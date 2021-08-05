Фальшивые суды и прокуратура Башкирии слетели с катушек

Гособвинение требует для Ильмиры Бикбаевой 4 года колонии. Очередное заседание суда идет сегодня, 3 сентября. На сегодняшнем судебном заседании по делу Ильмирой Бикбаевой гособвинитель Каримова потребовала для неё четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает корреспондент "Idel.Реалии" из зала суда.Ильмире Бикбаевой предъявили обвинение по ч.1 ст. 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности) в декабре 2020 года. Свою вину она не признала, заявив, что оказывала помощь матери политика и публициста Айрата Дильмухаметова, в распоряжении которой после ареста сына "остались незначительные средства к существованию".Следствие регионального УФСБ посчитало, что пенсионерка, переведя на банковскую карту матери политика Агиляш Дильмухаметовой 1500 рублей двумя платежами в 2018 году и 4500 рублей семью платежами в 2019 году, "совершила предоставление средств, заведомо предназначенных для подготовки и совершения Дильмухаметовым преступлений экстремистской направленности".Росфинмониторинг внес Бикбаеву в список экстремистов и террористов до вынесения судебного решения.Год назад Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил Айрата Дильмухаметова к девяти годам колонии строгого режима и запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов и размещением информации на них на протяжении 3 лет.Его обвинили в призывах к нарушению территориальной целостности РФ, пропаганде терроризма, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и ее финансированию.ОБНОВЛЕНОВ последнем слове Ильмира Бикбаева вновь заявила о своей невиновности и попросила оправдать её. Приговор будет оглашен 6 сентября.