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Трусливого мерзавца сдали сослуживцы

  • Опубликовано: natall | 13.08.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 20620 | Комментарии: 14
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Baza обращается к руководству ГУ МВД по городу Москве и просит проверить информацию о причастности человека, изображенного на этой фотографии к преступлению, совершённому 10 августа на улице Забелина в Москве.

Трусливого мерзавца сдали сослуживцы


Речь идёт о сотруднике полиции, который ударил активистку Дарью Сосновскую кулаком в живот — уже после задержания, несмотря на то, что она не оказывала ровным счётом никакого сопротивления.

Видео:



Человек, изображённый на фото – Сергей Цыплаков, служит в 5-м батальоне 2-го ОПП ГУ МВД по Москве. Эту информацию нам передали его коллеги, – сегодня с утра в отделы полиции Москвы уже пришли две проверки, обе – из-за опубликованного видео.

Мы попытались связаться с Сергеем в социальных сетях, однако его аккаунт, который нам подсказали его коллеги, уже был изменён, из него удалили все фотографии. Сам Сергей с нами разговаривать отказался – прочитал заданные ему вопросы, после чего заблокировал корреспондента.

Мы просим руководство ГУ МВД по Москве проверить вышеуказанную информацию и привлечь виновного в преступлении к ответственности. Мы намеренно замазали глаза человека на фотографии – приведённой нами информации для полицейской проверки более чем достаточно.

Эхо Москвы
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  • 1 | 13.08.2019, 07:10 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37804 | Рейтинг: +5498,9
Не сдадут! Уже написали, что это не он! Сцуки трусливые!



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  • Участник
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они сами себя проверили,и выяснили что они хорошие



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  • 3 | 13.08.2019, 09:44 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3748 | Рейтинг: -302,2
Она сама ударила его животом в кулак.

Как Куха своего мужа глазом в кулак.



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  • 4 | 13.08.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Так зачем сопротивляться и упираться... Её еле еле в автозак затолкали, сама провоцирует. Нормально съезди в полицию подпиши протокол и заплати штраф 1000 рублей за то, что нарушила закон. Здоровее будешь, как минимум по нервам. Сидела бы дома, или хотя бы стояла чуть в стороне, никто ее не трогал бы.



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  • Гость
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  • 5 | 13.08.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не накажут, так как не смогут опознать! На это сошлются и на этом всё закончится! Очень Опытный



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  • 6 | 13.08.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 13.08.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован

Не накажут, так как не смогут опознать! На это сошлются и на этом всё закончится! Очень Опытный
===
в Конституции народ указал Путину: Каждый имеет право на жизнь, ну там ещё что пытки запрещены, быстро - пребыстро все инстанции и в Страсбург что Путин расправляется с Конституционными правами гражданами.
Право на массовые мероприятие это такое же право на право дышать, кушать, и т.п..
На будущее не голосуйте за "пустых" кандидатов, не голосуйте за уголовников - бандитов! Помните, научно дрказано, человек формируется до 15 лет! Потом человек не меняется!!!
Бывший детдомовец рассказывал как голодали в годы ВОВ, воровали, милиция относилась снисходительно, когда у него украли продовольственные карточки, хотел утопиться,.. негласно ему помогала семья отбывшего ГУЛАГ, посылала с мелкими поручениями в магазин, и однажды у него выпал украденный у них кусочек сахара. ГУЛАГовец сделал вид что не заметил, а он после этого ни у кого крошки хлеба не украл! Окончил институт в послевоенное время! Честно работал! Его вклад в экономику СССР огромен! так "Закалялась сталь", а не как в одноимённой книге, из-за чьего то разгильдяйства, включая и его собственного, потерял здоровье и остался в вечной молодости.



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  • 7 | 13.08.2019, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фашизм не должен прощаться. Преступление против народа предела сроков давности не имеют! Это правильно!



