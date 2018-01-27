Исторические картинки. Ляхово. Некровавая барыня

Наш кинематограф повернулся лицом к отечественной истории. Успех фильмов «Движение вверх» и «Лёд», телесериалов о крепостной эпохе подтверждает: наша история удивительно интересна и богата, никакие индейцы майя близко не стоят.Даже небольшое Ляхово имеет увлекательную историю. На фото – барская усадьба в Ляхово. Только в Подмосковье, Домодедовский район, съёмки фильма Марка Захарова «Формула любви».История дворян Ляховых изучалась потомками. Плодотворно трудился учёный-биолог С.М. Ляхов (1910–1986). Уфимские усадьбы Ляховых исследовал знаменитый краевед П.В. Егоров. Добавим свою лепту.Накануне отмены крепостного права в 1861 году в деревне Ляхово (сельцо Алакаево ещё звалось) стояло 56 крестьянских усадеб (домов). На каждый двор / семью помещицей налагалось «тягло» – определённый объём работ. На очень большие семьи на тягло прибавляли «хвостик», поэтому всего в Ляхово считалось 69,5 тягол.За это на каждую мужскую душу (всего 158) помещица выделяла 0,17 десятин под усадьбу (десятина = 1,09 гектара), 3,16 дес. пашни, всего – 5,23 дес. Если в крестьянской семье было двое мужчин (любого возраста) то причиталось уже 10,46 дес. и так далее.Сенокос (300 десятин) был передан на всю деревню. Мужики ежегодно делили луга. Выгон был общий с барыней. Крестьяне из барского леса бесплатно получали дрова и строевой лес.Всего в пользовании крестьян до отмены крепостного права находилось 827 десятин, в среднем около 10 десятин на тягло. Хозяйство велось трёхпольное (пар – озимые – яровые), имелась залежь, немного пашню удобряли.За это крестьяне трудились на барщине, «издельно» говорили тогда. В непосредственном хозяйственном использовании помещицы Ляховой было 2,4 тыс. дес., включая 1,2 тыс. дес. леса. У крестьян леса не имелось.Всеми делами заправляла Екатерина Петровна Ляхова. Вдова. После кончины Эпинета Петровича именно она твёрдой рукой вела хозяйство.Единственный сын Владимир Эпинетович Ляхов недолго служил в армии, вышел в отставку в чине поручика. Его имя часто встречается в метрических книгах города Уфы. Он приглашался крёстным или свидетелем на крестины и свадьбы. Но у людей не очень богатых. В 1882 году – у ветеринарного врача или коллежского секретаря А.П. Алексеева, мелкого чиновника.Что он был за человек, мне не известно, в документах везде фигурирует только его матушка Екатерина Петровна Ляхова. Это была очень энергичная, деловая женщина.Джон Уильям Уотерхаус. «Душа розы». 1908 год. Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Национальный музей Уэльса (валлийский язык).Кроме поместья в Ляхово Екатерине Петровне принадлежали сельцо Екатериновка в Белебеевском уезде и двухэтажный каменный дом в Уфе по улице Голубиной (ныне Пушкина), домовладение № 675. Ныне это здание, встроенное в современную постройку по адресу Пушкина, 99 (республиканская клиническая больница № 2).Под залог этого дома 23 марта 1859 года вдова Е.П. Ляхова взяла 4 тысячи рублей серебром в Уфимской Дворянской опеке. Инвестиции в хозяйство.В 1861 году встречаем газетное объявление: «В 35 верстах от г. Уфы в имении Гг. Ляховых в с. Екатериновке продаётся оранжерея со всеми фруктовыми деревьями. Желающие купить могут отнестись к самой Г-же Ляховой, проживающей в с. Екатериновке».Видимо, здесь ошибка. Оранжерея была в Ляхово, от него до Уфы как раз чуть более 40 километров. Там же была усадьба, все 14 дворовых служили до 1863 года, потом ушли на вольные хлеба.Екатерина Петровна быстро решила вопрос с крестьянами, которые очень скоро, в 1864 году перешли на выкуп за 23 160 рублей. Казна уплатила эту сумму Ляховой ценными бумагами в основном, а крестьяне частями возвращали деньги в казну. Крепостное право в Ляхово закончилось в 1864 году (потом опять появится, но уже в советскую эпоху).С матушкой проживали трое детей. Кроме поручика Владимира, он служил в земстве, в 1861 году имелись три дочери. Но замуж вышла только одна.Ольга Епинетовна соединила судьбу с лифляндским уроженцем, инженером-технологом Феодором Христиановичем Маддиссоном (имел частную практику). 