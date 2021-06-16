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Фольклориада не спасла Хабирова и его команду, а вот дыру в бюджете оставила

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Начну с того, что количество стран и участников этого события постоянно менялись — причем, неуклонно в сторону уменьшения. В самом конце июня министерство "башкирской культуры" сообщало о 1163 участниках из 39 стран — хотя изначально фигурировала цифра в 57 стран. Однако буквально за пару дней до начала фестиваля список этот уменьшился еще раз — до 37 государств: многие участники попросту решили не приезжать.

Фольклориада не спасла Хабирова и его команду, а вот дыру в бюджете оставила


Ради проведения этого мероприятия глава РБ Радий Хабиров аж четырежды перенес анонсированные им "решительные меры" по ужесточению эпидемиологического режима. Сначала озвучивалась дата 22 июня, затем — 29 июня, потом — 5 июля, прямо перед Фольклориадой возникла новая дата условного ковидного дедлайна — 12 июля. И вот теперь 26 июля. Перенесли, т.к. именно 25 июля должны были закончиться соревнования по WorldSkills Russia – 2021, но и их перенесли на конец августа.

Подчиненные главы Башкортостана также не отставали. Например, бизнес-омбудсмен Флюр Ассадуллин предлагал превратить продуктовые супермаркеты в "безковидные зоны"... ...правда, потом поспешив забрать свои слова обратно, мол, "меня не так поняли". Но "осадочек-то остался", и умеющим читать между строк стало понятно, что республиканские власти боятся-таки всплеска эпидемии в самое ближайшее время и поэтому судорожно пытаются изобразить кипучую деятельность.

В правительственной оперативке 28 июня глава Роспотребнадзора по РБ Анна Казак заявила, что в республику "прибывают специалисты противочумного института": "группа санитарно-эпидемиологической разведки и санитарно-эпидемиологический отряд приведен в боевую готовность, учения проведены". Т.е. власти прекрасно отдавали себе отчёт в том, что всплеск эпидемии будет и он неизбежен — при этом, правда, напрямую не связывая между собой эти события. И несмотря на свои же старания они не просто проводят Фольклориаду, а пытаются максимально масштабировать это событие, выдать новые рекорды.

В подтверждении их же опасений в первые же дни Фольклориады две делегации были сняты и отправлены домой по причине обнаружения у них зараженных ковидом пациентов. Это представители делегации из Москвы (коллектив "Гжель") и Узбекистана. Получается, никакие кордоны медицинских проверок (о которых сообщали башкирские власти) не предотвратили появление больных коронавирусом даже среди гостей фестиваля, что уж тут говорить о высокой вероятности заражения при скоплении людских масс на всевозможных мероприятиях, львиная доля которых проходила, в том числе, и в закрытых помещениях.

Несмотря на то, что вспышку коронавируса прогнозируют только в будущем, уже сейчас Башкортостан вырвался вперед по ежесуточным показателям заболеваемости. К примеру, если в прошлые волны коронавируса и Башкортостан, и Татарстан шли по этим показателям ноздря в ноздрю (что неудивительно — учитывая то, что население обеих республик примерно одинаково), то теперь, к примеру, 13 июля в Татарстане было зафиксировано 43 новых случая заражения, тогда как в Башкортостане — 225. Впечатляющая разница не правда ли?

Подобное безрассудство и упрямство официальной Уфы уже неоднократно заканчивалось плачевным результатом, однако власти РБ — несмотря ни на что — упрямо проталкивают свои первоначальные планы. Конечно, взять на себя ответственность и отменить Фольклориаду для Радия Хабирова было бы поступком чересчур мужественным, но в качестве "золотой середины" можно было хотя бы отменить большую часть самых массовых мероприятий. Однако же власти РБ, наоборот, поставили цель организовать якобы самый массовый хоровод Фольклориады и из каждого утюга призывали как можно больше людей участвовать в этом. Выходит, они всеми силами старались усугубить и без того непростую эпидемиологическую ситуацию?.. Между тем сама Фольклориада, сколько бы не твердили башкирские власти, не стоит таких рисков, связанных со здоровьем граждан. К примеру, Китай в 2008 году без всякого сожаления выставил этих "фольклористов" лесом, отменив мероприятие из-за... волны обычного сезонного гриппа.

