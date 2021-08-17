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В СИЗО Саитовой лучше не стало

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Обвиняемая в призывах к экстремизму Рамиля Саитова сравнила себя с мессией, «которого ждали три с половиной тысячи лет». Очередное заседание Кировского райсуда Уфы по ее делу состоялось в понедельник. Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», перед заседанием Саитова рассказала журналистам, что в СИЗО много комаров, и прочла собственное стихотворение «Чеширский кот». Она добавила, что информация о ее божественном происхождении была для нее тайной, но ее «открыли» некие лица, имен которых Саитова не назвала.

В СИЗО Саитовой лучше не стало


Обвиняемая заявила, что не признает предстоящие выборы, так как «Кремль захвачен Рамзаном Кадыровым».

Сначала суд допросил понятых Айгуль Самигуллину и Лидию Хасанову. Самигуллина сообщила, что Саитова не открывала дверь, после чего ее вскрыли, а подсудимая вела себя некорректно. Хасанова рассказала, что Рамиля Саитова отказывалась передвигаться, из-за чего ее переносили из комнаты в комнату на руках.

Также допросили оперативников центра по противодействию экстремизму, один из которых пояснил, что в квартире Саитовой искали технику, средства для видеосъемки и «импровизированную студию», что фигурировала в ее видеороликах. Защита активистки пыталась разобраться, когда и почему на нее были надеты наручники.

В перерыве заседания подсудимая рассказала, что врачи СИЗО разрешили передать ей лекарства, благодаря чему она чувствует себя намного лучше, чем после голодовки. Она добавила, что после визита в СИЗО членов общественной наблюдательной комиссии она не может сказать, что «что-то изменилось в лучшую сторону».

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 14.09.2021, 16:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 2 | 14.09.2021, 17:15 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40990 | Рейтинг: +5078,4
Прогредиентная шиза. Вот и все.



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  • Гость
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  • 3 | 14.09.2021, 18:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 14.09.2021, 17:15 | Автор: юнг
Публикации: 173 | Комментарии: 40987 | Рейтинг: +5078,2
Прогредиентная шиза. Вот и все.

===

Мои искренние вам соболезнования, Юный мент!



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5

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  • Гость
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  • 4 | 14.09.2021, 19:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ваш Путин неказистого росточка и выбирает оппонентов по своему росточку: с бабами воюет!
И где главзащитница всех баб Абрамова из СПЧ пУТИНСКОГО СТАВЛЕННИКА хАБИРОВА?!



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3

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  • 5 | 14.09.2021, 22:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Горбатую" только могила исправит, лечить её уже давно бесполезно! Очень Опытный



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  • 6 | 15.09.2021, 08:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5-й 0 0
Это вы об Абрамовой?
Никому не нужная сексуально неудовлетворённая бабёнка ненавидящяя женщин с детьми!



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  • Участник
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Она добавила, что информация о ее божественном происхождении была для нее тайной, но ее «открыли» некие лица, имен которых Саитова не назвала.

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Как частное лицо такое говорить возможно.
Особенно в адрес судей которые присуждают штрафы глухонемым за скандирование лозунгов, в адрес судей которые присуждают умное голосование ставропольской фирме по торговле немытой овечьей шерстью.

А вот когда публичное лицо Мария Захарова (получающая из бюджета зарплату) вслух вещает что умное голосование принадлежит Пентагону,
и выходит что Пентагон приторговывает овечьей шерстью в Ставропольском крае..... у меня шарики за ролики заехали.
Если их поставить рядом - у Рамили с головой все порядке ,а вот Марьюшку надо бы пролечить



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