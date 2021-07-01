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Перед встречей с Путиным положено отжировать на курорте

  • Опубликовано: ПроУфу | 30.07.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 21302 | Комментарии: 15
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Башкирские чиновники изолируются перед приездом Путина - источник.

Перед встречей с Путиным положено отжировать на курорте


Башкирию в ближайшее время посетит президент России Владимир Путин. Об этом сообщили сразу несколько источников издания. Основной целью поездки президента будет город Магнитогорск Челябинской области, по пути он должен побывать и на открытии в Абзелиловском районе Башкирии завода по производству белого цемента группы предприятий Lasselsberger – «Цемикс». Точная дата приезда неизвестна. Предварительно сообщалось, что завод в эксплуатацию запустят в августе 2021 года.

На изоляцию в санаторий

По словам собственного источника, всех чиновников, которые будут контактировать с президентом, отправили на изоляцию в районные санатории. Вероятно, для того, чтобы они не заразили главу государства. Глава региона Радий Хабиров, как сообщает источник, должен изолироваться с пятницы, 30 июля. В четверг вечером он опубликовал в своих соцсетях видео, как по телефону поздравляет олимпийскую чемпионку Аделину Загидуллину с золотой медалью. За его спиной при этом угадываются очертания озера Якты-куль - такие же виды открываются с территории одноименного санатория в Абзелиловском районе. Из чего можно предположить, что в период изоляции он будет находиться на этом курорте.

Стоит отметить, самоизоляцию чиновников перед приездом лидера РФ соблюдают не только в Башкирии, но и в других регионах. Аналогично поступили и в Саратовской области, сообщало «Открытые медиа». По данным издания, всех, кто должен был контактировать с президентом, отправили с 27 марта по 12 июля в арендованный правительством санаторий, который на это время полностью закрыли для посещения. На это местные власти потратили почти 8,5 млн рублей.

Чего ожидать от приезда Путина?

На встречу с Путиным Хабиров возлагает свои надежды. Есть версия, что он будет просить поспособствовать возврату потерянной руководством Башкирии лояльности президента «Роснефти» Игоря Сечина. Нефтяная компания, в состав которой входит АНК «Башнефть», перестала поддерживать республику, а за 2020 год не выплатила дивиденды от прибыли. Предположительно, причиной является то, что Хабирову так и не удалось наладить с Сечиным деловые отношения. Ради справедливости стоит отметить, что ни одному из губернаторов не удалось это сделать. В Башкирии в результате этого страдают спортивные клубы региона, которые недополучают финансирование из Фонда социальных целевых программ, куда раньше делала отчисления «Башнефть». Клубы испытывают катастрофическую нехватку средств, стоит вопрос закрытия ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев». После публикации о плачевной финансовой ситуации в ФК «Уфа», Хабиров обещал встретиться с болельщиками и руководством клуба, но встреча так и не состоялась, так как пока у него, видимо, нет ответа, как финансировать эти клубы.

Пока сложно спрогнозировать, сумеет ли Хабиров убедить Путина повлиять на Сечина, чтобы республика смогла сохранить спортивные клубы, а также возобновить отчисления в бюджет республики.

Инвестор расширяется

Что касается повода для встречи, то открытие предприятия «Цемикс» позитивно оценивается в экономической перспективе. Проект предусматривает создание цехов по производству белого цемента мощностью 200 тысяч тонн в год, микрокальцита (помол известнякового камня) мощностью 100 тысяч тонн в год и цеха подготовки и упаковки строительных смесей мощностью 300 тысяч тонн в год. В рамках реализации первого этапа проекта объем инвестиций превысит 2 млрд рублей, 220 сотрудников будут обеспечены работой.

Известно, что австрийский бизнесмен Йозеф Лассельсбергер имеет давние бизнес-интересы в Башкирии. С 2009 года работает под Уфой один из крупнейших в Европе заводов по производству керамической плитки Lasselsberger Ceramics с производительной мощностью в 10 млн кв. м плитки в год.

В регион инвестор пришел при первом Президенте РБ Муртазе Рахимове, с которым у бизнесмена и сейчас сохранились добрые отношения. В период правления Хамитова Лассельсбергер жаловался, что глава региона отказывался даже от встреч с ним. А вот при Хабирове, похоже, отношения с властью были возобновлены, что способствовало строительству нового предприятия в Зауралье, где остро ощущается нехватка инвесторов.