14 июня 1874 года у них в Уфе родилась дочь Екатерина. Крёстными стали бабушка Екатерина Петровна, сестра роженицы Екатерина и брат поручик.Более о судьбе семьи Маддиссонов ничего не известно, видимо, уехали в далёкие края.Две другие дочери не сумели устроить свою судьбу, семей не создали, оставались в родительском доме. Обе нашли последнее упокоение в родном селе, были похоронены при новой Никольской церкви: Мария Эпинетовна Ляхова (20 августа 1843 – 18 июня 1892, погребена в склепе, надгробной надписи не было) и Екатерина Эпинетовна (Епенетовна) Ляхова (умерла 28 февраля 1909 года), благотворительница местного храма, погребена в церковной ограде, надгробной надписи нет.Матушка, Екатерина Петровна Ляхова, умело управляла большим поместьем. Ей принадлежал стоявший рядом Петровский винокуренный завод. В 1860-е годы в среднем на нём выкуривалось от 12 до 15 тысяч вёдер спирта (ведро = 12,3 литра). Хотя бывали и рекорды. Так, в 1867 году произвели 52 тысячи вёдер на сумму в 26 тысяч рублей.Семья жила богато. Только в 1874 году на счетах матери и сына Ляховых в Уфимском отделении Волжско-Камского коммерческого банка оборот капиталов каждого составлял около 10 тысяч рублей.Ляхово и окрестности. Карта 1940-х годов:Имение и завод приносили неплохой доход, вдобавок в 1887 году скончался её брат генерал-лейтенант Николай Петрович Соловцов.С помощью известного краеведа В.С. Агте узнаём: Соловцов Николай Петрович. Офицером с 1831. Полковник с 1842, генерал-майор с 1860, генерал-лейтенант с 1867. На службе по апрель 1871 года.Последние годы жил в сельском поместье. Умер бездетным. А огромные имения в Симбирской и Пензенской губерниях завещал сестре, нашей Екатерине Петровне Ляховой.Земли, имущество, капиталы оценивались примерно, как говорят в интернете, в 2 миллиона рублей. Матушка передавала части новых владений детям Марии и Ольге, родственникам Авдеевым.Самая старшая дочь Эпинета Петровича Ляхова Вера ещё до 1861 года вышла замуж за брата уфимского писателя, выходца из старинной дворянской семьи Николая Васильевича Авдеева.Тем временем возраст брал своё и к 1881 году уфимское имение матушка поделила между сыном Владимиром и незамужней дочерью Екатериной. Дочь унаследовала огромную усадьбу возле Ляхово, в 1895 году она занимала площадь в 20 десятин. Там жили матушка и сестра Мария.Сын Владимир также получил белебеевское имение, современный Ермекеевский район. Там потом его сын Борис выстроит роскошный особняк (https://ermekeevo.bashkortostan.ru/about/places/288990/).Ныне это посёлок Спартак, между Приютово и Ермекеево. Уникальный шедевр позднего классицизма!Престарелая Екатерина Петровна Ляхово жила с дочерями в Ляхово. И нашла себе дело по душе. Помещица решила выстроить в деревне храм!В 1888 году его заложили, а 3 октября 1895 году состоялось торжественное освящение. На строительство, украшение и оснащение всеми культовыми принадлежностями Е.П. Ляхова потратила до 200 тыс. руб.Более того, она положила 23 тыс. руб. на жалованье причту и ещё 7 тыс. руб. на содержание храма. Стремление к духовной помощи ближним «побудило боголюбивую старицу Екатерину Петровну построить сей величественный храм, как памятник любви к Богу и своим присным».Более двух тысяч верующих из Ляхово и окрестных селений пришли на первое Всенощное бдение в новую церковь. «Во время богослужения на правом клиросе пел Архиерейский хор, а на левом хор Подлубовской церкви».«Уфимские епархиальные ведомости» сообщали, что в 40 верстах от Уфы в приходе села Подлубово находится деревня Ляхово (Петровка тож), «обитатели её крестьяне по наружному виду народ тщедушный, росту малого, лица бледные, болезненные, одежда убогая. В этой то бедной деревне на радость и утешение православным христианам воздвигнут величественный храм, каких в сёлах Епархии нет, да и в городах весьма мало найдётся.Храм поражает своей обширностью, в нём свободно может приниматься до 1000 человек; в нём три престола, главный во имя Спасителя и Чудотворца Николая, правый престол во имя Св. Великомученицы Екатерины и левый во имя Св. Великомученицы Варвары.