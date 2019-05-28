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Гадкие воры ваших голосов запели старую песню

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В региональном Общественном штабе по наблюдению за выборами подвели итоги выдвижения кандидатов. Заместитель председателя ЦИК Башкирии Марат Гадилов назвал кампанию конкурентной, несмотря на то, что «не все желающие попадут в бюллетени».

Гадкие воры ваших голосов запели старую песню


За мандаты депутатов Госдумы поборются 14 партий и 58 кандидатов, выдвинувшихся по одномандатным округам. Собравшиеся поспорили о том, чьих провокаций на выборах стоит опасаться больше — политических партий или блогеров — и в итоге сошлись на том, что некие силы воспользуются «напряженными настроениями» в обществе и попытаются скомпрометировать «Единую Россию» и делегитимизировать выборы.

Члены Общественного штаба по наблюдению за выборами (открыт в марте при Общественной палате Башкирии) в понедельник подвели итоги кампании по выдвижению кандидатов на предстоящие сентябрьские выборы.

В выборах в Госдуму от Башкирии участвуют 14 политических партий, выдвинувших по спискам 94 кандидата. В региональной группе списка «Единой России» 14 кандидатов, у КПРФ — шесть, у ЛДПР — три, у партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — шесть, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Башкирии Марат Гадилов.

На шесть мест в Госдуме от Башкирии по одномандатным округам претендуют 58 кандидатов. Четверых самовыдвиженцев ЦИК Башкирии не зарегистрировал, сославшись на отсутствие нужного количества подписей. Кандидата от «Яблока» по Стерлитамакскому округу Эмиля Шаймарданова ЦИК Башкирии должен зарегистрировать в ближайшее время по требованию Верховного суда республики, сообщил господин Гадилов. Кандидат обратился в суд после того, как избирательная комиссия ошибочно решила, что у него есть непогашенная судимость.

За три вакантных места в Курултае Башкирии посоревнуются 11 кандидатов, за 303 мандата депутатов в советах разного уровня — более 800 кандидатов. В целом, по мнению Марата Гадилова, избирательная кампания в Башкирии конкурентная, хотя и «не все желающие попадут в бюллетени».

Один из руководителей штаба, член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Валех Аббасов заявил, что выступает против сбора подписей, так как считает это преградой для кандидатов, но в то же время не понимает кандидатов, которые рассчитывают «на любовь с первого взгляда». «Если кто-то два года, мягко говоря, блины ел, а сегодня решил, что в течение месяца завоюет любовь избирателей, он сильно ошибается», — сказал он.

Председатель штаба, экс-глава Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина отметила, что кандидата, обладающего авторитетом и собравшего нужное количество подписей, могут не зарегистрировать из-за несоблюдения «методических рекомендаций». В пример она привела ситуацию с отказом регистрировать активиста Леонида Бирюкова — избирком Уфы забраковал подписи в его поддержку. Несколько раз, по ее словам, штаб собирался и обсуждал эту ситуацию, но пришел к выводу, что недопуск был законным. Господин Аббасов призвал всех недопущенных кандидатов жаловаться не в ЦИК России, а в суд, потому что тот рассматривает дела «шире».

Член штаба, политолог Сергей Семенов предположил, что результаты выборов «не будут однозначными», так как в стране наблюдаются экономический и политический кризис и «напряженные настроения». По его мнению, некие люди могут воспользоваться ситуацией и устроить провокации, чтобы скомпрометировать «Единую Россию» и зародить подозрение в том, что выборы прошли нелегитимно.

Опасения политолога разделил другой член штаба, доцент института права Башкирского госуниверситета Игорь Кузнецов, обозначивший, что состоит в «Единой России». Он предположил, что провокаций можно ожидать от блогеров, которые «ради хайпа, ради лайка», готовы «на все, что угодно». «Есть блогеры, у которых по пять-десять миллионов подписчиков. Представьте, если они выложат ролик о том, что что-то увидели на избирательном участке. Через сутки ролик посмотрят восемь-десять миллионов человек. Это реально серьезная сила», — сказал он.

Ему возразил доцент Уфимского государственного нефтяного технического университета Михаил Бреслер. «По поводу блогеров. Вы ошибаетесь, я открою вам вселенную — это называется гражданское общество», — сказал он. Господин Бреслер призвал штаб «перейти к взрослому, серьезному отношению» и «убрать иллюзии по поводу блогеров, злых сил, эльфов и подземных злодеев и понимать, что происходит». Провокации, которых, по его словам, будет «масса», готовят сами политически партии. «Чем более ресурсная партия идет на выборы, тем глупее они готовят провокацию», — сказал он.

