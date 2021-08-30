Создавал помехи жуликам воровать голоса

На помощника депутата Госсобрания Башкирии возбудили административное дело о создании помех на выборах. Он пытался зафиксировать возможное нарушение.Об этом «Эху» сообщил сам помощник парламентария Дмитрия Чувилина Кирилл Ковальский. Он входит в состав городской избирательной комиссии Уфы и имеет право совещательного голоса. На прошедших выборах Ковальский заметил на участковой избирательной комиссии № 239, которая расположена на территории Уфимского автотранспортного колледжа, сорванную с сейф-пакета для бюллетеней пломбу.«Я попытался на видеокамеру зафиксировать сорванную пломбу на сейфе, который должен быть опечатан. При попытке председатель сначала попыталась закрыть собой данный сейф. Когда я включил видеозапись, она попыталась вырвать телефон из рук. Я зафиксировал и это», — рассказал он.На место приехал подполковник полиции и начальник одного из подразделений городского отделения МВД. На Кирилла Ковальского составили протокол по статье о вмешательстве в осуществление избирательной комиссией своих полномочий. В настоящее время помощник депутата ждет повестки в суд. При этом он сам подал встречный иск к председателю УИКа из-за физического воздействия, попытки забрать мобильный телефон и препятствовать видеосъемке.Напомним, в конце прошлого года суд дважды оштрафовал активиста из Нефтекамска Тагира Кагарманова за создание помех на выборах в городской совет.Общая сумма штрафов составила 4 тыс. рублей. Из-за вступившего в силу судебного решения его исключили из состава участковой избирательной комиссии во время выборов в текущем году.