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Автодороги в России, это позор народа и власти










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Проехал я сегодня за рулем 550 километров по Башкирии. Уфа- Дюртюли-Нефтекамск-Калтасы-Уфа. Половину мне пришлось гнать по темноте. Всего-то на скорости 80...110 км/ч. Но устал я - смертельно. Едешь, и словно играешь... в «русскую рулетку с наганом». Ты не нарушаешь, и опыт есть, и автомашина исправна, и - не спешу, еду аккуратно. Но - ты или доедешь, или - нет. Это как тебе и твоей семье повезет. Дело случая! Разве это нормально? В 21 веке?

Автодороги в России, это позор народа и власти


И если какой либо "смелый баран", вам в "лоб", вдоль встречной колонны фур на обгон пойдёт, и не уходит, то мне (или вам) - уклониться некуда. Бейся!

А если ты уходишь правее от удара, то ты ловишь правым колесом грязь и ямы-кочки-камни-шины... Может вас крутануть на встречку, или сбросить под откос. Ещё правее, там овраги высотой метра три-пять. Есть и по 10-20 метров. И некуда вам от удара спрятаться. И на каждые 100 км, таких опасных встречных обгонов обязательно 1-5 набирается. Полно мощных авто «летят на дальняк» вдоль колонны из фур.

Не видно вам ни середины дороги - нет оси разметки, и ни правого края. Насыпь, 12 метров полотна асфальта, и по краям - обрывы почти на половине длины трассы. Уйти вправо от удара, часто означает смерть в овраге. А тот «гад», что тебя обгоном в лоб, вынудит уйти от удара в овраг, уедет и не остановится. Не взглянет на убитых им. Смоется.

Едешь и не нарушаешь. Но, чувствуешь себя, как в страшном «кино триллере». С возможным жутким сценарием.

Это мне - тяжко, хотя я, 20 лет рулю, да и в спорте - жизнь прожил.

А как же "обычные люди" и женщины едут? Русская рулетка...?

Люди на авто полными семьями и всеми детьми едут. И гонят люди выше 80...100...120 и даже 140... Есть и много выше. И на что они надеются?

И пока я ехал, по радио сообщили, две иномарки на Севере - лоб в лоб, полные и с детьми, 10 человек в одну секунду. 3 января 2018 года, эти семьи - погибли. Подумайте, а всего три дня назад, люди их поздравляли и им желали им счастья в Новом 2018 году. Но их родители, повезли детей на шикарных иномарках по русским дорогам. Теперь всех их похоронят, навечно детьми, в русскую землю. Амба.

Я ехал по дорогам М7 и М5. На Москву из Уфы и Челябинска. Из 300 км трассы - прилично на 30 километрах. То есть 10-15%. И все!

Дикий мы народ? Денег в стране полно, как "власть говорит". Только Сбербанк и Греф заявили свою прибыль на 800 миллиардов в 2017 году. А мы живем без дорог. Мы "воюем" с Украиной (4 года), с Грузией (10 в Южной Осетии и 20 лет в Абхазии), и два года в Сирии.

Деньги власть "раздает", например Венесуэле и разным "замечательным" странам.

Триллион баксов (или два?) вывезли, "березовские, абрамовичи, усмановы, ролдугины, потанины, прохоровы, рахимовы, и прочие замечательные "лужковы"... Скупили "новые единые русские» - некую часть США и Европы, и часть Лондона...

Дворцы и стадионы, мост в Крым и на остров Русский строят. Танки, ракеты, космос, Донбасс...

А дороги - адские. Почему? Смотрим опубликованную (а правдиво?) статистику смертей в ДТП.

1. Всего в 2017 году на российских дорогах в авто авариях погибли почти 18 000 человек, и ранено 195 000 человек!

Это огромное кладбище каждый год! И раненых, признанно в год - целый средний город. А не признано? Сколько людей не почувствовали, не пошли сразу с травмами в больницы - наверное, в двое-трое больше?

2. Всего в 2016 году на российских дорогах в авто авариях погибли 20 308, ранено около 200 000 человек.

3. В 2015 - погибло 23 100 человек. Количество раненых за год составило около 221 тыс. человек.

4. В 2014 - погибло около 25 000 человек. Количество раненых за год составило около 230 тыс. человек.

5. В 2013 - погибло около 25 000 человек. Количество раненых за год составило около 250 тыс. человек.

6. В 2012 - погибло около 28 000 человек. Количество раненых за год составило около 250 тыс. человек.

7. В 2011 - погибло около 28 000 человек. Количество раненых за год составило около 250 тыс. человек.

8. В 2011 - погибло около 26 500 человек. Количество раненых за год составило около 250 тыс. человек.

И так, примерное, двадцать последних лет...

В общем, народ. «Дикая» мы страна - Россия.

