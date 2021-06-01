А тут уже и изнасилование по субботам не за горами

Конституция позволяет сделать вакцинацию в России обязательной? Российский юрист объяснил, могут ли власти, опираясь на Конституцию, сделать вакцинацию обязательной для граждан.Конституция позволяет сделать вакцинацию в России обязательной. Об этом заявил заместитель председателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Дмитрий Липин, сообщают «РИА Новости».Конституция позволяет принять данные меры, несмотря на то, что права человека в России имеют приоритетные значение. Липин заявил, что, согласно тексту Конституции, права и свободы гражданина могут быть ограничены федеральным законом в случае необходимости защиты «основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».При этом Липин добавил, что согласно тексту Конституции, приоритетное значение имеют права человека, а не права общества или группы лиц. Таким образом юрист прокомментировал высказывание омбудсмена Татьяны Москальковой. Ранее она заявила, что в некоторых случаях «коллективное право имеет преимущество перед индивидуальным». Кроме того, в условиях пандемии сформировалось такое понятие, как «ковидные права», а это позволяет вводить обязательную вакцинацию.