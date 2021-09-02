Лживая, старая песня с подхалимством и трусостью

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии
Самое позорное дело башки ...

Абсурдное уголовное дело.Абсурдный приговор. Обвинить человек в том, ч ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Воровская вертикаль пошла ...

58 | 11.09.2021, 15:22 | Автор: Ирек Публикации: 122 | Комментарии: 11 ...
  Рейтинг: +4  Иннокентий Иванов

То ли еще будет! «Я в шок ...

А ведь первоначально женщины не имели избирательных прав!!! Везде одн ...
  Рейтинг: +4  Иннокентий Иванов

Обсуждаемое за месяц
У Татарстана отнимают ...

Через год Рустам Минниханов может лишиться должности президента, а Татарстан ...
  1.10.2021   11299    10

Совет без прав человека ...

Руслан Нуртдинов: Есть у нас в республике такой бесполезный орган, как Совет по ...
  1.10.2021   30866    5

Лживая, старая песня с ...

Владимир Барабаш: Неужели мы и дальше будем так наплевательски относиться к ...
  1.10.2021   19687    14

Это хуже народа! Это ...

Про горсовет Уфы. Александр Сидякин сегодня прямо сказал, что администрация ...
  30.09.2021   23999    32

Фальшивые выборы прошли, ...

В Башкортостане для проведения Всероссийской переписи населения будет создан ...
  29.09.2021   17066    15

Последние публикации
У Татарстана отнимают ...

Через год Рустам Минниханов может лишиться должности президента, а Татарстан ...
  1.10.2021   31981    10

Совет без прав человека ...

Руслан Нуртдинов: Есть у нас в республике такой бесполезный орган, как Совет по ...
  1.10.2021   22294    5

Лживая, старая песня с ...

Владимир Барабаш: Неужели мы и дальше будем так наплевательски относиться к ...
  1.10.2021   34734    14

Это хуже народа! Это ...

Про горсовет Уфы. Александр Сидякин сегодня прямо сказал, что администрация ...
  30.09.2021   39358    32

Фальшивые выборы прошли, ...

В Башкортостане для проведения Всероссийской переписи населения будет создан ...
  29.09.2021   42480    15

Башкирия трезвее не стала ...

Минторг Башкортостана предложил отменить запрет на продажу алкоголя в ...
  28.09.2021   27935    16

КПРФ будет махать ...

Об этом сегодня в утреннем эфире «Эха» сообщил депутат и член коммунистической ...
  27.09.2021   17978    27

Создавал помехи жуликам ...

На помощника депутата Госсобрания Башкирии возбудили административное дело о ...
  27.09.2021   31941    7

Народ против фальшивого ...

«Нам нафиг не нужен»: Уфимцы отказались признавать своим депутатом единоросса. ...
  27.09.2021   42800    2

Нелегитимный депкорпус. ...

1. Уфа и Башкирия. Глядя на "лидеров явки" по сельским районам РБ (96... ...
  24.09.2021   12195    57

Читаемое за месяц
Тагир Вахитов: «После ...

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде подтвердил законность отказа в ...
  2.09.2021   42557    5

Мало нам КрымНаша: ...

В Башкирию приедет делегация ЛНР. Ее возглавит министр иностранных дел ...
  2.09.2021   36668    95

Фальшивые суды и ...

Гособвинение требует для Ильмиры Бикбаевой 4 года колонии. Очередное заседание ...
  3.09.2021   16825    27

Все еще платите налоги? ...

В Башкирии на питание чиновников потратят до 13,1 млн рублей. Управление делами ...
  4.09.2021   12139    36

Кто не с жуликами и ...

«Сами вы иноагенты»: Журналисты уфимских изданий вышли на одиночные пикеты. Они ...
  6.09.2021   38772    28

Архив публикаций
Октябрь 2021 (3)
Сентябрь 2021 (37)
Август 2021 (41)
Июль 2021 (55)
Июнь 2021 (58)
Май 2021 (43)




Лживая, старая песня с подхалимством и трусостью

Оценили
1


Владимир Барабаш: Неужели мы и дальше будем так наплевательски относиться к себе и окружающим?

Лживая, старая песня с подхалимством и трусостью


В начале лета, когда заболеваемость ковидом пошла в рост, а новый штамм «дельта» оказался намного заразнее и смертельнее предыдущих версий вируса, по всей стране заговорили о массовой вакцинации, популяционном иммунитете и ограничительных мерах. Причем альтернатива то была довольно простой и очевидной — или полный локдаун, или вакцинация 80% населения.

