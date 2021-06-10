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Главарь жуликов и воров Башкирии нагло присвоил себе битву за Куштау

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Кто победил на Куштау? Главного единоросса Башкирии «разнесли» за пост о блогерах на шиханах. Ахмадинуров не совсем удачно рассказал, как взошел на шихан с блогерами в рамках блог-тура и хештега travelrussia blog. Организовывала тур Молодежная палата при Госсобрании.

Главарь жуликов и воров Башкирии нагло присвоил себе битву за Куштау


Главу регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустема Ахмадинурова раскритиковали в комментариях за пост о блогерах-миллионниках на Куштау. Сам по себе пост безобидный. Ахмадинуров рассказывает, как взобрался на гору Торатау, а это 402 метра, вместе с российскими блогерами, суммарный охват аудитории которых составляет 30 млн подписчиков. Цель благая – пропаганда туристических мест Башкирии. Организован блог-тур был МОП (Молодежной общественной палатой) при Госсобрании РБ.

Что именно делал Ахмадинуров с блогерами на горе, поясняет он сам. «Рассказал им об этой уникальной горе и "битве за Куштау" в августе прошлого года, в которой в конечном итоге победил народ Башкортостана», – заявил он.

В ответ фолловеры, конечно же, раскритиковали главу исполкома Единой России. Ведь никакого участия партии «Единой России» в «битве за Куштау» никто из них и не видел:

«Уж извините, но члены ЕР (партия «Единая Россия») в контексте «народ Башкирии победил в битве за Куштау» выглядят как французы при подписании капитуляции Германии, про которых Йодль сказал «что, и эти тоже нас победили?» Особенно коллаборационисты типа главы Ишимбайского района», –написал пользователь Олег.

Рустем Ахмадинуров парирует в ответ:

«Сравнение с французами некорректное, но не столь обидное. ЕР действительно активно не вмешивалась в данный конфликт. Члены ЕР были и среди защитников Куштау, и среди работников и защитников БСК».

В ответ Олег заподозрил партию в коллаборационизме (сотрудничество с врагами – прим). И на это Ахмадинуров ответил тем, что уж в чем в чем, а в «коллаборационизме ЕР не замечена, скорее наоборот».

В комментариях не избежал внимания небезызвестный глава Ишимбайского района – Азамат Абдрахманов. «А этого мужчину, очень похожего на главу Ишимбайского района, громившего палатки народа Башкортостана, тоже народ победил?» – вопросил блогер Константин Чадлин Ахмадинурова, намекая на главу Ишимбайского района, которого в какой-то момент заподозрили в избиении защитников Куштау.

На это Ахмадинуров неоднозначно ответил: «Не знаю, все впереди».

В комментариях Ахмадинурова также спросили, так, кого победил народ Башкортостана, и он без зазрения совести ответил, что олигархов, владеющих содовым производством.

Когда пользователи возмутились тем, что на блогеров тратится бюджет, Ахмадинуров, намекнул, что «тур за счет спонсоров».

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 09.07.2021, 06:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Любимый и Уважаемый, целую,
Очень Опытный



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  • Гость
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  • 2 | 09.07.2021, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так бывает, когда на должности человек, не соответствующий требованиям, не имеющий опыта и с целями далекими от развития республики и партии. Проходимцы сегодня правят бал везде, вчера они рулили футбольной командой под Москвой, сегодня партией в республике, завтра опять под Москвой бизнесцентром?
Соответственно и делегаты, а также все кандидаты и назначенцы в республике это выходцы из других регионов, либо мелкие чинуши от не производственных отраслей, либо совершенно чуждые и очень далекие персонажи, приехавшие за наживой. Особенно приятно видеть на должностях армян, которые достойно поднимают экономику республики перед тем как сбросить ее в пропасть.
Ещё одной особенностью кадровых решений стало обилие пенсионеров в числе назначенцев и выдвиженцев. Это явный знак деградации системы управления.



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  • Эксперт
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  • 3 | 09.07.2021, 12:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71193 | Рейтинг: +11579,2
И.И.Дмитриев
МУХА

Бык с плугом на покой тащился по трудах;
А Муха у него сидела на рогах,
И Муху же они дорогой повстречали.
«Откуда ты, сестра?» — от этой был вопрос.
А та, поднявши нос,
В ответ ей говорит: «Откуда? — мы пахали!»
От басни завсегда
Нечаянно дойдешь до были.
Случалось ли подчас вам слышать, господа:
«Мы сбили! Мы решили!»
<1805>

Басня "мы пахали" про мух - а в ситуации с едриснёй - про слепней и оводов. Пахать они изо всех сил мешали! Поскольку СРАдий еще в декабре 2018г. сказал - Куштау БУДЕТ разрабатываться и все - заткнитесь! Они и заткнулись даже те, кому Куштау было искренне жаль, а уж большинство, кому похер, как ишимбайскому главе - просто ринулись во все тяжкие против защитников Куштау.
Выручило то, что БСК, как тот замерзший воробей - когда попал в теплое говно, отогрелся и расчирикался какие супер миллиарды он в бюджет платит из чего пуйлу стало понятно - что в разу большие - кладет по карманам-офшорам, тут-то пуйло-кошка его и сожрала. Бонусом нам достался Куштау. Пока. Не факт, что на совсем...



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  • Гость
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  • 4 | 09.07.2021, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Голосуйте за коммунистов. У кого собственность тот и командует законами РФ. Только коммунисты смогут экспроприировать экспроприаторов



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