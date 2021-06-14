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Премьер Башкирии с женой миллиардершей

  • Опубликовано: ПроУфу | 12.07.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 33919 | Комментарии: 50
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Жена премьер-министра Башкирии Лариса Назарова вошла в топ-20 богатейших супругов госслужащих по версии Forbes.

Премьер Башкирии с женой миллиардершей


Известно, в каких отраслях богатейшие жены проявили талант. Forbes опубликовал рейтинг 20 богатейших жен и мужей госслужащих – 2021. Третье место в нем заняла супруга премьер-министра Башкирии – Лариса Назарова. Ее доход составил 1,27 млрд рублей. Сам Андрей Назаров задекларировал доход в 4,7 млн рублей.

Собственность г-жи Назаровой занимает почти 15 страниц от 18-страничного документа декларации членов правительства Башкирии. В нем перечислены автомобили вип-класса – Bentley Bentayga, Mercedes-Benz и Maybach, и еще три мотоцикла Harley-Davidson. 14 страниц документа занимает перечисление земельных участков, квартир, машино-мест и нежилых помещений, принадлежащих Назаровой. Судя по декларации, Назарова продала доли в пяти апартаментах в Объединенных Арабских Эмиратах, которыми владела годом ранее.

Лариса Назарова владеет долями в 53 компаниях, связанных со строительством. Сам Назаров до назначения на пост премьера владел долей в группе компании группы «Гранель», которая вошла в топ-5 крупнейших застройщиков России по версии Forbes. Продал же свою долю Назаров г-ну Нигматуллину, жена которого является сестрой Назарова.

Сын Андрея Назарова – Денис Назаров, он же президент ГК «Аструм» за прошлый год заработал 132,7 млн рублей. В декларации в качестве собственности он указал по половине семи земельных участков, половину квартиры, также он владеет половиной доли восьми нежилых зданий и Mercedes Benz Vianсo CDI2.2. Его супруга, заработав 1,4 млн рублей, владеет ½ доли в двух квартирах и автомобилем Porsche Cayenne GTS.

Помимо четы Назаровых, занявших третье место, второе место в рейтинге 20 богатейших жен и мужей госслужащих – 2021 заняла супруга депутата Заксобрания Камчатского края Игоря Евтушка, которая принесла семье 2,69 млрд рублей. Общий доход семьи – 7,75 млрд рублей. Жена Евтушка ежегодно входит в рейтинг богатейших супругов российских госслужащих и депутатов, однако каковы источники ее доходов, по сей день неизвестно: в открытых источниках информации об этом нет.

Первое место в рейтинге богатейших жен заняла Елена Некрасова, жена сенатора Архангельской области Александра Некрасова. За год она заработала 2,86 млрд рублей. Всего доход семьи составил - 2,87 млрд рублей. Из данных «СПАРК-Интерфакс» следует, что Некрасова является совладелицей 30 компаний, связанных со строительной отраслью, некоторые из которых находятся в состоянии ликвидации или банкротства.

К слову, на 14 месте рейтинга оказалась супруга президента Татарстана Гульсина Минниханова. Доход семьи Минниханновых составил 221,43 млн рублей, из которых доход супруги – 213,18 млн рублей, что, конечно, ниже прошлогодних значений. Например, в 2019-м она заработала 481 млн рублей, а в 2016-м Гульсина Минниханова зафиксировала в декларации 2,3 млрд рублей годового дохода. О президенте Татарстана даже делал расследование Алексей Навальный, который сейчас находится в тюрьме, а его Фонд борьбы с коррупцией (ФБК признан Минюстом иноагентом внесен в реестр иностранных агентов, признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запретил суд) закрыт.

Гульсина Минниханова занималась в Казани бизнесом в сфере сервиса: ей принадлежат салоны красоты, СПА и другие заведения под брендом Luciano.

