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Шомка со вкусом обслужил ртом партию жуликов и воров

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Шамиль Валеев: Необходимо очистить образ «Единой России» от политтехнологической шелухи, навязанной системной и несистемной оппозицией.

Шомка со вкусом обслужил ртом партию жуликов и воров


Руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии, участник праймериз «Единой России» Шамиль Валеев заметил в эфире «Эха», что партия заинтересована в высокой явке, «в том, чтобы каждый пришел и отдал голос» на предстоящих выборах в Думу.

— Есть предпосылки предполагать, что за 2020 и 2021 год электорат более четко осознал свою приверженность государственническим центристским принципам «Единой России» и понял, как важно участие партии в том, чтобы организовывать помощь, доставлять продукты и лекарства. То, чем занималась партия весь прошлый год.

Необходимо очистить образ «Единой России» от политтехнологической шелухи, навязанной системной и несистемной оппозицией. И высокая явка, и доброе имя, и восстановление доверия к партии и к институту выборов, это задача «Единой России», нежели задача системной оппозиции.

Он заметил, что «ЕР» будет честно конкурировать.

— Искусственно создавать условия для других политических сил — нет необходимости: надо выигрывать. В 90-е годы компартия победила в парламенте и напринимала законов, приятных слуху, но не обеспеченных финансово.

Что касается демократии, то демократия предполагает, что представленность должна быть адекватной тому, как проголосовали. Меня беспокоит не столько, какие части политического спектра будут представлены, у меня перед глазами Кыргызстан – «идеальная» демократия. Кого только там нет, страна открыта всем ветрам, постоянные перевороты, нищенство, ничего хорошего. Абсолютный идеал лабораторной демократии.

«Парашютистов» — группу москвичей, прошедших с триумфом через праймериз, он назвал «ресурсными людьми», которые будут помогать Башкортостану.

— Той ресурсности и задачности, которые им поставил Радий Хабиров, достаточно, чтобы принести пользу республике. Нужно действовать прагматично. Можем воспитать на молоке кобылицы и мёдом обмазывать своего депутата, который будет тыкаться по коридорам, а здесь четыре человека — реальные лоббисты, которых у нас жуткий дефицит. Задачи ставит Хабиров, чтобы не были приложением к механизму голосования, а KPI в миллиардах рублей, привлеченных в республику, — резюмировал Валеев.

Эхо Москвы
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  • 1 | 29.06.2021, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Парашютистов» — группу москвичей, прошедших с триумфом через праймериз, он назвал «ресурсными людьми», которые будут помогать Башкортостану.
---------------------------
Тогда вполне логично- ни одного депутата в ГД от Республики. Зачем балласт.
Даже праймериз подтвердил авторитет засланных "парашютистов".



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  • 2 | 29.06.2021, 12:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71166 | Рейтинг: +11590,9
Над этим чучелом уже весь фейсбук ухахатывается.... повозили по загаженному столу мордой. а он всё не успокаивается.

Приятель Мразегулов свалил, обосравшись на всех ввереннах ему местах, кто ж тебя Шомка толкать-то будет теперь?! Кому ты нужен?



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  • 3 | 29.06.2021, 12:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71166 | Рейтинг: +11590,9
Проверьте сами - откройте ленту фейсбука ЭМ в Уфе - из 19 отметок две "нравится", 17 - "ха-ха"
Такого я еще ни видела На ЭМ в Уфе!



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  • 4 | 29.06.2021, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отец татарин, а он, оказывется, башкир.Приспособленец.



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  • 5 | 29.06.2021, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не стреляйте в пианиста он играет как может . Да и работать не приучен как истинный башкир с папочкой .



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  • 6 | 29.06.2021, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Видать, он ртом... мастер своего дело.



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  • 7 | 29.06.2021, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если вся оппа не объединится на теме проведения честных выборов, не выступит единым фронтом против фальсификаций, а будет только стонать про заранее сфальсифицированные выборы, то опять победит ЕР! И в этом будет виновата только сама оппа, что она такая не дееспособная! Как такой оппе можно доверить власть в РФ, если она даже выборы честно провести не в состоянии! Очень Опытный



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3

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  • 8 | 29.06.2021, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 29.06.2021, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Если вся оппа не объединится на теме проведения честных выборов, не выступит единым фронтом против фальсификаций, а будет только стонать про заранее сфальсифицированные выборы, то опять победит ЕР! И в этом будет виновата только сама оппа, что она такая не дееспособная! Как такой оппе можно доверить власть в РФ, если она даже выборы честно провести не в состоянии! Очень Опытный
===================
Хорошо сказал еще Иван Андреевич в "Квартет"е -
«А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
...................................................
Выжившие с содроганием вспоминают их правление во главе с ЕБН.



