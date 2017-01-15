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Бакирова к ответу! Зарплаты главврачей растут, а в больницах мрут дети

  • Опубликовано: natall | 07.02.2017
    Раздел: Политика | Просмотры: 2565 | Комментарии: 67
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В Башкирии зарплата руководства больниц превысила среднюю в 3,9 раза. Таковы предварительные данные минздрава на 2016 год.

Бакирова к ответу! Зарплаты главврачей растут, а в больницах мрут дети


В минздраве республики ответили на редакционный запрос о ситуации с заработной платой в учреждениях здравоохранения Башкирии. Выяснилось, что зарплата руководителей учреждений может вполне законно превышать среднюю зарплату в 6 раз. По итогам прошлого года эта цифра не превышена.

Ранее уфимский блогер Павел Степанов проанализировал, сколько зарабатывают главврачи уфимских больниц и выяснил, что зарплаты у них в разы больше, чем у рядовых врачей. Блогер сравнил открытые данные по доходам главврачей за 2015 год. На примере некоторых больниц он показал, что главврачи зарабатывают в месяц около 130 тысяч рублей, а терапевт, например - 19-20 тысяч.

В министерстве здравоохранения Башкирии ответили на вопрос, как регулируется ситуация в сфере заработной платы отрасли.

- Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 августа 2015 года № 311, вступившим в силу с 1 января 2016 года, утверждено Положение об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Башкортостан, в соответствии с которым предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников этого учреждения устанавливается в кратности от 1 до 6, - сообщили Медиакорсети в минздраве. - Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений к средней заработной плате руководителей по предварительным данным за 2016 год составило 3,9.

Также в министерстве сообщили, что «минздравом РБ проводится работа в направлении устранения существующей диспропорции в оплате труда руководящих работников и основного персонала медицинских организаций».

- В рамках поэтапного повышения заработной платы работников отрасли здравоохранения Республики Башкортостан утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности в сфере здравоохранения Республики Башкортостан», которым установлены значения целевых показателей, в том числе показателей повышения средней заработной платы работников учреждений здравоохранения, - пояснили в минздраве.

МКС
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Кто ответит за детей, умерших в 17 уфимской больнице?

В уфимской детской клинической больнице 17 за 10 дней умерло уже трое детей. Череда страшных событий началась в середине января. Родители умерших детей обвиняют врачей в халатности, специалисты следственного комитета РБ начали проводить проверки. По некоторым случаям возбуждены уголовные дела. ProUfu.ru решил выяснить, кто виноват в трагических смертях детей.

Умерла на руках врачей

У 12-летней Сабины из Уфы, по словам родных, начались отеки, сердцебиение стало учащенным. Взволнованные родители вызвали «Скорую помощь».

Медики осмотрели ребенка и отвезли в 17-ю детскую больницу. Дежурившие там врачи приняли девочку и поставили ей диагноз - реактивный артрит, и отправили домой, на лечение участкового педиатра.

На следующий день Сабине вызвали врача из поликлиники, но она не оставила ни назначений, ни направления в больницу.

- И врачи скорой и 17-й больницы и педиатр постоянно нас успокаивали, говорили, что это нормально для растущего организма. Даже когда ей стало настолько плохо, что она с трудом ходила, врачи не обращали внимания на симптомы – сильное сердцебиение и отеки. Говорили, что мы не кардиологи и не нам судить, - рассказал отчим девочки Фархад.

После ухода врача ей стало снова хуже. Сабину пришлось снова госпитализировать в 17 больницу. Принимать ее сначала отказывались – говорили, что нужно направление от педиатра.

Но потом, видя состояние Сабины, все же ее положили в стационар. Ночью девочку экстренно перевели в реанимацию, где она скончалась. По результатам вскрытия установлено, что причиной смерти Сабины был совсем другой диагноз, миокардит – воспаление мышечной оболочки сердца.

Девочка умерла на руках врачей. Мать Сабины во всем винит медиков, которые поставили неверный диагноз и вовремя не оказали помощь.

- Мы связались с юристом и написали жалобы в Прокуратуру и Следком. Мы считаем, что причиной смерти Сабины стала врачебная ошибка и намерены добиться правды, - сказал Фархад.

Сабину похоронили 19 января. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Следователи предполагают, что имело место причинение смерти ребенку по неосторожности безответственными медиками. Расследование уголовного дела продолжается.