А управленцы, так просто - "нечто". В "плохом" смысле слова. Если - цензурно.

Одни российские дороги и число раненных и убитых на них за 18 лет - полное основание, отправить отставку всю эту "неизбранную и неумелую"... разом - в отставку и с запретом на работу управленцами.

Но главное, они и "войны ведут", и "жесткую антиконституционную" вертикаль "веника единых прутиков" построили, чтобы "хапать ярдами и безнаказанно". Достали!

***

Реально, остаётся не ездить ночью и в темноте вообще.

Да и днём - рулетка. Но шансов больше.

Так вот. «Замечательный и несравненный», и 18 лет "успешно правящий топ-менеджер" - автодорог в России не построит. Никогда. Ибо – «воруют без меры».

Смотрим. За 18 лет (вместо Конституционных "ДВУХ СРОКОВ подряд", или всего 8 лет), он "на троне и возле трона" - вместе с "ведро" и олигархами. Могли бы они успеть? Однако, они - "дома для уточек и чаек строят"? Да и «скрипки покупают», на 2 миллиарда долларов в оффшорах?

Статистика: За эти последние 18 лет погибли в ДТП около 450 000 человек и ранены около 5 миллионов человек!

То есть погибли - почти половина миллионного города России, а раненых как на пять городов: Уфа, Самара, Нижний Новгород, Челябинск и Казань – все вместе взятые!

Есть предположение - Алексей Навальный – построит хорошие дороги. Если вы хотите видеть этого кандидата в Президенты, то вы можете мирно выйти на митинг. Или – на мирный политический протестный бойкот. Против спецоперации переназначения - "НЕВЫБОРЫ МАРТ 2018".

Согласен – Явлинский тоже может построить и дома, и дороги.

Вывод. Если будут в России настоящие выборы, как записано в Конституции РФ, то у нас - появятся и нормальные авто дороги.

Но если, будет продолжаться "узурпация власти и тотальная имитация выборов и депкорпуса", то в России - не построят дорог никогда.

Знаю - безнадежно. Народ не выйдет. «Народа нет». Миллионы уже уехали из страны. Миллионы - пересажали и поубивали, по тюрьмам ГУЛАГа, за 100 лет.

«И не видно, ни страны, ни народа, ни дорог». "Ни ума, ни совести, ни головы, ни рук".

Наши поля и леса без края. "Да трусам они достались".

Виктор Золотарев. Уфа, Башкирия - Башкортостан



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  • 1 | 26.01.2018, 09:34 | Автор: materu
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Дураки и дороги -бренд России.



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  • 2 | 26.01.2018, 09:34 | Автор: materu
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Дураки и дороги -бренд России.



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  • 3 | 26.01.2018, 09:43 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4133 | Рейтинг: -681,8
1. в Германии построили автобаны при Нитлере. Может и в России установить тоталитарный режим и дороги будут как в Германии.
2. А что демократ Немцов будучи приемником Ельцина ни копейки не потратил на дороги? а 500 дней Явлинского не улучшили состояние дорог...
3. Пока будут штамповать танки, дороги не нужны....



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  • 4 | 26.01.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ч.3 ст. 159 УК РФ наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
----------------------------

Автодороги в России, это Не позор народа и власти, а их бренд. Ни в одной стране цивилизованного мира такого нет, а у нас имеется!



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  • 5 | 26.01.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что такая длинная преамбула? Я правда поверил что про дороги. Оказывается бесхитростная реклама кандидатов, из которых у одного глаза вечно бегают от хитрости и страха видимо, а второй вообще хромая уставшая лошадка для количества. Не обязательно такие портянки вывешивать



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  • 6 | 26.01.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зато расходы Москвы только на парки превосходят бюджет любого города-миллионника, и 2017 году составили 50 млрд руб.
В то время как 3400 школ в России до сих пор не имеют тёплых туалетов!
Не в России мы живем а в Московии,- наследнице Золотой Орды!



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  • 7 | 26.01.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Ни в одной стране цивилизованного мира такого нет, а у нас имеется!"

----------------------

Будем объективны:

1). Большие расстояния;
2). 3/4 территории - это вечная мерзлота;
3). Воровство и коррупция.

Участок дороги от Сальзегутово до моста через р.Ай (в обход Большеустьикинска) не асфальтировался несколько лет (6км). Разворовали-с.



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  • 8 | 26.01.2018, 10:14 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1017 | Рейтинг: +311
Странно в е это, вот путиноиды кричат что наши дороги лучше всех в мире. Может они на вертолетах передвигаются? А может из дому не выходят и верят зомбоящику.



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  • 9 | 26.01.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 26.01.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зато расходы Москвы только на парки превосходят бюджет любого города-миллионника, и 2017 году составили 50 млрд руб.
В то время как 3400 школ в России до сих пор не имеют тёплых туалетов!
Не в России мы живем а в Московии,- наследнице Золотой Орды!
/////////////////////////////

Не наследницы Золотой Орды. Её растащили по ханствам да московиям.