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  • 9 | 29.06.2021, 15:22 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 29.06.2021, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

7 | 29.06.2021, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Если вся оппа не объединится на теме проведения честных выборов, не выступит единым фронтом против фальсификаций, а будет только стонать про заранее сфальсифицированные выборы, то опять победит ЕР! И в этом будет виновата только сама оппа, что она такая не дееспособная! Как такой оппе можно доверить власть в РФ, если она даже выборы честно провести не в состоянии! Очень Опытный
===================
Хорошо сказал еще Иван Андреевич в "Квартет"е -
«А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
...................................................
Выжившие с содроганием вспоминают их правление во главе с ЕБН.

===================
Кухарка, как кобель, быстро метит красным.



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3

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  • 10 | 29.06.2021, 15:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71166 | Рейтинг: +11590,9
А ты за всех выживших не говори! Многие поднялись в то время - челноками, ЧПэшниками. И машины стали массово покупать, пуст подержанные иномарки - но все же, и квартиры. Тот же О-Ошка - в 90-е свой бизнес организовал и стал обворовывать и работников, и государство. Это щас он слюнями брызжит против ЕБНа, лицемерный пидорас, восхваляя СРАлина! До ГУЛАГа бы не доехал, в подвале бы шлепнули этого сраного нэпмана при СРАлине!

Я в однуху с младенцем на руках выживала и выжила, и все благодаря ЕБН!
И упрекаю его лишь за его последний промах - за пуйло!

С папаши ни копейки не просила - сама пахала. Он один раз Тимке штанишки вязаный шерстяные купил - сиреневые, блть!(ненавижу сиреневые и фиолетовые цвета, как и коричневые) и лет в 10 уже - сотку ему дал от щедрот... вот и вся помощь! Но я и не просила ни разочка.



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  • 11 | 29.06.2021, 16:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
если вся оппа не объединится....
_____________________________
один вопрос для чмОО - каким образом можно объединиться? как тошько больше 3х соберется, сразу признают иноагентом либо и того хлеще - экстремистом, что в принципе в данной ситуёвине и не важно.
Так сможешь ответить старое тупое чмОО?
турк



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  • 12 | 29.06.2021, 16:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71166 | Рейтинг: +11590,9
Черепаха

Хотела спросить. Часто пишут, что в 90-е пенсионерам пенсии подолгу не выплачивались, а я вот такого как раз не помню - в нашем регионе. Помню, что однажды у мамы в первые в жизни - вообще, а не только у нее - и единственный в жизни раз - заняла 200 тыщ - не деноминированных - зарплату задерживали больше, чем обычно и деньги кончились - отдала ей сразу, как получила.
В 1997 году пенсия у мамы была миллион триста и столько же примерно она скопила - и я ее уговорила купить первый в ее жизни цветной телевизор, маленький, Хитачи с тремя играми для Тимки, чтобы когда он у нее в гостях, а она на кухне готовит - он был занят играми и она не переживала, что он что нить набедокурит или свалится откуда нить...
А вот чтобы ей нужна была помощь в те годы - вообще не припомню! Может дня на 3, недельку(даже вряд ли) и задерживали пенсию, но не более - так чтобы месяц и более.
А ты как помнишь по пенсиям в 90-е?



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  • 13 | 29.06.2021, 16:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71166 | Рейтинг: +11590,9
Выжившие с содроганием вспоминают их правление во главе с ЕБН.
__________________________________________
В лихие 90-е - купила цветной телек Айву, привезла из командировки в Москву 193г, видеомагнитофон, купила сад рядом с Максимовкой, микроволновку, мясорубку Мулинекс, миксер, подарили в 1996-ом кофеварку Бош(до сих пор пользуюсь), когда уволилась с ВНИТИГА, в 1996 году выстроила погреб, купив бетонную сантехкабину, какие стоят в панельках - 9-этажках - совмещенный санузел, в 1999 купила стиралку-автомат, за 90-е поменяла две стенки мебельных(одну купила в 1994, вторую ей на замен более современную в 2000-ном)....
Ну вот как-то так "выживала" - ОДНА с ребенком, отдав его в платную школу к тому же, паша на 2-3 работах в 90-е, ни у кого не воруя, естественно, правда и меня никто ни разу не кинул.

