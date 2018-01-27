Исторические картинки. Ляхово. Некровавая барыня

Даже небольшое Ляхово имеет увлекательную историю. На фото – барская усадьба в Ляхово. Только в Подмосковье, Домодедовский район, съёмки фильма Марка Захарова «Формула любви».
История дворян Ляховых изучалась потомками. Плодотворно трудился учёный-биолог С.М. Ляхов (1910–1986). Уфимские усадьбы Ляховых исследовал знаменитый краевед П.В. Егоров. Добавим свою лепту.
Накануне отмены крепостного права в 1861 году в деревне Ляхово (сельцо Алакаево ещё звалось) стояло 56 крестьянских усадеб (домов). На каждый двор / семью помещицей налагалось «тягло» – определённый объём работ. На очень большие семьи на тягло прибавляли «хвостик», поэтому всего в Ляхово считалось 69,5 тягол.
За это на каждую мужскую душу (всего 158) помещица выделяла 0,17 десятин под усадьбу (десятина = 1,09 гектара), 3,16 дес. пашни, всего – 5,23 дес. Если в крестьянской семье было двое мужчин (любого возраста) то причиталось уже 10,46 дес. и так далее.
Сенокос (300 десятин) был передан на всю деревню. Мужики ежегодно делили луга. Выгон был общий с барыней. Крестьяне из барского леса бесплатно получали дрова и строевой лес.
Всего в пользовании крестьян до отмены крепостного права находилось 827 десятин, в среднем около 10 десятин на тягло. Хозяйство велось трёхпольное (пар – озимые – яровые), имелась залежь, немного пашню удобряли.
За это крестьяне трудились на барщине, «издельно» говорили тогда. В непосредственном хозяйственном использовании помещицы Ляховой было 2,4 тыс. дес., включая 1,2 тыс. дес. леса. У крестьян леса не имелось.
Всеми делами заправляла Екатерина Петровна Ляхова. Вдова. После кончины Эпинета Петровича именно она твёрдой рукой вела хозяйство.
Единственный сын Владимир Эпинетович Ляхов недолго служил в армии, вышел в отставку в чине поручика. Его имя часто встречается в метрических книгах города Уфы. Он приглашался крёстным или свидетелем на крестины и свадьбы. Но у людей не очень богатых. В 1882 году – у ветеринарного врача или коллежского секретаря А.П. Алексеева, мелкого чиновника.
Что он был за человек, мне не известно, в документах везде фигурирует только его матушка Екатерина Петровна Ляхова. Это была очень энергичная, деловая женщина.
Джон Уильям Уотерхаус. «Душа розы». 1908 год. Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Национальный музей Уэльса (валлийский язык).
Кроме поместья в Ляхово Екатерине Петровне принадлежали сельцо Екатериновка в Белебеевском уезде и двухэтажный каменный дом в Уфе по улице Голубиной (ныне Пушкина), домовладение № 675. Ныне это здание, встроенное в современную постройку по адресу Пушкина, 99 (республиканская клиническая больница № 2).
Под залог этого дома 23 марта 1859 года вдова Е.П. Ляхова взяла 4 тысячи рублей серебром в Уфимской Дворянской опеке. Инвестиции в хозяйство.
В 1861 году встречаем газетное объявление: «В 35 верстах от г. Уфы в имении Гг. Ляховых в с. Екатериновке продаётся оранжерея со всеми фруктовыми деревьями. Желающие купить могут отнестись к самой Г-же Ляховой, проживающей в с. Екатериновке».
Видимо, здесь ошибка. Оранжерея была в Ляхово, от него до Уфы как раз чуть более 40 километров. Там же была усадьба, все 14 дворовых служили до 1863 года, потом ушли на вольные хлеба.
Екатерина Петровна быстро решила вопрос с крестьянами, которые очень скоро, в 1864 году перешли на выкуп за 23 160 рублей. Казна уплатила эту сумму Ляховой ценными бумагами в основном, а крестьяне частями возвращали деньги в казну. Крепостное право в Ляхово закончилось в 1864 году (потом опять появится, но уже в советскую эпоху).
С матушкой проживали трое детей. Кроме поручика Владимира, он служил в земстве, в 1861 году имелись три дочери. Но замуж вышла только одна.
Ольга Епинетовна соединила судьбу с лифляндским уроженцем, инженером-технологом Феодором Христиановичем Маддиссоном (имел частную практику). 14 июня 1874 года у них в Уфе родилась дочь Екатерина. Крёстными стали бабушка Екатерина Петровна, сестра роженицы Екатерина и брат поручик.