Именно плохой эпидемиологической обстановкой и объясняли свой негатив в отношении Фольклориады многие наблюдатели и жители республики. Но были и другие поводы назвать данную Фольклориаду спектаклем лицемерия. Это, к примеру, и откровенные информационные фейки от ее организаторов. Так организаторы рекорда о якобы самом большом хороводе в конечном итоге заврались. В день открытия фестиваля главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко прямо со сцены заявил, что в "хороводе дружбы" участвовали представители 57 стран — более 2700 человек. Хотя не только в сообщении башкирского Минкульта, но и в самой этой публикации ИА "Башинформ" несколькими строчками ниже писали, что "в амфитеатре будут выступать коллективы из 37 стран мира". Т.е. даже официальные СМИ окончательно запутались в созданном ими потоке дезинформации, что буквально через строчку начали выдавать противоречащие друг другу цифры.

Фольклориада — несмотря на громкие лозунги о международном характере — так и не вышла за пределы самой РБ, оставшись абсолютно местечковым мероприятием
Почему же тогда Радий Хабиров и его администрация всё-таки не просто не отказались, а решили с размахом провести Фольклориаду? Причина прозаична: таким образом они попытались сделать себе положительный PR и улучшить свой имидж в глазах федералов (мол, мы можем), а заодно и пустить пыль в глаза общественности, показав, какая в Башкортостане нынче дружба народов — якобы тишь да благодать в сфере национальной политики. Фактически это можно назвать попыткой скрыть за красивым фасадом события всемирного уровня развернувшуюся с приходом Хабирова политику "башкиризациии" татар, которая ухудшила межнациональную сферу внутри республики и довела до беспрецедентно низкого уровня отношения между Татарстаном и Башкортостаном.

Сам Радий Хабиров сообщил, что никогда раньше не видел подобного шоу. "Оно было очень высокоинтеллектуально подготовлено. Хорошее внутреннее содержание того, что мы хотим донести, — это наша история, дружба народов, дружба всех людей, которые проживают в стране и во всём мире".
Т.е. для властей РБ это шоу было попыткой затянуть старую шарманку о "дружбе народов" и о том, что в республике по части межнациональных отношений всё прекрасно. Эту же браваду повторяли и другие "официальные башкиры" в лице министра культуры Амины Шафиковой, председателя Курултая башкир Эльвиры Аиткуловой.

Для муниципальных властей новость о том, что всю эту ораву придется кормить и развлекать за свой счет — а Уфа при этом не оплатит ни копейки — стала шоком
Еще один важный момент — финансовый. 137 миллионов рублей было получено из федерального бюджета, а региональных средств, по словам министра культуры РБ, потратили 400 миллионов. По мнению политтехнолога Андрея Потылицына, всего в общей сложности республика потратила на данный фестиваль более 1 млрд рублей. В реальности же Фольклориада ударила по бюджету не только республики, но и муниципальных районов. Дело в том, что многочисленные вояжи иностранных делегаций в районы РБ обеспечивались местными и без того дырявыми бюджетами. Для муниципальных властей новость о том, что всю эту ораву придется кормить и развлекать за свой счет — а Уфа при этом не оплатит ни копейки — стала шоком. Но такова она — цена развлечений республиканских властей.

Популярным месседжем официоза было то, что Фольклориада якобы повысит туристическую узнаваемость Башкортостана в мире. Как туристическую узнаваемость республики может повысить мероприятие, где за чужой счет пели и танцевали заезжие самодеятельные музыканты, а о самом мероприятии почти никто за пределами РБ и не сообщал?..

Подводя итог, можно сказать, что ни одной важной цели, кроме, пожалуй, освоения бюджетных денег, башкирские власти так и не добились. Самым знаковым моментом здесь является то, что мероприятие, под которое вложено столько надежд, не посетило ни одно не то что крупное, а вообще хоть какое-либо официальное лицо федеральной власти! Не было ни лиц из Москвы, ни даже гостей из соседних регионов. Приветствие Путина зачитали по бумажке и министра культуры РФ показали по экрану. Никого, даже на уровне замминистров или начальников каких-нибудь малозначимых департаментов. Вообще никого! Также про Фольклориаду не говорили и федеральные СМИ. Фольклориада — несмотря на громкие лозунги о международном характере — так и не вышла за пределы самой РБ, оставшись абсолютно местечковым мероприятием.

