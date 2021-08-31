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Фальшивые выборы прошли, пора проводить фальшивую перепись

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В Башкортостане для проведения Всероссийской переписи населения будет создан 7431 счетный участок.

Фальшивые выборы прошли, пора проводить фальшивую перепись


Переписные участки будут работать с 29 сентября по 25 ноября, счетные участки — с 15 октября по 14 ноября.

В Башкортостане для проведения Всероссийской переписи населения будет создан 7431 счетный участок, которые объединены в 1235 переписных участков. Об этом сообщил руководитель Башкортостанстата Акрам Ганиев, выступая на заседании правительства республики, где обсуждалась подготовка к переписи.

Как известно, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Предварительные итоги переписи будут подведены в апреле 2022 года, окончательные итоги Росстат опубликует в IV квартале 2022 года.

Руководитель Башкортостанстата заявил, что в настоящее время завершена работа по подбору контролеров и переписчиков. В ближайшие дни контролеры и переписчики должны пройти обучение.

Ранее в мэрии Уфы сообщили, что в столице республики на переписи будут работать 350 контролеров и 2112 переписчиков. Во вторник в мэрии уточнили, что в Уфе переписью будет охвачено 49 188 жилых домов с численностью населения 1 миллион 155 тысяч человек. В городе будут открыты 350 переписных участков, схема дислокации которых уже размещена на сайте горадминистрации.

Отметим, что Всероссийская перепись населения 2021 года пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением, как сообщает статистическое ведомство, станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале "Госуслуги".

По данным Башкортостанстата, численность постоянного населения Республики Башкортостан на 1 января 2021 года составляла 4 013 786 человек.

Отметим также, что в конце июня в Башкортостане завершилась федеральная сплошная экономическая перепись субъектов малого и среднего предпринимательства, которой было охвачено более 112 тысяч субъектов предпринимательской деятельности.

В августе на территории республики прошла Всероссийская сельскохозяйственная микроперепись, которой было охвачено более 800 сельскохозяйственных организаций и свыше четырех тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 676,6 тысяч личных подсобных хозяйств граждан в сельской местности, 2374 некоммерческих садоводческих и огороднических товариществ. Итоги микропереписи еще не подведены.

Ранее для сравнения мы опубликовали некоторые итоги Переписи-2010, а именно, преобладающие национальности в Поволжье, гендерное соотношение, жилищные условия.

Идель.Реалии
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  • 1 | 29.09.2021, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А за электронную перепись через Госуслуги П Р И З Ы будут разыгрываться?



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  • 2 | 29.09.2021, 14:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии вонь разводить после драки частое и любимое дело. Надо принять как данность тот факт, что тебя поимела небольшая кучка очень богатых и влиятельных персон. Если у тебя яйца на месте, то бейся до смерти и твои дети будут жить в условиях демократии. Если нет желания биться, то молчи и жди у моря погоды. Победители гуляют и имеют твоих близких, а твой удел терпеть, также как и терпели твои предки, отдавая своих невест на первую брачную ночь барину, теперь их называют - депутатами. Вот и вся философия!
Право имеешь или тварь дрожащая…



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  • 3 | 29.09.2021, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • 4 | 29.09.2021, 17:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71538 | Рейтинг: +11476,4
А за электронную перепись через Госуслуги П Р И З Ы будут разыгрываться?
__________________________________________
Призом будет татарам, что их башкирами не запишут)))))



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  • 5 | 29.09.2021, 18:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 минут назад, источник: АиФ Уфа
Экс-министру правительства Башкирии Гурьеву вынесен приговор
Он получил условный срок.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________Суд Башкортостана - самый гуманный суд в РФ к чиновникам! Очень Опытный



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  • 6 | 29.09.2021, 18:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня в старых статьях УЖа появилось 10 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что 2 из них мои! Очень Опытный



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  • 7 | 29.09.2021, 19:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71538 | Рейтинг: +11476,4
Выборы прошли, полезла в Сбермаркет, глянуть, что там с ценами....
Это капец!

Скидок практически нет ни на что.
Свинина, которая еще полгода назад была по 229(лопатка, бедро) - теперь стоит 299 и 308. Карбонад(был 239-249) - 399. Шея - 529.
Куры самые дешевые(ТЧН) тушка - 167р(по частям еще дороже)
Рыба жуть какая дорогая!
Из сыров - скидка только на один ОКеевский сыр - даже на плавленые, порционные и то скидок не стало. Из молочного и яиц(раздел такой совмещенный) - только на один 1%ный кефир, один творог и мороженое - всё!
Даже на молоко нет скидок. А были ВСЕГДА!!!
Из субпродуктов:
Желудки куриные охлажденные - 160р, но написано, что товара мало.... видать разбирают пенсы... даже куриной печенки нет в продаже(на пирожки, на блинчики, просто потушить вместо гуляша)
В общем - пи-здец!



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  • 8 | 29.09.2021, 20:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радио России-Башкортостан как всегда ошиблась восхваляя Хабирова. Оказывается Башкортостан сравнялся с Казахстаном. Последний давно по ВВП сравнялся с РФ !
Резюме: экономика Башкортостана равна экономике РФ !
Чудеса!
Хабирова можно поменять на Путина!



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  • 9 | 29.09.2021, 21:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куха давай забудем все невзгоды и ссоры, дпвай дружить, я тебя люблю! Очень Опытный



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  • 10 | 29.09.2021, 21:38 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41000 | Рейтинг: +5077,5
Из субпродуктов:
Желудки куриные охлажденные - 160р, но написано, что товара мало.... видать разбирают пенсы... даже куриной печенки нет в продаже(на пирожки, на блинчики, просто потушить вместо гуляша)
В общем - пи-здец!
=======================================А вчера были раки по 3, ну, о очень маленькие.
=Чем тоньше талия, тем дольше жизнь!



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  • 11 | 29.09.2021, 23:38 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11185 | Рейтинг: -882,9
4 | 29.09.2021, 17:17 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71538 | Рейтинг: +11476,6
А за электронную перепись через Госуслуги П Р И З Ы будут разыгрываться?
__________________________________________
Призом будет татарам, что их башкирами не запишут)))))
++++++++++++++++++++++++++++++
Этот приз уже определил Путин,причём уже дважды,предупредив чтобы не баловались с переписями. Второй раз, даже упоминая прокуратуру. Академик Тишков, большой активист в переписях татар во много чего разное, и особенно в разных татаро-башкир, башкиро-татар и башкирских татар, ужом вертелся, мол де будет исполнено. Думаю, и надеюсь на это.
Вот о стараниях команды академика: https://irek-tattarich.livejournal.com/81702.html



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  • 12 | 30.09.2021, 00:41 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 29.09.2021, 20:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радио России-Башкортостан как всегда ошиблась восхваляя Хабирова. Оказывается Башкортостан сравнялся с Казахстаном. Последний давно по ВВП сравнялся с РФ !
Резюме: экономика Башкортостана равна экономике РФ !
Чудеса!
Хабирова можно поменять на Путина!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Озвучь ВВП РФ и Казахстана в цифрах, а то я давно не смеялся над твоей тупизной! Да и другие тоже пусть посмеются! Очень Опытный



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  • 13 | 30.09.2021, 00:43 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 29.09.2021, 21:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куха давай забудем все невзгоды и ссоры, дпвай дружить, я тебя люблю! Очень Опытный
____________________________________________________________
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________ Поддельный! А сам стесняешься что ли? С такой стеснительностью так и будешь до смерти "вручную стирать"! Очень Опытный



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