Фольклориада не спасла Хабирова и его команду, а вот дыру в бюджете оставила

Начну с того, что количество стран и участников этого события постоянно менялись — причем, неуклонно в сторону уменьшения. В самом конце июня министерство "башкирской культуры" сообщало о 1163 участниках из 39 стран — хотя изначально фигурировала цифра в 57 стран. Однако буквально за пару дней до начала фестиваля список этот уменьшился еще раз — до 37 государств: многие участники попросту решили не приезжать.Ради проведения этого мероприятия глава РБ Радий Хабиров аж четырежды перенес анонсированные им "решительные меры" по ужесточению эпидемиологического режима. Сначала озвучивалась дата 22 июня, затем — 29 июня, потом — 5 июля, прямо перед Фольклориадой возникла новая дата условного ковидного дедлайна — 12 июля. И вот теперь 26 июля. Перенесли, т.к. именно 25 июля должны были закончиться соревнования по WorldSkills Russia – 2021, но и их перенесли на конец августа.Подчиненные главы Башкортостана также не отставали. Например, бизнес-омбудсмен Флюр Ассадуллин предлагал превратить продуктовые супермаркеты в "безковидные зоны"... ...правда, потом поспешив забрать свои слова обратно, мол, "меня не так поняли". Но "осадочек-то остался", и умеющим читать между строк стало понятно, что республиканские власти боятся-таки всплеска эпидемии в самое ближайшее время и поэтому судорожно пытаются изобразить кипучую деятельность.В правительственной оперативке 28 июня глава Роспотребнадзора по РБ Анна Казак заявила, что в республику "прибывают специалисты противочумного института": "группа санитарно-эпидемиологической разведки и санитарно-эпидемиологический отряд приведен в боевую готовность, учения проведены". Т.е. власти прекрасно отдавали себе отчёт в том, что всплеск эпидемии будет и он неизбежен — при этом, правда, напрямую не связывая между собой эти события. И несмотря на свои же старания они не просто проводят Фольклориаду, а пытаются максимально масштабировать это событие, выдать новые рекорды.В подтверждении их же опасений в первые же дни Фольклориады две делегации были сняты и отправлены домой по причине обнаружения у них зараженных ковидом пациентов. Это представители делегации из Москвы (коллектив "Гжель") и Узбекистана. Получается, никакие кордоны медицинских проверок (о которых сообщали башкирские власти) не предотвратили появление больных коронавирусом даже среди гостей фестиваля, что уж тут говорить о высокой вероятности заражения при скоплении людских масс на всевозможных мероприятиях, львиная доля которых проходила, в том числе, и в закрытых помещениях.Несмотря на то, что вспышку коронавируса прогнозируют только в будущем, уже сейчас Башкортостан вырвался вперед по ежесуточным показателям заболеваемости. К примеру, если в прошлые волны коронавируса и Башкортостан, и Татарстан шли по этим показателям ноздря в ноздрю (что неудивительно — учитывая то, что население обеих республик примерно одинаково), то теперь, к примеру, 13 июля в Татарстане было зафиксировано 43 новых случая заражения, тогда как в Башкортостане — 225. Впечатляющая разница не правда ли?Подобное безрассудство и упрямство официальной Уфы уже неоднократно заканчивалось плачевным результатом, однако власти РБ — несмотря ни на что — упрямо проталкивают свои первоначальные планы. Конечно, взять на себя ответственность и отменить Фольклориаду для Радия Хабирова было бы поступком чересчур мужественным, но в качестве "золотой середины" можно было хотя бы отменить большую часть самых массовых мероприятий. Однако же власти РБ, наоборот, поставили цель организовать якобы самый массовый хоровод Фольклориады и из каждого утюга призывали как можно больше людей участвовать в этом. Выходит, они всеми силами старались усугубить и без того непростую эпидемиологическую ситуацию?.. Между тем сама Фольклориада, сколько бы не твердили башкирские власти, не стоит таких рисков, связанных со здоровьем граждан. К примеру, Китай в 2008 году без всякого сожаления выставил этих "фольклористов" лесом, отменив мероприятие из-за... волны обычного сезонного гриппа.Именно плохой эпидемиологической обстановкой и объясняли свой негатив в отношении Фольклориады многие наблюдатели и жители республики. Но были и другие поводы назвать данную Фольклориаду спектаклем лицемерия. Это, к примеру, и откровенные информационные фейки от ее организаторов. Так организаторы рекорда о якобы самом большом хороводе в конечном итоге заврались. В день открытия фестиваля главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко прямо со сцены заявил, что в "хороводе дружбы" участвовали представители 57 стран — более 2700 человек. Хотя не только в сообщении башкирского Минкульта, но и в самой этой публикации ИА "Башинформ" несколькими строчками ниже писали, что "в амфитеатре будут выступать коллективы из 37 стран мира". Т.