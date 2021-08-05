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Фальшивые суды и прокуратура Башкирии слетели с катушек

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Гособвинение требует для Ильмиры Бикбаевой 4 года колонии. Очередное заседание суда идет сегодня, 3 сентября. На сегодняшнем судебном заседании по делу Ильмирой Бикбаевой гособвинитель Каримова потребовала для неё четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает корреспондент "Idel.Реалии" из зала суда.

Фальшивые суды и прокуратура Башкирии слетели с катушек


Ильмире Бикбаевой предъявили обвинение по ч.1 ст. 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности) в декабре 2020 года. Свою вину она не признала, заявив, что оказывала помощь матери политика и публициста Айрата Дильмухаметова, в распоряжении которой после ареста сына "остались незначительные средства к существованию".

Следствие регионального УФСБ посчитало, что пенсионерка, переведя на банковскую карту матери политика Агиляш Дильмухаметовой 1500 рублей двумя платежами в 2018 году и 4500 рублей семью платежами в 2019 году, "совершила предоставление средств, заведомо предназначенных для подготовки и совершения Дильмухаметовым преступлений экстремистской направленности".

Росфинмониторинг внес Бикбаеву в список экстремистов и террористов до вынесения судебного решения.

Год назад Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил Айрата Дильмухаметова к девяти годам колонии строгого режима и запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов и размещением информации на них на протяжении 3 лет.

Его обвинили в призывах к нарушению территориальной целостности РФ, пропаганде терроризма, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и ее финансированию.

ОБНОВЛЕНО

В последнем слове Ильмира Бикбаева вновь заявила о своей невиновности и попросила оправдать её. Приговор будет оглашен 6 сентября.

Идель.Реалии
Оригинал публикации






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  • 1 | 03.09.2021, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пунин только со старушками воевать способен, шпион чертов!



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  • Эксперт
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  • 2 | 03.09.2021, 13:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71474 | Рейтинг: +11495,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Да, они о***и!
Сам Диль сказал, что перечисляли на карту матери 40 человек примерно. Но козой отпущения выбрали женщину - пенсионерку.
Акт запугивания.



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  • 3 | 03.09.2021, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Фальшивые суды и прокуратура Башкирии"
"Прикольный" лозунг, - оказывается что Путин назначающий судей и прокуроров и вводящий законы = указания судам и прокурорам, оказывается что Путин башкир! За всю историю Башкортостана не было бандитов во власти, - попросту не было!!!



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  • Гость
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  • 4 | 03.09.2021, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.09.2021, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пунин только со старушками воевать способен, шпион чертов!
_____________________
Ты что куришь такое забористое?
Президенту больше делать нечего, чтобы воевать со старушками да ещё в глуши.
А ты иди воюй с местной властью, которая пенсионерку судит, а не вякай из-под лавки.



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  • 5 | 03.09.2021, 14:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня на УЖе появилось семь "подснежников", которые вставлены в ленты старых комментов! Это самые интересные комменты! Очень Опытный



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  • 6 | 03.09.2021, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Курево выпускается по поддерживаемым вашим Путиным ГОСТам!
Ваш ? снят ввиду некорректности, хотя может у вас про блемы с р/я ? Так сказать гастарбайтер!?



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1

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  • Эксперт
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  • 7 | 03.09.2021, 15:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71474 | Рейтинг: +11495,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Арест в Ростове-на Дону активистки Насибян, имеющей трехлетнего ребенка, является нарушением закона – адвокат
Арест в Ростове-на Дону активистки Беллы Насибян, имеющей трехлетнего ребенка, является нарушением закона. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Беллы Насибян Сергей Ковалевич. «Судья вынесла 5 суток ареста: это явная судебная ошибка, так как в кодексе административных нарушений существует императивный запрет, не предполагающий альтернатив, где написано, что женщина, имеющая ребенка до 14 лет, к ней арест не применим. Судья этого не знать не может. Предположу, что это был реальный заказ, направленный на устрашение граждан Российской Федерации. Она сейчас находится под арестом. Мною была подана жалоба в Ростовский областной суд, мы надеемся, что это безобразие пресечет суд», — сказал он.