Живем по законам Золотой Орды, до сих пор эти законы действуют.



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  • 10 | 26.01.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не видно вам ни середины дороги - нет оси разметки, и ни правого края. Насыпь, 12 метров полотна асфальта, и по краям - обрывы почти на половине длины трассы.
---------------------------
Это правда. Даже разметку нанести не могут.

Я ехал по дорогам М7 и М5. На Москву из Уфы и Челябинска. Из 300 км трассы - прилично на 30 километрах. То есть 10-15%. И все!
--------------------------
Это ты свистишь Витька. Я бы сказал 30 км неприлично, и еще около половины терпимо. А половина дороги довольно неплохо.



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  • 11 | 26.01.2018, 10:31 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11680 | Рейтинг: -1562
Витя так публикации на УЖе это у Вас подработка или хобби? Ни одной публикации что бы была по делу так муть одна. Где предложения как исправить ситуацию.



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  • 12 | 26.01.2018, 10:54 | Автор: юнг
    Публикации: 306 | Комментарии: 33163 | Рейтинг: +5739,4
11 | 26.01.2018, 10:31 | Автор: materu
Публикации: 0 | Комментарии: 11667 | Рейтинг: -1562,9
Витя так публикации на УЖе это у Вас подработка или хобби? Ни одной публикации что бы была по делу так муть одна. Где предложения как исправить ситуацию.

=============Ты прав, как вегда. Конструктив?==Сталина на них нет!



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  • 13 | 26.01.2018, 11:07 | Автор: xrul
    Публикации: 99 | Комментарии: 1889 | Рейтинг: -213,6
Дело не только в дорогах, очень много отморозков, всяких нервных психов и людей купивших права. Нормальный человек - во всем нормальный и ездит нормально.

Надо вообще сократить число автомобилистов, запретить ездить: всем женщинам, мужчинам до 28 лет, всем кто в армии не был, отобрать служебный транспорт у чиновников.

Дороги конечно убитые и узкие - это факт.



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  • 14 | 26.01.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 26.01.2018, 11:07 | Автор: xrul | На сайте
Публикации: 99 | Комментарии: 1888 | Рейтинг: -213,6
Дело не только в дорогах, очень много отморозков, всяких нервных психов и людей купивших права. Нормальный человек - во всем нормальный и ездит нормально.

Надо вообще сократить число автомобилистов, запретить ездить: всем женщинам, мужчинам до 28 лет, всем кто в армии не был, отобрать служебный транспорт у чиновников.

Дороги конечно убитые и узкие - это факт.
++++++++++++++++++++


Ты забыл включить сюда дебилов вроде тебя.



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  • 15 | 26.01.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть предположение - Алексей Навальный – построит хорошие дороги. ...
Где построит? В Швейцарии или в Британии, верим, но явно не в России? Кому это Лешик пообещал, лично Золотареву?
А что такое Золотарев , а вот это-«И не видно, ни страны, ни народа, ни дорог». "Ни ума, ни совести, ни головы, ни рук".

Наши поля и леса без края. "Да трусам они достались".
И оно нам надо идти поддерживать "золо таревых"?



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  • 16 | 26.01.2018, 11:32 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 14134 | Рейтинг: -2716,3
Ночью ехал придурок со скоростью 110 км/ч. И еще о чем то жалуется.
Но не это его задача. Главное у него упоминание Крыма и Донбасса. Ну и попытка свои три копейки в пользу Немцова и Явлинского, потому что они за Укропию.



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  • 17 | 26.01.2018, 11:38 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11680 | Рейтинг: -1562
Юра да Сталин так душка по сравнению с теми кто пришел сейчас к власти. Россия вымирает и похоже вымрет .Мы последнее поколение с Тобой кто хоть что то понимает в этой жизни и куда все идет и к чему придет.



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  • 18 | 26.01.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 26.01.2018, 11:32 | Автор: кац | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 14126 | Рейтинг: -2716,1
Ночью ехал придурок со скоростью 110 км/ч. И еще о чем то жалуется.
Но не это его задача. Главное у него упоминание Крыма и Донбасса. Ну и попытка свои три копейки в пользу Немцова и Явлинского, потому что они за Укропию.
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Это ты дундук про самого себя изложил?. Уж больно емко и неуместно все насобачил: Крым, Донбасс, Немцов, Явлинский, Укропию.



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  • 19 | 26.01.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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А сколько дорог и домов построили Навальный и Явлинский? Где можно получить эту информацию?



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  • 20 | 26.01.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
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19 | 26.01.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А сколько дорог и домов построили Навальный и Явлинский? Где можно получить эту информацию?
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А ты им на постройку дорог и домов деньги давал?



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