С начала избирательной кампании ЦИК Башкирии получила около тридцати обращений от граждан. Шесть из них касались нарушений правил агитации, сообщил Марат Гадилов, отвечая на вопрос „Ъ“. «Жалобы подтверждения не нашли», — сказал он. Вместе с тем движение в защиту прав избирателей «Голос» фиксирует в Башкирии нарушение прав кандидатов на выборы в горсовет Уфы. По словам координатора движения Рената Факиева, кандидатам отказывают в регистрации и «по необоснованным предлогам снижают количество подписей, собранных в поддержку».

Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • 1 | 17.08.2021, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие к черту выборы. Вообще непонятно, зачем властьдержащим нужны "выборы"? Кто-нибудь верит, что при провале на "выборах", слуги власти не заполнят протоколы как надо? Для кого этот цирк? Видимо, для проклятого Запада. Мол, у нас тоже выборы. Власть у победителей.



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  • 2 | 17.08.2021, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только цифры несут какую-то информацию, остальное - галиматья.



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  • 3 | 17.08.2021, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В мэрии Уфы заявили о законности отказа в приеме на работу без прививки от COVID-19--- Мэрия определяет законность ? Кто же ,конкретно,в мэрии -суперюрист ? А принятых ? - отстранение с выплатой 75 % ? или тоже прощание с Грековым ?



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  • 4 | 17.08.2021, 15:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
тока хотел написать какая противная фамилия у зама ЦИКа РБ.... а тут семёнов блят не лучше.
Свинячее копытце , ты мне скажи - за кого бл..ть свой голос отдать то? фамилию скажи , твоюжметь
турк



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  • 5 | 17.08.2021, 15:30 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15871 | Рейтинг: -2231,8
Гадкие воры ваших голосов запели старую песню
_______________________________________________________
И что?
Что этот сраный жёлтый сайт может предложить?
Ни-че-го.
Эти правила были установлены ещё в 90-е годы (это в нашей стране, а так значительно раньше).
Либералы плюют в собственное дитя?
Конечно нет.
Да даже на этом сраном жёлтом сайте мы видим, что их устроивает подобное воровство, если это они воруют голоса.
Например, с попустительства администрации (скорее по прямому наущению) Кухарка обзавелась клонами и плюсовала себя в десяток рук. Комментарии других пользователей не выкладываются или выкладываются через несколько дней (для отчёта хозяевам о количестве комментариев). Правила менялись под нужных админу людей.
Так что всё вас устраивает.



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  • 6 | 17.08.2021, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну а эта то Палата ненужных и бесполезных с ее экспредседателем вообще не в тему пролезла в СМИ. Панихидиной вообще противопоказано показывать свою несусветную тупость, но вот опять. Откуда набирают таких странных отморозков? На каком заводе делают таких перевертышей и провокаторов? В какую опу мы попадём при таком раскладе? Зачем эти выборы, если кандидаты навязаны?



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  • 7 | 17.08.2021, 15:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЦИК РБ просто невинный младенец по сравнению с администрацией УЖа, которая "играет" с комментами как вздумается! Напёрсточники, блин! Очень Опытный



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  • 8 | 17.08.2021, 16:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
#УКРАИНА
#ОБОСТРЕНИЕ В АФГАНИСТАНЕ
#АФГАНИСТАН
"Уже талибы приходили, сказали не рыпаться": На базе США в Кабуле застряли и не могут выбраться 12 украинских военных

Их родственники пытаются добраться до дипломатов, чтобы те помогли с эвакуацией людей из Афганистана.

17 августа, 05:39

На американской базе в Кабуле застряли 12 украинских военных. Об этом сообщает "24-й канал".
Одним из тех, кто находится в столице Афганистана, является украинец по имени Иван, который живёт в Кабуле около двух лет и работает военным по контракту. Его сестра рассказала, что о ночной эвакуации на украинском самолёте люди ничего не знали, с ними никто не выходил на связь. При этом всех американцев с базы уже эвакуировали. Утверждается, что сейчас там находится более 40 мужчин, среди которых есть ещё грузины, румыны и болгары. Их также никто не забирает.
"Американцы пошли. Наших оставили", — заметила сестра украинского военного Наталья.
Кроме того, девушка возмущена, что на украинском самолёте Кабул покинуло всего восемь граждан Незалежной, остальные 72 — иностранцы.
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__ Пиндосы поматросили и бросили! Всё как обычно! Очень Опытный



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  • 9 | 17.08.2021, 16:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71387 | Рейтинг: +11520,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Около 50 человек обратились в посольство России в Кабуле с просьбой помочь им уехать из Афганистана в РФ из-за отсутствия рейсов. Об этом 16 августа заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.
Он сообщил, что Россия намерена вывезти из Кабула часть сотрудников дипломатической миссии. Речь идет о тех, кто отправляется в отпуска или едет на родину после окончания командировки.