В настоящее время в храме поставлен только один иконостас, работы Московских мастеров, весьма изящный и сияет золотом. Иконы писаны в Москве, отличаются правильностью стиля и чистотою отделки, подсвечи массивных размеров, лампады и кадила серебряные, даже пол паркетный, каменный и пр.»Святая великомученица Екатерина Александрийская. Почитается православной и католической церквями, день памяти 7 декабря (24 ноября по старому стилю).Хозяйку имения в Ляхово, одну из дочерей и внучку звали Екатеринами. В воспоминание обо всех ляховских Екатеринах правый придел храма носил это имя. Икона:Возле этого храма и была погребена Екатерина Петровна Ляхова в 1904 года. После кончины сестры Екатерины в 1909 году всё имущество унаследовал брат Владимир Эпинетович Ляхов. Он дожил до советской власти.На моём сайте откройте сборник «Уфимский некрополь». Там есть печальные страницы о судьбе надгробия Ляховой. Неизвестный добродетель, по определению П.В. Егорова, вывез его с исчезавшего прицерковного кладбища в Уфу. Почитайте.Как отмечал ещё в 2007 году Ю.Б. Ляхов, сохранился лишь фундамент церкви, вблизи которого тогда находились садовые участки. Что ныне?Жизнь в Ляхово шла своим чередом. Рядом откроют одно из редких в губернии сельскохозяйственное училище.У Владимира Эпинетовича Ляхова было четверо сыновей – Борис владел белебеевским имением, где выстроил знаменитый дворец, также ему принадлежало имение «Княгинино» возле Авдона, которое было заведено перед Первой мировой войной. Биографии потомков смотри в интернете (http://normalru.org/forum/index.php?/topic/2105-предки/).Само же Ляховское поместье от отца и тётушки Екатерины Эпинетовны перешло к Николаю Владимировичу Ляхову. Окончил московскую сельскохозяйственную академию, женат на Ариадне Ивановне Блок (1882 г. р.), дочери И.Л. Блока, уфимского вице-губернатора и самарского губернатора, убитого там террористами.Однако, центр преуспевавшего поместья «Новинки» находился за Уршаком, в деревне Репьёвке. Информация за 1917 год:Передовая агротехника. С 1870-х годов использовался 4-хпольный севооборот (пар – озимые – корнеплоды – яровые), каждое поле занимало 210 десятин (гектаров). Главные культуры – озимая рожь, шведский овёс, картофель, также сеяли гречиху, просо, кормовую репу, горох и стручковые, травы (костёр, тимофеевку).Шикарные покосы (4 участка), три лесных. Большое стадо – 160 лошадей, в том числе 34 заводских жеребца орловской, английской и иных пород, 102 головы крупного рогатого скота, в том числе 54 дойных коровы бестужевской породы (молоко в масло и сыр на продажу). Птица и пр.Самый современный инвентарь, 33 хозяйственные постройки – целый комплекс, обширный штат рабочих и служащих. В войну всех кормили за счёт хозяина, а пенсионерам выдавался паёк.Имение Ляховых старинное, там работали семейными династиями и владельцы ценили своих тружеников. Пенсионерский паёк включал 2 пуда ржаной муки, пуд картошки, 15 фунтов капусты, пуд и 5 фунтов молока, 11 фунтов мяса, по полпуда крупы и пшеничной муки и вдобавок 2 рубля деньгами, так называемые», «чайные».Ещё бабушка Екатерина Петровна Ляхова, затем сын и внук Николай Владимирович Ляхов понимали, что успешный агробизнес невозможен без переработки. Продажа только сырья маловыгодна.В 1917 году возле Репьёвки находились мукомольная мельница, два племенных завода (лошадей и бестужевских коров), винокуренный завод, сыроварня и кирпичный завод.Винокуренный завод был оснащён 10-сильным паровым двигателем, в год потреблял только картофеля 100 тыс. пудов. Спирт сдавался в казну. В войну не работал.Летом дымил кирпичный завод. Своя глина и песок. Годовое производство – до 300 тысяч кирпичей, которые на ура раскупало окрестное население.Ляховский сыр (до 200 пудов ежегодно) отправлялся в Златоуст, Симбирск и даже Харьков. «Показательное, хорошее, культурное хозяйство», отметили статистики летом 1917 года.Все эти недели мы путешествовали во времени и пространстве по современному Кармаскалинскому району. Даже не хочется расставаться.А не бывали ли Вы, уважаемый Читатель, в Сихонкино. Может съездим, погуляем по окрестностям? Через неделю.