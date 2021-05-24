А старому курултайному фуфелу и политические очки не нужны

Критику Сергея Миронова антиковидных мер назвали зарабатыванием политических очков. Пассаж руководителя партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергея Миронова о введении в регионах, в том числе в нашей республике, «ковидного апартеида», его тезисы о том, что вакцинация неэффективна и что ее якобы принудительный характер превращает жителей нашей республики в изгоев, вызвали недоумение в парламенте республики. Так, председатель парламента Башкирии Константин Толкачев назвал критику Сергея Миронова, вводимых в республике антиковидных мер, зарабатыванием политических очков.«Как юрист хочу напомнить своему уважаемому коллеге Миронову, что вся суть апартеида в Южно-Африканской республике во второй половине XX века заключалась в дискриминации и сегрегации по национально-расовому признаку, — прокомментировал председатель Госсобрания. – Насколько вообще это коррелируется с дискуссией по эпидемическим ограничениям? Напомню, что гражданин Российской Федерации в любой момент может получить прививку от коронавирусной инфекции, без деления на цвет кожи и разрез его глаз, вся мощь отечественной науки и медицины придет ему на помощь!»Константин Толкачев также напомнил, что Уфе предстоит провести самый масштабный международный фестиваль традиционной культуры Всемирную фольклориаду:«Представители около 50 стран заявили о намерении принять участие в празднике мирового фольклора. Республика несет особую ответственность и перед своими жителями, и перед теми государствами, которые делегируют своих граждан для участия в фестивале».По мнению председателя парламента республики, заявления Сергея Миронова связаны с предстоящими выборами в Государственную Думу.«Знаю Сергея Михайловича как опытного парламентария и законотворца, но в корне не соглашусь с его заявлениями. Это чистой воды деструктивный предвыборный популизм и попытка радикальным образом поднять угасающий рейтинг партии «Справедливая Россия» за счет эксплуатации антипрививочных фобий населения, – заявил Константин Толкачев. – У партии в республике очень слабые позиции, малое количество сторонников. Это заявление – просто попытка напомнить о себе и стимулировать электорат, чтобы набрать дополнительные голоса на выборах.С таким подходом к выборной кампании «Справедливая Россия» продолжит оставаться «пятым колесом» в отечественной партийной системе.Для победы на выборах федерального уровня необходимо предлагать внятную программу развития страны, в противном случае «справедливороссы» продолжат терять представительство в законодательных органах всех уровней власти. Системный кризис затронул и региональное отделение партии, значимые инициативы отсутствуют, нет в ней и харизматичного лидера. Все управленческие бразды в отделении исключительно завязаны на депутате Государственной Думы Омарове, за пять лет работы посетившем республику лишь несколько раз. Меня удивляет и кадровая политика партии в республике, членские билеты недавно получили лица, имеющие неоднократные судимости по уголовным статьям и являющиеся квазиобщественниками.Наши избиратели тонко чувствуют популизм и фальшь, поэтому безответственные заявления политика определенно скажутся на электоральных перспективах возглавляемой им партии».