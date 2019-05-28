Гадкие воры ваших голосов запели старую песню

В региональном Общественном штабе по наблюдению за выборами подвели итоги выдвижения кандидатов. Заместитель председателя ЦИК Башкирии Марат Гадилов назвал кампанию конкурентной, несмотря на то, что «не все желающие попадут в бюллетени».За мандаты депутатов Госдумы поборются 14 партий и 58 кандидатов, выдвинувшихся по одномандатным округам. Собравшиеся поспорили о том, чьих провокаций на выборах стоит опасаться больше — политических партий или блогеров — и в итоге сошлись на том, что некие силы воспользуются «напряженными настроениями» в обществе и попытаются скомпрометировать «Единую Россию» и делегитимизировать выборы.Члены Общественного штаба по наблюдению за выборами (открыт в марте при Общественной палате Башкирии) в понедельник подвели итоги кампании по выдвижению кандидатов на предстоящие сентябрьские выборы.В выборах в Госдуму от Башкирии участвуют 14 политических партий, выдвинувших по спискам 94 кандидата. В региональной группе списка «Единой России» 14 кандидатов, у КПРФ — шесть, у ЛДПР — три, у партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — шесть, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Башкирии Марат Гадилов.На шесть мест в Госдуме от Башкирии по одномандатным округам претендуют 58 кандидатов. Четверых самовыдвиженцев ЦИК Башкирии не зарегистрировал, сославшись на отсутствие нужного количества подписей. Кандидата от «Яблока» по Стерлитамакскому округу Эмиля Шаймарданова ЦИК Башкирии должен зарегистрировать в ближайшее время по требованию Верховного суда республики, сообщил господин Гадилов. Кандидат обратился в суд после того, как избирательная комиссия ошибочно решила, что у него есть непогашенная судимость.За три вакантных места в Курултае Башкирии посоревнуются 11 кандидатов, за 303 мандата депутатов в советах разного уровня — более 800 кандидатов. В целом, по мнению Марата Гадилова, избирательная кампания в Башкирии конкурентная, хотя и «не все желающие попадут в бюллетени».Один из руководителей штаба, член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Валех Аббасов заявил, что выступает против сбора подписей, так как считает это преградой для кандидатов, но в то же время не понимает кандидатов, которые рассчитывают «на любовь с первого взгляда». «Если кто-то два года, мягко говоря, блины ел, а сегодня решил, что в течение месяца завоюет любовь избирателей, он сильно ошибается», — сказал он.Председатель штаба, экс-глава Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина отметила, что кандидата, обладающего авторитетом и собравшего нужное количество подписей, могут не зарегистрировать из-за несоблюдения «методических рекомендаций». В пример она привела ситуацию с отказом регистрировать активиста Леонида Бирюкова — избирком Уфы забраковал подписи в его поддержку. Несколько раз, по ее словам, штаб собирался и обсуждал эту ситуацию, но пришел к выводу, что недопуск был законным. Господин Аббасов призвал всех недопущенных кандидатов жаловаться не в ЦИК России, а в суд, потому что тот рассматривает дела «шире».Член штаба, политолог Сергей Семенов предположил, что результаты выборов «не будут однозначными», так как в стране наблюдаются экономический и политический кризис и «напряженные настроения». По его мнению, некие люди могут воспользоваться ситуацией и устроить провокации, чтобы скомпрометировать «Единую Россию» и зародить подозрение в том, что выборы прошли нелегитимно.Опасения политолога разделил другой член штаба, доцент института права Башкирского госуниверситета Игорь Кузнецов, обозначивший, что состоит в «Единой России». Он предположил, что провокаций можно ожидать от блогеров, которые «ради хайпа, ради лайка», готовы «на все, что угодно». «Есть блогеры, у которых по пять-десять миллионов подписчиков. Представьте, если они выложат ролик о том, что что-то увидели на избирательном участке. Через сутки ролик посмотрят восемь-десять миллионов человек. Это реально серьезная сила», — сказал он.Ему возразил доцент Уфимского государственного нефтяного технического университета Михаил Бреслер. «По поводу блогеров. Вы ошибаетесь, я открою вам вселенную — это называется гражданское общество», — сказал он. Господин Бреслер призвал штаб «перейти к взрослому, серьезному отношению» и «убрать иллюзии по поводу блогеров, злых сил, эльфов и подземных злодеев и понимать, что происходит». Провокации, которых, по его словам, будет «масса», готовят сами политически партии. «Чем более ресурсная партия идет на выборы, тем глупее они готовят провокацию», — сказал он.С начала избирательной кампании ЦИК Башкирии получила около тридцати обращений от граждан. Шесть из них касались нарушений правил агитации, сообщил Марат Гадилов, отвечая на вопрос „Ъ“. «Жалобы подтверждения не нашли», — сказал он. Вместе с тем движение в защиту прав избирателей «Голос» фиксирует в Башкирии нарушение прав кандидатов на выборы в горсовет Уфы. По словам координатора движения Рената Факиева, кандидатам отказывают в регистрации и «по необоснованным предлогам снижают количество подписей, собранных в поддержку».