«Не смогли остановить кровотечение – в отделении кончилась вата»

Второй случай произошел в конце января. 26 числа в Кармаскалах 3-летний мальчик получил травму, катаясь с горки. Сначала он был госпитализирован в местную больницу, а затем его доставили в Уфу, в ДГКБ №17. От осложнений вирусно-бактериальной инфекции малыш скончался.

Следком также проводит проверку по данному случаю.

Буквально спустя несколько дней в этой же больнице произошел еще один трагический случай. 2 февраля здесь скончался 9-летний мальчик. По предварительной информации пресс-службы следственного комитета РБ это произошло в ходе операции из-за врожденной патологии головного мозга.

Родители ребенка также убеждены, что причиной смерти ребенка стала халатность врачей.

- Мой сын умер в руках хирурга, проводилась операция на голову. "В мозг пошла кровь, мы не смогли ее остановить. В отделении кончилась вата", - сказали анестезиолог и хирург. Я считаю, что в отделении с операционной должен быть большой запас ваты. Вот так оперируемый лежал под наркозом и истекал кровью, - рассказал его отец. - В этой больнице наш мальчик наблюдался с самого рождения, из-за врожденной болезни черепа. Забрал тело ребенка из морга, вскрытие точного результата не дало. Взяли анализы, подозревают рак. Я считаю, что смерть моего ребенка стала результатом халатности врачей.

Сегодня, 6 февраля, стало известно о тяжелом приступе двухлетней уфимки, который она пережила из-за неверного диагноза врачей.

- Все началось 29 января, когда у нашей дочери резко поднялась температура до 39.2, и она начала буквально синеть. Мы вызвали скорую, пока она ехала, дочка потеряла сознание. Врач скорой поставила ей уколы – димедрол, анальгин, привела в сознание, - рассказал отец девочки. - Нас госпитализировали в 17 больницу, в педиатрию. Там поставили диагноз – ОРЗ. В итоге оказалось, что у дочки был ларинготрахеит, который лечится совсем по-другому – нужно соблюдать диету и назначить антигистаминные препараты, но ни того, ни того сделано не было. В итоге через 2 дня у дочери случился приступ – стеноз. Дочку чудом спасли, а ведь нас хотели на днях выписывать. Страшно подумать, что было бы, если бы приступ у нас случился дома, - делится переживаниями отец. Мы подробно описали наши жалобы к персоналу больницы, сегодня пойдем к главврачу. Копии жалоб будут направлены в Минздрав РБ и Прокуратуру. Судя по тому, как будут развиваться события, будем решать, обращаться ли в суд. Пока мы не определились. Скорее всего, найдем всех пострадавших, объединимся и сообщим в Прокуратуру.

Пока мы готовили статью, с нами связалась еще одна семья, которая также пожаловалась на халатность врачей 17-ой больницы.

- Моя 12-летняя племянница Зульфия Хуснутдинова на прошлой неделе пожаловалась на острые боли в животе. Вызвали скорую. Прибывшие медики поставили диагноз: аппендицит, ее увезли ее в 17 больницу. Если бы знали, что там такое отношение – лучше бы в другую поехали. Врачи 17 больницы осмотрели ребенка и сказали, что признаков аппендицита нет. Ее продержали там сутки. В итоге довели до перитонита и ночью в пятницу сделали операцию. В реанимации Зульфия пробыла три дня. Вот со вчерашнего дня в общей палате. И что теперь думать об этом? – говорит Гузель Акманова.

Что это – трагическое совпадение или некомпетентность и халатность врачей? Раньше 17-ая больница в нашей республике была одной из самых сильных в детской медицине. С этими вопросами мы обратились к профессору, бывшему экс-министру здравоохранения республики Фанилю Шамигулову.

- Безусловно, потеря ребенка – огромное горе для каждого родителя, я желаю им сил и терпения пережить эту утрату. Только профессиональная комиссия сможет разобраться в истинных причинах произошедшего.

Если говорить о предпосылках этого, то стоит отметить, что в 2015 году в связи с передачей всех лечебных учреждений города Уфы в ведомство Минздрава РБ, был ликвидирован Горздрав, где трудились очень опытные специалисты.

17 детская больница – единственное в Уфе многопрофильное специализированное детское учреждение. Администрация Уфы и Горздрав прилагали много усилий, чтобы больница работала с хорошими показателями для поддержания уровня оказания помощи детям на высоком уровне. Что касается кадрового состава, работы медперсонала и произошедших случаев, тоя считаю, Минздраву следует всесторонне проанализировать материально-техническую базу, кадровый состав и причины таких часто возникающих случаев.