Более о судьбе семьи Маддиссонов ничего не известно, видимо, уехали в далёкие края.
Две другие дочери не сумели устроить свою судьбу, семей не создали, оставались в родительском доме. Обе нашли последнее упокоение в родном селе, были похоронены при новой Никольской церкви: Мария Эпинетовна Ляхова (20 августа 1843 – 18 июня 1892, погребена в склепе, надгробной надписи не было) и Екатерина Эпинетовна (Епенетовна) Ляхова (умерла 28 февраля 1909 года), благотворительница местного храма, погребена в церковной ограде, надгробной надписи нет.
Матушка, Екатерина Петровна Ляхова, умело управляла большим поместьем. Ей принадлежал стоявший рядом Петровский винокуренный завод. В 1860-е годы в среднем на нём выкуривалось от 12 до 15 тысяч вёдер спирта (ведро = 12,3 литра). Хотя бывали и рекорды. Так, в 1867 году произвели 52 тысячи вёдер на сумму в 26 тысяч рублей.
Семья жила богато. Только в 1874 году на счетах матери и сына Ляховых в Уфимском отделении Волжско-Камского коммерческого банка оборот капиталов каждого составлял около 10 тысяч рублей.
Ляхово и окрестности. Карта 1940-х годов:
Имение и завод приносили неплохой доход, вдобавок в 1887 году скончался её брат генерал-лейтенант Николай Петрович Соловцов.
С помощью известного краеведа В.С. Агте узнаём: Соловцов Николай Петрович. Офицером с 1831. Полковник с 1842, генерал-майор с 1860, генерал-лейтенант с 1867. На службе по апрель 1871 года.
Последние годы жил в сельском поместье. Умер бездетным. А огромные имения в Симбирской и Пензенской губерниях завещал сестре, нашей Екатерине Петровне Ляховой.
Земли, имущество, капиталы оценивались примерно, как говорят в интернете, в 2 миллиона рублей. Матушка передавала части новых владений детям Марии и Ольге, родственникам Авдеевым.
Самая старшая дочь Эпинета Петровича Ляхова Вера ещё до 1861 года вышла замуж за брата уфимского писателя, выходца из старинной дворянской семьи Николая Васильевича Авдеева.
Тем временем возраст брал своё и к 1881 году уфимское имение матушка поделила между сыном Владимиром и незамужней дочерью Екатериной. Дочь унаследовала огромную усадьбу возле Ляхово, в 1895 году она занимала площадь в 20 десятин. Там жили матушка и сестра Мария.
Сын Владимир также получил белебеевское имение, современный Ермекеевский район. Там потом его сын Борис выстроит роскошный особняк (https://ermekeevo.bashkortostan.ru/about/places/288990/).
Ныне это посёлок Спартак, между Приютово и Ермекеево. Уникальный шедевр позднего классицизма!
Престарелая Екатерина Петровна Ляхово жила с дочерями в Ляхово. И нашла себе дело по душе. Помещица решила выстроить в деревне храм!
В 1888 году его заложили, а 3 октября 1895 году состоялось торжественное освящение. На строительство, украшение и оснащение всеми культовыми принадлежностями Е.П. Ляхова потратила до 200 тыс. руб.
Более того, она положила 23 тыс. руб. на жалованье причту и ещё 7 тыс. руб. на содержание храма. Стремление к духовной помощи ближним «побудило боголюбивую старицу Екатерину Петровну построить сей величественный храм, как памятник любви к Богу и своим присным».
Более двух тысяч верующих из Ляхово и окрестных селений пришли на первое Всенощное бдение в новую церковь. «Во время богослужения на правом клиросе пел Архиерейский хор, а на левом хор Подлубовской церкви».
«Уфимские епархиальные ведомости» сообщали, что в 40 верстах от Уфы в приходе села Подлубово находится деревня Ляхово (Петровка тож), «обитатели её крестьяне по наружному виду народ тщедушный, росту малого, лица бледные, болезненные, одежда убогая. В этой то бедной деревне на радость и утешение православным христианам воздвигнут величественный храм, каких в сёлах Епархии нет, да и в городах весьма мало найдётся.
Храм поражает своей обширностью, в нём свободно может приниматься до 1000 человек; в нём три престола, главный во имя Спасителя и Чудотворца Николая, правый престол во имя Св. Великомученицы Екатерины и левый во имя Св. Великомученицы Варвары.