Ни одной важной цели, кроме, пожалуй, освоения бюджетных денег, башкирские власти так и не добились
Такое же отношение было и среди самих жителей Башкортостана. К примеру, на закрытие Фольклориады и праздничный салют в миллионной Уфе пришло всего несколько сотен человек (это видно по этим кадрам), среди которых были, в том числе, и иностранные гости. Такая же ситуация была и в районах. Вот кадры из Илишевского района, где наблюдалось полное отсутствие местного населения. Даже обычные люди в глубинке воспринимают это как лицемерие властей. Таким образом громкие лозунги на деле обернулись пшиком, оставив после себя лишь раздражение общественности. Всё это говорит не только о полном крахе стратегии хабировской команды, которая косметическими усилиями хотела улучшить свой имидж, но и том, что такие потуги уже не встречают никакого одобрения даже в Москве.

Попытка Фольклориадой прикрыть кризис в команде Хабирова, проблемы в национальной политике не увенчалась успехом. Она не оставит сколько-нибудь заметного следа даже в новейшей истории Башкортостана. А вот еще большее раздражение в обществе и дыру в бюджете республики и муниципалитетов она, безусловно, оставила.

Ильнар Гарифуллин, Идель.Реалии
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  • 1 | 14.07.2021, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либерасты, да харош уже зубами скрежетать, устройте свой праздник какой-нибудь.
"Неделя ненависти", "Фестиваль желчи и сарказма", "Алло, мы ищем Кухарок!"и далее в том же духе.



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  • 2 | 14.07.2021, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
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а ветеранам опять уменьшили доплаты и это в такое тяжелое для обычных пенсионеров со стажем 40-50 лет



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4

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  • Гость
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  • 3 | 14.07.2021, 15:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Есть только одно средство для движения Башкирии к лучшей жизни - законодательно запретить башкирам занимать ответственные должности во властных структурах.



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10

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  • 4 | 14.07.2021, 17:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никому не нужный фестиваль. Опять кураи, башкирские юрты, малахаи, пляски. Как будто в республике живут одни башкиры



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13

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  • Наблюдатель
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  • 5 | 14.07.2021, 18:46 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1389 | Рейтинг: +527,5
Считаю,что не должно быть нац.республик. А национальные фестивали должны иметь место.И национальные школы,театры,литература,ТВ и все прочие проявления жизни,но без нацреспублик.Именно так живёт и Европа ,и США и весь мир.Назовите мне страну,где только одна коренная национальность-нет таких стран.Но там не было Ленина.



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  • 6 | 14.07.2021, 19:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 14.07.2021, 18:46 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1386 | Рейтинг: +527,8------------мечтать не вредно . можете рискнуть аннулировать



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0

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  • 7 | 14.07.2021, 19:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 14.07.2021, 18:46 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1386 | Рейтинг: +527,8--------------Ваш уровень гондурас . У штата в Америке и федеральной земли в Германии в 100 раз больше прав чем у республик в Мордоре . Стыдно в вашем возрасте писать чепуху и не правду .



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  • 8 | 14.07.2021, 21:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Назовите мне страну,где только одна коренная национальность-нет таких стран.Но там не было Ленина.
------------
Армения



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  • 9 | 14.07.2021, 21:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 14.07.2021, 18:46 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1386 | Рейтинг: +527,8
Считаю,что не должно быть нац.республик. А национальные фестивали должны иметь место.И национальные школы,театры,литература,ТВ и все прочие проявления жизни,но без нацреспублик.Именно так живёт и Европа ,и США и весь мир.Назовите мне страну,где только одна коренная национальность-нет таких стран.Но там не было Ленина.
---------------------
Тогда надо убирать из названия страны и слово Россия. В нашей стране же не только одна национальность проживает.



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  • 10 | 14.07.2021, 23:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто нибудь посещал эти мероприятия Фольклориады, ну хотя бы видел это действо по телевизору? Сколько ни старался не смог увидеть и не почувствовать это великое таинство. Наверное только лица особо приближенные, из особых списков были допущены лицезреть единение народов и их культур. Хотя даже приплатили не пошёл бы на Гаскарова смотреть, слишком смешные танцоры, располневшие и прыгают низенько так.
Кому это лицедейство было нужно? Ну наверное никому, придумали и протащили умные люди времён Хамитова, а реализация напоминало концерт на Рублевке. Вот и вся пестня моргенштэрновская, народ в долгах, без перспектив и с плохой экологией. А что вы хотели?



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  • 11 | 14.07.2021, 23:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Черепаха а за что минус? Я же только продолжил предложение. Или оно только нерусских касалось и так обойдутся?



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  • 12 | 14.07.2021, 23:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Черепаха а за что минус? Я же только продолжил предложение. Или оно только нерусских касалось и так обойдутся?



