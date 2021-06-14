Премьер Башкирии с женой миллиардершей

Жена премьер-министра Башкирии Лариса Назарова вошла в топ-20 богатейших супругов госслужащих по версии Forbes.Известно, в каких отраслях богатейшие жены проявили талант. Forbes опубликовал рейтинг 20 богатейших жен и мужей госслужащих – 2021. Третье место в нем заняла супруга премьер-министра Башкирии – Лариса Назарова. Ее доход составил 1,27 млрд рублей. Сам Андрей Назаров задекларировал доход в 4,7 млн рублей.Собственность г-жи Назаровой занимает почти 15 страниц от 18-страничного документа декларации членов правительства Башкирии. В нем перечислены автомобили вип-класса – Bentley Bentayga, Mercedes-Benz и Maybach, и еще три мотоцикла Harley-Davidson. 14 страниц документа занимает перечисление земельных участков, квартир, машино-мест и нежилых помещений, принадлежащих Назаровой. Судя по декларации, Назарова продала доли в пяти апартаментах в Объединенных Арабских Эмиратах, которыми владела годом ранее.Лариса Назарова владеет долями в 53 компаниях, связанных со строительством. Сам Назаров до назначения на пост премьера владел долей в группе компании группы «Гранель», которая вошла в топ-5 крупнейших застройщиков России по версии Forbes. Продал же свою долю Назаров г-ну Нигматуллину, жена которого является сестрой Назарова.Сын Андрея Назарова – Денис Назаров, он же президент ГК «Аструм» за прошлый год заработал 132,7 млн рублей. В декларации в качестве собственности он указал по половине семи земельных участков, половину квартиры, также он владеет половиной доли восьми нежилых зданий и Mercedes Benz Vianсo CDI2.2. Его супруга, заработав 1,4 млн рублей, владеет ½ доли в двух квартирах и автомобилем Porsche Cayenne GTS.Помимо четы Назаровых, занявших третье место, второе место в рейтинге 20 богатейших жен и мужей госслужащих – 2021 заняла супруга депутата Заксобрания Камчатского края Игоря Евтушка, которая принесла семье 2,69 млрд рублей. Общий доход семьи – 7,75 млрд рублей. Жена Евтушка ежегодно входит в рейтинг богатейших супругов российских госслужащих и депутатов, однако каковы источники ее доходов, по сей день неизвестно: в открытых источниках информации об этом нет.Первое место в рейтинге богатейших жен заняла Елена Некрасова, жена сенатора Архангельской области Александра Некрасова. За год она заработала 2,86 млрд рублей. Всего доход семьи составил - 2,87 млрд рублей. Из данных «СПАРК-Интерфакс» следует, что Некрасова является совладелицей 30 компаний, связанных со строительной отраслью, некоторые из которых находятся в состоянии ликвидации или банкротства.К слову, на 14 месте рейтинга оказалась супруга президента Татарстана Гульсина Минниханова. Доход семьи Минниханновых составил 221,43 млн рублей, из которых доход супруги – 213,18 млн рублей, что, конечно, ниже прошлогодних значений. Например, в 2019-м она заработала 481 млн рублей, а в 2016-м Гульсина Минниханова зафиксировала в декларации 2,3 млрд рублей годового дохода. О президенте Татарстана даже делал расследование Алексей Навальный, который сейчас находится в тюрьме, а его Фонд борьбы с коррупцией (ФБК признан Минюстом иноагентом внесен в реестр иностранных агентов, признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запретил суд) закрыт.Гульсина Минниханова занималась в Казани бизнесом в сфере сервиса: ей принадлежат салоны красоты, СПА и другие заведения под брендом Luciano.