«Вчера-сегодня нет. Вчера и не надо было из-за этого безвластия, беспорядка. Сегодня мы тоже ограничили», — сказал Жирнов в эфире радио «Эхо Москвы», отвечая на вопрос о том, выходят ли сотрудники дипмиссии на улицу.
__________________________
И россиян пиндосы поматросили и бросили



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  • 10 | 17.08.2021, 16:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71387 | Рейтинг: +11520,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
RT на русском
Россия призывает к полному выводу иностранных войск из Афганистана

28 мая 2019

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за полный вывод иностранных войск из Афганистана.

«Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения», — заявил Лавров.

Он отметил, что «единственный возможный путь урегулирования — достижение мира политико-дипломатическими средствами».

«Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны. Призываем все афганские стороны к скорейшему началу переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохиб совершит визит в Россию 17 июня.
__________________________________
Внимательно смотри на дату вверху. И начинаем парафинить пиндосов вместе с Трампом, который намеревался вывести войска сам и цитата: «По моему личному мнению, решение отправиться на Ближний Восток было крупнейшей ошибкой в истории нашей страны», — указал Трамп. - за то, что Байден таки вывел войска из Афганистана

А посол в Афганистане Кабулов предрекал вход в Кабул талибов лишь в октябре.
Зашибись эксперты и аналитики у пуйла!



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  • 11 | 17.08.2021, 16:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71387 | Рейтинг: +11520,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
МИД РФ очень сдержанно реагирует на взятие Кабула талибами. Ни про госперерерот, ни про хунту мы не слышим. Не то что в феврале 2014 года, когда люди в Украине свергли Януковича.



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  • 12 | 17.08.2021, 17:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..."или блогеров — и в итоге сошлись на том, что некие силы воспользуются «напряженными настроениями» в обществе и попытаются скомпрометировать «Единую Россию» и делегитимизировать выборы."
==================
Дурак или притворяется?
Скомпроментировали они себя сами перед избирателями как антинародное, алчное, без стыда и совести сборище негодяев, откуда больше всех осужденных за преступления даже "своими".



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  • 13 | 17.08.2021, 17:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 17.08.2021, 16:38 | Автор: Кухарка
Публикации: 1369 | Комментарии: 71385 | Рейтинг: +11521,5
Около 50 человек обратились в посольство России в Кабуле с просьбой помочь им уехать из Афганистана в РФ из-за отсутствия рейсов. Об этом 16 августа заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.
Он сообщил, что Россия намерена вывезти из Кабула часть сотрудников дипломатической миссии. Речь идет о тех, кто отправляется в отпуска или едет на родину после окончания командировки.

«Вчера-сегодня нет. Вчера и не надо было из-за этого безвластия, беспорядка. Сегодня мы тоже ограничили», — сказал Жирнов в эфире радио «Эхо Москвы», отвечая на вопрос о том, выходят ли сотрудники дипмиссии на улицу.
__________________________
И россиян пиндосы поматросили и бросили
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Ты настолько тупа, что не видишь разницы между военными Украины, которые с оружием в руках поддерживали прошлое афганское правительство, и российской дипмиссией в Афганистане, которую сейчас взял под свою охрану Талибан! Очень Опытный



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  • 14 | 17.08.2021, 17:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 17.08.2021, 16:49 | Автор: Кухарка
Публикации: 1369 | Комментарии: 71385 | Рейтинг: +11521,5
RT на русском
Россия призывает к полному выводу иностранных войск из Афганистана

28 мая 2019

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за полный вывод иностранных войск из Афганистана.

«Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения», — заявил Лавров.

Он отметил, что «единственный возможный путь урегулирования — достижение мира политико-дипломатическими средствами».

«Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны. Призываем все афганские стороны к скорейшему началу переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохиб совершит визит в Россию 17 июня.
__________________________________
Внимательно смотри на дату вверху. И начинаем парафинить пиндосов вместе с Трампом, который намеревался вывести войска сам и цитата: «По моему личному мнению, решение отправиться на Ближний Восток было крупнейшей ошибкой в истории нашей страны», — указал Трамп. - за то, что Байден таки вывел войска из Афганистана
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Организованный вывод войск и позорное бегство с брошенной военной техникой и вооружением, оставлением лояльных местных жителей на убой - это две большие и четыре маленькие разницы, как говорят в Одессе! Но тебе с твоей умственной ограниченностью это никогда не понять! Очень Опытный



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  • 15 | 17.08.2021, 17:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 17.08.2021, 16:50 | Автор: Кухарка
Публикации: 1369 | Комментарии: 71385 | Рейтинг: +11521,5

МИД РФ очень сдержанно реагирует на взятие Кабула талибами. Ни про госперерерот, ни про хунту мы не слышим. Не то что в феврале 2014 года, когда люди в Украине свергли Януковича.
====================
Скажи, пожалуйста, выразила ли соболезнование или поздравление обоср...шемуся мировому гегемону в связи с завершением демократизации Афганистана?.



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2

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  • 16 | 17.08.2021, 17:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в Кабуле застряли 12 украинских военных.

----------------

По их поводу талибы юморят: типа, мужики, не сцыте, в Кабуле сегодня безопаснее, чем в Киеве. Чёрт-те шо.



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3

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  • 17 | 17.08.2021, 18:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«По моему личному мнению, решение отправиться на Ближний Восток было крупнейшей ошибкой в истории нашей страны», — указал Трамп.

-------------------

И далее - везде. Со всеми остановками.



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3

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  • 18 | 17.08.2021, 18:23 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11019 | Рейтинг: -872,8
Весь мир гудит про Афган, и я удивлялся, чего здесь об этом ни ку ку.
Ну вот, и пошла торба по кочкам, причём с подачи Оху_Хошного. Про Афган заговорили. Ну та, которую когда поматросили, с воспоминаний своих, щас жажжёт. Нет, конечно не про матросов пиндосов, а с другим дерьмом. И уже начала.
Срач, и дерьмометание думаю будет большим.



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3

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  • Эксперт
  •  
  • 19 | 17.08.2021, 18:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71387 | Рейтинг: +11520,2
Небольшой ликбез по Афгану от Ройзмана - просто и доходчиво:

У меня тоже пока есть вопросы. И вопросы, конечно, про Афганистан. Как все это случилось и чего нам ждать?

Е. Ройзман― Ирин, на самом деле, я за ситуацией слежу так же, как и все. И я не специалист. Я сколько-то знаю по Афганистану. Афганистан и Таджикистан я знаю в связи с тем, что наркотики все шли оттуда, всегда оттуда шел весь героин. И я вынужден был сколько-то пытаться понять. Но в целом ситуация, на самом деле, непростая.

В Афганистане эта история продолжается давно. Территориальные разные разделения там такие серьезные произошли во времена англичан. Там часть территории ушла в Пакистан. Аманулла-хан объявил независимость в 1919 году и начал какие-то реформы уже западные, технику какую-то, еще что-то, смягчил вот этот режим. В 29-м его уже убили. Убил один простолюдин, простой человек Хабибулла. Но Хабибуллу убили тут же. Но он, правда, успел свернуть все реформы, снова женщин лишили всех прав, всех возможностей. Но Хабибуллу тоже быстро убили. Там был такой Надир-шах, который тоже попытался какие-то реформы повести, но его в 1933 году убили.

А потом там пришел Захир-шах. И он 40 лет держал Афганистан. И при нем начались какие-то реформы, и откровенно западный образ жизни стали брать за образец. И вот в тот момент 40 лет хорошие годы были для Афганистана. Но потом брат его сверг, потом там коммунисты пришли. Нам Тараки не понравился. Его Амин сверг. Амина мы убили, зашли туда. Ну и понеслось. Ну и в конце концов пришлось уйти.

Началось там в 94-м. В 1996 году пришли талибы*. Причем очень интересно. Они пришли и взяли Кабул практически без боя. То есть они вошли в Кабул и заняли Кабул. Но через 5 лет их оттуда вышибли тоже практически без боя. Американцы их вышибли. Американцы не успели начать наземную операцию. То есть 9 ноября начались действия, а 13 ноября талибы бежали из Кабула, они оставили Кабул. То есть когда говорят, что они там такие свирепые и непобедимые воины, ну вот вам пример. Они даже сопротивляться не стали, просто убежали.