е. даже официальные СМИ окончательно запутались в созданном ими потоке дезинформации, что буквально через строчку начали выдавать противоречащие друг другу цифры.Фольклориада — несмотря на громкие лозунги о международном характере — так и не вышла за пределы самой РБ, оставшись абсолютно местечковым мероприятиемПочему же тогда Радий Хабиров и его администрация всё-таки не просто не отказались, а решили с размахом провести Фольклориаду? Причина прозаична: таким образом они попытались сделать себе положительный PR и улучшить свой имидж в глазах федералов (мол, мы можем), а заодно и пустить пыль в глаза общественности, показав, какая в Башкортостане нынче дружба народов — якобы тишь да благодать в сфере национальной политики. Фактически это можно назвать попыткой скрыть за красивым фасадом события всемирного уровня развернувшуюся с приходом Хабирова политику "башкиризациии" татар, которая ухудшила межнациональную сферу внутри республики и довела до беспрецедентно низкого уровня отношения между Татарстаном и Башкортостаном.Сам Радий Хабиров сообщил, что никогда раньше не видел подобного шоу. "Оно было очень высокоинтеллектуально подготовлено. Хорошее внутреннее содержание того, что мы хотим донести, — это наша история, дружба народов, дружба всех людей, которые проживают в стране и во всём мире".Т.е. для властей РБ это шоу было попыткой затянуть старую шарманку о "дружбе народов" и о том, что в республике по части межнациональных отношений всё прекрасно. Эту же браваду повторяли и другие "официальные башкиры" в лице министра культуры Амины Шафиковой, председателя Курултая башкир Эльвиры Аиткуловой.Для муниципальных властей новость о том, что всю эту ораву придется кормить и развлекать за свой счет — а Уфа при этом не оплатит ни копейки — стала шокомЕще один важный момент — финансовый. 137 миллионов рублей было получено из федерального бюджета, а региональных средств, по словам министра культуры РБ, потратили 400 миллионов. По мнению политтехнолога Андрея Потылицына, всего в общей сложности республика потратила на данный фестиваль более 1 млрд рублей. В реальности же Фольклориада ударила по бюджету не только республики, но и муниципальных районов. Дело в том, что многочисленные вояжи иностранных делегаций в районы РБ обеспечивались местными и без того дырявыми бюджетами. Для муниципальных властей новость о том, что всю эту ораву придется кормить и развлекать за свой счет — а Уфа при этом не оплатит ни копейки — стала шоком. Но такова она — цена развлечений республиканских властей.Популярным месседжем официоза было то, что Фольклориада якобы повысит туристическую узнаваемость Башкортостана в мире. Как туристическую узнаваемость республики может повысить мероприятие, где за чужой счет пели и танцевали заезжие самодеятельные музыканты, а о самом мероприятии почти никто за пределами РБ и не сообщал?..Подводя итог, можно сказать, что ни одной важной цели, кроме, пожалуй, освоения бюджетных денег, башкирские власти так и не добились. Самым знаковым моментом здесь является то, что мероприятие, под которое вложено столько надежд, не посетило ни одно не то что крупное, а вообще хоть какое-либо официальное лицо федеральной власти! Не было ни лиц из Москвы, ни даже гостей из соседних регионов. Приветствие Путина зачитали по бумажке и министра культуры РФ показали по экрану. Никого, даже на уровне замминистров или начальников каких-нибудь малозначимых департаментов. Вообще никого! Также про Фольклориаду не говорили и федеральные СМИ. Фольклориада — несмотря на громкие лозунги о международном характере — так и не вышла за пределы самой РБ, оставшись абсолютно местечковым мероприятием.Ни одной важной цели, кроме, пожалуй, освоения бюджетных денег, башкирские власти так и не добилисьТакое же отношение было и среди самих жителей Башкортостана. К примеру, на закрытие Фольклориады и праздничный салют в миллионной Уфе пришло всего несколько сотен человек (это видно по этим кадрам), среди которых были, в том числе, и иностранные гости. Такая же ситуация была и в районах. Вот кадры из Илишевского района, где наблюдалось полное отсутствие местного населения. Даже обычные люди в глубинке воспринимают это как лицемерие властей. Таким образом громкие лозунги на деле обернулись пшиком, оставив после себя лишь раздражение общественности. Всё это говорит не только о полном крахе стратегии хабировской команды, которая косметическими усилиями хотела улучшить свой имидж, но и том, что такие потуги уже не встречают никакого одобрения даже в Москве.Попытка Фольклориадой прикрыть кризис в команде Хабирова, проблемы в национальной политике не увенчалась успехом. Она не оставит сколько-нибудь заметного следа даже в новейшей истории Башкортостана. А вот еще большее раздражение в обществе и дыру в бюджете республики и муниципалитетов она, безусловно, оставила.