ПроУфу
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  • 1 | 12.07.2021, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...Назарова продала доли ... в Объединенных Арабских Эмиратах...
/////
эй, Путин с высшим юридическим образованием, вот где самый настоящий и но агент! Ты же был главКГБ итне смог разобраться за весьма приличную зряплату!
Китаю газ за 80 коп продаёшь, а гражданам РФ по 5 руб впариваешь!
"Службу" нёс в Германии так успешно что она сбежала в ФРГ ! Может ты сам иноагент?!



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  • Гость
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  • 2 | 12.07.2021, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Любимый и Уважаемый, целую,
Очень Опытный



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  • 3 | 12.07.2021, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин ... инан кутен!



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  • Эксперт
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  • 4 | 12.07.2021, 14:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71216 | Рейтинг: +11572
Ужастики!
Те кто зарегистрирован на сайте «Госуслуг», не пожалейте минуты своего времени – поддержите инициативу. Дело в том, что в КоАП (пункт 4 ст. 10.1) хотят добавить ответственность за отказ от профилактической вакцинации. Штрафные санкции планируют ввести для всех категорий невакцинированых от физ лиц, до юр лиц.

наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административный запрет деятельности на срок до тридцати суток

Предотвратить это можно, поддержав инициативу на запрет об административной ответственности для граждан за отказ от вакцинации.

Для рассмотрения решения на федеральном уровне нужно дружно выйти на 100 000 голосов до 29.07.20., для этого сейчас в день нужно не менее 5000 голосов. Просьба максимальный репост! Лайки не помогут, нужны репосты, иначе закон будет принят автоматически!

Голосов уже собрано свыще 18 тысяч

https://www.roi.ru/69108/



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  • Эксперт
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  • 5 | 12.07.2021, 14:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71216 | Рейтинг: +11572
Нам еще таких штрафов не хватало!
Закупайте модерну и пфайзер!



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3

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  • Гость
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  • 6 | 12.07.2021, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 12.07.2021, 14:17 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71208 | Рейтинг: +11574
________________________________--
сама то веришь что петиция в интернете поможет? совсем с головой худо стало
турк



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0

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  • Гость
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  • 7 | 12.07.2021, 14:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выбирая меж:
- Москвичем и Мерседесом...
- ботинками Скороход и Цебо...
- рублём и $ ...
- Спутником и Модерной и Пфайзер ...
- да и меж Путиным и Меркель ...

Когда же мы будем гордо выбирать "наше"?!



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  • 8 | 12.07.2021, 14:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71216 | Рейтинг: +11572
сама то веришь что петиция в интернете поможет?
______________________________________
1. По рос-закону. петиция на РОИ. набравшая 100 тыщ голосов - обязана быть рассмотрена. Это - шанс.
2. Я хотя бы пытаюсь, пусть и с дивана, а ты только брызжешь дерьмом, алкашня!

За 40 минут прибавилось голосов больше 1000 - было 18 055, когда я туда вошла сейчас 19 236
И да - я разослала петицию всюду, где имею аккаунты, друзьям в вацап. В том числе и в Одноклассниках, куда ты ко мне в друзья навязался.
Люди же не знают, что их собираются штрафовать на 5-7 тыщ за отказ от вакцинации.



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  • 9 | 12.07.2021, 15:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71216 | Рейтинг: +11572
Только что в вацапе сообщение от знакомой:
14:33, 12.07.2021 Татьяна ......: Сейчас на проспекте 63/1 стреляли из подъезда на улицу,все разбежались,муж там был.
Охренеть Лена ,что с людьми натворили и они ещё считают мало в психике натоптали,больше нужно
Вот только что



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  • 10 | 12.07.2021, 15:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71216 | Рейтинг: +11572
По всей стране из окон пальба идет - до Уфы добралась...



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  • Участник
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  • 11 | 12.07.2021, 15:40 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4508 | Рейтинг: -350,1
Я против петиции.

Пусть всех привьют насильно, чтобы заразу не распространили. А кто не хочет, надо штрафовать на 100 тыс.



