Не права человека, а ГУЛАГ и принудительная колка

Владимир Барабаш — председатель Совета по правам человека при главе РБ. Москва ввела обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Московская область, Калуга, Кузбасс, Сахалин уже заявили об аналогичных шагах. Я искренне надеюсь, что не смотря на очевидную непопулярность этого шага, Башкирия в ближайшие дни тоже сделает также.К сожалению, у нас сейчас модно и популярно говорить про надуманность коронавируса, про заговор фармы с целью обогатиться на вакцинах, да и о вреде самих вакцин. Вот из-за такой позиции большинства жителей страны, для которых личные страхи и заблуждения важнее общественной безопасности и нужно введение обязательной прививки. Осознанности тут ждать не приходится. Если люди не готовы слышать голос разума и защитить себя и окружающих добровольно, значит нужно подтолкнуть к этому. И тут нет нарушения прав и свобод, свобода это не вседозволенность и мракобесие можно разрешать ровно столько, пока оно не начинает угрожать окружающим.***Республика могла выполнить программу вакцинации населения (план стоит 60%) без принуждений. Если вспомнить, примерно в конце года, правительство обсуждало меры по стимулированию населения к вакцинации. Одним из предлагаемых мер было — введение паспорта вакцинированных.Помните? Журналисты, прогрессивная общественность и федеральные политики подняли вой на всю планету. Как? Придумали такую хрень? Это нарушение прав человека!Это говорили федеральные политики.Сегодня мы имеем самый масштабный рост заболеваемости. Если волна не сойдет введут локдаун.Особенность принятия управленческих решений заключается в том чтоб прогнозировать возникновение сложных ситуаций и нейтрализовать ее последствия в перспективе.К большому сожалению большинство федеральных чиновников не обладают таким мышлением.Если бы на уровне федерации поддержали инициативу и ввели по всей стране стимулирование не пришлось бы сегодня в срочном порядке принуждать к вакцинации.