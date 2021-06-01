Шомка со вкусом обслужил ртом партию жуликов и воров

Шамиль Валеев: Необходимо очистить образ «Единой России» от политтехнологической шелухи, навязанной системной и несистемной оппозицией.Руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии, участник праймериз «Единой России» Шамиль Валеев заметил в эфире «Эха», что партия заинтересована в высокой явке, «в том, чтобы каждый пришел и отдал голос» на предстоящих выборах в Думу.— Есть предпосылки предполагать, что за 2020 и 2021 год электорат более четко осознал свою приверженность государственническим центристским принципам «Единой России» и понял, как важно участие партии в том, чтобы организовывать помощь, доставлять продукты и лекарства. То, чем занималась партия весь прошлый год.Необходимо очистить образ «Единой России» от политтехнологической шелухи, навязанной системной и несистемной оппозицией. И высокая явка, и доброе имя, и восстановление доверия к партии и к институту выборов, это задача «Единой России», нежели задача системной оппозиции.Он заметил, что «ЕР» будет честно конкурировать.— Искусственно создавать условия для других политических сил — нет необходимости: надо выигрывать. В 90-е годы компартия победила в парламенте и напринимала законов, приятных слуху, но не обеспеченных финансово.Что касается демократии, то демократия предполагает, что представленность должна быть адекватной тому, как проголосовали. Меня беспокоит не столько, какие части политического спектра будут представлены, у меня перед глазами Кыргызстан – «идеальная» демократия. Кого только там нет, страна открыта всем ветрам, постоянные перевороты, нищенство, ничего хорошего. Абсолютный идеал лабораторной демократии.«Парашютистов» — группу москвичей, прошедших с триумфом через праймериз, он назвал «ресурсными людьми», которые будут помогать Башкортостану.— Той ресурсности и задачности, которые им поставил Радий Хабиров, достаточно, чтобы принести пользу республике. Нужно действовать прагматично. Можем воспитать на молоке кобылицы и мёдом обмазывать своего депутата, который будет тыкаться по коридорам, а здесь четыре человека — реальные лоббисты, которых у нас жуткий дефицит. Задачи ставит Хабиров, чтобы не были приложением к механизму голосования, а KPI в миллиардах рублей, привлеченных в республику, — резюмировал Валеев.