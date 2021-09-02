Лживая, старая песня с подхалимством и трусостью

Владимир Барабаш: Неужели мы и дальше будем так наплевательски относиться к себе и окружающим?В начале лета, когда заболеваемость ковидом пошла в рост, а новый штамм «дельта» оказался намного заразнее и смертельнее предыдущих версий вируса, по всей стране заговорили о массовой вакцинации, популяционном иммунитете и ограничительных мерах. Причем альтернатива то была довольно простой и очевидной — или полный локдаун, или вакцинация 80% населения.Тут же появились диванные специалисты по вакцинации, писавшие, что это мировой заговор и вакцины вместе в вышками 5G призваны что-то сделать с людьми, толи всех убить то ли поработить, с разных диванов это виделось судя по всему по разному. По поводу диванных выступателей про нарушение прав вакцинацией я даже отдельный пост писал (можете посмотреть у меня в ТГ канале). В итоге сейчас, когда по плану вакцинации мы должны были преодолеть отметку в 80%, мы едва подошли к 50.Эти 80% ведь не с потолка были взяты, это вопрос безопасности для всего общества. началась более холодное время, студенты и школьники пошли на учебу, многие пенсионеры вернулись с дачи. Отпускники вышли на работу. И мы видим, как сотнями начали заболевать наши друзья и соседи, как смертность уже стабильно двузначные цифры. Неужели мы и дальше будем так наплевательски относиться к себе и окружающим? Неужели ежедневно слышать о том, что кто-то близкий заболел или умер это малый стимул, чтобы вакцинироваться?Ок, в ближайшее время будет опубликован указ о введении новых дополнительных ограничений. Теперь без справки о вакцинации или справки о перенесённом коронавирусе в течение 6 месяцев нельзя посещение различных заведений будет ограничено.С 4 октября ограничения вводятся для посещения государственных и муниципальных музеев, театров, библиотек, домов культуры, кинотеатров, а также массовых спортивных мероприятий.С 12 октября к этому списку добавятся торговые центры; частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, концертные залы; без сертификата о прививке или справки о перенесённом заболевании нельзя будет купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан».С 18 октября ограничительные меры распространятся на салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны; рестораны и кафе (если в них более 50 посадочных мест).Друзья, я еще раз прошу вас, вакцинируйтесь. Все очень серьезно. Защитите себя, своих близких и окружающих людей