Оказание качественной медицинской помощи в учреждениях детства и родовспоможения – приоритетная задача всей отрасли здравоохранения.

Отсутствие замминистра здравоохранения по детству и родовспоможению с 2015 года в такой крупной республике, как Башкортостан, тоже указывает на то, что Минздрав ошибочно расставляет приоритеты.

Отметим, главврач больницы Азат Мухаметзянов закончил БГМУ по специальности «Гигиена, санитария, эпидемиология». Он является доцентом, кандидатом медицинских наук. Параллельно с работой в 17 больнице он является завкафедрой эпидемиологии в БГМУ. К сожалению, оперативного комментария по каждому случаю нам добиться пока не удалось.

Заместитель по лечебной части медучреждения Маргарита Валеева от комментариев отказалась, сославшись на врачебную тайну и отсутствие согласия родителей на подобного рода публикации.

- Подробности этих дел и виновные станут известны после проверки. Я считаю, что причина случившегося в в неукомплектованности и нехватке профессионалов. Руководству нужно задуматься и искать выход из этой ситуации. Раньше было разделение: больница №17 обслуживала город Уфу и северные районы, жителей республики - РДКБ. Тогда ничего подобного не происходило. Эта была отличная больница, которая славилась своими традициями и кадрами, - рассказала Эльвина Хусаинова, член экспертного совета благотворительного фонда «Изгелек», бывший руководитель Горздрава, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РБ, отличник здравоохранения РБ и РФ.

Дамира Сабирзянова, Президент Национальной медицинской палаты РБ

- Свою профессиональную медицинскую деятельность я начала именно с 17-ой больницы. Отмечу, что такой травли врачей в СМИ, какую мы наблюдаем сегодня в нашей республике, нет ни в одном регионе страны. На основании чего врачей обвиняют в халатности?

Надо понимать, что в эту больницу поступают очень тяжелые дети со всех районов города, в том числе и с Затона и с Шакши. Вы посмотрите, в каких условиях находятся там дети! За все время существования больницы не было построено ни одного пристроя. Между тем, город наш растет, детей становится все больше. Вот о чем надо говорить в СМИ, вот о чем стоит задуматься! Врач на сегодняшний день – штучный товар. К профессии сегодня нет ни доверия, ни уважения, лишь постоянная травля. Так мы теряем ценные кадры. Лишь после итогов проверок можно говорить о том, кто виноват в произошедшем.

МНЕНИЕ

Салия Мурзабаева, доктор медицинских наук, экс замминистра здравоохранения РБ, бывший депутат ГосДумы:

- Безусловно, пока нет данных служебного и ведомственного расследования, мы не можем обвинять врачей в халатности. 17-я больница - единственная городская больница, которая обеспечивает детское население Уфы, и я знаю, что там работают очень опытные врачи. В больнице есть современные технологии, никаких вопросов в плане медобеспечения, финансовых трат в учреждении ранее не было. Отмечу, что педиатрия в республике находится под особым контролем, особенно если речь идет о смертельных случаях. Вполне возможно, что речь идет о трагических случайностях.

Редакция направила письменные запросы в Росздравнадзор РФ и Минздрав РБ с просьбой прокомментировать произошедшее. Мы опубликуем их сразу, как только получим ответ.

А вы что думаете об этом?

Кто виноват в том, что трагических случаев становится все больше?

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 07.02.2017, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошие врачи должны получать много, а плохие врачи должны получать мало. Но как это сделать в путинской системе власти? Наверное никак.



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  • 2 | 07.02.2017, 09:36 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1449 | Комментарии: 53310 | Рейтинг: +11496,4
Знаете, что я вам скажу:

130 тысяч для главного врача больницы - не много, это 2 тысячи евро, если что... а вот зарплата в 20 тыщ и пенсия в 8-14 - это унизительно МАЛО!!!

Я хочу, чтобы не было бедных, и не было воров и взяточников. А для этого нужно платить достойные зарплаты.

А вот в госдуре и совфеде по 450 тысяч - это МНОГО!!! Они вообще не заслуживают таких денег - ибо на них нет никакой ответственности вообще! В отличие от тех же глав-врачей.
Другое дело, что не все глав-врачи достойны занимать свои места. Это - факт.