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  • Наблюдатель
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  • 13 | 14.07.2021, 23:25 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1389 | Рейтинг: +527,5
8-му.Вы правы по поводу Армении.Хотя там тоже есть какие-то народности.Кстати,Армения давно вошла бы в состав России,но у нас нет общей границы.
Что касается названия РОССИЯ-оно было,есть и будет! Уже древняя Русь никогда не была мононациональной.В древние времена национальностей не было-были НАРОДЫ. В состав Руси входили разные народы.



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  • 14 | 14.07.2021, 23:32 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 14.07.2021, 17:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никому не нужный фестиваль. Опять кураи, башкирские юрты, малахаи, пляски. Как будто в республике живут одни башкиры
=
Так про понаехавших вспомнили один раз в Чечне только.
Зачем каркать



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  • Эксперт
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  • 15 | 15.07.2021, 00:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71227 | Рейтинг: +11568,4
Так про понаехавших вспомнили один раз в Чечне только.
Зачем каркать
_____________________________
Чечне контрибуцию выплачивают, а башкирам не будут)))))))))) На что жить-то будете - работать никуя не умеете, только "руководить", начальники хреновы!



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  • Эксперт
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  • 16 | 15.07.2021, 00:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71227 | Рейтинг: +11568,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Армения давно вошла бы в состав России,но у нас нет общей границы.
___________________________________
ахахахахахаха! Это когда Армения изъявляла желание войти в состав пуйлостана? С НАТО не путаешь?

А с Калининградом у нас где общая граница?))))))))))))



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  • 17 | 15.07.2021, 00:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На ремонт дорог в Башкирии в этом году выделили 7,5 миллиардов рублей,а на это гов....номероприятие 1 миллиард и что для нас важней,А? казно....ты,милять.



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  • 18 | 15.07.2021, 00:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ильнар! Спасибо Вам за прекрасный анализ ситуации происходящий у нас в Башкортостане. Всё чётко и локанично написано. Такой отвратительной команды во главе с Хабировым никто конечно не ожидал. Москва должна дать чёткую оценку происходящего в Башкортостане. Ну а министр культуры Шафикова должна как можно быстрее уйти. Амина ты должна уйти . Ты позор Башкортостана !!!



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6

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  • Участник
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  • 19 | 15.07.2021, 01:38 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10948 | Рейтинг: -870,8
13 | 14.07.2021, 23:25 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1387 | Рейтинг: +527,7
8-му.Вы правы по поводу Армении.Хотя там тоже есть какие-то народности.Кстати,Армения давно вошла бы в состав России,но у нас нет общей границы.
Что касается названия РОССИЯ-оно было,есть и будет! Уже древняя Русь никогда не была мононациональной.В древние времена национальностей не было-были НАРОДЫ. В состав Руси входили разные народы.
++++++++++++++++++++++++++++
Черепаха, а как входили разные народы в означенное Вами государство, именуемое при этом самом вхождении, всё же не Русью, а прежде всего Московией. И да, насчёт добровольного вхождения, ведь только государственности Грузии и Армении добровольно присоединились к этой самой "Руси". Земляки башкиры, хотя и громко шумят они за это, не в счёт, не было в обозриомом прошлом государственности башкир.
Черепаха, у меня много вопросов, но Вам пока только один, а когда появилось название Россия.



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  • 20 | 15.07.2021, 07:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 14.07.2021, 18:46 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1387 | Рейтинг: +527,7
Считаю,что не должно быть нац.республик. А национальные фестивали должны иметь место.И национальные школы,театры,литература,ТВ и все прочие проявления жизни,но без нацреспублик.Именно так живёт и Европа ,и США и весь мир.Назовите мне страну,где только одна коренная национальность-нет таких стран.

Но там не было Ленина.

==================

"Там не было Ленина..." Если бы ЗДЕСЬ не было Ленина, то после отречения Николая Второго от престола Россия бы перестала существовать, как единое государство. Возникли бы всякие "сибирские республики", "поволжские", "войска донские" с бесконечными конфликтами по границам.

Просто поразительно, как выдирают из контекста Истории этот наиважнейший период безвременья (от февраля до октября 1917-го), когда настолько велики были центробежные силы, что казалось: всё, не остановить... Временное Правительство контролировало лишь Дворцовую Площадь, где уж там говорить о всей России.

Так что прекратите переводить стрелки на большевиков, вслед за Путиным.
Большевики спасли Россию от распада! Да, не без издержек. Но других вариантов не было. И выверенная межнациональная политика обеспечивала мир и согласие.

Ленин хоть и видел далеко, но и он не мог узреть за горизонтом Горбачёва и Ельцина. Вот отсюда и пляшите.



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