуга, Кузбасс, Сахалин уже заявили об аналогичных шагах. Я искренне надеюсь, что не смотря на очевидную непопулярность этого шага, Башкирия в ближайшие дни тоже сделает также.

Не права человека, а ГУЛАГ и принудительная колка


К сожалению, у нас сейчас модно и популярно говорить про надуманность коронавируса, про заговор фармы с целью обогатиться на вакцинах, да и о вреде самих вакцин. Вот из-за такой позиции большинства жителей страны, для которых личные страхи и заблуждения важнее общественной безопасности и нужно введение обязательной прививки. Осознанности тут ждать не приходится. Если люди не готовы слышать голос разума и защитить себя и окружающих добровольно, значит нужно подтолкнуть к этому. И тут нет нарушения прав и свобод, свобода это не вседозволенность и мракобесие можно разрешать ровно столько, пока оно не начинает угрожать окружающим.

***

Азамат Галин: Республика могла выполнить программу вакцинации населения (план стоит 60%) без принуждений

Республика могла выполнить программу вакцинации населения (план стоит 60%) без принуждений. Если вспомнить, примерно в конце года, правительство обсуждало меры по стимулированию населения к вакцинации. Одним из предлагаемых мер было — введение паспорта вакцинированных.

Помните? Журналисты, прогрессивная общественность и федеральные политики подняли вой на всю планету. Как? Придумали такую хрень? Это нарушение прав человека!

Это говорили федеральные политики.

Сегодня мы имеем самый масштабный рост заболеваемости. Если волна не сойдет введут локдаун.

Особенность принятия управленческих решений заключается в том чтоб прогнозировать возникновение сложных ситуаций и нейтрализовать ее последствия в перспективе.

К большому сожалению большинство федеральных чиновников не обладают таким мышлением.

Если бы на уровне федерации поддержали инициативу и ввели по всей стране стимулирование не пришлось бы сегодня в срочном порядке принуждать к вакцинации.






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  • Гость
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  • 1 | 18.06.2021, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
еспублика могла выполнить программу вакцинации населения (план стоит 60%) без принуждений. Если вспомнить, примерно в конце года, правительство обсуждало меры по стимулированию населения к вакцинации. Одним из предлагаемых мер было — введение паспорта вакцинированных.

Помните? Журналисты, прогрессивная общественность и федеральные политики подняли вой на всю планету. Как? Придумали такую хрень? Это нарушение прав человека!

Это говорили федеральные политики.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ В то время такое было делать нельзя, так как все просто физически в один момент не могли получить вакцину! Сейчас ситуация меняется и можно принуждать к вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинское освобождение от вакцинации! Например: с 1 января 2022 года всё лечение от КОВИДа для не привитых сделать платным, начиная с первого приёма терапевтом или вызова на дом! Я уже озвучивал такое предложение! Свою глупость каждый должен оплачивать сам! Очень Опытный



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  • 2 | 18.06.2021, 11:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71000 | Рейтинг: +11619,6
Ой! Давно не видели эксперта по всем вопросам))))))
Вот как бы этот паспорт меня бы простимулировал, если я не доверяю отечественной вакцине, а хочу привиться модерной даже за плату, но мне такой возможности не дают? И причем тут паспорт вообще? Третью волну прогнозировали еще до начала второй! Умные люди, но у нас глупые - поэтому то сабантуи, то концерты, то марши медиков...



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  • 3 | 18.06.2021, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 18.06.2021, 11:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 70992 | Рейтинг: +11621,6
Ой! Давно не видели эксперта по всем вопросам))))))
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Как это давно не видели? Ты с УЖа не вылезаешь, днюешь и ночуешь! Очень Опытный



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  • 4 | 18.06.2021, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Сколь цена Модерны в Европе?! Может туры для вакцинации организовать?!



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  • Эксперт
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  • 5 | 18.06.2021, 12:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71000 | Рейтинг: +11619,6
Модерна американска вакцина - и признана самой лучшей. Там ее цена - для оптовиков, видимо, 74 доллара за две дозы. Но за морем - телушка - полушк, да рубь перевоз.
Вот еже ли бы частникам позволили ее завозить в пуйлостан - то я бы за двойную цену привилась.
Но в Москве(прошла инфа) ею прививают за 400 тыщ. Богатеньким - семечки, зато въезд во вражеские страны им откры, в отличии от роиссян "среднего класса" по словам пуйла с доходом в 17 тыщ.



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1

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  • 6 | 18.06.2021, 12:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71000 | Рейтинг: +11619,6
В Башкирии не будет вводиться обязательная вакцинация от коронавируса

В республике еще нет всплеска заболеваний

В Башкирии не будет вводиться обязательная вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса в Башкирии пока останется добровольной, об этом стало известно в ходе брифинга на канале БСТ 18 июня.
_____________________________________
Вот старого пидораса О_Ошку обломали)))))))))))



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  • 7 | 18.06.2021, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шайтан - малай!



