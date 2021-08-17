Обвиняемая заявила, что не признает предстоящие выборы, так как «Кремль захвачен Рамзаном Кадыровым».
Сначала суд допросил понятых Айгуль Самигуллину и Лидию Хасанову. Самигуллина сообщила, что Саитова не открывала дверь, после чего ее вскрыли, а подсудимая вела себя некорректно. Хасанова рассказала, что Рамиля Саитова отказывалась передвигаться, из-за чего ее переносили из комнаты в комнату на руках.
Также допросили оперативников центра по противодействию экстремизму, один из которых пояснил, что в квартире Саитовой искали технику, средства для видеосъемки и «импровизированную студию», что фигурировала в ее видеороликах. Защита активистки пыталась разобраться, когда и почему на нее были надеты наручники.
В перерыве заседания подсудимая рассказала, что врачи СИЗО разрешили передать ей лекарства, благодаря чему она чувствует себя намного лучше, чем после голодовки. Она добавила, что после визита в СИЗО членов общественной наблюдательной комиссии она не может сказать, что «что-то изменилось в лучшую сторону».
Эхо Москвы
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В СИЗО Саитовой лучше не стало
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