Трусливого мерзавца сдали сослуживцы

Baza обращается к руководству ГУ МВД по городу Москве и просит проверить информацию о причастности человека, изображенного на этой фотографии к преступлению, совершённому 10 августа на улице Забелина в Москве.Речь идёт о сотруднике полиции, который ударил активистку Дарью Сосновскую кулаком в живот — уже после задержания, несмотря на то, что она не оказывала ровным счётом никакого сопротивления.Видео:Человек, изображённый на фото – Сергей Цыплаков, служит в 5-м батальоне 2-го ОПП ГУ МВД по Москве. Эту информацию нам передали его коллеги, – сегодня с утра в отделы полиции Москвы уже пришли две проверки, обе – из-за опубликованного видео.Мы попытались связаться с Сергеем в социальных сетях, однако его аккаунт, который нам подсказали его коллеги, уже был изменён, из него удалили все фотографии. Сам Сергей с нами разговаривать отказался – прочитал заданные ему вопросы, после чего заблокировал корреспондента.Мы просим руководство ГУ МВД по Москве проверить вышеуказанную информацию и привлечь виновного в преступлении к ответственности. Мы намеренно замазали глаза человека на фотографии – приведённой нами информации для полицейской проверки более чем достаточно.