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Создавал помехи жуликам воровать голоса

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На помощника депутата Госсобрания Башкирии возбудили административное дело о создании помех на выборах. Он пытался зафиксировать возможное нарушение.

Создавал помехи жуликам воровать голоса


Об этом «Эху» сообщил сам помощник парламентария Дмитрия Чувилина Кирилл Ковальский. Он входит в состав городской избирательной комиссии Уфы и имеет право совещательного голоса. На прошедших выборах Ковальский заметил на участковой избирательной комиссии № 239, которая расположена на территории Уфимского автотранспортного колледжа, сорванную с сейф-пакета для бюллетеней пломбу.

«Я попытался на видеокамеру зафиксировать сорванную пломбу на сейфе, который должен быть опечатан. При попытке председатель сначала попыталась закрыть собой данный сейф. Когда я включил видеозапись, она попыталась вырвать телефон из рук. Я зафиксировал и это», — рассказал он.

На место приехал подполковник полиции и начальник одного из подразделений городского отделения МВД. На Кирилла Ковальского составили протокол по статье о вмешательстве в осуществление избирательной комиссией своих полномочий. В настоящее время помощник депутата ждет повестки в суд. При этом он сам подал встречный иск к председателю УИКа из-за физического воздействия, попытки забрать мобильный телефон и препятствовать видеосъемке.

Напомним, в конце прошлого года суд дважды оштрафовал активиста из Нефтекамска Тагира Кагарманова за создание помех на выборах в городской совет.

Общая сумма штрафов составила 4 тыс. рублей. Из-за вступившего в силу судебного решения его исключили из состава участковой избирательной комиссии во время выборов в текущем году.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 27.09.2021, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Без всяких голосований на уровне руководств партий согласовываются процентные соотношения и персоналии .К чему такие затраты бюджетных средств ???



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  • 2 | 27.09.2021, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что делали в это время наблюдатели от других партий и кандидатов да и от самой КПРФ? Скромно сидели в стороне и не во что не вмешивались? И зачем таким "наблюдателям", которые ничего не наблюдают, оплатили их работу? Или ничего такого на УИКе просто не было и всё это придумал Ковальский для своего пиара? Очень Опытный



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  • Гость
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  • 3 | 28.09.2021, 02:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ГДЕ НЕЗАВИСИМОСТЬ БАШКОРТОСТАНА? ЧТО ЗА ГНИДА УПРАВЛЯЕТ РЕСПУБЛИКОЙ?



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0

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  • Гость
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  • 4 | 28.09.2021, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 28.09.2021, 02:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ГДЕ НЕЗАВИСИМОСТЬ БАШКОРТОСТАНА? ЧТО ЗА ГНИДА УПРАВЛЯЕТ РЕСПУБЛИКОЙ?
_______________________
Какая независимость? От кого и от чего?
От России?
Знаешь, как это называется?
УК РФ Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.
До пяти лет! Тебе пойдёт? Готов?



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1

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  • Гость
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  • 5 | 28.09.2021, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коммуня сами просрали выборы.



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1

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  • Гость
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  • 6 | 28.09.2021, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая независимость? От кого и от чего?
От России?
Знаешь, как это называется?
УК РФ Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.
До пяти лет! Тебе пойдёт? Готов?

-------------------

По-моему, во всех нацреспубликах русофобия так и прёт, так и прёт.
Они считают русских вроде американских колонизаторов. Взывать к разуму бесполезно. Москва жуёт сопли, а процесс идёт. Государствообразующий народ искусственно разделён и лишён перспектив в нацобразованиях.

Кого-то это, видать, устраивает. "Башкортостан и Россия: навеки вместе!" Только вдумайтесь в смысл этого лозунга на растиражированном плакате. Вроде, клятва в верности, не придерёшься. А если поширше - противопоставление.



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