В настоящее время в храме поставлен только один иконостас, работы Московских мастеров, весьма изящный и сияет золотом. Иконы писаны в Москве, отличаются правильностью стиля и чистотою отделки, подсвечи массивных размеров, лампады и кадила серебряные, даже пол паркетный, каменный и пр.»
Святая великомученица Екатерина Александрийская. Почитается православной и католической церквями, день памяти 7 декабря (24 ноября по старому стилю).
Хозяйку имения в Ляхово, одну из дочерей и внучку звали Екатеринами. В воспоминание обо всех ляховских Екатеринах правый придел храма носил это имя. Икона:
Возле этого храма и была погребена Екатерина Петровна Ляхова в 1904 года. После кончины сестры Екатерины в 1909 году всё имущество унаследовал брат Владимир Эпинетович Ляхов. Он дожил до советской власти.
На моём сайте откройте сборник «Уфимский некрополь». Там есть печальные страницы о судьбе надгробия Ляховой. Неизвестный добродетель, по определению П.В. Егорова, вывез его с исчезавшего прицерковного кладбища в Уфу. Почитайте.
Как отмечал ещё в 2007 году Ю.Б. Ляхов, сохранился лишь фундамент церкви, вблизи которого тогда находились садовые участки. Что ныне?
Жизнь в Ляхово шла своим чередом. Рядом откроют одно из редких в губернии сельскохозяйственное училище.
У Владимира Эпинетовича Ляхова было четверо сыновей – Борис владел белебеевским имением, где выстроил знаменитый дворец, также ему принадлежало имение «Княгинино» возле Авдона, которое было заведено перед Первой мировой войной. Биографии потомков смотри в интернете (http://normalru.org/forum/index.php?/topic/2105-предки/).
Само же Ляховское поместье от отца и тётушки Екатерины Эпинетовны перешло к Николаю Владимировичу Ляхову. Окончил московскую сельскохозяйственную академию, женат на Ариадне Ивановне Блок (1882 г. р.), дочери И.Л. Блока, уфимского вице-губернатора и самарского губернатора, убитого там террористами.
Однако, центр преуспевавшего поместья «Новинки» находился за Уршаком, в деревне Репьёвке. Информация за 1917 год:
Передовая агротехника. С 1870-х годов использовался 4-хпольный севооборот (пар – озимые – корнеплоды – яровые), каждое поле занимало 210 десятин (гектаров). Главные культуры – озимая рожь, шведский овёс, картофель, также сеяли гречиху, просо, кормовую репу, горох и стручковые, травы (костёр, тимофеевку).
Шикарные покосы (4 участка), три лесных. Большое стадо – 160 лошадей, в том числе 34 заводских жеребца орловской, английской и иных пород, 102 головы крупного рогатого скота, в том числе 54 дойных коровы бестужевской породы (молоко в масло и сыр на продажу). Птица и пр.
Самый современный инвентарь, 33 хозяйственные постройки – целый комплекс, обширный штат рабочих и служащих. В войну всех кормили за счёт хозяина, а пенсионерам выдавался паёк.
Имение Ляховых старинное, там работали семейными династиями и владельцы ценили своих тружеников. Пенсионерский паёк включал 2 пуда ржаной муки, пуд картошки, 15 фунтов капусты, пуд и 5 фунтов молока, 11 фунтов мяса, по полпуда крупы и пшеничной муки и вдобавок 2 рубля деньгами, так называемые», «чайные».
Ещё бабушка Екатерина Петровна Ляхова, затем сын и внук Николай Владимирович Ляхов понимали, что успешный агробизнес невозможен без переработки. Продажа только сырья маловыгодна.
В 1917 году возле Репьёвки находились мукомольная мельница, два племенных завода (лошадей и бестужевских коров), винокуренный завод, сыроварня и кирпичный завод.
Винокуренный завод был оснащён 10-сильным паровым двигателем, в год потреблял только картофеля 100 тыс. пудов. Спирт сдавался в казну. В войну не работал.
Летом дымил кирпичный завод. Своя глина и песок. Годовое производство – до 300 тысяч кирпичей, которые на ура раскупало окрестное население.
Ляховский сыр (до 200 пудов ежегодно) отправлялся в Златоуст, Симбирск и даже Харьков. «Показательное, хорошее, культурное хозяйство», отметили статистики летом 1917 года.
Все эти недели мы путешествовали во времени и пространстве по современному Кармаскалинскому району. Даже не хочется расставаться.
А не бывали ли Вы, уважаемый Читатель, в Сихонкино. Может съездим, погуляем по окрестностям? Через неделю.
Михаил Роднов, доктор исторических наук
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Исторические картинки. Ляхово. Некровавая барыня
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