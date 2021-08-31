Фальшивые выборы прошли, пора проводить фальшивую перепись

В Башкортостане для проведения Всероссийской переписи населения будет создан 7431 счетный участок.Переписные участки будут работать с 29 сентября по 25 ноября, счетные участки — с 15 октября по 14 ноября.В Башкортостане для проведения Всероссийской переписи населения будет создан 7431 счетный участок, которые объединены в 1235 переписных участков. Об этом сообщил руководитель Башкортостанстата Акрам Ганиев, выступая на заседании правительства республики, где обсуждалась подготовка к переписи.Как известно, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Предварительные итоги переписи будут подведены в апреле 2022 года, окончательные итоги Росстат опубликует в IV квартале 2022 года.Руководитель Башкортостанстата заявил, что в настоящее время завершена работа по подбору контролеров и переписчиков. В ближайшие дни контролеры и переписчики должны пройти обучение.Ранее в мэрии Уфы сообщили, что в столице республики на переписи будут работать 350 контролеров и 2112 переписчиков. Во вторник в мэрии уточнили, что в Уфе переписью будет охвачено 49 188 жилых домов с численностью населения 1 миллион 155 тысяч человек. В городе будут открыты 350 переписных участков, схема дислокации которых уже размещена на сайте горадминистрации.Отметим, что Всероссийская перепись населения 2021 года пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением, как сообщает статистическое ведомство, станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале "Госуслуги".По данным Башкортостанстата, численность постоянного населения Республики Башкортостан на 1 января 2021 года составляла 4 013 786 человек.Отметим также, что в конце июня в Башкортостане завершилась федеральная сплошная экономическая перепись субъектов малого и среднего предпринимательства, которой было охвачено более 112 тысяч субъектов предпринимательской деятельности.В августе на территории республики прошла Всероссийская сельскохозяйственная микроперепись, которой было охвачено более 800 сельскохозяйственных организаций и свыше четырех тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 676,6 тысяч личных подсобных хозяйств граждан в сельской местности, 2374 некоммерческих садоводческих и огороднических товариществ. Итоги микропереписи еще не подведены.Ранее для сравнения мы опубликовали некоторые итоги Переписи-2010, а именно, преобладающие национальности в Поволжье, гендерное соотношение, жилищные условия.