ПроУфу






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  • 1 | 30.07.2021, 14:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71290 | Рейтинг: +11549,4
Барин едет? Осспади - феодолизм в действии - сюзерен вассала едет понапроведать, вассал - зассал, но очень надеется на ништяки. Напрасно. Сечин не таких сжёвывал, не моргнув глазом, а пуйло и не смел вступиться.
Как там Улюкаев? Выдает сидельцам книжки?

А вот Белыха за новым сроком привезли...



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  • 2 | 30.07.2021, 15:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71290 | Рейтинг: +11549,4
В Башкирии Госсобрание планирует остаться на удаленке после пандемии коронавируса. Об этом рассказал Председатель регионального парламента Константин Толкачев.
– Был период, когда парламент практически полностью перешел в работу онлайн. Живую дискуссию ничто не заменит, но опыт цифровизации оказался очень полезным, – рассказал спикер парламента.
По словам Толкачева, переход на онлайн-формат оказался удобным для депутатов, экспертов и экономит время и средства. Несмотря на то что постепенно парламент переходит к очному формату, на удаленке останутся те, кому это удобно.
______________________________________
Бездельникам лень даже на заседания ездить... И вот нахрена на них такие затраты?! Помимо нехилой ЗП четверти из 110 курултайщиков, еще и обустройство их мест в зале заседаний, кабинетов и прочего.



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  • 3 | 30.07.2021, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Любимый и Уважаемый, целую,
Очень Опытный



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  • 4 | 30.07.2021, 15:48 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40918 | Рейтинг: +5078,3
36 | 30.07.2021, 15:29 | Автор: Кухарка
Вы - мои враги - идеологические.
Более того - вы не создали ни единого сколько нибудь толкового аналитического комментария за многие месяцы. Ну нет у вас умственных способностей на это.
=======================================
И это говорит бабка, которую ВСЕ УЖисты вымарывают и презирают. Печально. на старость иметь только амбиции !



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  • 5 | 30.07.2021, 16:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По данным издания, всех, кто должен был контактировать с президентом, отправили с 27 марта по 12 июля в арендованный правительством санаторий, который на это время полностью закрыли для посещения.
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____________________________________________________________
________ Три с половиной месяца в санатории сидели? Ври да не завирайся! Очень Опытный



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  • 6 | 30.07.2021, 16:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нефтяная компания, в состав которой входит АНК «Башнефть», перестала поддерживать республику, а за 2020 год не выплатила дивиденды от прибыли.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ "Башнефть" за 2020 год не выплачивает дивиденды на простые акции, так что это не перестала поддерживать РБ, а просто не выплачивают дивиденды! Автор совсем не в теме! Очень Опытный



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  • 7 | 30.07.2021, 17:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... Путин приедет...
===
Путин уходи!



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  • # 8 | 30.07.2021, 18:07 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 9 | 30.07.2021, 18:09 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 10 | 30.07.2021, 18:51 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 11 | 30.07.2021, 20:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Красиво Сечин кинул Башкирию! Наши Башибузуки надеялись на содержание-да не тут то было! Но кто успел- тот вывез ворованное в Австрию! У нас в основном развивают отстойные вредные производства. Смотрите на Татарию и облизывайтесь-нам её никогда не догнать.



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  • 12 | 30.07.2021, 21:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин неча у нас шляться! Езжай тушить тайгу иль 3абайкалье спасать от затопления!
Сын поломойки...ничему мама не научила...



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  • 13 | 30.07.2021, 22:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11-й
Не считайте народ за глупых! Так не бывает чтоб училка португальского стала "круче" главаря региона и отбирать НП3, а Путин может, не сам, конечно, а направив силу государства! А эта училка пусть она и мужского пола, но она училка!



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  • 14 | 30.07.2021, 22:07 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4514 | Рейтинг: -350,1
Всего из-за 220 рабочих мест расковырять горы и засрать природу, распродать невозобнавляемые природные ресурсы. Только на такое "развитие" Республики и способен бестолковый Хабиров.

Хамитов сам занимался туризмом, бережно относился к природе, родной земле, поэтому и игнорировал хитрожопого автсрийца. Он бы такого попуастского варианта не в жисть не допустил.



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  • 15 | 30.07.2021, 22:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Перед встречей с Пу положено отжировать на курорте"
###
-)то у них такое молочко за вредность??!
Воистину, у кого то щи пусты, у кого-то жемчуг мелок!



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