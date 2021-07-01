Перед встречей с Путиным положено отжировать на курорте

Башкирские чиновники изолируются перед приездом Путина - источник.Башкирию в ближайшее время посетит президент России Владимир Путин. Об этом сообщили сразу несколько источников издания. Основной целью поездки президента будет город Магнитогорск Челябинской области, по пути он должен побывать и на открытии в Абзелиловском районе Башкирии завода по производству белого цемента группы предприятий Lasselsberger – «Цемикс». Точная дата приезда неизвестна. Предварительно сообщалось, что завод в эксплуатацию запустят в августе 2021 года.На изоляцию в санаторийПо словам собственного источника, всех чиновников, которые будут контактировать с президентом, отправили на изоляцию в районные санатории. Вероятно, для того, чтобы они не заразили главу государства. Глава региона Радий Хабиров, как сообщает источник, должен изолироваться с пятницы, 30 июля. В четверг вечером он опубликовал в своих соцсетях видео, как по телефону поздравляет олимпийскую чемпионку Аделину Загидуллину с золотой медалью. За его спиной при этом угадываются очертания озера Якты-куль - такие же виды открываются с территории одноименного санатория в Абзелиловском районе. Из чего можно предположить, что в период изоляции он будет находиться на этом курорте.Стоит отметить, самоизоляцию чиновников перед приездом лидера РФ соблюдают не только в Башкирии, но и в других регионах. Аналогично поступили и в Саратовской области, сообщало «Открытые медиа». По данным издания, всех, кто должен был контактировать с президентом, отправили с 27 марта по 12 июля в арендованный правительством санаторий, который на это время полностью закрыли для посещения. На это местные власти потратили почти 8,5 млн рублей.Чего ожидать от приезда Путина?На встречу с Путиным Хабиров возлагает свои надежды. Есть версия, что он будет просить поспособствовать возврату потерянной руководством Башкирии лояльности президента «Роснефти» Игоря Сечина. Нефтяная компания, в состав которой входит АНК «Башнефть», перестала поддерживать республику, а за 2020 год не выплатила дивиденды от прибыли. Предположительно, причиной является то, что Хабирову так и не удалось наладить с Сечиным деловые отношения. Ради справедливости стоит отметить, что ни одному из губернаторов не удалось это сделать. В Башкирии в результате этого страдают спортивные клубы региона, которые недополучают финансирование из Фонда социальных целевых программ, куда раньше делала отчисления «Башнефть». Клубы испытывают катастрофическую нехватку средств, стоит вопрос закрытия ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев». После публикации о плачевной финансовой ситуации в ФК «Уфа», Хабиров обещал встретиться с болельщиками и руководством клуба, но встреча так и не состоялась, так как пока у него, видимо, нет ответа, как финансировать эти клубы.Пока сложно спрогнозировать, сумеет ли Хабиров убедить Путина повлиять на Сечина, чтобы республика смогла сохранить спортивные клубы, а также возобновить отчисления в бюджет республики.Инвестор расширяетсяЧто касается повода для встречи, то открытие предприятия «Цемикс» позитивно оценивается в экономической перспективе. Проект предусматривает создание цехов по производству белого цемента мощностью 200 тысяч тонн в год, микрокальцита (помол известнякового камня) мощностью 100 тысяч тонн в год и цеха подготовки и упаковки строительных смесей мощностью 300 тысяч тонн в год. В рамках реализации первого этапа проекта объем инвестиций превысит 2 млрд рублей, 220 сотрудников будут обеспечены работой.Известно, что австрийский бизнесмен Йозеф Лассельсбергер имеет давние бизнес-интересы в Башкирии. С 2009 года работает под Уфой один из крупнейших в Европе заводов по производству керамической плитки Lasselsberger Ceramics с производительной мощностью в 10 млн кв. м плитки в год.В регион инвестор пришел при первом Президенте РБ Муртазе Рахимове, с которым у бизнесмена и сейчас сохранились добрые отношения. В период правления Хамитова Лассельсбергер жаловался, что глава региона отказывался даже от встреч с ним. А вот при Хабирове, похоже, отношения с властью были возобновлены, что способствовало строительству нового предприятия в Зауралье, где остро ощущается нехватка инвесторов.