И очень интересный момент. Кто-то пытается говорить, что вот талибы сейчас прекратят торговлю наркотиками. Послушайте, талибы никогда ничего не прекратят. Большая часть их бюджета – это именно торговля наркотиками. Там по-другому быть не может. Это основа основ. Поэтому иллюзий никаких нет. Посмотрим, как будет происходить.

Но у нас есть свои проблемы. Вот сколько в Афганистане живет таджиков, столько же живет в Таджикистане. Если они вдруг соберутся их освобождать, у нас будут очень серьезные проблемы. А халифат не останавливается. Это идеология. Это не государственная граница, это идеологическое движение. Оно так не останавливается. Есть о чем задуматься Узбекистану, есть о чем задуматься Киргизии и особенно Туркменистану, потому что вот такие тоталитарные режимы падают быстро. Поэтому, по сути, нам сейчас предстоит как-то все это контролировать, вваливать деньги во все эти страны, свой воинский контингент держать. Нам есть о чем подумать реально.

Но есть еще один очень серьезный момент, который я бы хотел озвучить. Афганистан – это просто фабрика эмиграции. Они лет 30 занимали первое место по эмиграции. И мы в этом сыграли свою серьезную роль. Но потом была Сирия. И мы в Сирии тоже сыграли свою роль. Очень много афганцев, конечно, побежало. И я думаю, что правильно делают – спасаются.

Но сейчас Америка на этом, конечно, в плане имиджа своего, на мой взгляд, потеряла очень много. Мне кажется, они сейчас опомнились, попытаются выправить ситуацию.

И. Воробьева― Они потеряли из-за того, что ушли оттуда?

Е. Ройзман― Они потеряли из-за того, что так ушли. Американцы достаточно прагматичные. И американские налогоплательщики не понимают и раздражены тем, что войска 20 лет находятся в Афганистане, что там ничего особого не происходит. Там 800 млрд долларов с лишним на это потрачено. В Америке достаточно своих проблем. И налогоплательщикам не объяснишь, что там делают американские войска. А матерям тех, кто там погиб, и тех, кто там служит, тоже никто не сможет объяснить. И у них для внутреннего потребителя совершенный верный шаг.

Ну, действительно, где этот Афганистан? Америка не знает, где такой Афганистан находится, и почему наши парни находятся там. Их можно понять. Они достаточно денег ввалили, людей погубили своих там. Все, они возвращаются. Но когда они возвращаются так… Все в ответе за тех, кого приручили. И создается коллапс. Понятно, у них внутри у имиджа президента все нормально, а в целом в мире у имиджа Америки конечно огромные потери. Но мы будем смотреть, что происходит.

Из аналитики какой-то маломальской. Володя Милов попытался разложить немножко загодя до событий, у него интересно на его Ютубе. Доктор наук, историк, профессор Зубов очень интересных несколько текстов выдал. Но очень хорошо написала Тамара Эйдельман. Она все-таки историк. И она сослалась, напомнила Халеда Хоссейни знаменитые вещи: «Бегущий за ветром» и «Тысяча сияющих солнц». Афганец, который живет в Америке. Очень мощные романы. И я бы еще посоветовал, может быть, «Шантарам» посмотреть, вот ту часть, где очень много этнографических подробностей про Пакистан и Афганистан. Смотрим внимательно. История, которая касается всех.

И. Воробьева― Тут сразу задают вопрос: «Что будет с наркотрафиком?»

Е. Ройзман― На той территории, которую контролирует «Талибан»*, они получают со всего наркотрафика. Сейчас они стали контролировать гораздо большую территорию. Будут получать там со всего, охранять, помогать. Потом, они понимают, что получать с этих дехкан – это одна история, а контролировать собственно наркотрафик (перевозки, перегрузки, производство) – это большие деньги. Поэтому я думаю, что увеличится. Но я думаю, что все страны, все таможни в этом всё понимают.



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  • 20 | 17.08.2021, 18:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 17.08.2021, 18:23 | Автор: Ирек
Публикации: 122 | Комментарии: 11014 | Рейтинг: -872,4
Весь мир гудит про Афган, и я удивлялся, чего здесь об этом ни ку ку.
Ну вот, и пошла торба по кочкам, причём с подачи Оху_Хошного. Про Афган заговорили. Ну та, которую когда поматросили, с воспоминаний своих, щас жажжёт. Нет, конечно не про матросов пиндосов, а с другим дерьмом. И уже начала.
Срач, и дерьмометание думаю будет большим.
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__ Чирик! Не будет большого срача, так как комменты не выкладывают! Очень Опытный



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