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  • 3 | 07.02.2017, 09:53 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 943 | Рейтинг: +84,6
Ни один главрвач крупной обльницы в уфф.е НЕ ЗАРАБАТЫВАЕТ менее миллиона Р в месяц!!!
Поэтому за места там идёт драка на уровне администрации президента. Долджность завотделения в онкодиспенсере решалась почти два года в АдМинПрезидентарии.
Сейчас подбирают нового рководителя Башфармации - ценник от 7.5 млн рублей, кандидаты торгуются, пытаются сбить.
Пост башлыка РКБ Куватова также обсуждается уже с осени. Ценообразование - 1% от годового бюджета в какой то фонд месиный(железобетонная часть), +(плюс) работа посредников - тут можно поторговаться. Механизм точь в точь как в спорте при трансферах игроков.



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  • 4 | 07.02.2017, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главный №17 не врач - гигиена Да еще завкафедрой БГМУ Докторскую покупает Некому смотреть за спецами Голова есть не видит не понимает Помогите начальники



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  • 5 | 07.02.2017, 10:19 | Автор: юнг
    Публикации: 254 | Комментарии: 28507 | Рейтинг: +5455
- Мой сын умер в руках хирурга, проводилась операция на голову. "В мозг пошла кровь, мы не смогли ее остановить. В отделении кончилась вата", - сказали анестезиолог и хирург. Я считаю, что в отделении с операционной должен быть большой запас ваты. Вот так оперируемый лежал под наркозом и истекал кровью, - рассказал его отец.

================Бред собачий! Не верю!



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  • 6 | 07.02.2017, 10:21 | Автор: препод
    Публикации: 18 | Комментарии: 4353 | Рейтинг: -63,1
А что у нас не прогнило? Разве только медицина? Образование аналогично. Особенно высшее. Там, где деньги за зачеты и экзамены платят. Просто нужны показательные посадки. Тогда феномен сам собой на нет сойдет. А пальчиком грозить и журить за такие вещи бесполезно.



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  • 7 | 07.02.2017, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вчера РБК озвучило сообщение чиновника о том, что в РФ меньше фальсифицированных мед изделий чем в Америке.
это для 86% - очччень круто!
Общеизвестно что коррупция существует во всех странах, разница только в том что борются с нею или нет, Путин с комарильей отказывается ввести институт конфискации и т.п.
Как после этого можно верить утверждению что в РФ меньше фальсификатов? Фальшивый президент по фальшивому избирательному законодательству руками фальшивого ЦИКа РФ циклично переназначает себя, назначает фальшивых судей (Конституция требует их выборности и иное незаконнно) выносят решения ничего общего не имеющие с правом
и после всего, фальшивый чиновник выступает с заявлением что в США больше фальсификата... это как?
Спасибо еврею Флемингу придумавшего пенициллин и спасшему человечество от сифилиса. Нам бы такого лидера в политсфере!



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  • 8 | 07.02.2017, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вам самим не смешно от того что пишите? Врачи каждый день имеют столько в кармане ,как некоторые получают за месяц(станционары) и все это помимо зарплаты. У нас больницы стали как поликлиники ,любой может подойти ,дать денег и тебя посмотрят. А почему? От того ,что в поликлиники без записи не попадешь, а ситуации бывают разные ,а иногда безвыходные .



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  • 9 | 07.02.2017, 11:09 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1449 | Комментарии: 53310 | Рейтинг: +11496,4
Это правда. Мздоимство в больницах - особенно в хирургиях и онкологии - там, где люди стоят между жизнью и смертью - просто бешеное! Вымогают без стеснения!

В роддомах - то же самое. Обирают мамочек - только шум стоит!



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  • 10 | 07.02.2017, 11:23 | Автор: юнг
    Публикации: 254 | Комментарии: 28507 | Рейтинг: +5455
На несчастье наживаются , сцуки. Причём, пользуются растерянностью. "Психологи"- билять Сталкивался с ними при похоронах..



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  • 11 | 07.02.2017, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
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А почему санитарный врач является главврачом? Если скажете хороший руководитель, но результаты обратные. Плюс этому ещё он завкафедрой эпидемиологии в БГМУ. Получается как главврач по совместительству. Вот и все упущения. Получая более 100 000 тыс.руб. за главврача он обязан заработать эти деньги в больнице, а не просто присутствовать.



