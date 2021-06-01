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А тут уже и изнасилование по субботам не за горами

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Конституция позволяет сделать вакцинацию в России обязательной? Российский юрист объяснил, могут ли власти, опираясь на Конституцию, сделать вакцинацию обязательной для граждан.

А тут уже и изнасилование по субботам не за горами


Конституция позволяет сделать вакцинацию в России обязательной. Об этом заявил заместитель председателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Дмитрий Липин, сообщают «РИА Новости».

Конституция позволяет принять данные меры, несмотря на то, что права человека в России имеют приоритетные значение. Липин заявил, что, согласно тексту Конституции, права и свободы гражданина могут быть ограничены федеральным законом в случае необходимости защиты «основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

При этом Липин добавил, что согласно тексту Конституции, приоритетное значение имеют права человека, а не права общества или группы лиц. Таким образом юрист прокомментировал высказывание омбудсмена Татьяны Москальковой. Ранее она заявила, что в некоторых случаях «коллективное право имеет преимущество перед индивидуальным». Кроме того, в условиях пандемии сформировалось такое понятие, как «ковидные права», а это позволяет вводить обязательную вакцинацию.

ПроУфу
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  • 1 | 29.06.2021, 12:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71166 | Рейтинг: +11591,9
Не говорите мне за изнасилованную конституцию. Даже не знаю - чего там теперь нет после обнулёныша, но точно знаю, что и то, что было - не соблюдается.

Особенно смешна фраза: права человека в России имеют приоритетные значение. Но, если учитывать человека в единственном числе, то да - права пуйлда на наше бесправие имеют приоритетное значение.



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  • 2 | 29.06.2021, 12:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71166 | Рейтинг: +11591,9
Только около половины жителей Уфы подлежат вакцинации от COVID-19
Это 588,6 тыс. человек, из которых более 31% уже получили 1-й компонент препарата, заявила сегодня на оперативном совещании в мэрии управляющая делами городской администрации Альфира Бакиева. По какой причине остальная половина горожан не подлежит вакцинации от нового коронавируса, она не уточнила. Полностью иммунизацию завершили 123,5 тыс. уфимцев. За неделю прививку сделали почти 7 тыс. человек.
___________________________________________
Оппаньки! То есть признают врачи, что астматики, диабетики, онко-, артритчики - не должны прививаться отечественной вакциной!
Ну и ЧИТД!



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  • 3 | 29.06.2021, 12:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71166 | Рейтинг: +11591,9
Что скрывает министр внутренних дел?

После анонса этого расследования к его автору Марии Жолобовой, главному редактору «Проекта» Роману Баданину и заместителю главного редактора Михаилу Рубину пришли с обысками. Но мы все равно публикуем его.

Один из самых больших секретов российской полиции — благосостояние Александра Колокольцева, сына министра внутренних дел. Его имущество скрыто в государственных базах данных, хотя сын министра даже никогда не работал на госслужбе. Возможно, причиной этой тайны стало то, что на близких главы МВД записана многочисленная собственность, полученная в том числе благодаря связям Колокольцевых с влиятельными бизнесменами и как минимум одним измайловским авторитетом.

Текстовую версию расследования читайте на нашем сайте: Один из самых больших секретов российской полиции — благосостояние Александра Колокольцева, сына министра внутренних дел. Его имущество скрыто в государственных базах данных, хотя сын министра даже никогда не работал на госслужбе. Возможно, причиной этой тайны стало то, что на близких главы МВД записана многочисленная собственность, полученная в том числе благодаря связям Колокольцевых с влиятельными бизнесменами и как минимум одним измайловским авторитетом.

Текстовую версию расследования читайте на нашем сайте: https://www.proekt.media/guide/vladimir-kolokoltsev

Но читать - не получится - сайт дидосят(хотя у меня с четвертого или пятого раза прогрузился), так что смотрите на ю-тубе

https://www.youtube.com/watch?v=iSCXFADFItU

12 минут - не долго.



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  • 4 | 29.06.2021, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 29.06.2021, 12:26 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71150 | Рейтинг: +11592,8
Только около половины жителей Уфы подлежат вакцинации от COVID-19
Это 588,6 тыс. человек, из которых более 31% уже получили 1-й компонент препарата, заявила сегодня на оперативном совещании в мэрии управляющая делами городской администрации Альфира Бакиева. По какой причине остальная половина горожан не подлежит вакцинации от нового коронавируса, она не уточнила. Полностью иммунизацию завершили 123,5 тыс. уфимцев. За неделю прививку сделали почти 7 тыс. человек.
___________________________________________
Оппаньки! То есть признают врачи, что астматики, диабетики, онко-, артритчики - не должны прививаться отечественной вакциной!
Ну и ЧИТД!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Это ты сама придумала и сама и радуешься своей придумке! Не подлежат пока вакцинации дети до 18 лет, а это почти треть населения! Так же пока не вакцинируются беременные! Остальные видимо по медицинским противопоказаниям, которые официально опубликованы! Так что читай официальную информацию о противопоказаниях и "не лепи горбатого"! Все противопоказания известны и без тебя, дуры либерастной! Очень Опытный



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  • 5 | 29.06.2021, 13:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71166 | Рейтинг: +11591,9
Ну - как и следовало ожидать, Колокольцев не просто коррупционер с большим количеством недвиги на 2 ляда как минимум, но и выдвинут на эту должность ни кем нибудь, а бандитами, с которыми водил и водит тесную дружбу.

Лихие 90-е - это семечки по сравнению с нулевыми, десятыми и двадцатыми - сращивание бандитов с властью. В первую очередь - с силовиками.
Хотите найти правду в пуйлостане? Защиту? Тапочки уже в клубок скрутились от смеха!
Вы/мы - никто! Пыль под ногами, захвативших все сферы жизни в стране!



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  • 6 | 29.06.2021, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но читать - не получится - сайт дидосят(хотя у меня с четвертого или пятого раза прогрузился),
----------
Это насколько же делать нехрен бабе!



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  • 7 | 29.06.2021, 21:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 Кухарка
А Путин особо и не скрывает что он посланец бандитов Тамбовской 0ПГ !



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  • 8 | 29.06.2021, 23:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье! Ваш Любимый и Уважаемый, целую,
Очень Опытный



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  • 9 | 30.06.2021, 06:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему-то никто не сел на этот трамвай. Кондукторша одна ездиит, да ещё "заяц" на дышле катается.



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