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  • 12 | 12.07.2021, 15:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71216 | Рейтинг: +11572
Инфа для пидорасов - О_Ошки и хернея:

Полиция Гаити сообщила об аресте одного из главных подозреваемых в организации убийства президента страны Жовенеля Моиза — 63-летнего врача Кристиана Эммануэля Санона. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль, передает The New York Times.

По словам Леона Шарля, Санон уже давно проживал во Флориде, а в июне этого года прилетел обратно на Гаити с частным рейсом, имея определенные «политические цели». По приезде он связался с венесуэльской частной охранной фирмой CTU, базирующейся в США, чтобы завербовать людей для совершения преступления.

Как подчеркнул Леон, Санон сам собирался стать президентом Гаити.

Во время обыска в доме Санона нашли кепку с логотипом управления по борьбе с наркотиками США, около 20 коробок с патронами, части оружия и четыре номерных знака Доминиканской Республики.



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  • 13 | 12.07.2021, 15:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71216 | Рейтинг: +11572
чтобы заразу не распространили
_________________________
Тупому хрюшке невдомек, что вакцинированные не только сами болеют, но и заразу разносят так же, как и не вакцинированные.
Единственное преимущество в вакцинации - снижение тяжести протекания болезни у вакцинированного.
Но дебилам трудно усвоить эту информацию.



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  • 14 | 12.07.2021, 15:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а ты ТУРК смейся над моим вопросом о транспорте, и дальше рассуждай о английской королеве



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  • 15 | 12.07.2021, 17:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но дебилам трудно усвоить эту информацию.----------------- НЕдебильная! что же вакцинированную заболевшую Москалькову госпитализировали ? и ни ее одну,кстати



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  • 16 | 12.07.2021, 17:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71216 | Рейтинг: +11572
НЕдебильная! что же вакцинированную заболевшую Москалькову госпитализировали ? и ни ее одну,кстати
________________________________
Дебильный! Ты даже читать не умеешь и осознавать прочитанное!

Я и говорю, что вакцинированные ТОЖЕ болеют, но большинство либо бессимптомно, либо легко(невакцинированные тоже и бессимптомно, и легко) - но и тяжело тоже - но по словам медиков - реже, чем НЕвакцинированные.
И переносчиками заразы вакцинированные являются точно такими же, как и невакцинированные.
Вакцина лишь снижает тяжесть болезни и больше ничего!
То есть - нужно меньше больничных коек, меньше ИВЛ, кислорода, и меньше смертей от ковида.

Как вы зае-бали, тупорылые выскочки!



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4

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  • Наблюдатель
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  • 17 | 12.07.2021, 17:26 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8806 | Рейтинг: +2113,5
Господа хорошие, вы поймите главное, любая вакцина всегда будет от прошлого штамма вируса!

Вакцина создаётся всегда в "догонку" вирусу, который за это время значительно мутирует. Поинтересуйтесь у любого квалифицированного вирусолога.

Вакцина от нового штамма, (например индийского) будет абсолютно бесполезна!



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  • 18 | 12.07.2021, 17:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как вы зае-бали, тупорылые выскочки!------------"умнорылая" попка сказочников и пошлянка . Гле,когда озвучены твои сказки светилами медицины ? - теми же,кто пропагандирует вакцинирование ради выгодного бизнеса ? Лечиться пора от "чрезмерного" ума



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  • 19 | 12.07.2021, 17:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лучшая учёба: пример.
Пособие для 11тиклассников.
Что нужно чтобы стать мужем миллиардерши:
толпой изнасиловать несовершеннолетнюю девчонку, тогда Путин продвинет в депутаты Госдумы, назначит советником всех главарей РБ, при хороших показателях - ускоренное вымирание народа, - продвинет в премьер-министры РБ !



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  • 20 | 12.07.2021, 18:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
хрул
а от сифилиса и СПИДа слабо?!



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