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  • 8 | 13.08.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
экс предприниматель разбогатевший на алкоголе рассказал: поехали, до развала, посмотреть Киев. Таксист попался пожилой, ему сказали, проблем с деньгами нет, но целый день повозите, покажите, расскажите. Он, мне было 5 лет, устроился к немецкому хозяину работать. Что мог 5-летний ребёнок: гусей пасти... Хозяин ему дал полбулки хлеба. По дороге домой немецкий солдат отобрал полбулки. Заплакал. К немецкому хозяину, тот, как немецкий солдат отобрал, взял за руку, пошли. Приходят в гарнизон, командир выстраивает воинскую часть, который, вот этот. И хозяин, не командир, со словами, ты ограбил работника рейха, начинает избивать немецкого хозяина!
К чему это? От фашизма нужно избавляться!!!!!



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  • 9 | 13.08.2019, 13:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65070 | Рейтинг: +12208,4
Николай Травкин
49 мин. ·
Было много вопросов об избиениях мирных граждан полицейскими на улицах Москвы. Можно ли бить только за то, что гражданин подвернулся под руку полицейскому или гражданин имеет право проскользнуть мимо без перелома конечности и без сотрясения мозга.
Следственный комитет отреагировал быстро и со вчерашнего дня начал давать ответы. Гражданину Константину Коновалову объяснили, что ногу ему полицейские сломали правомерно, так как не хер бегать мимо мэрии Москвы в футболке и кроссовках с оголёнными до колен ногами. Видишь, что господа полицейские там стоят (их зря что ли за твой счёт тренируют?), ну и измени маршрут, обогни мэрию через Арбат.
Сегодня должна получить ответ и Дарья Соколовская. У неё повестка к судье на основании того, что была доставлена в отделение полиции и составлен протокол о нарушении правил поведения на улице. Фото и видео доказательства, что не она била полицейских, а они её, к рассмотрению приняты вряд ли будут. А справка о сотрясении мозга, ну, что справка? Это бумажка, такую каждый написать может. Скорее всего Д.Соколовская отделается штрафом. Правда, есть одна закавыка. Протокол, на основании которого Дарью судить будут - в наличии. А кто её задерживал и доставлял - ни МВД, ни СК, ни прокуратура найти не могут…
Как же нам не хватает прецедентного права! Ведь на основании ответов из СК и судейских решений пострадавшим гражданам можно было бы действовать аналогично. Купил в военторге полицейскую форму, подкараулил на улице следака на пробежке, который ответ дал, хрясь ему по ноге и сломал! А не хер по улице бегать! Или судью подловили, двое в полицейской форме держат, а третий в живот со всего маха - бух!, а затем хук в голову. И искать никто не будет, поскольку прецедентное право и аналогичные случаи уже имели своё юридическое разрешение. Так, помаленьку, с помощью прецедентного права и полицейские повежливее будут и судьи начнут по закону судить.



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  • 10 | 13.08.2019, 13:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65070 | Рейтинг: +12208,4
Сибирский сенатор и экс-командир ОМОНа назвал «неправомерными» действия силовиков в Москве

Действия правоохранительных органов в Москве по подавлению акций протеста были неправомерны, заявил иркутский сенатор, лидер бурятского отделения КПРФ Вячеслав Мархаев. Он сам долгое время служил в спецподразделениях и был первым командиром ОМОНа в республике.
«Думаю, все уже знают про события, произошедшие в Москве. Тогда, во время акции протеста было арестовано более 1000 человек. Это страшно. Страшно, что у граждан нашей страны все меньше возможностей для выражения своего мнения, — написал Мархаев в инстаграме. — То, что столько людей вышли на улицы, уже говорит о том, что просто нет другой возможности быть услышанными властью. И вместо того, чтобы выслушать претензии, организовать диалог, администрацией было принято силовое решение, во многих случаях избыточное».

Мархаев отметил, что «как бывший командир спецподразделения» считает действия силовиков «неправомерными» и «профессионально безграмотными».

«Плохая власть борется с недовольными, хорошая — с причинами недовольства», — заявил сенатор.

