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Народ против фальшивого единоросса

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«Нам нафиг не нужен»: Уфимцы отказались признавать своим депутатом единоросса.

Народ против фальшивого единоросса


Видео:



Горожане привели свои аргументы по поводу избранного кандидата. В Уфе несколько избирателей 9-го одномандатного округа в Октябрьском районе недовольны кандидатурой избранного депутата Тимура Гадеева от партии «Единая Россия». Горожане записали видео, в котором пояснили, почему они против.

По словам горожан, они не выбирали Гадеева, более того, они не выдвигали его персону в качестве кандидата и, соответственно, не голосовали за него – «он не их кандидат». Также в качестве аргумента уфимцы приводят тот факт, что он живет от девятого округа далеко. Горожане предложили «наводить ему порядок у себя». А у них есть свои кандидаты, которые живут в их микрорайоне и которых они хотели бы видеть своими представителями в горсовете Уфы.

– Выдумали статью 50, которая утратила силу. На основании этой статьи его [кандидата в депутаты] убрали в самый последний день, потом, лишив нас своего депутата, назначили человека, который нам нафиг не нужен. Вообще он не нужен, – заявила одна из избирательниц.

В качестве своего кандидата горожане выдвигали активиста Леонида Бирюкова, которого сняли с выборов по инициативе того самого Гадеева – единорос подал иск в Кировский районный суд об отмене решения горизбиркома о регистрации Бирюкова. Суд встал на сторону заявителя.

Горожане в качестве обстоятельств, вызывающих недовольство избранным депутатом, также назвали характеристику, которую ему дали избиратели соседнего, 10 избирательного округа, который он ранее представлял. Уфимцы якобы остались возмущены тем, что депутат не выполнил свои обязательства по благоустройству территорий.

Помимо этого, одна из горожанок рассказала о том, что Гадеев якобы имеет отношение к «Золотому запасу», вследствие банкротства которого в числе обманутых вкладчиков оказались десятки людей, добивающихся сейчас возврата своих вложений.

– За 55 лет работы заработал 300 тысяч рублей и положил в «Золотой запас». И эти деньги оказались у нашего депутата Гадеева. Нашему правительству, видимо, выгодно работать с такими людьми, – заявила горожанка.

Относительно победы Гадеева на выборах по их округу горожане заявили, что это нонсенс, поскольку никто из жителей данного микрорайона не стал бы голосовать за депутата-застройщика (Гадеев является заместителем генерального директора ГК «Первый трест») на основании многочисленных конфликтов из-за точечных застроек в Уфе.

На основании вышеописанного, жители заявили, что «власти республики не хотят слышать народ, выбирая себе тех, кто им угоден». В заключение горожане назвали прошедшие выборы позором.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 27.09.2021, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как точно подходит кличка ПЖиВ к этой партии!
Даже ОТНОСИТЕЛЬНО честными депутатами нелегко управлять.
А на жулье всегда есть дубье в виде досье за прошлы "заслуги". Другим отлучение от кормушки настоящая трагедия.
Других не держим



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  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 27.09.2021, 23:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



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