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  • 8 | 18.06.2021, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 18.06.2021, 12:38 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 70995 | Рейтинг: +11621,2
Модерна американска вакцина - и признана самой лучшей. Там ее цена - для оптовиков, видимо, 74 доллара за две дозы. Но за морем - телушка - полушк, да рубь перевоз.
Вот еже ли бы частникам позволили ее завозить в пуйлостан - то я бы за двойную цену привилась.
Но в Москве(прошла инфа) ею прививают за 400 тыщ. Богатеньким - семечки, зато въезд во вражеские страны им откры, в отличии от роиссян "среднего класса" по словам пуйла с доходом в 17 тыщ.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Сгоняй в Москву и ширнись контрафактом за 400 т.р.! Мошенники лохов давно ждут! Очень Опытный



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  • 9 | 18.06.2021, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.06.2021, 12:43 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 70995 | Рейтинг: +11621,2
В Башкирии не будет вводиться обязательная вакцинация от коронавируса

В республике еще нет всплеска заболеваний

В Башкирии не будет вводиться обязательная вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса в Башкирии пока останется добровольной, об этом стало известно в ходе брифинга на канале БСТ 18 июня.
_____________________________________
Вот старого пидораса О_Ошку обломали)))))))))))
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Мне-то в чём облом? Дохните, если хотите, жалко что ли дуралеев! Очень Опытный



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2

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  • Гость
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  • 10 | 18.06.2021, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Особенность принятия управленческих решений заключается в том чтоб прогнозировать возникновение сложных ситуаций и нейтрализовать ее последствия в перспективе. К большому сожалению большинство федеральных чиновников не обладают таким мышлением.
Если бы на уровне федерации поддержали инициативу и ввели по всей стране стимулирование не пришлось бы сегодня в срочном порядке принуждать к вакцинации."_______________________ 1. Здесь не мышления,а конкретные знания и опыт по работе с инфекц.и вирусными заболевания требуются! 2. Учитывая , беспрецедентный опыт борьбы со вспышкой оспы 1959-1960 гг ,в первую очередь при первых же сигналах из Китая,следовало закрыть границы, а не продолжать ввозить заразу со всех эридопасных государств. 3. Совершенно непонятны в условиях пандемии проведение ПЭм, фольклорид, парадов (уж тем более медиков! - они что тоже свихнулись на фоне бесконечных госнаград),светских и прочих персональных пиармероприятий , бесконечных пиаркомпаний,сабантуев , песен и плясок. Если скопления людей в этих бесполезных , ущербных для бюджета мероприятий не играют роли в нераспространении вируса, тогда какая иная мера повлияла на Мари ЭЛ,Татарстан, где заражений в разы меньше,чем в нашем регионе ??? В Татарстане привитых в 5 раз меньше,чем у нас. Возможно, "опытный" во всем и вся в курсе ? Возможно,он тесно общается с минздравом региона ?



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  • 11 | 18.06.2021, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 18.06.2021, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
тогда какая иная мера повлияла на Мари ЭЛ,Татарстан, где заражений в разы меньше,чем в нашем регионе ??? В Татарстане привитых в 5 раз меньше,чем у нас. Возможно, "опытный" во всем и вся в курсе ? Возможно,он тесно общается с минздравом региона ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Не отслеживаю ситуацию там, так как я в Уфе! Сами узнавайте, если заинтересовались! Может скрывают, чтобы выслужиться? Очень Опытный



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1

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  • Участник
  •  
  • 12 | 18.06.2021, 20:41 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1764 | Рейтинг: +384,5
Медицина в анусе а рашен вакцина хороша? Так не бывает. Усе взаимосвязано, убитая экономика=убитая медицина= убитая страна. Итог 20 летнего бессменного вошдя.



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  • 13 | 18.06.2021, 21:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье! Ваш Любимый и Уважаемый,
Очень Опытный



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  • 14 | 18.06.2021, 21:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 18.06.2021, 20:41 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1764 | Рейтинг: +384,5
Медицина в анусе а рашен вакцина хороша? Так не бывает. Усе взаимосвязано, убитая экономика=убитая медицина= убитая страна. Итог 20 летнего бессменного вошдя.
______________________
Всё убитое!
"В общем, все умерли".
А резус почему-то живой.
Надо было макаку по кумполу и сдать таксидермистам в зоологический музей: чучело макаки-либераста!



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  • 15 | 18.06.2021, 22:55 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 18.06.2021, 20:41 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1764 | Рейтинг: +384,5
Медицина в анусе
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Макака! Ты к проктологу что ли ходил? Очень Опытный



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