Главарь жуликов и воров Башкирии нагло присвоил себе битву за Куштау

Кто победил на Куштау? Главного единоросса Башкирии «разнесли» за пост о блогерах на шиханах. Ахмадинуров не совсем удачно рассказал, как взошел на шихан с блогерами в рамках блог-тура и хештега travelrussia blog. Организовывала тур Молодежная палата при Госсобрании.Главу регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустема Ахмадинурова раскритиковали в комментариях за пост о блогерах-миллионниках на Куштау. Сам по себе пост безобидный. Ахмадинуров рассказывает, как взобрался на гору Торатау, а это 402 метра, вместе с российскими блогерами, суммарный охват аудитории которых составляет 30 млн подписчиков. Цель благая – пропаганда туристических мест Башкирии. Организован блог-тур был МОП (Молодежной общественной палатой) при Госсобрании РБ.Что именно делал Ахмадинуров с блогерами на горе, поясняет он сам. «Рассказал им об этой уникальной горе и "битве за Куштау" в августе прошлого года, в которой в конечном итоге победил народ Башкортостана», – заявил он.В ответ фолловеры, конечно же, раскритиковали главу исполкома Единой России. Ведь никакого участия партии «Единой России» в «битве за Куштау» никто из них и не видел:«Уж извините, но члены ЕР (партия «Единая Россия») в контексте «народ Башкирии победил в битве за Куштау» выглядят как французы при подписании капитуляции Германии, про которых Йодль сказал «что, и эти тоже нас победили?» Особенно коллаборационисты типа главы Ишимбайского района», –написал пользователь Олег.Рустем Ахмадинуров парирует в ответ:«Сравнение с французами некорректное, но не столь обидное. ЕР действительно активно не вмешивалась в данный конфликт. Члены ЕР были и среди защитников Куштау, и среди работников и защитников БСК».В ответ Олег заподозрил партию в коллаборационизме (сотрудничество с врагами – прим). И на это Ахмадинуров ответил тем, что уж в чем в чем, а в «коллаборационизме ЕР не замечена, скорее наоборот».В комментариях не избежал внимания небезызвестный глава Ишимбайского района – Азамат Абдрахманов. «А этого мужчину, очень похожего на главу Ишимбайского района, громившего палатки народа Башкортостана, тоже народ победил?» – вопросил блогер Константин Чадлин Ахмадинурова, намекая на главу Ишимбайского района, которого в какой-то момент заподозрили в избиении защитников Куштау.На это Ахмадинуров неоднозначно ответил: «Не знаю, все впереди».В комментариях Ахмадинурова также спросили, так, кого победил народ Башкортостана, и он без зазрения совести ответил, что олигархов, владеющих содовым производством.Когда пользователи возмутились тем, что на блогеров тратится бюджет, Ахмадинуров, намекнул, что «тур за счет спонсоров».