Тут же появились диванные специалисты по вакцинации, писавшие, что это мировой заговор и вакцины вместе в вышками 5G призваны что-то сделать с людьми, толи всех убить то ли поработить, с разных диванов это виделось судя по всему по разному. По поводу диванных выступателей про нарушение прав вакцинацией я даже отдельный пост писал (можете посмотреть у меня в ТГ канале). В итоге сейчас, когда по плану вакцинации мы должны были преодолеть отметку в 80%, мы едва подошли к 50.

Эти 80% ведь не с потолка были взяты, это вопрос безопасности для всего общества. началась более холодное время, студенты и школьники пошли на учебу, многие пенсионеры вернулись с дачи. Отпускники вышли на работу. И мы видим, как сотнями начали заболевать наши друзья и соседи, как смертность уже стабильно двузначные цифры. Неужели мы и дальше будем так наплевательски относиться к себе и окружающим? Неужели ежедневно слышать о том, что кто-то близкий заболел или умер это малый стимул, чтобы вакцинироваться?

Ок, в ближайшее время будет опубликован указ о введении новых дополнительных ограничений. Теперь без справки о вакцинации или справки о перенесённом коронавирусе в течение 6 месяцев нельзя посещение различных заведений будет ограничено.

С 4 октября ограничения вводятся для посещения государственных и муниципальных музеев, театров, библиотек, домов культуры, кинотеатров, а также массовых спортивных мероприятий.

С 12 октября к этому списку добавятся торговые центры; частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, концертные залы; без сертификата о прививке или справки о перенесённом заболевании нельзя будет купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан».

С 18 октября ограничительные меры распространятся на салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны; рестораны и кафе (если в них более 50 посадочных мест).

Друзья, я еще раз прошу вас, вакцинируйтесь. Все очень серьезно. Защитите себя, своих близких и окружающих людей

Владимир Барабаш, Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 01.10.2021, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Запад не признает нашу вакцину? Политика? Это вряд ли.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 01.10.2021, 15:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71543 | Рейтинг: +11475,6
А может не стоило все лето фестивалить, начиная с сабантуев, велогонок, марафонов, парадов медиков, и прочих международных обменов штаммами ковида? Ась? Может стоило закрыть воздушную границу с Индией, откуда студенты-медики БГМУ привезли в Уфу в начале мая штамм дельта?
Если у руководства региона такого рода безответственность, включая НЕНОШЕНИЕ масок в общественных местах, то что вы хотите от людей?!