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  • 12 | 07.02.2017, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 07.02.2017, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главный №17 не врач - гигиена Да еще завкафедрой БГМУ Докторскую покупает Некому смотреть за спецами Голова есть не видит не понимает Помогите начальники
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Главный врач лечить не обязан. Он организатор. Подбор врачей, обеспечение лекарствами, инструментом, расходным материалом, ремонт и содержание помещения. Вот его сфера.
А раз не хватило ваты-прямая вина главврача! Гнать поганой метлой такого.

Патриот



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  • 13 | 07.02.2017, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Наводит Бакиров порядок многим старым кадрам это не нравится вот и визжат.



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  • 14 | 07.02.2017, 12:10 | Автор: юнг
    Публикации: 254 | Комментарии: 28507 | Рейтинг: +5455
12 | 07.02.2017, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
.
.....А раз не хватило ваты-прямая вина главврача! Гнать поганой метлой такого.

Патриот

=============Ватой кровотечение останавливают только фельдшера на сельском фельдшерском пункте. В клиниках такого не бывает. И не надо повторять глупую цитату глупого папаши!



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  • 15 | 07.02.2017, 12:42 | Автор: Евлампий
    Публикации: 172 | Комментарии: 1459 | Рейтинг: +777,8
27 января у меня родственник умер в 18 больнице от гриппа.... на второй день прихода его в больницу, со скандалом и угрозами его все таки госпитализировали, но через четыре дня он скончался....два дня он толкался с осложнением от гриппа в приёмном покое и ему отказывали в госпитализации, ссылаясь, что бронхит нужно лечить дома.... , а когда его все таки положили в больницу и эти твари поняли, что они в очередной раз лохонулись, то в реанимации полностью закрыли доступ и какую либо информацию по нему, с угрозой мед.персоналу увольнением главврачом, даже стационарный телефон был на это время убран из отделения.... вот такие мразотные главврачи уфимских больниц у нас.......



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  • 16 | 07.02.2017, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Мой сын умер в руках хирурга, проводилась операция на голову. "В мозг пошла кровь, мы не смогли ее остановить. В отделении кончилась вата", - сказали анестезиолог и хирург. Я считаю, что в отделении с операционной должен быть большой запас ваты. Вот так оперируемый лежал под наркозом и истекал кровью, - рассказал его отец. - В этой больнице наш мальчик наблюдался с самого рождения, из-за врожденной болезни черепа. Забрал тело ребенка из морга, вскрытие точного результата не дало. Взяли анализы, подозревают рак. Я считаю, что смерть моего ребенка стала результатом халатности врачей.

==============================
Была вата или не была, суть дела, видимо в другом - каким-то образом повредили сосуд головного мозга: может по неопытности, а может, сосуд располагался там, где его вообще не должно было быть. А если так, то не надо быть ангиохирургом, чтоб понять, что такое повреждение сосуда головного мозга почти невозможно устранить. Даже если устранять и то есть очень большая вероятность того, что этот человек никогда полноценным не будет.



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  • 17 | 07.02.2017, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 07.02.2017, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
вам самим не смешно от того что пишите? Врачи каждый день имеют столько в кармане ,как некоторые получают за месяц(станционары) и все это помимо зарплаты. У нас больницы стали как поликлиники ,любой может подойти ,дать денег и тебя посмотрят. А почему? От того ,что в поликлиники без записи не попадешь, а ситуации бывают разные ,а иногда безвыходные .
===
не указано кому должно быть смешно.
0днако много много денюжек обнаружили у подполковника, вам напомнить?!



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  • 18 | 07.02.2017, 13:10 | Автор: юнг
    Публикации: 254 | Комментарии: 28507 | Рейтинг: +5455
.............................. то не надо быть ангиохирургом, чтоб понять, что такое повреждение сосуда головного мозга почти невозможно устранить. ......

=========Вот именно. Не надо быть хирургом. можно быть простым слесарем, чтобы рассуждать о сосудах головного мозга!

=============А потом писать всякую херню !

=============Похоже, что по жизни единственным устранением течи было устранение течи из унитаза.



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  • # 19 | 07.02.2017, 13:18 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 11865 | Рейтинг: -2441,1

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  • 20 | 07.02.2017, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В стамат поликлиник муповская на Жукова врачи обманывают больных и сдирают больше, с экономленное в карман кладу. Знакомая там работает рассказывала, как там у них все схвачено, радуется жизни



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