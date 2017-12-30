Автодороги в России, это позор народа и власти

Проехал я сегодня за рулем 550 километров по Башкирии. Уфа- Дюртюли-Нефтекамск-Калтасы-Уфа. Половину мне пришлось гнать по темноте. Всего-то на скорости 80...110 км/ч. Но устал я - смертельно. Едешь, и словно играешь... в «русскую рулетку с наганом». Ты не нарушаешь, и опыт есть, и автомашина исправна, и - не спешу, еду аккуратно. Но - ты или доедешь, или - нет. Это как тебе и твоей семье повезет. Дело случая! Разве это нормально? В 21 веке?И если какой либо "смелый баран", вам в "лоб", вдоль встречной колонны фур на обгон пойдёт, и не уходит, то мне (или вам) - уклониться некуда. Бейся!А если ты уходишь правее от удара, то ты ловишь правым колесом грязь и ямы-кочки-камни-шины... Может вас крутануть на встречку, или сбросить под откос. Ещё правее, там овраги высотой метра три-пять. Есть и по 10-20 метров. И некуда вам от удара спрятаться. И на каждые 100 км, таких опасных встречных обгонов обязательно 1-5 набирается. Полно мощных авто «летят на дальняк» вдоль колонны из фур.Не видно вам ни середины дороги - нет оси разметки, и ни правого края. Насыпь, 12 метров полотна асфальта, и по краям - обрывы почти на половине длины трассы. Уйти вправо от удара, часто означает смерть в овраге. А тот «гад», что тебя обгоном в лоб, вынудит уйти от удара в овраг, уедет и не остановится. Не взглянет на убитых им. Смоется.Едешь и не нарушаешь. Но, чувствуешь себя, как в страшном «кино триллере». С возможным жутким сценарием.Это мне - тяжко, хотя я, 20 лет рулю, да и в спорте - жизнь прожил.А как же "обычные люди" и женщины едут? Русская рулетка...?Люди на авто полными семьями и всеми детьми едут. И гонят люди выше 80...100...120 и даже 140... Есть и много выше. И на что они надеются?И пока я ехал, по радио сообщили, две иномарки на Севере - лоб в лоб, полные и с детьми, 10 человек в одну секунду. 3 января 2018 года, эти семьи - погибли. Подумайте, а всего три дня назад, люди их поздравляли и им желали им счастья в Новом 2018 году. Но их родители, повезли детей на шикарных иномарках по русским дорогам. Теперь всех их похоронят, навечно детьми, в русскую землю. Амба.Я ехал по дорогам М7 и М5. На Москву из Уфы и Челябинска. Из 300 км трассы - прилично на 30 километрах. То есть 10-15%. И все!Дикий мы народ? Денег в стране полно, как "власть говорит". Только Сбербанк и Греф заявили свою прибыль на 800 миллиардов в 2017 году. А мы живем без дорог. Мы "воюем" с Украиной (4 года), с Грузией (10 в Южной Осетии и 20 лет в Абхазии), и два года в Сирии.Деньги власть "раздает", например Венесуэле и разным "замечательным" странам.Триллион баксов (или два?) вывезли, "березовские, абрамовичи, усмановы, ролдугины, потанины, прохоровы, рахимовы, и прочие замечательные "лужковы"... Скупили "новые единые русские» - некую часть США и Европы, и часть Лондона...Дворцы и стадионы, мост в Крым и на остров Русский строят. Танки, ракеты, космос, Донбасс...А дороги - адские. Почему? Смотрим опубликованную (а правдиво?) статистику смертей в ДТП.1. Всего в 2017 году на российских дорогах в авто авариях погибли почти 18 000 человек, и ранено 195 000 человек!Это огромное кладбище каждый год! И раненых, признанно в год - целый средний город. А не признано? Сколько людей не почувствовали, не пошли сразу с травмами в больницы - наверное, в двое-трое больше?2. Всего в 2016 году на российских дорогах в авто авариях погибли 20 308, ранено около 200 000 человек.3. В 2015 - погибло 23 100 человек. Количество раненых за год составило около 221 тыс. человек.4. В 2014 - погибло около 25 000 человек. Количество раненых за год составило около 230 тыс. человек.5. В 2013 - погибло около 25 000 человек. Количество раненых за год составило около 250 тыс. человек.6. В 2012 - погибло около 28 000 человек. Количество раненых за год составило около 250 тыс. человек.7. В 2011 - погибло около 28 000 человек. Количество раненых за год составило около 250 тыс. человек.8. В 2011 - погибло около 26 500 человек. Количество раненых за год составило около 250 тыс. человек.И так, примерное, двадцать последних лет...В общем, народ. «Дикая» мы страна - Россия.А управленцы, так просто - "нечто". В "плохом" смысле слова. Если - цензурно.Одни российские дороги и число раненных и убитых на них за 18 лет - полное основание, отправить отставку всю эту "неизбранную и неумелую"... разом - в отставку и с запретом на работу управленцами.Но главное, они и "войны ведут", и "жесткую антиконституционную" вертикаль "веника единых прутиков" построили, чтобы "хапать ярдами и безнаказанно". Достали!***Реально, остаётся не ездить ночью и в темноте вообще.Да и днём - рулетка. Но шансов больше.Так вот. «Замечательный и несравненный», и 18 лет "успешно правящий топ-менеджер" - автодорог в России не построит. Никогда. Ибо – «воруют без меры».Смотрим. За 18 лет (вместо Конституционных "ДВУХ СРОКОВ подряд", или всего 8 лет), он "на троне и возле трона" - вместе с "ведро" и олигархами. Могли бы они успеть? Однако, они - "дома для уточек и чаек строят"? Да и «скрипки покупают», на 2 миллиарда долларов в оффшорах?Статистика: За эти последние 18 лет погибли в ДТП около 450 000 человек и ранены около 5 миллионов человек!То есть погибли - почти половина миллионного города России, а раненых как на пять городов: Уфа, Самара, Нижний Новгород, Челябинск и Казань – все вместе взятые!Есть предположение - Алексей Навальный – построит хорошие дороги. Если вы хотите видеть этого кандидата в Президенты, то вы можете мирно выйти на митинг. Или – на мирный политический протестный бойкот. Против спецоперации переназначения - "НЕВЫБОРЫ МАРТ 2018".Согласен – Явлинский тоже может построить и дома, и дороги.Вывод. Если будут в России настоящие выборы, как записано в Конституции РФ, то у нас - появятся и нормальные авто дороги.Но если, будет продолжаться "узурпация власти и тотальная имитация выборов и депкорпуса", то в России - не построят дорог никогда.Знаю - безнадежно. Народ не выйдет. «Народа нет». Миллионы уже уехали из страны. Миллионы - пересажали и поубивали, по тюрьмам ГУЛАГа, за 100 лет.«И не видно, ни страны, ни народа, ни дорог». "Ни ума, ни совести, ни головы, ни рук".Наши поля и леса без края. "Да трусам они достались".