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 3 | 01.10.2021, 15:19 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4580 | Рейтинг: -352,7
Надо всех принудительно вакцинировать. Вот и всё.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 01.10.2021, 15:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71543 | Рейтинг: +11475,6
БЛОГИ. Рушана Ибраева: Пожилые люди переносят нашу вакцину нормально, а вот ковид - зачастую не переносят, по крайней мере, давайте уговаривать хотя бы окружающих пенсионеров
1. Сегодня в Башкирии вводятся новые ограничения по ковиду: почти везде вход по QR-кодам (кино, театры, торговые центры, кафе, госучреждения). Заболеваемость растет гигантскими темпами, мест в больницах уже нет, даже во вновь открывающихся – они заполняются сразу. Уровень вакцинации в Башкирии – около 50%.
2. Вчера в Швеции отменили все ковидные ограничения. @Сэм Клебанов пишет: У нас, конечно, не было карантинов и локдаунов, как практически во всех остальных развитых странах, но ограничений и рекомендаций всё равно было много и вот всё, их больше нет. Уровень вакцинации (16+): 84% - 1 доза, 77% - 2. Но ковид пока никуда не делся, а остался на относительное низком уровне, в основном среди невакцинированных. В конце лета, как и везде, был вызванный дельтой небольшой подъём, но сейчас все показатели опять стабильно снижаются.
Хотите как в Швеции? Вакцинируйтесь.
__________________________________________
Хочу как в Швеции и с удовольствием вакцинируюсь - тем же, чем и в Швеции вакцинируются.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 01.10.2021, 15:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.10.2021, 15:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71543 | Рейтинг: +11475,8
А может не стоило все лето фестивалить, начиная с сабантуев, велогонок, марафонов, парадов медиков, и прочих международных обменов штаммами ковида? Ась? Может стоило закрыть воздушную границу с Индией, откуда студенты-медики БГМУ привезли в Уфу в начале мая штамм дельта?
Если у руководства региона такого рода безответственность, включая НЕНОШЕНИЕ масок в общественных местах, то что вы хотите от людей?!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Значит если, по твоему убогому мнению, руководство ошиблось, то народ имеет право не носить маски? "Назло бабушке уши отморожу!" Какой примитив и идиотизм! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 01.10.2021, 15:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.10.2021, 15:19 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4580 | Рейтинг: -352,7
Надо всех принудительно вакцинировать. Вот и всё.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ xrul! Не надо никого принудительно вакцинировать! Надо объявить, что с 1 января 2022 года все не привитые, но заболевшие ковидом, лечатся в поликлиниках и стационарах от ковида за свой счёт и всё! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 01.10.2021, 16:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 01.10.2021, 15:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71543 | Рейтинг: +11475,8
Хочу как в Швеции и с удовольствием вакцинируюсь - тем же, чем и в Швеции вакцинируются.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Так и езжай в Швецию! Там и семьи несколько другие бывают, может быть тебе и понравится, чем здесь одной куковать! Я уже полгода как привился Спутником и весел и радостен, чего и всем желаю! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 8 | 01.10.2021, 16:49 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15944 | Рейтинг: -2234,7
А зачем Еухарке прививаться?
Она же, как в одиночке силит. Ни с кем не контактирует вживую. Вся жизнь в интернете.
А если серьёзно, у меня знакомая сегодня звонила в похоронное бюро. У кого-то от ковида кто-то умер. Знакомому звонила.
Тот сказал ей, что они зашиваются, никогда такого не было. С машинами проблема не хватает и, вообще, очень много умерших.
Большая нагрузка.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 01.10.2021, 17:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Значит если, по твоему убогому мнению, руководство ошиблось, то народ имеет право не носить маски? "Назло бабушке уши отморожу!" Какой примитив и идиотизм! Очень Опытный"_______________________________ ошибки ? - во время эпидемий - постоянные нескончаемые сабантуи, открытие авиасообщений и т.д ??? Или все же умышленно вводишь в заблуждение ?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 01.10.2021, 17:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 01.10.2021, 17:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Значит если, по твоему убогому мнению, руководство ошиблось, то народ имеет право не носить маски? "Назло бабушке уши отморожу!" Какой примитив и идиотизм! Очень Опытный"_______________________________ ошибки ? - во время эпидемий - постоянные нескончаемые сабантуи, открытие авиасообщений и т.д ??? Или все же умышленно вводишь в заблуждение ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Мероприятия проводятся с ограничениями и с контролем, хотя это никогда не даёт 100% защиты! И так не только в РФ, а во многих странах! А когда в апреле 2020 года всех засадили на карантин, то вы, либерасты поганые, выли и стонали громче всех! Так что или крестик снимите или трусы наденьте! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 01.10.2021, 17:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одна только ФИО говорит о принадлежности его Жуликам и ВОрам.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 01.10.2021, 19:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.10.2021, 15:19 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4580 | Рейтинг: -352,7

Надо всех принудительно вакцинировать. Вот и всё.
===================
Невольно каждый ваз раз вспоминается СССР, когда у нас появилась чума, власти моментально включили ВСЕ службы: проблема была решена в кратчайшие сроки.
А после всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года не дали распространиться венерическим заболеваниям.
В вопросах охраны здоровья права человека игнорировались и правильно делали.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 01.10.2021, 19:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 01.10.2021, 19:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.10.2021, 15:19 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4580 | Рейтинг: -352,7

Надо всех принудительно вакцинировать. Вот и всё.
===================
Невольно каждый ваз раз вспоминается СССР, когда у нас появилась чума, власти моментально включили ВСЕ службы: проблема была решена в кратчайшие сроки.
А после всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года не дали распространиться венерическим заболеваниям.
В вопросах охраны здоровья права человека игнорировались и правильно делали.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Сейчас не то время! Либерасты взвоют, а их визг слушать нет никакого удовольствия, поэтому действовать надо только экономическим методом! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 01.10.2021, 20:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот и Барабаш за "опытным" стал " профессионалом"))) , даже более чем, разработчик вакцин из Германии и профессоров Полетаева,
Воробьева,Щафалинова,Денисова,Чучалина,Гундарова К сожалению))), эти далеко не авторитеты в вопросах охраны здоровья.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com