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А старому курултайному фуфелу и политические очки не нужны

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Критику Сергея Миронова антиковидных мер назвали зарабатыванием политических очков. Пассаж руководителя партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергея Миронова о введении в регионах, в том числе в нашей республике, «ковидного апартеида», его тезисы о том, что вакцинация неэффективна и что ее якобы принудительный характер превращает жителей нашей республики в изгоев, вызвали недоумение в парламенте республики. Так, председатель парламента Башкирии Константин Толкачев назвал критику Сергея Миронова, вводимых в республике антиковидных мер, зарабатыванием политических очков.

А старому курултайному фуфелу и политические очки не нужны


«Как юрист хочу напомнить своему уважаемому коллеге Миронову, что вся суть апартеида в Южно-Африканской республике во второй половине XX века заключалась в дискриминации и сегрегации по национально-расовому признаку, — прокомментировал председатель Госсобрания. – Насколько вообще это коррелируется с дискуссией по эпидемическим ограничениям? Напомню, что гражданин Российской Федерации в любой момент может получить прививку от коронавирусной инфекции, без деления на цвет кожи и разрез его глаз, вся мощь отечественной науки и медицины придет ему на помощь!»
Константин Толкачев также напомнил, что Уфе предстоит провести самый масштабный международный фестиваль традиционной культуры Всемирную фольклориаду:

«Представители около 50 стран заявили о намерении принять участие в празднике мирового фольклора. Республика несет особую ответственность и перед своими жителями, и перед теми государствами, которые делегируют своих граждан для участия в фестивале».

По мнению председателя парламента республики, заявления Сергея Миронова связаны с предстоящими выборами в Государственную Думу.

«Знаю Сергея Михайловича как опытного парламентария и законотворца, но в корне не соглашусь с его заявлениями. Это чистой воды деструктивный предвыборный популизм и попытка радикальным образом поднять угасающий рейтинг партии «Справедливая Россия» за счет эксплуатации антипрививочных фобий населения, – заявил Константин Толкачев. – У партии в республике очень слабые позиции, малое количество сторонников. Это заявление – просто попытка напомнить о себе и стимулировать электорат, чтобы набрать дополнительные голоса на выборах.

С таким подходом к выборной кампании «Справедливая Россия» продолжит оставаться «пятым колесом» в отечественной партийной системе.

Для победы на выборах федерального уровня необходимо предлагать внятную программу развития страны, в противном случае «справедливороссы» продолжат терять представительство в законодательных органах всех уровней власти. Системный кризис затронул и региональное отделение партии, значимые инициативы отсутствуют, нет в ней и харизматичного лидера. Все управленческие бразды в отделении исключительно завязаны на депутате Государственной Думы Омарове, за пять лет работы посетившем республику лишь несколько раз. Меня удивляет и кадровая политика партии в республике, членские билеты недавно получили лица, имеющие неоднократные судимости по уголовным статьям и являющиеся квазиобщественниками.

Наши избиратели тонко чувствуют популизм и фальшь, поэтому безответственные заявления политика определенно скажутся на электоральных перспективах возглавляемой им партии».

Башинформ
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  • 1 | 22.06.2021, 08:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Справедливая Россия» продолжит оставаться «пятым колесом»...
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"Эх, тача-анка-ЕдРоссиянка, все-е четыре колеса!.."



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  • Гость
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  • 2 | 22.06.2021, 08:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Один товарищ неправильно, необдуманно употребил понятие "апартеид". Другой, такой же умный, растолковывает это термин, не поняв, что его сотоварищ по законотворчеству на благо населения Республики употребил данное слово в переносном смысле, чтобы более колоритно выразить свой взгляд на решение проблемы. Можно утверждать, что оба работают на публику, желая заполучить благосклонность избирателей.

На сегодня на горизонте нет ни одной партии, движения, политиков, которые могли бы направить экономическое и социальное развитие РФ во благо его населения.



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  • Эксперт
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  • 3 | 22.06.2021, 12:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71051 | Рейтинг: +11610,8
А Москалькова что зарабатывает, старый ты холуИще?!

Омбудсмен Татьяна Москалькова выступила против стимулирования к вакцинации через ограничения в правах
По ее словам, это нечестная игра, которая порождает массовый психоз.

В эфире радио «Бизнес ФМ» она сказала, что получает много обращений о дискриминации граждан в связи с тем, что они не привиты.



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  • 4 | 22.06.2021, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 22.06.2021, 12:14 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71046 | Рейтинг: +11610,8
А Москалькова что зарабатывает, старый ты холуИще?!

Омбудсмен Татьяна Москалькова выступила против стимулирования к вакцинации через ограничения в правах
По ее словам, это нечестная игра, которая порождает массовый психоз.

В эфире радио «Бизнес ФМ» она сказала, что получает много обращений о дискриминации граждан в связи с тем, что они не привиты.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Чё деется-то? Убогая Москалькову хвалит, которая сбежала из её любимого "Яблока" в СР и является разработчиком законов, которые жёстко критикуют либерасты! Вот что КОВИД забугорный с убогой сделал: предаёт всех подряд! Кто следующий? Очень Опытный



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  • 5 | 22.06.2021, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Миронов сейчас много всякого болтает, чтобы не забыли о нём в придверии выборов! Очень Опытный



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  • 6 | 22.06.2021, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну не хочешь прививаться, хочешь сдохнуть, да и черт с тобой... Но вокруг тебя люди, которые хотят жить. А ты можешь их заразить, и они умрут.
Поэтому, принудительная вакцинация нужна тем, кто хочет жить, а не зависеть от мракобесных соображений своих родных, знакомых, коллег, соседей...
Она нужна, как практически единственная на сегодняшний день возможность выжить, возможность не стать инвалидом...



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  • 7 | 22.06.2021, 15:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье! Ваш Любимый и Уважаемый, целую,
Очень Опытный
P.S. Корнеюшка, твоё заявление в Наши Ряды утвердили, приезжай милый Мы тебя ждем



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