На мирных несогласованных акциях протеста в Москве 27 июля и 3 августа было задержано, по разным оценкам, от 1,7 до 2,3 тыс. человек. Еще более 200 человек задержали во время прогулок по бульварам после согласованного митинга на проспекте Сахарова, на который пришло, по оценкам организаторов, больше 50 тыс. человек.
Протестующие выступают за регистрацию независимых кандидатов на выборах в городскую думу, которым отказали под предлогом недостоверных подписей. В социальных сетях и СМИ сообщалось о применении насилия против активистов, некоторые были травмированы. 10 августа на видео попал момент, как один из сотрудников в полной экипировке бьет в живот уже скрученную девушку - Дарью Сосновскую. Она подала заявление в Следственный комитет, в котором писала, что ее также ударили по голове - врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Вячеслав Мархаев родился в 1955 году в Боханском районе Иркутской области. Окончил Бурятский государственный педагогический институт. В 1980—2007 годах работал в органах внутренних дел, основатель и первый командир бурятского ОМОНа. Неоднократно участвовал в командировках в Чечню.

В 2007 году в звании полковника уволился со службы, избрался в Народный Хурал Бурятии. Возглавил фракцию КПРФ. С мая 2008-го руководит рескомом партии.

В 2011 году Мархаев прошел в Госдуму, в 2015-м после победы коммуниста Сергея Левченко на выборах губернатора Иркутской области политик стал его делегатом в Совете Федерации. Он один из немногих сенаторов, который голосовал против законов о повышении пенсионного возраста, НДС, изоляции российского сегмента интернета, а также скандальных законопроектов о «фейковых новостях» и «неуважении к власти».

В 2017 году Мархаев выдвинулся на выборы главы Бурятии против назначенного Путиным единоросса Алексея Цыденова. Но коммуниста не пустили из-за трех «двойных подписей» муниципальных депутатов — те, по версии избиркома, ранее подписались за Цыденова.



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  • 11 | 13.08.2019, 14:23 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37804 | Рейтинг: +5498,9
9 | 13.08.2019, 13:22 | Автор: Кухарка

Как же нам не хватает прецедентного права! ...

============Пора бы уж понять. что пока суды лежат под старым мудаком и провокатором Лебедевым (Председатель ВС РФ), никакого права, нет и не будет.



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  • 12 | 13.08.2019, 15:12 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 13.08.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 13.08.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован

Не накажут, так как не смогут опознать! На это сошлются и на этом всё закончится! Очень Опытный
===
в Конституции народ указал Путину: Каждый имеет право на жизнь, ну там ещё что пытки запрещены, быстро - пребыстро все инстанции и в Страсбург что Путин расправляется с Конституционными правами гражданами.
Право на массовые мероприятие это такое же право на право дышать, кушать, и т.п.. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Страсбургский суд присудит компенсацию запросто, но конкретного виновника скорее всего не накажут! А вот это не правильно! Очень Опытный



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  • 13 | 13.08.2019, 15:19 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 13.08.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И хозяин, не командир, со словами, ты ограбил работника рейха, начинает избивать немецкого хозяина!
К чему это? От фашизма нужно избавляться!!!!!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Хозяин избил хозяина? Бред какой-то!!! А за прославление фашизма статья соответствующая имеется! Очень Опытный



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  • 14 | 13.08.2019, 15:33 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 13.08.2019, 13:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1318 | Комментарии: 65070 | Рейтинг: +12208,4 В 2017 году Мархаев выдвинулся на выборы главы Бурятии против назначенного Путиным единоросса Алексея Цыденова. Но коммуниста не пустили из-за трех «двойных подписей» муниципальных депутатов — те, по версии избиркома, ранее подписались за Цыденова.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Вот ещё один пример за отмену муниципального фильтра! Откуда один кандидат должен знать, что кто-то из муниципальных депутатов уже поставил свою подпись за другого кандидата? В крайнем случае надо наказывать таких "двуручных" депутатов, а не невинного кандидата! Очень Опытный



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