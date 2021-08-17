В СИЗО Саитовой лучше не стало

Обвиняемая в призывах к экстремизму Рамиля Саитова сравнила себя с мессией, «которого ждали три с половиной тысячи лет». Очередное заседание Кировского райсуда Уфы по ее делу состоялось в понедельник. Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», перед заседанием Саитова рассказала журналистам, что в СИЗО много комаров, и прочла собственное стихотворение «Чеширский кот». Она добавила, что информация о ее божественном происхождении была для нее тайной, но ее «открыли» некие лица, имен которых Саитова не назвала.Обвиняемая заявила, что не признает предстоящие выборы, так как «Кремль захвачен Рамзаном Кадыровым».Сначала суд допросил понятых Айгуль Самигуллину и Лидию Хасанову. Самигуллина сообщила, что Саитова не открывала дверь, после чего ее вскрыли, а подсудимая вела себя некорректно. Хасанова рассказала, что Рамиля Саитова отказывалась передвигаться, из-за чего ее переносили из комнаты в комнату на руках.Также допросили оперативников центра по противодействию экстремизму, один из которых пояснил, что в квартире Саитовой искали технику, средства для видеосъемки и «импровизированную студию», что фигурировала в ее видеороликах. Защита активистки пыталась разобраться, когда и почему на нее были надеты наручники.В перерыве заседания подсудимая рассказала, что врачи СИЗО разрешили передать ей лекарства, благодаря чему она чувствует себя намного лучше, чем после голодовки. Она добавила, что после визита в СИЗО членов общественной наблюдательной комиссии она не может сказать, что «что-то изменилось в лучшую сторону».