И соседи - все выжили, многие в то время, челноча, купили квартиры и уехали от нас, другие - купили себе квартиры, а детям тут оставили жилье.
Кстати. У нас в доме живет мировая судья, почти с основания. Она тоже - себе с мужем купила, а сыну тут оставила.



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  • 14 | 29.06.2021, 16:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Весьма удивлен,что госмонополии и госорганы в Башкирии по существу стали недоступны для людей. Так называемая цифровизация стала еще одним барьером.Не верите?попробуйте дозвониться в структуры межрегионгаза или налогых органов.Ато они комитеты и мин-ва создают...Между прочим,в США нет органа куда не пускают простых людей!



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  • # 15 | 29.06.2021, 17:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 16 | 29.06.2021, 17:16 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 29.06.2021, 15:39 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71155 | Рейтинг: +11592,9
А ты за всех выживших не говори! Многие поднялись в то время - челноками, ЧПэшниками. И машины стали массово покупать, пуст подержанные иномарки - но все же, и квартиры. Тот же О-Ошка - в 90-е свой бизнес организовал и стал обворовывать и работников, и государство. Это щас он слюнями брызжит против ЕБНа, лицемерный пидорас, восхваляя СРАлина! До ГУЛАГа бы не доехал, в подвале бы шлепнули этого сраного нэпмана при СРАлине!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Меня жизнь при ЕБНе заставила пойти в бизнес, а не я туда рвался! Я работал в республиканском управлении начальником отдела и не собирался ничего менять, но пришёл ЕБеНь и там начали воровать так, как-будто последний день живут! Пришлось выбирать: воровать с ними или уйти! Я и ушёл! И я уже много раз писал, что работники получали хорошую для своей компетенции зарплату со всем соцпакетом, поэтому не уходили! А государство да, обманывал, но так хитро, что никто ни разу не поймал! Ловчить меня заставила жизнь при ЕБНе! Очень Опытный



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  • 17 | 29.06.2021, 17:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 29.06.2021, 16:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
если вся оппа не объединится....
_____________________________
один вопрос для чмОО - каким образом можно объединиться? как тошько больше 3х соберется, сразу признают иноагентом либо и того хлеще - экстремистом, что в принципе в данной ситуёвине и не важно.
Так сможешь ответить старое тупое чмОО?
турк
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Не хотел отвечать этому подлецу, но ради пользы дела только: может воспользуются моим советом, как обманывать государство! Всей кодлой-то сразу не собирайтесь, а собирайтесь по двое, договаривайтесь, и так по цепочке со всеми желающими! Это кратко! А иноагентами не признают, пока деньги с Запада брать не начнёте! Очень Опытный



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  • 18 | 29.06.2021, 19:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
каждый хочет иметь и невесту и друга



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  • 19 | 29.06.2021, 19:59 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1385 | Рейтинг: +527,7
12 | 29.06.2021, 16:06 | Автор: Кухарка
Кухарка! Я не помню...
Мы со школьной подругой ушли на пенсию с 01.06.1991.Она мне позвонила и сказала:Ну вот-вместе с нами на пенсию ушла и советская власть!Кстати,она была дочкой 1-го секретаря черниковского горкома партии,а сама руководила партией в мединституте.О первых днях своей пенсионной жизни в воспоминаниях остались только слёзы.Да,пенсия в срок не приходила,а в магазинах цены были чудовищными.Задержки пенсии были в пределах недели.В первые же дни я пошла в магазин купить обувку для сада.Цена этих шлёпанцев оказалась равна трём моим пенсиям.Не помню,как я добралась до дома.Но когда мама открыла мне дверь,я рухнула в рыданиях в прихожей...Мама взяла меня за плечо:"Рита,мы пережили ВОЙНУ...А это всё мелочи.С голода не умрём,а остальное всё уладится.Дай время..." У меня не осталось в памяти,чтобы мы долго сидели без пенсии.Помогать нам было некому.Сын в Москве тоже сидел без работы..Трудное время было.



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  • 20 | 29.06.2021, 20:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 29.06.2021, 19:59 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1385 | Рейтинг: +527,6
12 | 29.06.2021, 16:06 | Автор: Кухарка
Кухарка! Я не помню...
Мы со школьной подругой ушли на пенсию с 01.06.1991.Она мне позвонила и сказала:Ну вот-вместе с нами на пенсию ушла и советская власть!Кстати,она была дочкой 1-го секретаря черниковского горкома партии,а сама руководила партией в мединституте.
===========================

- ну а эта точно носила шапку-перожок!



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