Адвокат добавил, что суд арестовал Насибян из-за ролика, размещенного ею в соцсетях. По словам адвоката, во время поездки в автобусе активистка сняла стенд с объявлениями на остановке, где располагались предвыборные плакаты с кандидатами в депутаты Госдумы.
«Ее интересовал Рябчук Александр, учитель года, достаточно известная личность, она состоит волонтером в его штабе, он зарегистрирован в кандидаты в депутаты Государственной Думы. Она размещает маленький видеоролик и пишет пост: «Наш», и ставит сердце. Естественно, любому человеку понятно, что это «наш любимый кандидат». Сотрудники центры борьбы с экстремизмом изучают это оперативно: это было 29 августа, а уже 2 сентября дело было в суде. Их не интересует Рябчук, их интересует то, что там на этом же стенде находилась маленькая листовка с рекламой «Умного голосования». Их мнение удивительное, что «вы сделали с целью поместить рекламу «Умного голосования», они связывают это с личностью Навального и ФБК*. Она к этой листовке не имеет никакого отношения, в суде она заявила, что ей неизвестно, что такое «Умное голосование». Речь об «Умном голосовании», о Навальном, ФБК* в этом ролике не шла», — заключил он.
Адвокат подчеркнул, что Белла Насибян является матерью-одиночкой, она была задержана по дороге из детского сада, куда она отводила трехлетнего ребенка. По его словам, для задержания активистки было задействовано 10 сотрудников правоохранительных органов.

*— признан в России иноагентом и экстремистской организацией
________________________________________
Они воюют и запугивают всё население страны. Это сралинские репрессии-лайт. Пока без расстрелов, но с ГУЛАГом.



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  • 8 | 03.09.2021, 15:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71474 | Рейтинг: +11495,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Глава Сбербанка Герман Греф предупреждает о возможном резком снижении доходов россиян в ближайшие годы

Причина в так называемом глобальном энергопереходе, когда мировая экономика будет стремиться к снижению потребления традиционного топлива и развивать альтернативную энергетику.
Возможные потери для энергетического экспорта России, по оценке аналитиков Сбербанка, к 2035-му году могут составить почти 200 миллиардов долларов
_______________________________________
Вангую - и это ватаны-пидорасы свалят на 90-е и Горбачева с Ельциным.

немного комментов с Эха под этой новстью:

prof_baiden21
Раньше была виновата проклятая Америка и бандеровцы, потом ковид, а теперь энергопереход

zloy_sok
И глядя в зеркало поглаживая себя:" А кто то разбогатеет...."

general_123
Глава Сбербанка Герман Греф предупреждает о возможном резком снижении доходов россиян
_______________________

Интересно, а что будет с главой "американского Сбербанка", который заявит это американцам???
Уважаемые американцы!
Готовьтесь, в ближайшие годы вы станете жить намного хуже!
Поэтому предлагаю внести в Конституцию поправки, обнуляющие сроки действующего президента.
И отменить выборы губернаторов.

dennik
Для этого не нужно быть Грефом! И так всё очевидно ...

alo0000
Осталось только сдохнуть, чтобы не мешаться под ногами строительству светлого будущего. Отдельно взятых граждан в отдельно взятой стране.



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  • 9 | 03.09.2021, 15:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Доблестная" прокуратура ! Ворам -свобода и условные сроки , женщинам незащищенным - реальные сроки ! Неужели в органах все кадры настолько порочны? Напрочь изгнаны нормальные,адекватные ,совестливые и с честью несущие службы ?



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  • 10 | 03.09.2021, 16:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 03.09.2021, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Курево выпускается по поддерживаемым вашим Путиным ГОСТам!
Ваш ? снят ввиду некорректности, хотя может у вас про блемы с р/я ? Так сказать гастарбайтер!?
____________________
Путин лично рассматривает ГОСТЫ на табачные изделия?
Завязывай с наркотой - ты уже неадекватен, а дальше будет ещё хуже!



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  • 11 | 03.09.2021, 19:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10й в молоке, путинском, т.е. беспутном!
Курево на р/я это табачные изделия, махорка и т.п..
Наркотики совсем другое.
У них общее лишь то что появляется от них зависимость.
Хотя наркоману объяснять бесполезно. Поэтому Ройзман лечил силовыми методами.



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  • 12 | 03.09.2021, 19:52 | Автор: Не зарегистрирован
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В г Уфа приехал председатель Яблоко Рыбаков!



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  • 13 | 03.09.2021, 21:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 03.09.2021, 19:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10й в молоке, путинском, т.е. беспутном!
Курево на р/я это табачные изделия, махорка и т.п..
Наркотики совсем другое.
У них общее лишь то что появляется от них зависимость.
Хотя наркоману объяснять бесполезно. Поэтому Ройзман лечил силовыми методами.
_______________
Тебя и надо лечить силовыми методами: розги с солью ежедневно - может быть, поумнеешь, хотя вряд ли!



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  • 14 | 03.09.2021, 21:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь из-за сына мать должна быть изгоем общества что ли?



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  • 15 | 03.09.2021, 21:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Саша Ульянов готовил покушение на царя. Однако семью никто не преследовал. Мать писала прошения



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  • 16 | 03.09.2021, 22:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 03.09.2021, 21:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Саша Ульянов готовил покушение на царя. Однако семью никто не преследовал. Мать писала прошения
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А мать Диля как-то преследуют? Очень Опытный



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